УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11083 відвідувача онлайн
Новини Фото Окуповані території
23 626 66

Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море. ФОТО

В окупованому Криму пересихає річка Суук-Су, яка вважається найдовшою річкою південного Криму. Вона настільки обміліла, що вже перестала впадати в море, як це було раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Місцеві мешканці розповіли, що навіть опади, що випали в січні, не підняли рівень води в Суук-Су.

"Бувало, що в посушливе літо річка часом міліла, але щоб узимку вона мала такий жалюгідний вигляд, такого не пригадую. Тим більше, що в січні були доволі значні опади в Судаку", - сказав місцевий краєзнавець, який попросив не називати його ім'я.

Протяжність річки Суук-Су - 22 км, в неї впадає безліч струмків. Гирло річки розташоване біля підніжжя мису Алчак в окупованому Судаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання

Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море 01

Автор: 

Крим (14143) ріка (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Пришлите им селёдки в бочках.
показати весь коментар
21.01.2021 12:16
+28
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
показати весь коментар
21.01.2021 12:25
+25
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
показати весь коментар
21.01.2021 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пришлите им селёдки в бочках.
показати весь коментар
21.01.2021 12:16 Відповісти
грузите апельсины бочками осетрина 2 сорта свежести...
показати весь коментар
21.01.2021 12:17 Відповісти
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
показати весь коментар
21.01.2021 12:25 Відповісти
і каміння з неба
показати весь коментар
21.01.2021 12:27 Відповісти
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
показати весь коментар
21.01.2021 13:41 Відповісти
і переригнути...
показати весь коментар
21.01.2021 12:29 Відповісти
как то пох...
показати весь коментар
21.01.2021 12:18 Відповісти
Суук-Су перестала быть рекой после обильного камнепада
показати весь коментар
21.01.2021 12:18 Відповісти
був Суук-Су став **** ссу...
показати весь коментар
21.01.2021 12:28 Відповісти
Кацапы продолжают гробить наш Крым
показати весь коментар
21.01.2021 12:22 Відповісти
А вони окрім " засрать и всё угробить" ще щось вміють
показати весь коментар
21.01.2021 12:33 Відповісти
Так, красти та мурдувати
показати весь коментар
21.01.2021 13:17 Відповісти
Дык ну шо паделать - планида , ......., такая ...
показати весь коментар
21.01.2021 14:07 Відповісти
крисчани та свинособаки розбирають воду з реки вище за течією, тому вона до моря не доходить..
А попереду тепла весна та жарке літо. Що, крисчани, гарно вам там без України?
показати весь коментар
21.01.2021 12:23 Відповісти
А вже скоро прийде любе літечко.... І буде вам, щури крисчанські велика-велика ......... Ну самі розумієте..
показати весь коментар
21.01.2021 12:38 Відповісти
Пусть крысчане поют любимые песни совка:
Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море,
Волга в сердце впадает моё......
показати весь коментар
21.01.2021 12:23 Відповісти
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 9255
показати весь коментар
21.01.2021 12:24 Відповісти
Сульптура "Рояль украли!"
показати весь коментар
21.01.2021 12:29 Відповісти
Хочу ***** в Хельсинки ))
показати весь коментар
21.01.2021 12:34 Відповісти
там классно, тіки, *****, холодно
показати весь коментар
21.01.2021 12:44 Відповісти
Там ох...енно. На прошлый Новый год были во всей Скандинавии, Прибалтике, потом в Штатах
показати весь коментар
22.01.2021 15:06 Відповісти
Ну і хeR з ними. Зато немає биндир і можуть померти в расєє!
показати весь коментар
21.01.2021 12:25 Відповісти
Пане Анатолію, Ваші б слова - та до Бога....Хай то буде так, і пошвидше.
показати весь коментар
21.01.2021 12:42 Відповісти
От вату палит ,всю воды сволочи выжрали ...
показати весь коментар
21.01.2021 12:25 Відповісти
вип'ють стєкломоя і ісчо насцуть і потєкут молочниє рєкі вдоль кісєльних бєрєгов...
показати весь коментар
21.01.2021 12:27 Відповісти
В Крым понаехало столько кацапских сук, что реке Суук там делать уже нечего.
показати весь коментар
21.01.2021 12:28 Відповісти
Вся надежда на бурятов кабелей с Байкала
показати весь коментар
21.01.2021 12:29 Відповісти
Ну, Байкал, как место покупки кала мог бы несколько выручить кацапов в Крыму, но между ними есть Махачкала, где с тем калом творится что-то неописуемое...
показати весь коментар
21.01.2021 12:39 Відповісти
Та ото ...ж
показати весь коментар
21.01.2021 14:14 Відповісти
Як араби, на нафтові гроші, у пустелі оазіси будують???
А фєдєрасти вміють оезіс лише для царя будувати, а самі у лайні жити... І на лайно переводять все, що захоплюють...
показати весь коментар
21.01.2021 12:28 Відповісти
Уже и поссать некуда
показати весь коментар
21.01.2021 12:31 Відповісти
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 5582
показати весь коментар
21.01.2021 12:31 Відповісти
Даже знаю кто это сделал
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 960
показати весь коментар
21.01.2021 12:31 Відповісти
Олег Оксану не послушал из грязной лужи похлебал,и ничего не изменилось,поскольку был уже козлом.
показати весь коментар
21.01.2021 13:30 Відповісти
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 6236
показати весь коментар
21.01.2021 12:32 Відповісти
Вона ісСохла
показати весь коментар
21.01.2021 12:33 Відповісти
Ай я яй! И кто это наделал? Как в Африке в засушливый период. Речку назовут скрепно "Членпутинка"
показати весь коментар
21.01.2021 12:35 Відповісти
Крымчане не забывайте это покращення сделало вам *****...Но ничего он не вечен и по традиции савецкава саюза и его приемника нарасии, есть надежда когда он подохнет вы вернётесь к воде и туристам.
показати весь коментар
21.01.2021 12:37 Відповісти
Вода прийде на Крим разом з бандерами, а вони їх бояться як чорт ладана.
показати весь коментар
21.01.2021 12:39 Відповісти
В такому випадку є прислів'я. Не такий страшний чорт, як його малюють. Пускай кремлёвских чертей боятся, те настоящие.
показати весь коментар
21.01.2021 12:54 Відповісти
А пусть они боятся биндер где то в районе моря лаптевых.
показати весь коментар
21.01.2021 13:33 Відповісти
Крымчанам, весной 14 года, пропагандисты из Залесья, евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать всех русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
показати весь коментар
21.01.2021 13:43 Відповісти
Ой як гарно. Прісна вода більше не виливатиметься в море.
показати весь коментар
21.01.2021 12:37 Відповісти
Это правда - морю только польза, не будут смываться в море фекалии скрепных упоротых, родная гавань пересыхает !
показати весь коментар
21.01.2021 13:38 Відповісти
Ну вам же говорили года два назад ...алярм....Вода уходит, вода уходит! Она уходит как на Марсе под землю. Так работает мода Н21. Такова ее физическая структура. Делается это умышленно. Это расписано в манускрипте Войнича...пошагово. Манускрипт можно скачать бесплатно. Только это не книга, это энциклопедия. Читайте и наблюдайте....
Кстати амплитуда землетрясений будет расти 6,2-6,5. Это уже серьезно много. И еще некоторые вулканы будут делать извержение с облаком метана, по сути объемный взрыв. Так что Мексика напрягайтесь.
показати весь коментар
21.01.2021 12:41 Відповісти
Хотелка РФ "хоть камни с неба"- вода исчезла,а с пробуренных скважин - соленая вода! Крым в 1954 году РФ навязала Украине,чтобы мы за 60 лет сделали Крым пригодным для проживания. Как бы росиянцы себя ни называли:мокшане,московиты,великоросы, а с 1932 года - руСскими, но второй раз им таки придется отдать Крым настоящим хозяевам - украинцам и кырымлы!
показати весь коментар
21.01.2021 13:01 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2021 13:02 Відповісти
* * *
Максиміліан Волошин як в воду дивився що нароблять чокнуті скрепники Руського міра. ...Здесь, в этих складках моря
и земли
Людских культур не просыхала
плесень -
Простор столетий был
для жизни тесен,
Покаместь мы - Россия -
не пришли.
За полтораста лет -
с Екатерины
Мы вытоптали
мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли,
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел, источники иссякли.
Нет в море рыб, в фонтанах
нет воды...
показати весь коментар
21.01.2021 13:11 Відповісти
ой, да она на 50 м не доходит до моря, можно лопатой прокопать если что. Прям проблема
показати весь коментар
21.01.2021 13:14 Відповісти
Зачем им реки и озера
когда у них два моря есть??
Члены негде омывать??
показати весь коментар
21.01.2021 13:16 Відповісти
А почему бы Волгу например, не перекинуть через Керченский пролив ? Сделать канал шириной 200 м и длиной 900 км. Он всего миллиардов в 50 долларов обойдется, для РФ это ничто. Зато какая будет поддержка Крыму, да и возвращать будет приятней, Украина спасибо скажет
показати весь коментар
21.01.2021 13:26 Відповісти
Река Суук-Су - чисто рюцькое скрепное название... ведь Крым "всегда" был их...
показати весь коментар
21.01.2021 13:32 Відповісти
Суук-су, Бахчисарай, Джанкой, Алушта, Балаклава, Яла, Тарханкут, Роман-Кош, Демир-Капу. Вот видите вот вам еще одно доказательство, что Крым всегда был исконно руццким.
показати весь коментар
21.01.2021 13:40 Відповісти
Скоро и Волга перестанет впадать в Каспийское море.
Дохязяйнувались.
показати весь коментар
21.01.2021 13:46 Відповісти
не Суук су,а Соук су в перекладі з татарськоЇ,або турецькоЇ-холодна вода.
показати весь коментар
21.01.2021 14:16 Відповісти
В любой ситуации необходимо видеть что-то положительное. Реки пересохли. Зато не надо строить дорогостоящие мосты, никто не утонет. Водопровод можно будет демонтировать, и сдать трубы на металлолом, лишняя копейка не помешает. Поля засохли, не надо будет обрабатывать, Путин пришлет харчей, он крымчан любит. А когда весь Крым засохнет и станет не пригодным для жизни, можно спокойно возвращаться на родину в Россию с чувством выполненного долга.
показати весь коментар
21.01.2021 14:18 Відповісти
Путин, памаги!
показати весь коментар
21.01.2021 16:33 Відповісти
Путєєн!! Ввєді Васька!!
показати весь коментар
21.01.2021 17:51 Відповісти
когда станет совсем плохо, ЕС и прочие начнуть нагибать Украину - типа устроила гуманитарную катастрофы, крысчане дохнут, караул!
показати весь коментар
21.01.2021 16:58 Відповісти
С удовлетворением вижу ужесточение в водопользовании...пуцин! убери свои войска из Крыма и воды хватит всем!
показати весь коментар
21.01.2021 19:28 Відповісти
крысмане, шо, в Крыму нет воды ???
чем же фуйло будет "мочить в сортире" вас ???
показати весь коментар
21.01.2021 20:58 Відповісти
Придётся речку переименовать.
Было Суук-Су, станет ****-Сухо.
показати весь коментар
22.01.2021 02:28 Відповісти
На самом деле причина пересыхания рек(пересыхают не только в Крыму) глобальные изменения климата , а не аннексия. В этом плане даже хорошо , что воду из Днепра перестали качать в Крым - Уровень воды в Днепре тоже стал меньше , как и уровень грунтовых вод вообще везде. В Украине стала вполне реальной ситуация с острой нехваткой пресной воды. Об этом неоднократно официально заявляли.
показати весь коментар
22.01.2021 10:13 Відповісти
С пуйлом поведешься, еще не того(трипера) наберешься!
показати весь коментар
22.01.2021 10:58 Відповісти
 
 