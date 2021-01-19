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НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. ФОТО

Національний банк з 21 січня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "До 150-річчя від дня народження Лесі Українки".

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Срібна монета номіналом 20 грн присвячена українській поетесі, драматургині, перекладачці, літературній критикесі і громадській діячці - Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).

"Леся Українка - один з найвидатніших українських художників слова. Багатогранний талант письменниці відобразився в найрізноманітніших жанрах - ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України", - зазначили в НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі напис УКРАЇНА, праворуч від якого малий Державний Герб України; і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: зліва на дзеркальному тлі - стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч - ключ журавлів, над яким номінал і рік карбування монети.

НБУ вводить в обіг нову памятну монету номіналом 20 гривень 01

"На реверсі монети на тлі стилізованих гілок з листям зображений портрет Лесі Українки, зліва - роки життя 1871/1913; написи: ЛЕСЯ/УКРАЇНКА (під портретом), Л. Косач-Квітка/(В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсиміле Лесі Українки)", - йдеться в повідомленні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Роман Чайковський, Володимир Атаманчук

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.

Також дивіться: НБУ вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко". ФОТО

Автор: 

монети (274) НБУ (10364) Леся Українка (18)


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Топ коментарі
+1
ага, а ви про набір енеїду чого мовчете, нехай народ знає ,що є такий набір 2020 року, на якому банкіри нбу зароблять мільйонів 10 грн, або про передову з націнкою майже 100% при тиражі 50000 ,а це 5 мільйонів.І взагалі про корупцію в рядах нбу з верху до низу...Більш корумпований хіба офіс зеленої жаби
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19.01.2021 11:49
+1
при Зеле-Геноциде мелочь (во всех смыслах этого слова) прогрессирует ударными темпами..
зебіли мають бути щасливі.. дебіли-експериментатори, блін
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19.01.2021 14:19
+1
НА АВЕРСЕ - пианина...
НА РЕВЕРСЕ - **********...
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19.01.2021 14:54
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19.01.2021 11:15 Відповісти
Не забуду власть родную, новейша монета.
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19.01.2021 11:23 Відповісти
Геніальна Леся Українка не даремно написала монолог Зеленої мавки з Лісової пісні бензопили.
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19.01.2021 11:33 Відповісти
НБУ должно выпустить памятную монету: "Один рубль СССР".
В память о том, что за него можно было купить семь буханок украинского ржаного хлеба.
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19.01.2021 11:47 Відповісти
памятных рублей 60-80х куча и они почти ничего не стоят...
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19.01.2021 12:24 Відповісти
теперь не стоят.
а НБУ должно выпустить памятную монету в один рубль СССР в память о том, что за него можно было купить семь буханок украинского ржаного хлеба.
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19.01.2021 19:18 Відповісти
в Америці за один долар можна купити сім буханок хліба?
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19.01.2021 14:24 Відповісти
в Америці за один долар можна купити сім буханок хліба?
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19.01.2021 19:16 Відповісти
ага, а ви про набір енеїду чого мовчете, нехай народ знає ,що є такий набір 2020 року, на якому банкіри нбу зароблять мільйонів 10 грн, або про передову з націнкою майже 100% при тиражі 50000 ,а це 5 мільйонів.І взагалі про корупцію в рядах нбу з верху до низу...Більш корумпований хіба офіс зеленої жаби
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19.01.2021 11:49 Відповісти
я вообще то надеялся на этой монете увидеть пианину-символ зелебобиков и ********** на обратной стороне, обидно ужос.
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19.01.2021 12:16 Відповісти
НА АВЕРСЕ - пианина...
НА РЕВЕРСЕ - **********...
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19.01.2021 14:54 Відповісти
Помнится, вводили уже монеты, сперва 5 рублей, потом 10 и так далее. А потом была деноминация. Как правило, это происходит из-за инфляции, а стало быть, грифна летит в щель
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19.01.2021 12:27 Відповісти
.

спасибо гаранту
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19.01.2021 12:58 Відповісти
Это не для расчетов в магазинах. Конечно, ею можно расплатиться в магазине, но это будет глупо, ведь в торговой сети ее стоимость будет только по номиналу, тогда как ее реальная стоимость гораздо выше. Цена этой 20-гривневой монеты пока не определена. Но для примера, серебряная монета "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" номиналом 10 грн и тиражом 3000 стоит 1864 грн. https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
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19.01.2021 13:45 Відповісти
при Зеле-Геноциде мелочь (во всех смыслах этого слова) прогрессирует ударными темпами..
зебіли мають бути щасливі.. дебіли-експериментатори, блін
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19.01.2021 14:19 Відповісти
 
 