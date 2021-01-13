На Дніпропетровщині військовослужбовець спровокував ДТП, в якій загинула 2-річна дитина, - прокуратура. ФОТО

У Дніпропетровській області внаслідок ДТП за участю військовослужбовця загинула дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Попередньо встановлено, що 12 січня, о 10 ранку, водій автомобіля Daewoo Nexia, військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ, під час повороту ліворуч на регульованому перехресті в м.Новомосковськ Дніпропетровської області, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Polo, який рухався йому назустріч, що спричинило зіткнення. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на тротуар, де стався наїзд на групу людей: була смертельно травмована малолітня дитина 2018 року народження.

Читайте також: Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, п'ять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТО

Зараз військовослужбовця-водія затримано, з'ясовуються всі обставини ДТП, призначено необхідні експертизи.

Крім того, затриманому готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).