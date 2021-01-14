РУС
В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура. ФОТО

В Торецке (Донецкая область) правоохранители выявили тайник с боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура 01

14 января 2021 г. в подвальном помещении гаража, расположенного вблизи жилых домов в г. Торецк, обнаружен незаконный схрон боеприпасов, а именно: 6 ручных противотанковых гранатометов РПГ-5, 2 ящика с 30 гранатами типа РГД-5 и 3 ящика с патронами калибром 5.45 и 7.62 мм.

В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура 02

В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура 03

В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура 04
В Торецке обнаружен схрон с гранатометами и боеприпасами, - прокуратура 05

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы и полиции. Устанавливаются лица, причастные к незаконному хранению указанных боеприпасов.

Начато досудебное расследование по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Топ комментарии
+2
Оно хранилось в гараже.....Причастных устанавливают !??
14.01.2021 17:18 Ответить
+1
Таких схронов по Украине миллионы. Что бы не привезти хотя бы «сувенирчик» в 14-15 такого, по-моему не было. А в лесах по ближе к Карпатам можно и ракетные установки, говорят, откопать. Так что очередной майдан опасен...
14.01.2021 17:25 Ответить
+1
Та то погрібник нормальної української родини часів змін. Харчів нема, світла теж, газ не підведен.
14.01.2021 17:42 Ответить
Оно хранилось в гараже.....Причастных устанавливают !??
14.01.2021 17:18 Ответить
гараж сдавался, снимали его в разное время 12 человек, к зеленым ящикам с надписями РПГ ВОГ и 7,62 х2000 штук никто не лез, думали это вещи хозяина гаража)
14.01.2021 17:45 Ответить
хозяин гаража думал, что это ящики арендаторов. Бинго
14.01.2021 17:45 Ответить
Таких схронов по Украине миллионы. Что бы не привезти хотя бы «сувенирчик» в 14-15 такого, по-моему не было. А в лесах по ближе к Карпатам можно и ракетные установки, говорят, откопать. Так что очередной майдан опасен...
14.01.2021 17:25 Ответить
Говорят? Ватан, в Західній Україні, на відміну від юго-востока, зрадників немає, царя ніхто не погукає.
15.01.2021 09:46 Ответить
По шахтам ещё надо поискать, на поверхности малая толика. Донбасс превращается в своего рода Клондайк, только оружейный.
14.01.2021 17:39 Ответить
Та то погрібник нормальної української родини часів змін. Харчів нема, світла теж, газ не підведен.
14.01.2021 17:42 Ответить
Интересное слово "обнаружен". Это как обнаружен? Кем обнаружен? Сам собой обнаружен? Может силовики проводят системную работу по обнаружению? И это "обнаружение" является логическим результатом их работы?
14.01.2021 17:53 Ответить
Работой займитесь, я вам бабло за шо плачу, дырявые
14.01.2021 19:01 Ответить
странно пишут про боеприпасы а на фото наркотики почемуто
15.01.2021 16:12 Ответить
прапоршик какойто наносил скорее всего
15.01.2021 16:13 Ответить
возможно там готовят востание
15.01.2021 16:14 Ответить
 
 