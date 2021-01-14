В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура. ФОТО
В Торецке (Донецкая область) правоохранители выявили тайник с боеприпасами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
14 января 2021 г. в подвальном помещении гаража, расположенного вблизи жилых домов в г. Торецк, обнаружен незаконный схрон боеприпасов, а именно: 6 ручных противотанковых гранатометов РПГ-5, 2 ящика с 30 гранатами типа РГД-5 и 3 ящика с патронами калибром 5.45 и 7.62 мм.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы и полиции. Устанавливаются лица, причастные к незаконному хранению указанных боеприпасов.
Начато досудебное расследование по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
