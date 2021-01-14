Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы пытался пересечь границу на Буковине. ФОТО

На пункте пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой, задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение уголовных преступлений.

Об этом сообщается на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Задержанный является гражданином Молдовы. В международный розыск его подали за совершение уголовных преступлений во Франции.

Украинские правоохранители сообщили о задержанном в бюро Интерпола в Украине. Сейчас мужчина под надзором полиции.

