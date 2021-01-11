Українські моряки почали тренуватися на "Айлендах" (оновлено). ФОТОрепортаж

У підрозділах військово-морських сил ЗС України розпочався новий навчальний рік. У рамках цього року екіпажі перших "Айлендів" прибули для навчання в Балтімор.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Фото зустрічі українських моряків в аеропорту Балтімора опублікувало посольство України в США.









Тим часом на військово-морській базі "Південь" в Одесі відбувся мітинг, присвячений початку нового навчального року.

"Сьогодні о 7:00 ранку два екіпажі перших "Айлендів", які надійдуть до складу ВМС цього року, прибули в місто Балтімор, США, де пройдуть 10-ти тижневий курс додаткової підготовки", - сказав командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Основна діяльність флоту в 2021 навчальному році, за його словами, буде зосереджена на підготовці особового складу, нарощуванні бойових можливостей військових частин, оволодінні новими зразками озброєння і військової техніки.

"Цього року, до Військово-Морських Сил буде доставлено перший дивізіонний комплект ракетного комплексу "Нептун", буде отримано корабель спеціального призначення "Симферопіль", екіпаж якого наразі проходить підготовку. Сьогодні розпочалась підготовка двох екіпажів патрульних катерів типу "Айленд" в Сполучних Штатах Америки, триває підготовка екіпажів десантно-штурмових катерів, які теж планується ввести до складу ВМС в цьому році, а підрозділи морської піхоти отримають нові зразки озброєння", - зазначив Неїжпапа.

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