Разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы пытался пересечь границу на Буковине. ФОТО
На пункте пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой, задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение уголовных преступлений.
Об этом сообщается на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Задержанный является гражданином Молдовы. В международный розыск его подали за совершение уголовных преступлений во Франции.
Украинские правоохранители сообщили о задержанном в бюро Интерпола в Украине. Сейчас мужчина под надзором полиции.
