НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. ФОТО

Національний банк з 21 січня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "До 150-річчя від дня народження Лесі Українки".

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Срібна монета номіналом 20 грн присвячена українській поетесі, драматургині, перекладачці, літературній критикесі і громадській діячці - Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).

"Леся Українка - один з найвидатніших українських художників слова. Багатогранний талант письменниці відобразився в найрізноманітніших жанрах - ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України", - зазначили в НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі напис УКРАЇНА, праворуч від якого малий Державний Герб України; і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: зліва на дзеркальному тлі - стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч - ключ журавлів, над яким номінал і рік карбування монети.

"На реверсі монети на тлі стилізованих гілок з листям зображений портрет Лесі Українки, зліва - роки життя 1871/1913; написи: ЛЕСЯ/УКРАЇНКА (під портретом), Л. Косач-Квітка/(В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсиміле Лесі Українки)", - йдеться в повідомленні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Роман Чайковський, Володимир Атаманчук

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.

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