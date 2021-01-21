Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море. ФОТО

В окупованому Криму пересихає річка Суук-Су, яка вважається найдовшою річкою південного Криму. Вона настільки обміліла, що вже перестала впадати в море, як це було раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Місцеві мешканці розповіли, що навіть опади, що випали в січні, не підняли рівень води в Суук-Су.

"Бувало, що в посушливе літо річка часом міліла, але щоб узимку вона мала такий жалюгідний вигляд, такого не пригадую. Тим більше, що в січні були доволі значні опади в Судаку", - сказав місцевий краєзнавець, який попросив не називати його ім'я.

Протяжність річки Суук-Су - 22 км, в неї впадає безліч струмків. Гирло річки розташоване біля підніжжя мису Алчак в окупованому Судаку.

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