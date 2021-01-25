Задержан разведчик НВФ "ЛНР", - контрразведка СБУ. ФОТО

По результатам успешной спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователями и оперативниками установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" НВФ "ЛНР". Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР".

Контрразведчики установили, что наемник РФ выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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