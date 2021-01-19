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У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена. ФОТОрепортаж

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена, яка відбудеться завтра, 20 січня, дуже відрізнятиметься від звичної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

На закритій для відвідування Національній алеї у Вашингтоні встановлено експозицію у пам'ять про ~ 400 000 померлих від COVID-19 американців, а також тих, хто не зможе бути присутнім особисто на шоу через карантинні обмеження.

У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 01

Територію також підсвітили 56 променями світла, що символізують штати і території США.

Зазвичай цього дня до Капітолія сходяться сотні тисяч людей. Цього разу урочистості відбудуться ледь не за законом воєнного часу. Тисячі солдатів Нацгвардії охороняють вулиці і центр столиці США, щоб уникнути провокацій і терактів. Капітолій і Білий дім огороджені бар'єрами.

Також читайте: У день інавгурації Байдена у Вашингтоні чергуватиме 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США

У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 02

Раніше законодавці США закликали громадян не їхати на інавгурацію, щоб не сприяти поширенню коронавирусу, з яким у США і без того аврал.

Усі країни будуть представлені тільки на рівні послів – також через пандемію. Від України на церемонії буде посол у Вашингтоні Володимир Єльченко. Шоу буде вести всесвітньо відомий актор Том Хенкс.

У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 03

Нагадаємо, затвердження перемоги Байдена на виборах президента, яке відбувалося 6 січня в Конгресі США, намагалися зірвати прихильники чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися у Капітолій. Незабаром будівлю звільнили – і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.

За даними ABC News, у ФБР є дані, що озброєна група планує напади на урядові будівлі в день інавгурації.

У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 04
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 05
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 06
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 07
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 08
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 09
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена 10
Фото: сайт Ліга

Автор: 

Байден Джо (2887) інавгурація (232) Вашингтон (81)


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Топ коментарі
+9
и это всьо на фонє рептілоідав и плоской зємли прікинь
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19.01.2021 08:22
+7
та ні... сьогодні, поки що, трумп-трумп... сьогодні ж Водохреще... а Бідона гурировати завтра планують ото.
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19.01.2021 08:06
+7
Та не премайся, красуня, все буде добре. Погуинагурують, як треба... а тому клятому трумпу - хай йому грець, цапу такому...
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19.01.2021 08:08
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вже сьогодні: - Байден! Байден!
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19.01.2021 08:02 Відповісти
та ні... сьогодні, поки що, трумп-трумп... сьогодні ж Водохреще... а Бідона гурировати завтра планують ото.
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19.01.2021 08:06 Відповісти
Чем - то Триумф Воли напомнило. Ностальжи.
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19.01.2021 17:24 Відповісти
Виглядає не добрим знаком ...
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19.01.2021 08:05 Відповісти
Та не премайся, красуня, все буде добре. Погуинагурують, як треба... а тому клятому трумпу - хай йому грець, цапу такому...
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19.01.2021 08:08 Відповісти
Та мені то що...
Я виходжу з того, що усьому своє місце і час.
І на інаугурацію оточити себе цвинтарем ...
Можна пом*янути померлих у промові.
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19.01.2021 08:10 Відповісти
Хвала Господу що тебе не запросили туди ,бути режисером . То ти б зробив ,, інагурацію .
Це ж треба таку маячню нести !! .
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19.01.2021 08:40 Відповісти
Слово "сарказм" не знакомо?
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19.01.2021 10:21 Відповісти
Знакомо . Це не сарказм , а якийсь сраказм .. Це шизофренічна маячня , кінченого ідіота ,, у якого пригоріло від перемоги Байдена на виборах , і тому - обіженого на весь світ .
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19.01.2021 11:59 Відповісти
я тоже рад победе Байдена! НО! черномазые в край охренели!
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19.01.2021 12:20 Відповісти
Дамир- як ти вважаєш, скільки тут тих, хто вважає, що твої ж слова та до тебе ж відносяться?
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19.01.2021 12:33 Відповісти
ну я вообще-то не Дамир, а Радмир Владимирович (что имя, что отчество абсолютно славянские), а на тех кто считает что-то, пусть считают, но сперва на себя смотрят
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19.01.2021 14:09 Відповісти
логіку мого натяку ти зрозумів... Скільки вовка не корми, а гірше кацапа мавп не має.
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19.01.2021 14:26 Відповісти
а кацапня тут до чого? я український юдей) тільки з зеленим чмордяєм не плутати!
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19.01.2021 14:32 Відповісти
До чого тут вони . ? Хіба Байден теж " чєрномазий" . ?

Що за дурня - ліпити до Байдена чорношкірих погромщиків і Флойда .? Він що , закликав їх десь - до погромів ??
А бидло яке захоплювало Капітолій , чим відрізняється від бидла темношкірого ,, крім кольору шкіри . ?
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19.01.2021 12:49 Відповісти
ничем, это проблемы США, но в данный момент мы напрямую зависим от их поддержки, а если будут проблемы у них, им будет не до нас, так что поцелуй своих любимых нигеров с латиносами в их цветной зад А Байдену желаю удачно разгрести это болото
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19.01.2021 14:06 Відповісти
от скажи, український юдей, тебе в дитинстві принижували чорношкірі та латиноси? Салом обмазували та крайню плоть, насильно пришили на зад?
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19.01.2021 15:22 Відповісти
ні не принижували) а стосовно крайньої плоті та заду - то у Вас чоловіче якісь збочені фантазії, на подобу кацапських
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19.01.2021 15:27 Відповісти
міг, написати на член, але чорні латиноси- це не останні пекельні борошна в тебе?
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19.01.2021 15:32 Відповісти
мудень, бачу ти в борошно добряче бзднув, от і мучаєшься, ніяк сраку не відмиєш
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19.01.2021 15:44 Відповісти
мучаєшься , от же бовдур та геть не палишся?
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20.01.2021 03:20 Відповісти
Якого хроняки вони раптом - мої .? Цілуй їх сам , довбо.. ! .
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20.01.2021 08:43 Відповісти
Та твої ж рідненьки!
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20.01.2021 10:01 Відповісти
.Слухай йолопе , от скажи - чого ти таке дурне . ?? Тебе зачали - по п'яні , чи в тебе була травма в дитинстві ..? .
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20.01.2021 10:07 Відповісти
чи в тебе була травма в дитинстві ..?
Максиме, життя "українського" юдея ( Радмир Владимирович (что имя, что отчество абсолютно славянские),) та поряд з салом, підійде? А обрізання після 17-ти та невдала спроба відновлення (чорними латиносами)?
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20.01.2021 11:50 Відповісти
Хвалу соєвому божеству будеш співати на профільних гілках форуму, соєвий копрофаг.
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20.01.2021 08:08 Відповісти
Х.. ти вгадав вася , буду співати там де захочу ,, ферштейн . ? .
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20.01.2021 08:35 Відповісти
Все вони вірно роблять, най бачуть очі мільйонів живих і сумують за тими хто загинув від Ковіду, війн, вбивств, хай кожен хоча б в такий спосіб зрозуміє, що той прапорець то його друг/рідний/знайомий і перед смертю немає ні бідних а ні багатих. На місці Джо Байдена оголосив би день жалоби по всій країні, з приспусканням нац.прапорів. по жертвам Ковіду.
Чого на кримінальний жаль не робить керівництво нашої держави коли вбивають військовослужбовця на сході війни. Ні при 5ому ні при 6 президентах. Курви шлєх би їх потрафив.
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19.01.2021 09:14 Відповісти
1. Від хвороб помирають, а не гинуть.
2. Померлі від ковіду мають вищий статус у порівнянні з померлими від інших хвороб ?
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19.01.2021 20:49 Відповісти
Не добрим знаком виглядає рудий пуйловський пес, біснуватий придурок.
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19.01.2021 09:17 Відповісти
так Байден же на коленях стол вовсю
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19.01.2021 10:30 Відповісти
дональд, перелогиньтесь
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19.01.2021 08:21 Відповісти
и это всьо на фонє рептілоідав и плоской зємли прікинь
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19.01.2021 08:22 Відповісти
Прошу заметить, что этот же немытый клоун не единожды писал, что на выборы в Украине не ходит вообще.

Т.е. всего 2 варианта:
1. Кацапский бот.
2. Дебил, которого выборы в США интересуют больше, чем судьба его собственной страны.

В обоих случаях нет смысла рассматривать его, как носителя хоть какого-то мнения.
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19.01.2021 08:56 Відповісти
Судячи з усього це буде грандіозна урочистість.
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19.01.2021 08:20 Відповісти
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZWQ2jax2jLvnqeONzD7nFZO6qBuIL6YseTeOqNAczBPjokobSC1D7Cc8N76N1YeK65axzFtDwTfIEwrqgUI0o6mo1cMRw58N27YxDDhSee5i_uW3vunzF927FpMs5-1_2YXDvs44aXcf5kD5Gm_kI0wkQOn9GIgoT-dhxjqflaXjw&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10157823624937377/?__cft__[0]=AZWQ2jax2jLvnqeONzD7nFZO6qBuIL6YseTeOqNAczBPjokobSC1D7Cc8N76N1YeK65axzFtDwTfIEwrqgUI0o6mo1cMRw58N27YxDDhSee5i_uW3vunzF927FpMs5-1_2YXDvs44aXcf5kD5Gm_kI0wkQOn9GIgoT-dhxjqflaXjw&__tn__=%2CO%2CP-R ctS6pt consoftrhfrsed ·

Defense Department: There are no signs of an 'insider threat' to the inauguration http://ow.ly/wW9S50DbS5h?fbclid=IwAR0kw2cMXJmb1UuzyBZR0vPdm0KoHcwS1picrccaqsd8TJIIQcB31UuYK2c http://ow.ly/wW9S50DbS5h

No signs of an "insider threat" to President-elect Joe Biden's inauguration has been found thus far, according to the Department of Defense on Monday.
With law enforcement officials vetting National Guard troops stationed in the nation's capital, Acting Defense Secretary Christopher Miller said authorities have "no intelligence" indicating plans for violence or demonstrations have emerged, https://thehill.com/policy/defense/534713-acting-defense-secretary-says-no-intelligence-indicating-insider-threat-to per The Hill ....
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19.01.2021 08:26 Відповісти
https://thehill.com/policy/national-security/534726-fbi-intel-report-warned-qanon-followers-discussed-posing-as-national FBI intel report warned QAnon followers discussed posing as National Guard at inauguration: report
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19.01.2021 09:29 Відповісти
брехня, ФБР = леваки= брехня
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Хай, краще, вимовить "нісенітниця"...
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19.01.2021 09:10 Відповісти
Ну ти і садюга...
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19.01.2021 10:47 Відповісти
А я і не приховую... Я кацапів тролив ще в молодості, коли вчився...
В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
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19.01.2021 11:00 Відповісти
онуча смердюча, БІДОН буде кацапорилим після інаугурації Байдена
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19.01.2021 09:07 Відповісти
У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена - Цензор.НЕТ 2416
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19.01.2021 08:39 Відповісти
Шмарклю запросили?
Чи як Юлька поїде без запрошення біля туалету чергувати?
Напевне, ж... вже добре з милом вимив. )))
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19.01.2021 08:42 Відповісти
Ты перепутал. То ж Барыга ловит президентов возле туалета. А "Юлька" была официально принята и имела беседу.
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19.01.2021 09:49 Відповісти
насолоджуйся амнезійний: https://www.bbc.com/ukrainian/news-38867836 "Вона чекала на нього під час молитовного сніданку, біля туалету, потім їх провели у невеликий офіс", - повідомили джерела.
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19.01.2021 11:35 Відповісти
Аметист не амнезійний, це троль-провокатор, що відробляє 30 рублєй за комент.
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19.01.2021 12:19 Відповісти
Кайзере, я не Яр з його феноменальною пам'яттю, щоб кожне гуано пам'ятати... Тим паче, що воно, швидше за все, тоді колективний нік-нейм, бо user/25071
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19.01.2021 12:27 Відповісти
Ты меня видишь на форуме, порошавка? Я вообще не читаю ваши высеры. И тем более не комментирую. Резвитесь. Пока.
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19.01.2021 13:12 Відповісти
Вибрали не того президентом, минус 400 тисяч. Закон Дарвина в действии.
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19.01.2021 09:10 Відповісти
Зелебобики! А че шмарклю вашу не пригласили? Пороха нашего давно пригласили, почетное место выделили. А бубочка в заборе дырку ищет, чтобы хоть одним глазком посмотреть. Безбилетчик, млять! МИД уже задрочил насмерть, все требует ему контрамарочку достать. )))
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19.01.2021 09:11 Відповісти
Написано...Все страны будут представлены только на уровне послов....
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19.01.2021 09:24 Відповісти
Та нехай хоть на уровне дворников! Такое решение было принято уже после попытки штурма Капитолия. Но Порох держал в руках пригласительный, а бубочка как держало во рту хер международного преступника бени, так и держит. Ну и вы все, ************ зелебобики, вместе с бубочкой...
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19.01.2021 09:40 Відповісти
При всем негативе к Нелоху, на инаугурацию в США действующие главы государств не приглашаются. Слишком уж небезопасно собирать всех в одном месте. Поэтому официально страны представляют послы. Это не из-за штурма Капитолия, так всегда было.
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19.01.2021 10:55 Відповісти
С зубовным скрежетом соглашаюсь!
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19.01.2021 11:36 Відповісти
Толку зубами скрежетать......... Этим уродам всё фиолетово.
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19.01.2021 19:57 Відповісти
Раньше боялись чужих.
Сейчас боятся своих.
Что то перевернулось в этом мире.
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19.01.2021 09:13 Відповісти
Смотря кого считать "своими".
Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?

Про зебилов я не говорю. То просто упоротое тупое стадо.
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19.01.2021 09:17 Відповісти
73% зебилов, + ...
Тогда получается, именно они народ Украины?
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19.01.2021 09:29 Відповісти
Про стадо мы не говорим. Оно идет за морковкой.
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19.01.2021 09:30 Відповісти
Особенно забавно читать такое от дебила, рвавшего задницу за бубочку.
Уже перекрасился?
Теперь будете с сулимой за гриценко и жульку агитировать?
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19.01.2021 09:33 Відповісти
Стадо/нестадо, но страна будет жить, как хотят они!
Поэтому, именно они Страна, а остальные ...
Для чего снижается уровень образованности масс? Что бы управлять их хотелками.
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19.01.2021 09:46 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке.

Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?

Зебилье мы не обсуждаем по причине того, что животных можно приручить, накормить и повести, куда нужно. Просто ими нужно заниматься.
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19.01.2021 09:49 Відповісти
ОПЗЖ, шарий и их сторонники - это две большие разницы.
У нас в стране выбирают сторону не как приверженцы, а как противники других партий.
Понимают, что порошенковщина это зло, зебилизм еще большее зло ...
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19.01.2021 09:58 Відповісти
Т.е. для тебя ОПЗЖ и Шарий - это свои.

Вопросов больше не имею.
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19.01.2021 10:15 Відповісти
Таки да - таких "своих" надо не только бояться, а убивать нафиг.
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19.01.2021 10:16 Відповісти
Я ще більше захоплююсь американським вектором розвитку.
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації БайденаУ Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена - Цензор.НЕТ 9387))
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19.01.2021 09:24 Відповісти
Может Вам лучше избегать смотреть ТВ каналы мертвечуков-коломойских? Поверьте - это страшнее ковида
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Нашим людям от того кто президент в США ни жарко ни холодно а вот некоторым личностям в правительстве пора задуматься о своём поведении
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19.01.2021 09:39 Відповісти
Не о поведении даже, а о плане эвакуации!
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19.01.2021 09:42 Відповісти
такого страха в Штатах еще не было. Это даже американская пресса признает.
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19.01.2021 10:32 Відповісти
А чому тільки від ковіду? Давайте всіх вже тоді померлих.Це ж якийсь абсурд.
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19.01.2021 12:56 Відповісти
 
 