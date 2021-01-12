Єрмак полетів до Берліна президентським літаком. ФОТО
Віцепрезидент Єрмак полетів до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" президентським літаком - UR-UKR.
Цей факт помітив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Замашки в Андрія Борисовича ніби він королева з Букінгемського палацу", - написав Лерос у коментарі.
- Бери, Андрюха, лети, а у меня еще после лыж ноги и жопа болят.
Впевнений, що за декілька днів ми знову почуємо стару мантру ссикла: чергові ділянки "розведення військ", нові КПВВ для колаборантів та іншу муйню.
І це все перед самою інавгурацією Байдена. Щось відчуває дєрмачина, тому метушиться та хоче скоріш втілити план ***** по інтегруванню "ресбублік" в Україну.
Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі.
Будуть обговорювати катриджи для принтерів і офісний папір?
Скоріше, як прийняти Донбас і дати воду в Крим (фсбшник з грувцем) паришают... ага
Даже не гос чиновники!
✈️
Андрій Єрмак полетів на президентському літаку в Берлін на зустріч радників Нормандської четвірки.🤷♂️
Ех, а пам'ятаєте, як представники попередньої влади «бариг» літали на міжнародні зустрічі економ-класом пасажирськими рейсами? А ми ще тоді пишались, що керівництво України вперше наслідує приклад лідерів цивілізованого світу і відмовляється від службових привілеїв.
🤡Потім прийшов «простий хлопець з народу» Вова і тепер навіть завгосп його офісу безсоромно використовує президентський борт, який Зеленський обіцяв продати ще на початку своєї каденції. Вже не кажучи про повернення державних дач, кортежів та п'ятиразових відпусток на рік, поки люди через тарифи перекривають дороги.
По сравнению с ними Кернес и Добкин кажутся мыслителями масштаба Канта и Гегеля .
А завгосп шістка але козирна тому і їде бо по масті.
У даному випадку шулерам треба укатати Европу.........щоби красиво здати Україну.
Зараз нову відновлюються економічні зав"зи московією....... і це по при санкції!!!!!!!!!