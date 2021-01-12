УКР
Єрмак полетів до Берліна президентським літаком. ФОТО

Віцепрезидент Єрмак полетів до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" президентським літаком - UR-UKR.

Цей факт помітив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Замашки в Андрія Борисовича ніби він королева з Букінгемського палацу", - написав Лерос у коментарі.

Єрмак полетів до Берліна президентським літаком 01
Єрмак полетів до Берліна президентським літаком 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

Єрмак полетів до Берліна президентським літаком 03

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) літак (3020) Єрмак Андрій (1427) Лерос Гео (383)
Ермак полетел в Берлин на президентском самолете - Цензор.НЕТ 4637
12.01.2021 16:04 Відповісти
непогано пристроівся завхоз блазня.. Чи воно ї є зараз справжнім президентом країни?
12.01.2021 16:01 Відповісти
Как разбогатела Украина при зеленском - у попередников даже премьер летал економ-класом
https://tsn.ua/ru/politika/yacenyuka-zastali-v-ekonom-klasse-samoleta-425243.html?g=article&m=384717221 13 мая, в Сети появились фотографии с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, который летел в эконом-классе.

Ермак полетел в Берлин на президентском самолете - Цензор.НЕТ 4340
12.01.2021 16:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
По моей логике туда полетела делегация, которая представляет страну. И вполне логично что для этих целей использовали самолет авиа предприятия, которое создавалось именно для этих целей. Если Лерос накопал что то на флайтрадаре, это не значит что это плохо. То есть по твоей логике то что президент летает на самолете отдыхать это нормально если Лерос ничего не пишет по этому поводу.
12.01.2021 16:58 Відповісти
У нас летает много гос. делегаций за кордон и что, на президентском !!!! самолёте ?
12.01.2021 17:02 Відповісти
Состав делегации не огласите, которая принимает непосредственное участие на встрече? И да........ если президент летит отдыхать, как это и положено любому человеку раз в году, задействуя борт N1 - это нормально. Хотя с нашим президентом и это правило не работает. Потому наверное и летает попутками.
12.01.2021 17:15 Відповісти
тогда логично было бы с твоей стороны еще указать способы "прокормить" всю эту свору воров и бездельников в статусе госслужащих .
12.01.2021 18:12 Відповісти
Это было есть и будет при любом президенте и в любой стране. На подобные поездки выделяются деньги из бюджета. Это как парк автомобилей, которые депутаты могут Заказать определенное кол-во раз в месяц. К сожалению диалог выше показывает полную деградацию населения и неумение слушать других. Какое то отличие точки зрения это автоматом значит - дебил. Какая разница между 73% и оставшимися 27%? Ее нет к сожалению, точно так как и нет радужного будущего у Украины... все это ИМХО, можете начитать дебил, зелелох, кацап и т.д. На что то адекватное даже и не надеюсь. Всего хорошего!
12.01.2021 21:23 Відповісти
специально просмотрел свои комменты на этой ветке,вроде дебилом зелелохов не называл,хотя,всех зедротов упоротых -кто до этой поры не прозрел именно дебилами и считаю.Ошибаться свойственно всем,но быть такими упоротыми это талантище !
12.01.2021 21:47 Відповісти
- Вова, можно я твой самолет возьму ?
- Бери, Андрюха, лети, а у меня еще после лыж ноги и жопа болят.
12.01.2021 16:13 Відповісти
а хіба єрмак не президент?
12.01.2021 16:13 Відповісти
Він резидент.
12.01.2021 16:40 Відповісти
Судячи з заголовку і того що у нас з'явилася посада Віце- ПрезЕдента- Зеленський вже обрав спадкоємця трону.
12.01.2021 16:14 Відповісти
Шановні, головне зараз не на чому воно полетіло, а навіщо.
Впевнений, що за декілька днів ми знову почуємо стару мантру ссикла: чергові ділянки "розведення військ", нові КПВВ для колаборантів та іншу муйню.
І це все перед самою інавгурацією Байдена. Щось відчуває дєрмачина, тому метушиться та хоче скоріш втілити план ***** по інтегруванню "ресбублік" в Україну.
12.01.2021 16:20 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска

https://mobile.twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia/status/1348967198992306176 8 ч

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі.
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
12.01.2021 22:24 Відповісти
А яка офіційна державна посада в цього д`Ермака?
12.01.2021 16:21 Відповісти
завхоз зєлупін
12.01.2021 16:24 Відповісти
оператор аватара зє
12.01.2021 22:24 Відповісти
А ви що реально думаєте, що клоун з 95- кварталу президент?🤣
12.01.2021 16:21 Відповісти
Треба конкретніше формулювати питання - "Зелохи, а ви що реально думаєте..."
12.01.2021 16:33 Відповісти
Вице-Президент Ермак?
12.01.2021 16:28 Відповісти
извините, но по закону самого же Зеленского, только патронажная служба и не более.
Даже не гос чиновники!
Даже не гос чиновники!
12.01.2021 17:04 Відповісти
В кінці кінців виявиться що Зеленський зіц- председатель Фунт.
12.01.2021 16:33 Відповісти
Умные люди это выявили ещё 31.12.2018 в 23-00 по киевскому времени на канале "Г+Г" 🤔
12.01.2021 17:06 Відповісти
это ж скока кайфа за мой счёт? там только на один керосин столько бабла улетает... а что рейсовым нельзя было? всеравно ведь ничего не решишь или через казака инструкции передают? завязывать пора с этими минскими договорнякиами. безполезное это дело и трата бабок. стена и ров вот и все договора.
12.01.2021 16:40 Відповісти
Позорище. Тьфу.
12.01.2021 16:40 Відповісти
Он должен лететь от подсрачника , а не на самолете за счет денег украинцев...
12.01.2021 16:43 Відповісти
мамик дала покататься своему секретуту-альфонсу.. шоб па-багатаму
12.01.2021 16:44 Відповісти
К сожалению многие не думают. Да и зачем им думать? Плебсу через телеящик впарили Голобородька, и плебс поверил, что всё хорошее с экрана как в сказке тут же произойдёт и в ихней жизни.
12.01.2021 16:51 Відповісти
Ермак решил что веселый гном с видосиками может отдохнуть и отпустил своего протеже
12.01.2021 16:54 Відповісти
Я вот многих комментаторов не понял. Вы думает, что та зеленая макака которая на лыжах в Карпатах реально президент? Вы это серьездно???
12.01.2021 17:14 Відповісти
Ермак опять полетел в Берлин на консультацию советников на президентском самолете UR-UKR. Замашки у Андрея Борисовича будто он королева из Букингемского дворца. Только по факту его Зеленский вытащил из ларька и дал рулить всем государством. Эти комплексы "надутого гуся» только тюрьмой нужно лечить.P.S. Человека из ларька можно вытащить, а ларёк из человека...
12.01.2021 17:15 Відповісти
Точніше - за кошти бідних платників податків. Це вам не Яценюк, який літав в США пасажирським літаком. Малороси бажають жити з величезним шиком і використати все по максимуму.
12.01.2021 17:16 Відповісти
​⚡️⚡️⚡️Завгосп Офісу Зеленського літає президентським бортом №1.
✈️

Андрій Єрмак полетів на президентському літаку в Берлін на зустріч радників Нормандської четвірки.🤷‍♂️

Ех, а пам'ятаєте, як представники попередньої влади «бариг» літали на міжнародні зустрічі економ-класом пасажирськими рейсами? А ми ще тоді пишались, що керівництво України вперше наслідує приклад лідерів цивілізованого світу і відмовляється від службових привілеїв.

🤡Потім прийшов «простий хлопець з народу» Вова і тепер навіть завгосп його офісу безсоромно використовує президентський борт, який Зеленський обіцяв продати ще на початку своєї каденції. Вже не кажучи про повернення державних дач, кортежів та п'ятиразових відпусток на рік, поки люди через тарифи перекривають дороги.
12.01.2021 17:18 Відповісти
вот же падлюка. бубочку без присмотра отавило. ні стида ні совісті.на хоть пацани покатаються на крутих тачках і внукам в глазік е стидно буде.
12.01.2021 17:22 Відповісти
12.01.2021 17:46 Відповісти
яка богата країна ! кожна прибиральниця офісу президента може літати бортом №1! ось він кінець епохи бідності !
12.01.2021 18:01 Відповісти
Все правильно. Президент повинен літати президентським літаком.
12.01.2021 18:07 Відповісти
Зеленая мразь вы же все теперь презрвденты , ответьте почему иуды на мои деньги по миру катаются
12.01.2021 18:09 Відповісти
Радоваться надо, что полетел не на презедентсокм вертолете
12.01.2021 18:13 Відповісти
Представляю как бы это в древние времена придворный писарчук взял карату царя и на ней поехал бы в другое королевство...Да его бы казнили до того, как он успел бы выехать за ворота... Хотя, стоп, а кто из них исполняет роль Президента?
12.01.2021 18:17 Відповісти
Он и есть ..не пырзыдент..а Кардинал
12.01.2021 18:21 Відповісти
Больше напоминает персонажа телесериала "Вечный зов" Косоротова.
12.01.2021 18:29 Відповісти
самозванець.
12.01.2021 18:47 Відповісти
Дерьмак и Шмыргаль - Биба и Боба нашего цирка .
По сравнению с ними Кернес и Добкин кажутся мыслителями масштаба Канта и Гегеля .
12.01.2021 19:14 Відповісти
Чергове підтвердження того, що функція беніної макаки полягає лише в тому, що гріти сракою крісло президента щоб хтось туди не сів. Під прикриттям банера у вигляді шута горохового країною керують інші.
12.01.2021 21:10 Відповісти
За то все поняли - кто в Украине настоящий хозяин, а кто на подпевках, членом по клавишам стучит...
12.01.2021 21:25 Відповісти
Бубочка втомився і відпочиває, він не усунувся він розуміє що нічого не вирішує.
А завгосп шістка але козирна тому і їде бо по масті.
У даному випадку шулерам треба укатати Европу.........щоби красиво здати Україну.
Зараз нову відновлюються економічні зав"зи московією....... і це по при санкції!!!!!!!!!
12.01.2021 23:01 Відповісти
Да ладно...Клоун обещал продать все самолеты и весь автопарк...И сдержал слово.
12.01.2021 23:22 Відповісти
лерос - цепной пёсик.
13.01.2021 05:39 Відповісти
Хто кому СЛУГА? - усі ПРЕЗІКИ!!!
13.01.2021 07:41 Відповісти
Єрмак полетів до Берліна президентським літаком - Цензор.НЕТ 4133
13.01.2021 08:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 