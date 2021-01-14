У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура. ФОТО
У Торецьку (Донецька область) правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
14 січня 2021 р в підвальному приміщенні гаража, розташованого поблизу житлових будинків у м. Торецьк, виявлено незаконний схрон боєприпасів, а саме: 6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5, 2 ящики з 30 гранатами типу РГД-5 і 3 ящики з патронами калібром 5.45 і 7.62 мм.
Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби і поліції. Встановлюються особи, причетні до незаконного зберігання зазначених боєприпасів.
Розпочато досудове розслідування за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Топ коментарі
+2 Lev Zavago #462287
показати весь коментар14.01.2021 17:18 Відповісти Посилання
+1 Tat Prut
показати весь коментар14.01.2021 17:25 Відповісти Посилання
+1 Lidiya Ivanova
показати весь коментар14.01.2021 17:42 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lev Zavago #462287
показати весь коментар14.01.2021 17:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vitaliy noname
показати весь коментар14.01.2021 17:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vitaliy noname
показати весь коментар14.01.2021 17:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Tat Prut
показати весь коментар14.01.2021 17:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Salvatore Adamo
показати весь коментар15.01.2021 09:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Анатолий Панасюк
показати весь коментар14.01.2021 17:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lidiya Ivanova
показати весь коментар14.01.2021 17:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vladimir T #345501
показати весь коментар14.01.2021 17:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vi Wa
показати весь коментар14.01.2021 19:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
like artur
показати весь коментар15.01.2021 16:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
like artur
показати весь коментар15.01.2021 16:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
like artur
показати весь коментар15.01.2021 16:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль