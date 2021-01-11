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Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і "товар" на мільйон. ФОТОрепортаж

У Житомирській області поліція ліквідувала канал збуту наркотиків. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили "товару" на мільйон гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону.

До організації незаконної діяльності причетні військовослужбовці одного із розвідувальних батальйонів Житомирської області. Вони налагодили виготовлення, зберігання і транспортування наркотичних речовин. Реалізовували "товар" переважно на Житомирщині та на Сході України.

Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 01

Також правоохоронці встановили місце розташування лабораторії в Житомирі.

Так, учора, 10 січня, поліцейські за підтримки спецпризначенців ТОР затримали трьох зловмисників Один із них чинив опір працівникам поліції. За цим фактом зареєстровано окреме кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 02

Крім того, із залученням кінологічної служби проведено санкціоновані обшуки в лабораторії, за місцем зберігання наркотичних засобів та в помешканнях затриманих. У результаті вилучено наркотичних засобів майже на мільйон гривень, зброю, 10 000 доларів США, понад 4000 євро та 128 000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за частинами 1 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 03

За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 04
Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 05
Військовослужбовців одного з розвідувальних батальйонів на Житомирщині впіймали на виготовленні та збуті наркотиків: вилучено зброю, валюту і товар на мільйон 06
Фото: сайт поліції

Автор: 

армія (3780) наркотики (1462) військовослужбовці (4813) Житомирська область (1286)


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Разведчики, а маскироваться не умеют!
Нужно наказать по самое "немогу".
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11.01.2021 13:58 Відповісти
Мож он сепарам сбывал? Тогда - наградить.
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11.01.2021 14:05 Відповісти
Це така тероборона епохи зелених сопліїв.
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11.01.2021 14:33 Відповісти
Одразу згадалася справа про побиття комбатом солдата- наркомана. Ніяких аналогій чи натяків, але яка там ситуація нині?
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11.01.2021 14:41 Відповісти
Аваков в своём репертуаре. Сначала Рифмастер преступник, сейчас другие военнослужащие. А что там с ворами-полцейскими, с насильниками-полицейскими, с убийцами-полицейскими, в казнокрадами-полицейскими?
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11.01.2021 14:46 Відповісти
Интересно живем ! Сколько радостных новостей ??
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Новина містить дещо спотворену та неповну інформацію. Серед затриманих тільки ОДИН військовослужбовець. До речі він був у відпустці й тільки другий місяць як прибув до військової частини для проходження служби. Звісно слідство та суд розбереться. Та мене бентежить інше - чому українські (???) ЗМІ так згуртовано підхопили цю новину та ще й викривили її? Почалась інформаційна компанія проти ЗСУ? Як ви думаєте кому вигідно лити бруд на ЗСУ? Питання риторичне.
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12.01.2021 13:35 Відповісти
 
 