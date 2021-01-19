В Вашингтоне вовсю готовятся к необычной инаугурации Байдена. ФОТОрепортаж

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января, будет сильно отличаться от привычной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Лига.

На закрытой для посещения Национальной аллее в Вашингтоне установлено экспозицию в память о свыше 400 000 умерших от COVID-19 американцев, а также тех, кто не сможет присутствовать лично на шоу из-за карантинных ограничений.

Территорию также подсветили 56 лучами света, символизирующими штаты и территории США.

Обычно в этот день к Капитолию сходятся сотни тысяч людей. На этот раз торжества пройдут едва ли не по закону военного времени. Тысячи солдат Нацгвардии охраняют улицы и центр столицы США во избежание провокаций и терактов. Капитолий и Белый дом ограждены барьерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми

Ранее законодатели США призвали граждан не ехать на инаугурацию, чтобы не способствовать распространению коронавируса, с которым в США и без того аврал.

Все страны будут представлены только на уровне послов – также из-за пандемии. От Украины на церемонии будет посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Шоу будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс.

Напомним, утверждение победы Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

По данным ABC News, у ФБР есть данные, что вооруженная группа планирует нападения на правительственные здания в день инаугурации.















Фото: сайт Лига