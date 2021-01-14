УКР
СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю великих фракцій у країни Східної Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними попереднього слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського.

"Протягом кількох років ділки скуповували "сонячний камінь" у нелегальних копачів із північних областей України. Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину на майже 2 мільйони гривень.

СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн 01

У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн 02

Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБ України у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн 03
СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

Нужно выкопать весь янтарь, продать, а деньги роздать нариду. Думаю так будет справедливо!!! Почему одним можно мотопомпами хреначить и дворцы строить, а другим болт?
14.01.2021 08:22 Відповісти
А скільки не заблокували?
14.01.2021 08:23 Відповісти
раніше зебіли активно винуватили Порошенка.
навіть ті, які самі копали бурштин.
14.01.2021 08:26 Відповісти
А місце видобутку прикрили чи кришують ?
14.01.2021 08:25 Відповісти
По стандартной схеме, зеля уволит главного лесника
14.01.2021 09:53 Відповісти
Новоград Волынский - оказывается юг Украины?!
Кстати, накрыли Ривненскую область, а "пострадала" Житомирская
14.01.2021 08:27 Відповісти
теперь только сбу будет в страну азии янтарь сбывать
14.01.2021 08:36 Відповісти
А прикрить нелегальную добичу янтаря сбу никак не может тут еще денежних потоков нет - сбу там где можно что то замутить
14.01.2021 08:51 Відповісти
По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3241688\\\\\\\\\

Да-да, написали бы уже - на 20тыс.
чет слабо верится, мусора поимели сбывателей, а те и не сядут за это.
14.01.2021 08:55 Відповісти
 
 