Главарь группировки террористов "ЛНР" объявлен в розыск, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки террористов так называемой "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал террористов по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку так называемый "15-й батальон территориальной обороны" Брянка СССР", который в период с 2014 до 2015 годов принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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