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Главарь группировки террористов "ЛНР" объявлен в розыск, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки террористов так называемой "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал террористов по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку так называемый "15-й батальон территориальной обороны" Брянка СССР", который в период с 2014 до 2015 годов принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Сообщено о подозрении двум террористам "ДНР", среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ. ФОТО

Главарь группировки террористов ЛНР объявлен в розыск, - СБУ 01

Автор: 

контрразведка (496) розыск (844) СБУ (20134) наемники рф (2095) Луганская область (6518)


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Топ комментарии
+11
А что так стремительно? Ведь еще только 7 лет прошло.
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18.01.2021 10:54 Ответить
+3
Ну надо же какая толерантность "главарь группировки, злоумышленник, фигурант" в былые времена на каждом столбе, в газетах в рубрике "их разыскивает милиция" было и фото, и фамилии, чтобы бдительные граждане в случае чего могли сообщить куда надо
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18.01.2021 11:02 Ответить
+3
а Пушилин и Пасечник в розыске есть ?
А чего ?
А в чем разница ?
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18.01.2021 11:20 Ответить
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Як остогодли вже подібні маски - шоу. А теоретично нібито СБУ - серйозна контора. А послати Альфу, Бету и ще якусь комету в Лугандон слабо?
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18.01.2021 10:58 Ответить
Посилали у 2014му. Нагадати, чим це скінчилося?
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18.01.2021 11:01 Ответить
Ти, гнида ще живий?
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18.01.2021 13:16 Ответить
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18.01.2021 13:18 Ответить
Бадяжил снегом, на чем и погорел.
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18.01.2021 13:46 Ответить
А что так стремительно? Ведь еще только 7 лет прошло.
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18.01.2021 10:54 Ответить
Некогда было. Конвертценты, контрабанда, ВИП-схемщики (которых обилечивать надо) и пр. и пр. Работы - невпроворот ...
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18.01.2021 11:16 Ответить
Взгляд переполненный интеллектом, обезображенный рюзьким миром.
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18.01.2021 10:54 Ответить
Пора бы ему на лифте покататься
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18.01.2021 10:56 Ответить
Сучьйо працює з космічною швидкістю,але виключно по грошимах з бізнесів
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18.01.2021 11:00 Ответить
Ну надо же какая толерантность "главарь группировки, злоумышленник, фигурант" в былые времена на каждом столбе, в газетах в рубрике "их разыскивает милиция" было и фото, и фамилии, чтобы бдительные граждане в случае чего могли сообщить куда надо
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18.01.2021 11:02 Ответить
роботнули.
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18.01.2021 11:04 Ответить
а Пушилин и Пасечник в розыске есть ?
А чего ?
А в чем разница ?
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18.01.2021 11:20 Ответить
Птахи високого польоту. На тих треба по 10 років писати бомагу, а не по 7.
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18.01.2021 11:45 Ответить
Нічосі реакція блискавична в 7 років.
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18.01.2021 11:42 Ответить
Якщо СБУ буде ловити терористів, хто тоді буде мзду на митниці збирати?
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18.01.2021 11:56 Ответить
Из всех спецслужб в мире наше СБУ самое тормознутое и дебилтное. Прощелкало аннексию Крыма, Донбасс всех коррупционеров и вообще они не упустят возможность упустить возможность.
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18.01.2021 12:47 Ответить
Так это надо к ворожке, если розыск по фото без персональных данных.
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18.01.2021 13:47 Ответить
да об этом псе уже все давно знают... https://informator.media/archives/78953
и не факт, что он вообще живой (если ему конечно сказочно повезло и "коллеги по цеху" дали возможность уе...ть в рашку).
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18.01.2021 13:59 Ответить
Да немає цього піндюріна в лнр.
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18.01.2021 14:22 Ответить
Ватажка угруповання терористів "ЛНР" оголошено в розшук, - СБУ - Цензор.НЕТ 2632
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18.01.2021 15:30 Ответить
 
 