У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена. ФОТОрепортаж

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена, яка відбудеться завтра, 20 січня, дуже відрізнятиметься від звичної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

На закритій для відвідування Національній алеї у Вашингтоні встановлено експозицію у пам'ять про ~ 400 000 померлих від COVID-19 американців, а також тих, хто не зможе бути присутнім особисто на шоу через карантинні обмеження.

Територію також підсвітили 56 променями світла, що символізують штати і території США.

Зазвичай цього дня до Капітолія сходяться сотні тисяч людей. Цього разу урочистості відбудуться ледь не за законом воєнного часу. Тисячі солдатів Нацгвардії охороняють вулиці і центр столиці США, щоб уникнути провокацій і терактів. Капітолій і Білий дім огороджені бар'єрами.

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Раніше законодавці США закликали громадян не їхати на інавгурацію, щоб не сприяти поширенню коронавирусу, з яким у США і без того аврал.

Усі країни будуть представлені тільки на рівні послів – також через пандемію. Від України на церемонії буде посол у Вашингтоні Володимир Єльченко. Шоу буде вести всесвітньо відомий актор Том Хенкс.

Нагадаємо, затвердження перемоги Байдена на виборах президента, яке відбувалося 6 січня в Конгресі США, намагалися зірвати прихильники чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися у Капітолій. Незабаром будівлю звільнили – і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.

За даними ABC News, у ФБР є дані, що озброєна група планує напади на урядові будівлі в день інавгурації.















Фото: сайт Ліга