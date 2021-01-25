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Задержан разведчик НВФ "ЛНР", - контрразведка СБУ. ФОТО

Задержан разведчик НВФ

По результатам успешной спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователями и оперативниками установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" НВФ "ЛНР". Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР".

Контрразведчики установили, что наемник РФ выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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Задержан разведчик НВФ ЛНР, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19898) наемники рф (2080) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+6
Та їх сюди найхало тисячі. Кожен здавав наші колони, які йшли, кожен здавав місця дислокації військових ЗСУ і кожен, хто повертаєиться з неокупованих територій, отримавши тут пенсії розповідає терористам що тут і по чому. Перевірте лікарні, там по інформаціїї, поліцаї за поранення і травми оформлюють в нас інвалідність і держава платить. Просто візьміть і перевірте.
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25.01.2021 14:53
+4
Шо-шо ? Какой он в сраку разведчик ? Он террорист и не более того .
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25.01.2021 14:34
+3
Почему скрывают лицо этого ,,разведчика,, таким макаром возможно ловить одних и тех-же разведчиков пачками и по рти раза в день а за это получать премии а начальству очеродное звание и должность.
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25.01.2021 14:25
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Что-то баканов разошёлся.Каждый день кого-то ловит после года бездействия.Это даже настораживает.
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25.01.2021 14:25 Ответить
Але ж цей ворожий диверсант пересік лінію розмежування на КПВВ, чому його не затримали на КПВВ? Де було СБУ тоді?
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25.01.2021 14:27 Ответить
А за шо його було затримувати? Там же наші люді! В нього паЧпорт громадянина України, він жертва окупації, йшов на підконтрольну територію на собачку гАвАряШШую пАсмАтрЄть...
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25.01.2021 14:32 Ответить
Якщо людина терорист то по ньому має бути стоп-лист в базі ДПСУ по якій ведеться пропуск громадян України та інших країни на територію України. Виходить що СБУ провтикало і не внесло цього громадянина в стоп-лист як міжнародного терориста і за це потрібно дрючити СБУ, за бездіяльність! А вони себе видають якимись переможцями, що провтикали приїзд диверсанта і кинулись його ловити коли він кілька років вже жив в Україні!
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25.01.2021 14:34 Ответить
Значить обдроченці дали список своїх обдроченців, а СБУ не внесло їх вс свою базу? Так розуміти чи як?
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25.01.2021 14:38 Ответить
А, ось воно що! СБУ просто чекає поки терористи надішлють їм офіційного листа з переліком всіх громадян, залучених до терористичної діяльності в 2014-2020 роках. А я думав СБУ їх має само знаходити ще до того як ці терористи потраплять на українську територію! Дякую що пояснили!
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25.01.2021 14:40 Ответить
Ну канєШно, Ігорьок... А ти думав як?
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25.01.2021 15:03 Ответить
Ми вносили всіх про кого мали інформацію ще в 2015 році....Але багато таких які виїхали ще в 2013 на заробітки до РФ..а потім приєдналися до НВФ ,приіхавши прямо звідти..от як раз по них є прогалина..от тільки морди не треба закривати.....
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25.01.2021 16:13 Ответить
З Баканова голова СБУ, як з г**на куля.
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25.01.2021 15:07 Ответить
Почему скрывают лицо этого ,,разведчика,, таким макаром возможно ловить одних и тех-же разведчиков пачками и по рти раза в день а за это получать премии а начальству очеродное звание и должность.
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25.01.2021 14:25 Ответить
Те трое просто по очереди в середину становятся и фоткают очередное задержание.
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25.01.2021 14:30 Ответить
На бутилку ссуку!
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25.01.2021 14:30 Ответить
Шо-шо ? Какой он в сраку разведчик ? Он террорист и не более того .
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25.01.2021 14:34 Ответить
Та їх сюди найхало тисячі. Кожен здавав наші колони, які йшли, кожен здавав місця дислокації військових ЗСУ і кожен, хто повертаєиться з неокупованих територій, отримавши тут пенсії розповідає терористам що тут і по чому. Перевірте лікарні, там по інформаціїї, поліцаї за поранення і травми оформлюють в нас інвалідність і держава платить. Просто візьміть і перевірте.
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25.01.2021 14:53 Ответить
Якщо взяв зброю і застосовував проти держави України, ЗСУ, ТО Є ТЕРОРИСТ, А НЕ БОЙОВИК ЧИ ЩЕ ЯК ТАМ БРЕШУТЬ В ЗМІ. ТЕРОРИСТ!!!!!! І КРАПКА. І ВІДПОВІДНО З НИМИ ПОСТУПАЮТЬ В ЦИВІЛІЗОВАНИЗ КРАЇНАХ. ПОЖИТТЄВЕ АБО ....
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25.01.2021 15:28 Ответить
Лучше або ... и закопать.
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26.01.2021 09:33 Ответить
филиалу фсб в Украине
- не верю 👎👎👎
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25.01.2021 22:01 Ответить
А чё в Рассею не побёг? Там все свои, там Путин!
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26.01.2021 08:50 Ответить
Так предателей нигде не любят...отработанный материал.
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26.01.2021 09:30 Ответить
 
 