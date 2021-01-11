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Українські моряки почали тренуватися на "Айлендах" (оновлено). ФОТОрепортаж

У підрозділах військово-морських сил ЗС України розпочався новий навчальний рік. У рамках цього року екіпажі перших "Айлендів" прибули для навчання в Балтімор.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Фото зустрічі українських моряків в аеропорту Балтімора опублікувало посольство України в США.

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Тим часом на військово-морській базі "Південь" в Одесі відбувся мітинг, присвячений початку нового навчального року.

"Сьогодні о 7:00 ранку два екіпажі перших "Айлендів", які надійдуть до складу ВМС цього року, прибули в місто Балтімор, США, де пройдуть 10-ти тижневий курс додаткової підготовки", - сказав командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Основна діяльність флоту в 2021 навчальному році, за його словами, буде зосереджена на підготовці особового складу, нарощуванні бойових можливостей військових частин, оволодінні новими зразками озброєння і військової техніки.

"Цього року, до Військово-Морських Сил буде доставлено перший дивізіонний комплект ракетного комплексу "Нептун", буде отримано корабель спеціального призначення "Симферопіль", екіпаж якого наразі проходить підготовку. Сьогодні розпочалась підготовка двох екіпажів патрульних катерів типу "Айленд" в Сполучних Штатах Америки, триває підготовка екіпажів десантно-штурмових катерів, які теж планується ввести до складу ВМС в цьому році, а підрозділи морської піхоти отримають нові зразки озброєння", - зазначив Неїжпапа.

Читайте також: Українські екіпажі "Айлендів" пройдуть у США 10-тижневу підготовку - Міноборони

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Автор: 

ВМС (1402) Одеса (5511) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+9
Мне кажется надо на пушки установить автоматическое ведение стрельбой при нападении врага. Чтобы у моряков даже желания невозникло сдать корабли без единого выстрела
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11.01.2021 20:57 Відповісти
+7
Полезная информация, но в ней не сообщается кому принадлежит верфь, строившая Айленды и в таблице нет сравнения с эсминцами Арли Бёрк для пущей наглядности.
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12.01.2021 02:08 Відповісти
+6
уже слышу знакомый топот, не игор ли это
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11.01.2021 20:47 Відповісти
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уже слышу знакомый топот, не игор ли это
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11.01.2021 20:47 Відповісти
Ігорьок ше кушає, трохи пізніше підійде...
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11.01.2021 21:02 Відповісти
Там Нарада у Грыця)
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11.01.2021 21:14 Відповісти
Або Звізду Смєрті Гриць-1 доробляє.
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11.01.2021 22:25 Відповісти
а може краще тихо вкладати гроші у підводних диверсантів?
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11.01.2021 20:55 Відповісти
Вони ефективні тільки в складі інших сил ВМФ, як відомо з часів Другої Світової. Раджу почитати Боргезе "https://uahq.net/******/131046-pdvodn-diversanti-u-drugy-svtovy-vyn-pdf-djvu.html Морські дияволи ", українською на жаль не знайшов.
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11.01.2021 21:58 Відповісти
можливо.дякую. але можливо краще диверсанти ніж ця бутафорія флоту?
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11.01.2021 22:01 Відповісти
Бутафория твой ржавый недофлот
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11.01.2021 22:03 Відповісти
розкажеш це радянським морякам з лінкору "новарасєйск", він же "Джуліо Чезаре", які відправилися у пекло у бухті севасу 29 жовтня 1955 року...
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11.01.2021 22:12 Відповісти
Я знаю кому и что я расскажу, набутылочное, ты хочешь, чтобы ваша срань перестреляла наших пацанов, ты бы лаптеногое обрадовался? *******
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11.01.2021 22:17 Відповісти
боте, якщо ти неспроможний елементарно мислити, то не є мої проблєми...малими силами можна подолати і великій та частково іржавий флот...але не катерами.
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11.01.2021 22:21 Відповісти
Резиновыми лодками? Недолуге
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11.01.2021 22:48 Відповісти
Це не бутафорія, це те чим воно виглядає - катери берегової охорони для відловлювання нелегалів, контрабандистів, і таке інше. Через Україну вигідно тягнути транзитом в Європу різний товар, здебільшого нелегальний і вона вже почала тихенько підвивати від того ж потіку цигарок. Контрабандисти мають великі гроші і технічне забезпечення, яке в рази перевищує можливості прикордонників, ті ж швидкісні катери. Тому це дуже корисна річ, ці катери.

До війни з росіянами не має майже ніякого відношення. У нас зараз немає притомної програми розвитку флоту, відповідно нічого будуватися не буде. Але... американці будували у нас https://www.youtube.com/watch?v=UJ9v7N-MgEo декілька баз , от на це єдина надія. Навіть якщо у нас немає програми, можливо наша програма є у американців.
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11.01.2021 22:11 Відповісти
Давай посчитаем.1. 7 МБАКов +1 возможно Пэця Вальцман все-таки достроит. Итого 8 РЕЧНЫХ катеров,которые при 3 баллах шторма должны стоять у стенки, притом с ПТРК "Барьер", который главный судостроитель ВМС зарядил на эти катера хрен куда попадешь, но бабки взяты. Потом, по оценке командира МБАКа, что базируется на Азове (бывший курсант. который пел гимн Украины) тягаться с рассейскими патрульными катерами сложно из-за малой скорости (29 узлов). Але маємо що маємо. 2. Имеем 2 "Кентавра", про которые тот шо папу не должен кушать, сказал, что ЭТО НЕ ТО, ЧТО МЫ ОЖИДАЛИ. Но еще 1 у Пэци в достройке. 3. И главное пэцино достижение "Лагуна", он же сейнер-морозильник, он же разведчик со скоростью 11 узлов, он же "Симферополь". Т.е. Верхний ГолоВНОкомандуючий", используя служебное положение, навязал сначала достройку, ЗАБРАКОВАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2013 года МОУ двух МБАКов, а потом саботируя предложение США на "Айленды", пропихивал строительство ненужных ВМСУ на МОРЕ речных катерков под идею "москитного флота".Апофеозом пэциной жадности стало стремление сбагрить под любым соусом ржавый корпус сейнера.На стапелях "Кузни" ржавеют еще несколько корпусов, но вовремя дали пол сраку, а то бы мы стали свидетелями строительства ракетоносцев-сейнеров,вооруженных "Нептунами". А шо? Днем рыбак, ночью эсминец "Дональд Вальцман". Это вот такое наследство "мальдивского гетмана". Что нам сейчас предлагается. 1.3-"Айленда", но уже с американским вооружением. 2.16 новейших МК -VI с ракетным вооружением. 3. 8 английских миникорветов с норвежскими ПКР. 4. 5 турецких корветов. Да еще можно добавить усиление морских пограничников 20 новейшими французскими патрульными катерами. И на днях МП ВМС Украины получила 84 катера для спецназа. Мелочь,но приятно. И ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ВСЕМ, ЧТО У МОЛОДЫХ МОРЯКОВ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ВМФ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА СЛУЖИТЬ НА НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ.КУРСАНТ С СЕВАСТОПОЛЯ УЖЕ КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ НА "АЙЛЕНДЕ. ДАЛЬШЕ АНГЛИЙСКИЙ РАКЕТНЫЙ КАТЕР, А ТАМ И "КОРВЕТ "АДА"
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29.01.2021 18:32 Відповісти
Мне кажется надо на пушки установить автоматическое ведение стрельбой при нападении врага. Чтобы у моряков даже желания невозникло сдать корабли без единого выстрела
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11.01.2021 20:57 Відповісти
А при чем "Сагайдачный" и "Прилуки"?
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11.01.2021 21:05 Відповісти
Сравнение катеров проекта 58155 (которые делали на предприятии Порошенко - "Кузница на Рыбальском") и американских патрульных катеров типа Island, которые передадут Украине.
Українські моряки почали тренуватися на "Айлендах" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2210
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11.01.2021 21:16 Відповісти
це зрада чи перемога?
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12.01.2021 00:27 Відповісти
Полезная информация, но в ней не сообщается кому принадлежит верфь, строившая Айленды и в таблице нет сравнения с эсминцами Арли Бёрк для пущей наглядности.
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12.01.2021 02:08 Відповісти
Ну ... Потім можна буде на Дунай передати. А так біля берега.
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12.01.2021 11:21 Відповісти
Сім футів під кілем!
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11.01.2021 21:26 Відповісти
Держава создававшая авианосцы радуется пограничным б/у катерам.
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11.01.2021 21:29 Відповісти
Авианесущие крейсеры типа "Варяг"....
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11.01.2021 21:45 Відповісти
те, которые еще коптят небо

"Кузьма" наш !!!
Это мы "Кузечку"-саботажника, убийцу русских самолетов и российского бюджета, позор флота рассейского подсунули в свое время раше
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11.01.2021 21:49 Відповісти
При чому це ? Побудували давно і здали.
Все інше їх проблєма.
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12.01.2021 11:20 Відповісти
Вооружение, навигацию и унитазы лучше сразу снять. Меньше россиянам достанется. Стрелять по врагу - это не в традициях нашего ссыкливого флота.
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11.01.2021 21:43 Відповісти
Вашего ссыкливого, мразь зауральская
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11.01.2021 22:04 Відповісти
good!
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11.01.2021 22:13 Відповісти
а когда **************** убивать можно будет?
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11.01.2021 23:28 Відповісти
всегда
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12.01.2021 00:26 Відповісти
Щось занадто довго іде підготовка екіпажів.
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12.01.2021 09:33 Відповісти
 
 