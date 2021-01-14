УКР
Розшукуваний Інтерполом громадянин Молдови намагався перетнути кордон на Буковині. ФОТО

На пункті пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою, затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за вчинення кримінальних злочинів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Затриманий є громадянином Молдови. У міжнародний розшук його подали за вчинення кримінальних злочинів у Франції.

Українські правоохоронці повідомили про затриманого в бюро Інтерполу в Україні. Нині чоловік під наглядом поліції.

Розшукуваний Інтерполом громадянин Молдови намагався перетнути кордон на Буковині 01

Розшукуваний Інтерполом громадянин Молдови намагався перетнути кордон на Буковині 02

Буковина (861) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) Інтерпол (376)
Коментувати
Сортувати:
Невже такі новини дійсно комусь цікаві? Відгукніться, пліз.
14.01.2021 11:21 Відповісти
Хотів ширнутись нашою вакциною? А її ніц нема.
14.01.2021 11:22 Відповісти
ДПСУ в кентах с Бутусовым. Он им - положитльный информационный образ, они ему - крутой инсайд с места прорыва через границу Саакашвили
14.01.2021 11:34 Відповісти
 
 