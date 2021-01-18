Ватажка угруповання терористів "ЛНР" оголошено в розшук, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України оголосила в розшук ватажка угруповання терористів так званої "ЛНР", який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Контррозвідка і слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував "охорону" захопленої будівлі Управління СБУ в Луганській області та інструктував терористів щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції.
Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угруповання так званого "15-го батальйону територіальної оборони "Брянка СРСР", який у період із 2014 до 2015 років брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.
Зараз фігурант ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
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А чего ?
А в чем разница ?
и не факт, что он вообще живой (если ему конечно сказочно повезло и "коллеги по цеху" дали возможность уе...ть в рашку).