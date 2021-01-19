У Вашингтоні щосили готуються до незвичайної інавгурації Байдена. ФОТОрепортаж
Інавгурація обраного президента США Джо Байдена, яка відбудеться завтра, 20 січня, дуже відрізнятиметься від звичної.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
На закритій для відвідування Національній алеї у Вашингтоні встановлено експозицію у пам'ять про ~ 400 000 померлих від COVID-19 американців, а також тих, хто не зможе бути присутнім особисто на шоу через карантинні обмеження.
Територію також підсвітили 56 променями світла, що символізують штати і території США.
Зазвичай цього дня до Капітолія сходяться сотні тисяч людей. Цього разу урочистості відбудуться ледь не за законом воєнного часу. Тисячі солдатів Нацгвардії охороняють вулиці і центр столиці США, щоб уникнути провокацій і терактів. Капітолій і Білий дім огороджені бар'єрами.
Раніше законодавці США закликали громадян не їхати на інавгурацію, щоб не сприяти поширенню коронавирусу, з яким у США і без того аврал.
Усі країни будуть представлені тільки на рівні послів – також через пандемію. Від України на церемонії буде посол у Вашингтоні Володимир Єльченко. Шоу буде вести всесвітньо відомий актор Том Хенкс.
Нагадаємо, затвердження перемоги Байдена на виборах президента, яке відбувалося 6 січня в Конгресі США, намагалися зірвати прихильники чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися у Капітолій. Незабаром будівлю звільнили – і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
За даними ABC News, у ФБР є дані, що озброєна група планує напади на урядові будівлі в день інавгурації.
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Я виходжу з того, що усьому своє місце і час.
І на інаугурацію оточити себе цвинтарем ...
Можна пом*янути померлих у промові.
Це ж треба таку маячню нести !! .
Що за дурня - ліпити до Байдена чорношкірих погромщиків і Флойда .? Він що , закликав їх десь - до погромів ??
А бидло яке захоплювало Капітолій , чим відрізняється від бидла темношкірого ,, крім кольору шкіри . ?
Максиме, життя "українського" юдея ( Радмир Владимирович (что имя, что отчество абсолютно славянские),) та поряд з салом, підійде? А обрізання після 17-ти та невдала спроба відновлення (чорними латиносами)?
Чого на кримінальний жаль не робить керівництво нашої держави коли вбивають військовослужбовця на сході війни. Ні при 5ому ні при 6 президентах. Курви шлєх би їх потрафив.
2. Померлі від ковіду мають вищий статус у порівнянні з померлими від інших хвороб ?
Т.е. всего 2 варианта:
1. Кацапский бот.
2. Дебил, которого выборы в США интересуют больше, чем судьба его собственной страны.
В обоих случаях нет смысла рассматривать его, как носителя хоть какого-то мнения.
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10157823624937377/?__cft__[0]=AZWQ2jax2jLvnqeONzD7nFZO6qBuIL6YseTeOqNAczBPjokobSC1D7Cc8N76N1YeK65axzFtDwTfIEwrqgUI0o6mo1cMRw58N27YxDDhSee5i_uW3vunzF927FpMs5-1_2YXDvs44aXcf5kD5Gm_kI0wkQOn9GIgoT-dhxjqflaXjw&__tn__=%2CO%2CP-R ctS6pt consoftrhfrsed ·
Defense Department: There are no signs of an 'insider threat' to the inauguration http://ow.ly/wW9S50DbS5h?fbclid=IwAR0kw2cMXJmb1UuzyBZR0vPdm0KoHcwS1picrccaqsd8TJIIQcB31UuYK2c http://ow.ly/wW9S50DbS5h
No signs of an "insider threat" to President-elect Joe Biden's inauguration has been found thus far, according to the Department of Defense on Monday.
With law enforcement officials vetting National Guard troops stationed in the nation's capital, Acting Defense Secretary Christopher Miller said authorities have "no intelligence" indicating plans for violence or demonstrations have emerged, https://thehill.com/policy/defense/534713-acting-defense-secretary-says-no-intelligence-indicating-insider-threat-to per The Hill ....
В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
Чи як Юлька поїде без запрошення біля туалету чергувати?
Напевне, ж... вже добре з милом вимив. )))
Сейчас боятся своих.
Что то перевернулось в этом мире.
Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?
Про зебилов я не говорю. То просто упоротое тупое стадо.
Тогда получается, именно они народ Украины?
Уже перекрасился?
Теперь будете с сулимой за гриценко и жульку агитировать?
Поэтому, именно они Страна, а остальные ...
Для чего снижается уровень образованности масс? Что бы управлять их хотелками.
Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?
Зебилье мы не обсуждаем по причине того, что животных можно приручить, накормить и повести, куда нужно. Просто ими нужно заниматься.
У нас в стране выбирают сторону не как приверженцы, а как противники других партий.
Понимают, что порошенковщина это зло, зебилизм еще большее зло ...
Вопросов больше не имею.
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))