Ватажка угруповання терористів "ЛНР" оголошено в розшук, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України оголосила в розшук ватажка угруповання терористів так званої "ЛНР", який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка і слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував "охорону" захопленої будівлі Управління СБУ в Луганській області та інструктував терористів щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції.

Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угруповання так званого "15-го батальйону територіальної оборони "Брянка СРСР", який у період із 2014 до 2015 років брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Зараз фігурант ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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