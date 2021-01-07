Беларусь обновила государственный герб. ФОТО

Земной шар на обновленном гербе Беларуси повернут так, что видно меньше территории России и больше - Европы.

Сегодня в Беларуси вступил в действие закон Закон № 83-З об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Navyny.by.

На новом изображении герба земной шар немного повернут: на нем видно больше Европы и меньше России. Уточнены контуры материков, также изменился их цвет.

В верхней части герба откорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.

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Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".

Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики Беларусь 18 декабря 2020 года.

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