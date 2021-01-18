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Ватажка угруповання терористів "ЛНР" оголошено в розшук, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України оголосила в розшук ватажка угруповання терористів так званої "ЛНР", який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка і слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував "охорону" захопленої будівлі Управління СБУ в Луганській області та інструктував терористів щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції.

Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угруповання так званого "15-го батальйону територіальної оборони "Брянка СРСР", який у період із 2014 до 2015 років брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Зараз фігурант ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Повідомлено про підозру двом терористам "ДНР", серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Ватажка угруповання терористів ЛНР оголошено в розшук, - СБУ 01

контррозвідка (470) розшук (657) СБУ (13061) найманці рф (2068)


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Топ коментарі
+11
А что так стремительно? Ведь еще только 7 лет прошло.
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18.01.2021 10:54 Відповісти
+3
Ну надо же какая толерантность "главарь группировки, злоумышленник, фигурант" в былые времена на каждом столбе, в газетах в рубрике "их разыскивает милиция" было и фото, и фамилии, чтобы бдительные граждане в случае чего могли сообщить куда надо
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18.01.2021 11:02 Відповісти
+3
а Пушилин и Пасечник в розыске есть ?
А чего ?
А в чем разница ?
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18.01.2021 11:20 Відповісти
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Як остогодли вже подібні маски - шоу. А теоретично нібито СБУ - серйозна контора. А послати Альфу, Бету и ще якусь комету в Лугандон слабо?
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18.01.2021 10:58 Відповісти
Посилали у 2014му. Нагадати, чим це скінчилося?
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18.01.2021 11:01 Відповісти
Ти, гнида ще живий?
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18.01.2021 13:16 Відповісти
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18.01.2021 13:18 Відповісти
Бадяжил снегом, на чем и погорел.
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18.01.2021 13:46 Відповісти
А что так стремительно? Ведь еще только 7 лет прошло.
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18.01.2021 10:54 Відповісти
Некогда было. Конвертценты, контрабанда, ВИП-схемщики (которых обилечивать надо) и пр. и пр. Работы - невпроворот ...
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18.01.2021 11:16 Відповісти
Взгляд переполненный интеллектом, обезображенный рюзьким миром.
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18.01.2021 10:54 Відповісти
Пора бы ему на лифте покататься
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18.01.2021 10:56 Відповісти
Сучьйо працює з космічною швидкістю,але виключно по грошимах з бізнесів
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18.01.2021 11:00 Відповісти
Ну надо же какая толерантность "главарь группировки, злоумышленник, фигурант" в былые времена на каждом столбе, в газетах в рубрике "их разыскивает милиция" было и фото, и фамилии, чтобы бдительные граждане в случае чего могли сообщить куда надо
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18.01.2021 11:02 Відповісти
роботнули.
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18.01.2021 11:04 Відповісти
а Пушилин и Пасечник в розыске есть ?
А чего ?
А в чем разница ?
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18.01.2021 11:20 Відповісти
Птахи високого польоту. На тих треба по 10 років писати бомагу, а не по 7.
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18.01.2021 11:45 Відповісти
Нічосі реакція блискавична в 7 років.
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18.01.2021 11:42 Відповісти
Якщо СБУ буде ловити терористів, хто тоді буде мзду на митниці збирати?
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18.01.2021 11:56 Відповісти
Из всех спецслужб в мире наше СБУ самое тормознутое и дебилтное. Прощелкало аннексию Крыма, Донбасс всех коррупционеров и вообще они не упустят возможность упустить возможность.
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18.01.2021 12:47 Відповісти
Так это надо к ворожке, если розыск по фото без персональных данных.
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18.01.2021 13:47 Відповісти
да об этом псе уже все давно знают... https://informator.media/archives/78953
и не факт, что он вообще живой (если ему конечно сказочно повезло и "коллеги по цеху" дали возможность уе...ть в рашку).
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18.01.2021 13:59 Відповісти
Да немає цього піндюріна в лнр.
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Ватажка угруповання терористів "ЛНР" оголошено в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2632
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18.01.2021 15:30 Відповісти
 
 