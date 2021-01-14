СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину в країни Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Житомирській області співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю великих фракцій у країни Східної Азії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними попереднього слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського.
"Протягом кількох років ділки скуповували "сонячний камінь" у нелегальних копачів із північних областей України. Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину на майже 2 мільйони гривень.
У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину.
Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.
Наразі нелегальний бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.
Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБ України у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
навіть ті, які самі копали бурштин.
Кстати, накрыли Ривненскую область, а "пострадала" Житомирская
Да-да, написали бы уже - на 20тыс.
чет слабо верится, мусора поимели сбывателей, а те и не сядут за это.