СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю великих фракцій у країни Східної Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними попереднього слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського.

"Протягом кількох років ділки скуповували "сонячний камінь" у нелегальних копачів із північних областей України. Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину на майже 2 мільйони гривень.

У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину.

Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБ України у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ