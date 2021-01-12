Ермак полетел в Берлин на президентском самолете. ФОТО

Вице-Президент Ермак полетел в Берлин на встречу советников глав государств "нормандской четверки" на президентском самолете - UR-UKR.

Данный факт заметил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Замашки у Андрея Борисовича будто он королева из Букингемского дворца", - написал Лерос в комментарии.





