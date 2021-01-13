УКР
На Дніпропетровщині військовослужбовець спровокував ДТП, в якій загинула 2-річна дитина, - прокуратура. ФОТО

У Дніпропетровській області внаслідок ДТП за участю військовослужбовця загинула дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Попередньо встановлено, що 12 січня, о 10 ранку, водій автомобіля Daewoo Nexia, військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ, під час повороту ліворуч на регульованому перехресті в м.Новомосковськ Дніпропетровської області, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Polo, який рухався йому назустріч, що спричинило зіткнення. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на тротуар, де стався наїзд на групу людей: була смертельно травмована малолітня дитина 2018 року народження.

Читайте також: Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, п'ять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТО

Зараз військовослужбовця-водія затримано, з'ясовуються всі обставини ДТП, призначено необхідні експертизи.

Крім того, затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Жалко дитину і батьків, але навіщо акцентувати, що воєнослужений? А, якби просто громадянин, тоді не писали?
показати весь коментар
12.01.2021 17:57 Відповісти
А по-чему не пишете когда бухгалтер сбивает кого-то или например менеджер... Бред... Жаль нельзя дизлайкнуть бестолковую новость.
показати весь коментар
12.01.2021 18:02 Відповісти
А почему и нет, когда в морду слесарю или менеджеру бьют тут тоже не пишут...
показати весь коментар
12.01.2021 18:43 Відповісти
искренне жаль ребенка. соболезнование родителям, родственникам и близким. да этот парень урод, но почему как преступник, вор, садист иностранец то никогда не називают национальность, а когда военный то специально гремят на всю, что это именно военный??? к армии и так отношение 50 на 50 в разных регионах . еще раз соболезную родным ребенка
показати весь коментар
12.01.2021 18:42 Відповісти
Это в каких еще рыгионах отношение к армии 50:50 ?
показати весь коментар
13.01.2021 14:17 Відповісти
как Вы правильно написали, именно в рЫгионах
показати весь коментар
13.01.2021 15:21 Відповісти
Когда хачина на улице режет пенсионера, пишут "иностранец" и скрывают морду. Нацгвардеец залетит - "военный" и ни слова о службе в Нацгвардии. А когда военный влетит, так обязательно распишут, что вон-де хунта тупая, детей малолетних на ржавых нексиях сбивает.
показати весь коментар
12.01.2021 18:52 Відповісти
Яка була швидкість у VW ??? Що він так відлетів від удару? Тут схоже що обоюдна провина.
Шкода дтину й рідних дитини, це горе коли гинуть діти.
показати весь коментар
13.01.2021 00:56 Відповісти
 
 