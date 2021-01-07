Беларусь обновила государственный герб. ФОТО
Земной шар на обновленном гербе Беларуси повернут так, что видно меньше территории России и больше - Европы.
Сегодня в Беларуси вступил в действие закон Закон № 83-З об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Navyny.by.
На новом изображении герба земной шар немного повернут: на нем видно больше Европы и меньше России. Уточнены контуры материков, также изменился их цвет.
В верхней части герба откорректировано изображение звезды: она представлена в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.
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Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".
Закон был принят Палатой представителей 10 декабря и одобрен Советом Республики Беларусь 18 декабря 2020 года.
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To the idiots comparing the brave democratic demonstrators in Belarus to these lawless autocratic thugs in the Capitol , I will block you if I have the energy to go through my feed.
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Майкл Макфол @McFaul · 7 ч
Идиотам, сравнивающим храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными автократическими головорезами в Капитолии, я заблокирую вас, если у меня хватит энергии просмотреть мою ленту.
Пацька из штанов вылетел видать)))
Жыве Беларусь, как говорит Задорнов.
Щас выжру Лвовское за братанов - Жыве Беларусь, братва! ммм, Живе вечна!
Даже у лизожопа Луки поняли, что настает закат России.
Ну вот, совсем другое дело! Теперь еще койки переставить осталось и жизнь закипит.
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. Вы ужэ встали с колен , вытерли губы , вышли из трющеб....? .... Но это не повод принимать тяжелые наркотики и срать в НЭТе ?
Где цветы клевера?
Какие листья у льна?