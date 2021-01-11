Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і "товар" на мільйон. ФОТОрепортаж

У Житомирській області поліція ліквідувала канал збуту наркотиків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили "товару" на мільйон гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону.

До організації незаконної діяльності причетні військовослужбовці одного із розвідувальних батальйонів Житомирської області. Вони налагодили виготовлення, зберігання і транспортування наркотичних речовин. Реалізовували "товар" переважно на Житомирщині та на Сході України.

Також правоохоронці встановили місце розташування лабораторії в Житомирі.

Так, учора, 10 січня, поліцейські за підтримки спецпризначенців ТОР затримали трьох зловмисників Один із них чинив опір працівникам поліції. За цим фактом зареєстровано окреме кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Крім того, із залученням кінологічної служби проведено санкціоновані обшуки в лабораторії, за місцем зберігання наркотичних засобів та в помешканнях затриманих. У результаті вилучено наркотичних засобів майже на мільйон гривень, зброю, 10 000 доларів США, понад 4000 євро та 128 000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за частинами 1 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.







Фото: сайт поліції