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Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море. ФОТО
В окупованому Криму пересихає річка Суук-Су, яка вважається найдовшою річкою південного Криму. Вона настільки обміліла, що вже перестала впадати в море, як це було раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Місцеві мешканці розповіли, що навіть опади, що випали в січні, не підняли рівень води в Суук-Су.
"Бувало, що в посушливе літо річка часом міліла, але щоб узимку вона мала такий жалюгідний вигляд, такого не пригадую. Тим більше, що в січні були доволі значні опади в Судаку", - сказав місцевий краєзнавець, який попросив не називати його ім'я.
Протяжність річки Суук-Су - 22 км, в неї впадає безліч струмків. Гирло річки розташоване біля підніжжя мису Алчак в окупованому Судаку.
Топ коментарі
+38 Said Sultanov
показати весь коментар21.01.2021 12:16
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На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
А попереду тепла весна та жарке літо. Що, крисчани, гарно вам там без України?
Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море,
Волга в сердце впадает моё......
А фєдєрасти вміють оезіс лише для царя будувати, а самі у лайні жити... І на лайно переводять все, що захоплюють...
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
Кстати амплитуда землетрясений будет расти 6,2-6,5. Это уже серьезно много. И еще некоторые вулканы будут делать извержение с облаком метана, по сути объемный взрыв. Так что Мексика напрягайтесь.
Максиміліан Волошин як в воду дивився що нароблять чокнуті скрепники Руського міра. ...Здесь, в этих складках моря
и земли
Людских культур не просыхала
плесень -
Простор столетий был
для жизни тесен,
Покаместь мы - Россия -
не пришли.
За полтораста лет -
с Екатерины
Мы вытоптали
мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли,
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел, источники иссякли.
Нет в море рыб, в фонтанах
нет воды...
когда у них два моря есть??
Члены негде омывать??
Дохязяйнувались.
чем же фуйло будет "мочить в сортире" вас ???
Было Суук-Су, станет ****-Сухо.