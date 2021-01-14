РУС
Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы пытался пересечь границу на Буковине. ФОТО

На пункте пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой, задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение уголовных преступлений.

Об этом сообщается на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Задержанный является гражданином Молдовы. В международный розыск его подали за совершение уголовных преступлений во Франции.

Украинские правоохранители сообщили о задержанном в бюро Интерпола в Украине. Сейчас мужчина под надзором полиции.

Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы пытался пересечь границу на Буковине 01

Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы пытался пересечь границу на Буковине 02

Невже такі новини дійсно комусь цікаві? Відгукніться, пліз.
14.01.2021 11:21 Ответить
Хотів ширнутись нашою вакциною? А її ніц нема.
14.01.2021 11:22 Ответить
ДПСУ в кентах с Бутусовым. Он им - положитльный информационный образ, они ему - крутой инсайд с места прорыва через границу Саакашвили
14.01.2021 11:34 Ответить
 
 