Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка: "Заповіт" продовжує залишатися актуальним у наші дні. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ї річниці від дня народження видатного українського поета і художника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам'ятника Кобзарю в Києві.

"Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні", - сказав президент.

Дивіться: В Івано-Франківській області вандали обезголовили пам'ятник Шевченку. ФОТОрепортаж



