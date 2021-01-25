Затримано розвідника НЗФ "ЛНР", - контррозвідка СБУ. ФОТО

За результатами успішної спецоперації контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади" НЗФ "ЛНР". Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої "окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцево.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Також читайте: Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки