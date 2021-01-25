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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Затримано розвідника НЗФ "ЛНР", - контррозвідка СБУ. ФОТО

Затримано розвідника НЗФ

За результатами успішної спецоперації контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади" НЗФ "ЛНР". Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої "окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцево.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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Затримано розвідника НЗФ ЛНР, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12818) найманці рф (2053) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+6
Та їх сюди найхало тисячі. Кожен здавав наші колони, які йшли, кожен здавав місця дислокації військових ЗСУ і кожен, хто повертаєиться з неокупованих територій, отримавши тут пенсії розповідає терористам що тут і по чому. Перевірте лікарні, там по інформаціїї, поліцаї за поранення і травми оформлюють в нас інвалідність і держава платить. Просто візьміть і перевірте.
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25.01.2021 14:53
+4
Шо-шо ? Какой он в сраку разведчик ? Он террорист и не более того .
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25.01.2021 14:34
+3
Почему скрывают лицо этого ,,разведчика,, таким макаром возможно ловить одних и тех-же разведчиков пачками и по рти раза в день а за это получать премии а начальству очеродное звание и должность.
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25.01.2021 14:25
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Что-то баканов разошёлся.Каждый день кого-то ловит после года бездействия.Это даже настораживает.
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25.01.2021 14:25 Відповісти
Але ж цей ворожий диверсант пересік лінію розмежування на КПВВ, чому його не затримали на КПВВ? Де було СБУ тоді?
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25.01.2021 14:27 Відповісти
А за шо його було затримувати? Там же наші люді! В нього паЧпорт громадянина України, він жертва окупації, йшов на підконтрольну територію на собачку гАвАряШШую пАсмАтрЄть...
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25.01.2021 14:32 Відповісти
Якщо людина терорист то по ньому має бути стоп-лист в базі ДПСУ по якій ведеться пропуск громадян України та інших країни на територію України. Виходить що СБУ провтикало і не внесло цього громадянина в стоп-лист як міжнародного терориста і за це потрібно дрючити СБУ, за бездіяльність! А вони себе видають якимись переможцями, що провтикали приїзд диверсанта і кинулись його ловити коли він кілька років вже жив в Україні!
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25.01.2021 14:34 Відповісти
Значить обдроченці дали список своїх обдроченців, а СБУ не внесло їх вс свою базу? Так розуміти чи як?
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25.01.2021 14:38 Відповісти
А, ось воно що! СБУ просто чекає поки терористи надішлють їм офіційного листа з переліком всіх громадян, залучених до терористичної діяльності в 2014-2020 роках. А я думав СБУ їх має само знаходити ще до того як ці терористи потраплять на українську територію! Дякую що пояснили!
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25.01.2021 14:40 Відповісти
Ну канєШно, Ігорьок... А ти думав як?
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25.01.2021 15:03 Відповісти
Ми вносили всіх про кого мали інформацію ще в 2015 році....Але багато таких які виїхали ще в 2013 на заробітки до РФ..а потім приєдналися до НВФ ,приіхавши прямо звідти..от як раз по них є прогалина..от тільки морди не треба закривати.....
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25.01.2021 16:13 Відповісти
З Баканова голова СБУ, як з г**на куля.
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25.01.2021 15:07 Відповісти
Почему скрывают лицо этого ,,разведчика,, таким макаром возможно ловить одних и тех-же разведчиков пачками и по рти раза в день а за это получать премии а начальству очеродное звание и должность.
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25.01.2021 14:25 Відповісти
Те трое просто по очереди в середину становятся и фоткают очередное задержание.
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25.01.2021 14:30 Відповісти
На бутилку ссуку!
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25.01.2021 14:30 Відповісти
Шо-шо ? Какой он в сраку разведчик ? Он террорист и не более того .
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25.01.2021 14:34 Відповісти
Та їх сюди найхало тисячі. Кожен здавав наші колони, які йшли, кожен здавав місця дислокації військових ЗСУ і кожен, хто повертаєиться з неокупованих територій, отримавши тут пенсії розповідає терористам що тут і по чому. Перевірте лікарні, там по інформаціїї, поліцаї за поранення і травми оформлюють в нас інвалідність і держава платить. Просто візьміть і перевірте.
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25.01.2021 14:53 Відповісти
Якщо взяв зброю і застосовував проти держави України, ЗСУ, ТО Є ТЕРОРИСТ, А НЕ БОЙОВИК ЧИ ЩЕ ЯК ТАМ БРЕШУТЬ В ЗМІ. ТЕРОРИСТ!!!!!! І КРАПКА. І ВІДПОВІДНО З НИМИ ПОСТУПАЮТЬ В ЦИВІЛІЗОВАНИЗ КРАЇНАХ. ПОЖИТТЄВЕ АБО ....
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25.01.2021 15:28 Відповісти
Лучше або ... и закопать.
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26.01.2021 09:33 Відповісти
филиалу фсб в Украине
- не верю 👎👎👎
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25.01.2021 22:01 Відповісти
А чё в Рассею не побёг? Там все свои, там Путин!
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26.01.2021 08:50 Відповісти
Так предателей нигде не любят...отработанный материал.
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26.01.2021 09:30 Відповісти
 
 