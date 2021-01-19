В Вашингтоне вовсю готовятся к необычной инаугурации Байдена. ФОТОрепортаж
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет завтра, 20 января, будет сильно отличаться от привычной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Лига.
На закрытой для посещения Национальной аллее в Вашингтоне установлено экспозицию в память о свыше 400 000 умерших от COVID-19 американцев, а также тех, кто не сможет присутствовать лично на шоу из-за карантинных ограничений.
Территорию также подсветили 56 лучами света, символизирующими штаты и территории США.
Обычно в этот день к Капитолию сходятся сотни тысяч людей. На этот раз торжества пройдут едва ли не по закону военного времени. Тысячи солдат Нацгвардии охраняют улицы и центр столицы США во избежание провокаций и терактов. Капитолий и Белый дом ограждены барьерами.
Ранее законодатели США призвали граждан не ехать на инаугурацию, чтобы не способствовать распространению коронавируса, с которым в США и без того аврал.
Все страны будут представлены только на уровне послов – также из-за пандемии. От Украины на церемонии будет посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. Шоу будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс.
Напомним, утверждение победы Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
По данным ABC News, у ФБР есть данные, что вооруженная группа планирует нападения на правительственные здания в день инаугурации.
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Я виходжу з того, що усьому своє місце і час.
І на інаугурацію оточити себе цвинтарем ...
Можна пом*янути померлих у промові.
Це ж треба таку маячню нести !! .
Що за дурня - ліпити до Байдена чорношкірих погромщиків і Флойда .? Він що , закликав їх десь - до погромів ??
А бидло яке захоплювало Капітолій , чим відрізняється від бидла темношкірого ,, крім кольору шкіри . ?
Максиме, життя "українського" юдея ( Радмир Владимирович (что имя, что отчество абсолютно славянские),) та поряд з салом, підійде? А обрізання після 17-ти та невдала спроба відновлення (чорними латиносами)?
Чого на кримінальний жаль не робить керівництво нашої держави коли вбивають військовослужбовця на сході війни. Ні при 5ому ні при 6 президентах. Курви шлєх би їх потрафив.
2. Померлі від ковіду мають вищий статус у порівнянні з померлими від інших хвороб ?
Т.е. всего 2 варианта:
1. Кацапский бот.
2. Дебил, которого выборы в США интересуют больше, чем судьба его собственной страны.
В обоих случаях нет смысла рассматривать его, как носителя хоть какого-то мнения.
https://www.facebook.com/newsmax/photos/a.10151127234237377/10157823624937377/?__cft__[0]=AZWQ2jax2jLvnqeONzD7nFZO6qBuIL6YseTeOqNAczBPjokobSC1D7Cc8N76N1YeK65axzFtDwTfIEwrqgUI0o6mo1cMRw58N27YxDDhSee5i_uW3vunzF927FpMs5-1_2YXDvs44aXcf5kD5Gm_kI0wkQOn9GIgoT-dhxjqflaXjw&__tn__=%2CO%2CP-R ctS6pt consoftrhfrsed ·
Defense Department: There are no signs of an 'insider threat' to the inauguration http://ow.ly/wW9S50DbS5h?fbclid=IwAR0kw2cMXJmb1UuzyBZR0vPdm0KoHcwS1picrccaqsd8TJIIQcB31UuYK2c http://ow.ly/wW9S50DbS5h
No signs of an "insider threat" to President-elect Joe Biden's inauguration has been found thus far, according to the Department of Defense on Monday.
With law enforcement officials vetting National Guard troops stationed in the nation's capital, Acting Defense Secretary Christopher Miller said authorities have "no intelligence" indicating plans for violence or demonstrations have emerged, https://thehill.com/policy/defense/534713-acting-defense-secretary-says-no-intelligence-indicating-insider-threat-to per The Hill ....
В свободное время сидят двое курсантов в казарме, своими делами занимаются. Один, уроженец Челябинской области, держа в руках книгу Гоголя, с сарказмом высказывается:
- Что, у вас, хохлов, за психология?! Читаю «Повесть о том, как поссорились …..». Идиотизм! Два человека друг на друга, на голом месте, иск в суд подали!
- А что тут такого? Русские между собой никогда не спорят?...
- Да у нас все проще… По судам не таскаются… Дали один другому в морду, потом сели, «мировую» распили и все…
- Так вот в этом-то и разница между «истинно русскими» и украинцами…
- Да какая разница?! Мы все славяне!
- Слушай, ты уж как-то определись… Либо мы разные, как ты сам говоришь, в плане психологическом, либо одинаковые… Ведь психология - один из самых главных показателей, не только отличающий человека от животного, но и человека одного от другого, в зависимости от реакции индивидуума на внешний раздражитель.… Тебе же на лекции по военной психологии недавно об этом в голову вдалбливали!...
Собеседник достает из тумбочки томик Пушкина:
- Вот, смотри, характерный пример реакций «истинно русского человека». Пушкин, «великий русский писатель», повесть «Дубровский». (Это - характернейший пример насчет «в морду дать»):
« … В домашнем быту Кирилла Петрович высказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума…».
А началась ссора его тоже почти «на голом месте» - его крепостной оскорбил его лучшего друга, дворянина, в его же присутствии. И вот тебе реакция: «…Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним…».
А вот тебе реакция Троекурова на законные действия Дубровского по защите своей чести и достоинства, а также, в дальнейшем, сохранению своего имущества от покушений его, Троекурова, холопов: «Как, - загремел Троекуров, вскочив с постели босой, - высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я же его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!» И дальше: «…Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку… , разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину…».
Так есть ли, в самом деле, разница, между «хохляцкой» психологией и «кацапской»?! Определяйся… Заодно скажи, где она, психология, цивилизованней и культурней?!
- Да пошел ты…!
- Ну, вот мы и определились… Я тебе логически поразмыслить предлагаю, с опорой на русские же, источники, а ты меня «посылаешь…». Вот тебе и ответ на все вопросы, как и о разнице между украинцем и русским, так и об уровне их культур…
Чи як Юлька поїде без запрошення біля туалету чергувати?
Напевне, ж... вже добре з милом вимив. )))
Сейчас боятся своих.
Что то перевернулось в этом мире.
Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?
Про зебилов я не говорю. То просто упоротое тупое стадо.
Тогда получается, именно они народ Украины?
Уже перекрасился?
Теперь будете с сулимой за гриценко и жульку агитировать?
Поэтому, именно они Страна, а остальные ...
Для чего снижается уровень образованности масс? Что бы управлять их хотелками.
Например, у нас сторонников ОПЗЖ и Шария можно считать "своими"?
Зебилье мы не обсуждаем по причине того, что животных можно приручить, накормить и повести, куда нужно. Просто ими нужно заниматься.
У нас в стране выбирают сторону не как приверженцы, а как противники других партий.
Понимают, что порошенковщина это зло, зебилизм еще большее зло ...
Вопросов больше не имею.
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))