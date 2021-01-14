У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура. ФОТО

У Торецьку (Донецька область) правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

14 січня 2021 р в підвальному приміщенні гаража, розташованого поблизу житлових будинків у м. Торецьк, виявлено незаконний схрон боєприпасів, а саме: 6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5, 2 ящики з 30 гранатами типу РГД-5 і 3 ящики з патронами калібром 5.45 і 7.62 мм.







Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби і поліції. Встановлюються особи, причетні до незаконного зберігання зазначених боєприпасів.

Розпочато досудове розслідування за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).