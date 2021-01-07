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Беларусь обновила государственный герб. ФОТО

Земной шар на обновленном гербе Беларуси повернут так, что видно меньше территории России и больше - Европы.

Сегодня в Беларуси вступил в действие закон Закон № 83-З об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Navyny.by.

На новом изображении герба земной шар немного повернут: на нем видно больше Европы и меньше России. Уточнены контуры материков, также изменился их цвет.

В верхней части герба откорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.

Беларусь обновила государственный герб 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".

Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики Беларусь 18 декабря 2020 года.

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Автор: 

Беларусь (7921) герб (117)


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Топ комментарии
+35
мал клоп,да вонюч
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07.01.2021 17:49 Ответить
+34
Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 732
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07.01.2021 17:45 Ответить
+27
Правильный (!) герб Беларуси должен выглядеть так:
Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 3794
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07.01.2021 17:45 Ответить
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Новий герб Мінська:
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 6931
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07.01.2021 18:32 Ответить
Во, и никаких гольфиков, рюшечек, зверей. Даже Украина видна.
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07.01.2021 17:45 Ответить
Але декого звісно бракує.

Беларусь обновила государственный герб - Цензор.НЕТ 6981
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07.01.2021 17:49 Ответить
По гербу Беларусь аграрная сверхдержава. Или даже скорее заповедник - никого не видно, только растения.
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07.01.2021 17:51 Ответить
Или это намёк на спрятавшихся в траве партизан?
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07.01.2021 17:53 Ответить
А что это меняет?!
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07.01.2021 17:55 Ответить
Беларусы Вы должны понять независимость дается кровью. У нас тоже была безкровная оранжевая революция, а потом был 14. Да до сих пор мы кровью умываемся. Хождением деффочек с цветами вы ни чего не добьетесь. Вы вызываете только смех.
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07.01.2021 18:00 Ответить
Ви напевно не знаєте Литвина... То відомий лукадрочер.
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07.01.2021 18:02 Ответить
Та вижу его коменты. По этому и не верю в независимость Беларуси, а жаль, они наши братья.
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07.01.2021 18:10 Ответить
Мне моя кровь дорога. А проливать чужую меня мама не учила.
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07.01.2021 18:29 Ответить
Во во держитесь за свои шкурки. Только законы природы ни ктоьне отменял, если боишься пролить свою кровь, то за тебя прольют ее твои дети.
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07.01.2021 18:36 Ответить
Забув, який має вигляд герб твоєї країни?
Нагадаю
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 1710
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07.01.2021 21:25 Ответить
Это герб гордых литвинов а не русифицированых белорусов. Они забыли свою историю. Они даже боятся ответить чей крым
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07.01.2021 21:41 Ответить
Мы то знаем,что Украина,а вот ваши "украинцы" в 2014 в Крыму и лугандонии видно так не думали.....когда триколор в жопу себе засунули.Ты,Кирилл,дрова лопатой не грузи...с больной головы на здоровую.((
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08.01.2021 00:15 Ответить
туда би нада езатірічіскій сімвал бєсканєчьнасті - лука кусающій сєбя за жопу.
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07.01.2021 17:48 Ответить
https://twitter.com/RuFailedState
https://twitter.com/RuFailedState

Pekвием по стране

@RuFailedState

·https://twitter.com/RuFailedState/status/1347193224377626624 1 ч

Власти Федерации утвердили обязательные приложения:
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- Маруся
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- MirPay
- Госуслуги
- МойОфис
- Kaspersky

Все как 1-куски овна
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07.01.2021 17:51 Ответить
Маруся?
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07.01.2021 17:57 Ответить
«Маруся» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82 голосовой помощник , разработанный компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru_Group Mail.ru Group . Запущен 17 июня 2019 года в тестовом режиме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA) https://ru.wikipedia.org/wiki/Маруся_(голосовой_помощник)
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07.01.2021 18:22 Ответить
Странно что не "Фёкла"! Было бы скрепнее
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07.01.2021 18:57 Ответить
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07.01.2021 18:36 Ответить
ЭТИ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДУТ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ЧЕБУРНЕТ!!?
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08.01.2021 09:37 Ответить
Тю, они что, совсем не в курсе что для достижения нормальной жизни и решения всех проблем надо не герб допиливать, а флаг перевернуть?
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07.01.2021 17:52 Ответить
https://twitter.com/McFaul Michael McFaul
To the idiots comparing the brave democratic demonstrators in Belarus to these lawless autocratic thugs in the Capitol , I will block you if I have the energy to go through my feed.
---------
Майкл Макфол @McFaul · 7 ч
Идиотам, сравнивающим храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными автократическими головорезами в Капитолии, я заблокирую вас, если у меня хватит энергии просмотреть мою ленту.
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07.01.2021 17:57 Ответить
Надо Колю в виде пупсика в средине контура.
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07.01.2021 18:01 Ответить
в виде усатого таракана.которого прихлопнули тапком
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07.01.2021 21:40 Ответить
долбодятлы, живе беоаусрусь...
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07.01.2021 18:02 Ответить
Круто.
Пацька из штанов вылетел видать)))
Жыве Беларусь, как говорит Задорнов.
Щас выжру Лвовское за братанов - Жыве Беларусь, братва! ммм, Живе вечна!
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07.01.2021 18:04 Ответить
Это было утверждено ещё до "выборов". Сейчас он вряд ли бы решился на подобное...
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07.01.2021 20:09 Ответить
а в чем сокральный смысл етого ?
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07.01.2021 21:41 Ответить
Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики Беларусь 18 декабря 2020 года.
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08.01.2021 13:58 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-51502968
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08.01.2021 15:45 Ответить
Минюст Беларуси предложил внести........ и далее по тексту. Я указала дату, когда проголосовали и когда это стало Законом.
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08.01.2021 15:50 Ответить
На новом изображении герба земной шар немного повернут: на нем видно больше Европы и меньше России.

Даже у лизожопа Луки поняли, что настает закат России.
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07.01.2021 18:09 Ответить
Белорусский герб, отражающий величие и суверенитет кацапской окраины - это жопа лукашенки вместо земного шара и в неё вставлен гаденький , сморщенный писЮн кремлёвской крысы ...
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07.01.2021 18:10 Ответить
осталось опапгрейдить глобус, до глобуса белоруссии ))
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07.01.2021 18:13 Ответить
Ніби і дебільне рішення,а як воно збурило користувачів...Значить,бацька на правильному шляху,навіть Трамп захотів взяти з нього приклад...і просрав...Розум є розум,і незалежно,яку країну очолюєш...
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07.01.2021 18:15 Ответить
Не герб, а совок головного мозга.
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07.01.2021 18:19 Ответить
"Абнавляли би есчо,да баліт вл####ліщо!" Кацапська народна мудрість... А сябри все і так схавають. Нє,ачьотакова,у них же,чмошників, лука президент...
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07.01.2021 18:26 Ответить
так...дійсно, ще ТОДІ чув - бєларусси всьо с'єдят...
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07.01.2021 18:33 Ответить
Україна повинна внести в своє законодавство санкції наших союзників проти режиму луки.
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07.01.2021 18:28 Ответить
я так понимаю сто на фоне лучей от блатного шарика в простонародии именующегося солнцем виднеется контур менцких болот.
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07.01.2021 18:32 Ответить
Це не блатной шарік...це трансцендентна сутність Колобка...
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07.01.2021 18:34 Ответить
оно то так. только где на нем портрет нового повелителя болотных хороняк тсарька коленьки?
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07.01.2021 18:37 Ответить
Може тут на постері - https://filmix.co/drama/133952-bolotnaja-tvar-2019.html
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07.01.2021 18:49 Ответить
Правильно - пилосмок.
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07.01.2021 18:35 Ответить
смоки, чмоки..."Яка різниця"...
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07.01.2021 18:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KXLethnXB0M смоки это в смысле это?
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07.01.2021 18:39 Ответить
Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7298
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07.01.2021 18:37 Ответить
И что толку? Их всех разогнали огнестрельным оружием.
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08.01.2021 14:44 Ответить
Беларусь обновила государственный герб...

Ну вот, совсем другое дело! Теперь еще койки переставить осталось и жизнь закипит.
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07.01.2021 18:45 Ответить
Нє койкі, а нари.
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07.01.2021 18:51 Ответить
Маленький рисунок. Не получается рассмотреть чей на гербе Крым...
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07.01.2021 18:56 Ответить
Впечатление что просто из RGB перевели в CMYK
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07.01.2021 18:58 Ответить
А где же бульба?
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07.01.2021 19:00 Ответить
воняет от него совком ....
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07.01.2021 19:06 Ответить
явно стал краше. главное весомей
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07.01.2021 19:13 Ответить
и земной шарик чуть повернули - с рашки на европейскую часть
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07.01.2021 19:16 Ответить
Скорей всего причина, чтобы Беларусь была по центру карты)
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07.01.2021 19:52 Ответить
Чи й не обновила - старый выцвел; подкрасили; получился, типа, новый - "вот и весь хрен до копейки"©.
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07.01.2021 19:20 Ответить
а звездочка зачем?
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07.01.2021 19:26 Ответить
замість звьоздочькі-бульбу треба було намалювати.
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07.01.2021 19:28 Ответить
Повернули, чтобы Беларусь по центру была, а не в углу. По этой же причине в Австралии карта мира не такая как у нас.
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07.01.2021 19:49 Ответить
А fascio, тобто сноп, пучок, так і залишився як спогад, звідки вийшла ця країні, і якою вона, наразі і нажаль, і залишається.
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07.01.2021 20:02 Ответить
Я б ішо додав двохголову курицю, в честь, так сказать, браццкого племені лаптєногих
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07.01.2021 20:13 Ответить
Колхозные гербы для "великого" колхозника!! что истинного белоруского и исторического в этом гербе??? дешевая мимикрия под совдеповский герб. присутствует гербарий, часть земного шара, это намек на что? солнце, белорусь горит в его лучах... чем эта инсталяция выражает белорусов? - дешевый совок, иначе не скажешь.
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07.01.2021 20:22 Ответить
Похоже на крышку унитаза
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07.01.2021 20:53 Ответить
А че там нового - все старое гнилосовковое дерьмо позорное. Представляю как стыдно спортсменам сябров под такой гадостью выступать.
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07.01.2021 21:15 Ответить
И Парашная ********* обновила свой герб

Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7869
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07.01.2021 21:22 Ответить
И в чём существенная разница? Материки на глобусе не синие, а красные? В стиле "весь мир в крови, а в у нас- цветочки для карателей (те что в ленточках)."
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07.01.2021 21:35 Ответить
я, коли прочитав заголовок, одразу подумав - вуса прималювали на Герб...
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07.01.2021 21:57 Ответить
отползает таракан усатый
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07.01.2021 22:02 Ответить
Унылый похоронный венок из совкового прошлого!
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07.01.2021 23:18 Ответить
Вместо красного креста надо было изобразить бульбу.
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08.01.2021 10:49 Ответить
Вместо красной звезды надо было изобразить бульбу.
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08.01.2021 10:51 Ответить
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.... Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть. Каким флешмобом ответили граждане России?.

.
.
.
......
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08.01.2021 14:14 Ответить
Власть сдулась от того, что Эльмар Брок каждый день публично грозил конфисковать в Эвропе все заначки Янека и его окружения, если он строго по закону разгонит и посадит участников гос. переворота. Укр. воровская элита, вывезя за бугор бОльшую часть капитала, вся стала зависима от угроз Запада и вынуждена исполнять команды. Майдан - лишь декорация, его подавить ничего не стоило
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08.01.2021 15:11 Ответить
Касапы. !!!. !!!!!!!!,
!!,
. Вы ужэ встали с колен , вытерли губы , вышли из трющеб....? .... Но это не повод принимать тяжелые наркотики и срать в НЭТе ?
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08.01.2021 16:07 Ответить
Звезда стала больше, а Росси не стало меньше, просто масштаб карты больше и на нее влезло больше всяких стран.
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08.01.2021 15:04 Ответить
Бред!
Где цветы клевера?
Какие листья у льна?

Білорусь оновила державний герб - Цензор.НЕТ 7657
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08.01.2021 15:19 Ответить
Думала, там вуса лукашенка почепили, але минулось.
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08.01.2021 15:22 Ответить
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