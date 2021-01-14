УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6305 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 899 13

У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура. ФОТО

У Торецьку (Донецька область) правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура 01

14 січня 2021 р в підвальному приміщенні гаража, розташованого поблизу житлових будинків у м. Торецьк, виявлено незаконний схрон боєприпасів, а саме: 6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5, 2 ящики з 30 гранатами типу РГД-5 і 3 ящики з патронами калібром 5.45 і 7.62 мм.

У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура 02

У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура 03

Читайте також: Тротилові шашки, артснаряди та гранатометні постріли: СБУ виявила на виїзді із Сєверодонецька схрон найманців РФ

У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура 04
У Торецьку виявлено схрон із гранатометами і боєприпасами, - прокуратура 05

Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби і поліції. Встановлюються особи, причетні до незаконного зберігання зазначених боєприпасів.

Розпочато досудове розслідування за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Автор: 

боєприпаси (2360) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Донецька область (9671) Торецьк (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Оно хранилось в гараже.....Причастных устанавливают !??
показати весь коментар
14.01.2021 17:18 Відповісти
+1
Таких схронов по Украине миллионы. Что бы не привезти хотя бы «сувенирчик» в 14-15 такого, по-моему не было. А в лесах по ближе к Карпатам можно и ракетные установки, говорят, откопать. Так что очередной майдан опасен...
показати весь коментар
14.01.2021 17:25 Відповісти
+1
Та то погрібник нормальної української родини часів змін. Харчів нема, світла теж, газ не підведен.
показати весь коментар
14.01.2021 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оно хранилось в гараже.....Причастных устанавливают !??
показати весь коментар
14.01.2021 17:18 Відповісти
гараж сдавался, снимали его в разное время 12 человек, к зеленым ящикам с надписями РПГ ВОГ и 7,62 х2000 штук никто не лез, думали это вещи хозяина гаража)
показати весь коментар
14.01.2021 17:45 Відповісти
хозяин гаража думал, что это ящики арендаторов. Бинго
показати весь коментар
14.01.2021 17:45 Відповісти
Таких схронов по Украине миллионы. Что бы не привезти хотя бы «сувенирчик» в 14-15 такого, по-моему не было. А в лесах по ближе к Карпатам можно и ракетные установки, говорят, откопать. Так что очередной майдан опасен...
показати весь коментар
14.01.2021 17:25 Відповісти
Говорят? Ватан, в Західній Україні, на відміну від юго-востока, зрадників немає, царя ніхто не погукає.
показати весь коментар
15.01.2021 09:46 Відповісти
По шахтам ещё надо поискать, на поверхности малая толика. Донбасс превращается в своего рода Клондайк, только оружейный.
показати весь коментар
14.01.2021 17:39 Відповісти
Та то погрібник нормальної української родини часів змін. Харчів нема, світла теж, газ не підведен.
показати весь коментар
14.01.2021 17:42 Відповісти
Интересное слово "обнаружен". Это как обнаружен? Кем обнаружен? Сам собой обнаружен? Может силовики проводят системную работу по обнаружению? И это "обнаружение" является логическим результатом их работы?
показати весь коментар
14.01.2021 17:53 Відповісти
Работой займитесь, я вам бабло за шо плачу, дырявые
показати весь коментар
14.01.2021 19:01 Відповісти
странно пишут про боеприпасы а на фото наркотики почемуто
показати весь коментар
15.01.2021 16:12 Відповісти
прапоршик какойто наносил скорее всего
показати весь коментар
15.01.2021 16:13 Відповісти
возможно там готовят востание
показати весь коментар
15.01.2021 16:14 Відповісти
 
 