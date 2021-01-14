Розшукуваний Інтерполом громадянин Молдови намагався перетнути кордон на Буковині. ФОТО
На пункті пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою, затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення кримінальних злочинів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
Затриманий є громадянином Молдови. У міжнародний розшук його подали за вчинення кримінальних злочинів у Франції.
Українські правоохоронці повідомили про затриманого в бюро Інтерполу в Україні. Нині чоловік під наглядом поліції.
