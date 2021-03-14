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Новини Фото ДТП
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У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг автомобіль Subaru зіткнувся із вантажівкою MAN, шо стояла на узбіччі. Унаслідок аварії загинув 43-річний водій легковика - співробітник поліції, який перебував поза службою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Одеської області.

"Автомобіль Subaru рухався з боку міста Доброслав у напрямку Одеси і на неосвітленій ділянці дороги зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, яка стояла в крайній правій смузі. Від травм водій помер на місці", - сказано в повідомленні.

У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський 01

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про подію поінформували Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Дивіться також: Капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП поблизу Лиману, - НПУ. ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5452) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+18
Поліцейський їхав не більше 50-ть і був тверезий
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14.03.2021 08:50
+14
ага когда они останавливают просто из интереса людей за рулем и типа ты виноват потому шо я полицай как то даже напрягают такие новости... это каким надо было быть слепым и тупым или пьяным -чтобы не видеть фуру за 100-40 метров и не сбросить скорость сделать безопасный маневр объезда стоящей фуры.... причем тут на неосвещенной дороге .... а что у Субару нема фар ???? или если полицай то все море по колено....
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14.03.2021 09:15
+12
за сутки 2 полицейских...так за кем должен бить контроль на дорогах? кого нужно учить ездить и где статистика дтп с участием ментов? думаю, охренели бы все от увиденного.
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14.03.2021 08:50
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Шкода, будуть тягати водія ваговоза. Ангели як відомо не в чому не винні.
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14.03.2021 08:44 Відповісти
А мог и в дерево. Жаль дерево!
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14.03.2021 08:50 Відповісти
мені не шкода тебе, кончена скотино, багато гинуть тупо невинно і таке як ти в муках крутити тобою буде при кончині
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14.03.2021 09:01 Відповісти
Поліцейський їхав не більше 50-ть і був тверезий
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14.03.2021 08:50 Відповісти
Ну да, не больше 50 по трассе, при таких повреждениях авто....
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14.03.2021 09:20 Відповісти
при каких "таких"? он нырнул под полуприцеп, старый гнилой субарик с почти нулевой безопасностью но видимо с хорошими тормозами, при столкновении скорость была не большая и это видно по повреждениям, если бы он влетел на полном ходу при 70-80 там бы пол крыши срезало.
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14.03.2021 16:25 Відповісти
Пукнув?
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14.03.2021 09:41 Відповісти
за сутки 2 полицейских...так за кем должен бить контроль на дорогах? кого нужно учить ездить и где статистика дтп с участием ментов? думаю, охренели бы все от увиденного.
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14.03.2021 08:50 Відповісти
ага когда они останавливают просто из интереса людей за рулем и типа ты виноват потому шо я полицай как то даже напрягают такие новости... это каким надо было быть слепым и тупым или пьяным -чтобы не видеть фуру за 100-40 метров и не сбросить скорость сделать безопасный маневр объезда стоящей фуры.... причем тут на неосвещенной дороге .... а что у Субару нема фар ???? или если полицай то все море по колено....
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14.03.2021 09:15 Відповісти
очень малая часть ментов (нормальные) люди, просто им выгодна такая работа. остальные, обычное неграмотное быдло, трутни и неудавшаяся гопота.
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14.03.2021 10:40 Відповісти
Не тільки мама любить швидкість...
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14.03.2021 08:50 Відповісти
А в Жмеринке в ДТП погиб токарь 6-го разряда. Токарь находился вне работы.
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14.03.2021 08:53 Відповісти
Всегда получал сколько надо, плюс премия в каждый квартал?
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14.03.2021 09:14 Відповісти
И получки на ветер швырял
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14.03.2021 09:25 Відповісти
менты стоят выше чем разные там токари шмокари, менты элита , и это подкреплено теми правами которые есть у них , и льготами. остальной нарид - второго сорта , мусорам поганым даже по уголовке сроки такие шо просто смешно
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14.03.2021 11:44 Відповісти
Судя по фото прицеп стоял на обочине (видно по ступеньке), похоже водитель легковушки или заснул или ....
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14.03.2021 08:58 Відповісти
А габаритки на своєму причепі водій вантажівки не ввімкнув.
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14.03.2021 09:07 Відповісти
А водій Субару не ввімкнув фари?
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14.03.2021 09:09 Відповісти
По фото не понятно насчет габаритов, но прицеп видно что новый, значит должны быть светоотражатели, да и сами желтые наклейки на заднем борту светоотражающие.
И опять же, по повреждениям видно что легковушка топила не слабо, только не понятно почему по обочине.
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14.03.2021 09:28 Відповісти
Вантажівка стоїть правими колесами на обочині, а лівими на проїжджій частині. Ну невже не видно?
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14.03.2021 09:46 Відповісти
Как оказалось водителю Субару не видно.
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14.03.2021 09:52 Відповісти
У нас минулого року ремонтували дорогу, так узбічча зроблено такимож чином як на фото, воно нижче на 5 см від основного полотна, так звана сходинка.
І де ви ті колеса на узбіччі побачили там суцільна тінь, та світла полоса у дверному пройомі, то крашена металева частина порогу авто.
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14.03.2021 09:57 Відповісти
Так майже всюди ремонтують. При чому дорогу роблять вужчою, ніж до того
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14.03.2021 10:49 Відповісти
У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський - Цензор.НЕТ 9535
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14.03.2021 11:05 Відповісти
А ви що ніколи асфальтованого узбічча не бачили? Чи для Вас все що з покриттям, то проїздна частина? З'їздить за місто і подивиться як воно там.
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14.03.2021 13:52 Відповісти
Шановний, до чого тут асфальтоване чи не асфальтоване. Ви взагалі на дорожній розмітці розумієтесь чи ні? А то я вам тут щось доказую, може марно?
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14.03.2021 14:01 Відповісти
як можно по 5-ти метрах напівстертої розмітки щось зрозуміти. Чи ви вважаєте, що усі дороги розрізнюються різним якістю покриття для руху у зустрічному напрямку?
Ось подивиться на фото щоб зрозуміти
https://usionline.com/na-tekushhij-remont-dorogi-odessa-voznesensk-novyj-bug-potratyat-pochti-100-millionov-foto/
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14.03.2021 14:16 Відповісти
Шановний, я виходжу з того, що бачу на фото. На тій фото я бачу ремонт дороги де ще не нанесена розмітка. Ось і все.
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14.03.2021 14:27 Відповісти
Я показав загальну картину, яка дорога в цілому: маємо дві полоси для руху в обідві сторони, і ШИРОКЕ АСФАЛЬТОВАНЕ узбічча с обох сторін.
То що ви собі вигадали по фото ОДНІЄЇ полоси я не розумію.
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14.03.2021 15:32 Відповісти
А у водія Субару мабуть лампи розжарювання совєцькі в фарах стоять?
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14.03.2021 09:43 Відповісти
Почему вы решили, что он их не включил?
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14.03.2021 10:27 Відповісти
Спал
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14.03.2021 09:00 Відповісти
Спал, пердел, жрал, по телефену болтал- какаяразнiза?
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14.03.2021 09:16 Відповісти
Жалко Субару.
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14.03.2021 09:08 Відповісти
Типичное пьяное ДТП, когда чел уже не очень видит, что у него в пространстве перед носом
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14.03.2021 09:16 Відповісти
дальнобой спокойно спал в машинке........!
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14.03.2021 09:17 Відповісти
На Заході на узбіччі заборонено зупинятися без аварійної причини
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14.03.2021 09:27 Відповісти
На заході кожні 20-40 км обладнані спеціальні місця для ночівлі водіїв фур, з туалетами, де можно помитися и випрати речі.
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14.03.2021 09:31 Відповісти
На причепі ззаду присутні світловідбивні наклейки, їх вночі видно при ввімкнених фарах мінімум за 100 м.
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14.03.2021 09:28 Відповісти
Як що при цьому зустрічний поціновувач колхозного ксенону не сліпить.
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14.03.2021 09:33 Відповісти
Сколько раз наблюдал картину ,едут в служебном авто трындят по телефону,перестраиваются не включая поворот,или обгоняет с права без маячков! А дтп на блокпосту под Одессой?!! Там скорость возле поста 10 км в час темболее что там пешеходный переход!как топили так и топили.пока с таким же не повстречались!
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14.03.2021 09:38 Відповісти
Схоже на те, що намагався випередити справа якогось тихохода, що потихеньку сунув собі в другій смузі. І побачив той злощасний MAN в останню мить... Зазвичай так і залітають під вантажівки.
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14.03.2021 10:12 Відповісти
я не понял. Это хорошая новость или плохая?
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14.03.2021 10:42 Відповісти
2 в 1
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14.03.2021 10:53 Відповісти
а нех летать по скользкой дороге и ещё и ночью..
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14.03.2021 11:32 Відповісти
водителя фуры - расстрелять , падлюка ,убивает милиционеров по все Украине ездит ! поймали наконец то!
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14.03.2021 11:46 Відповісти
Ну не треба, водії вантажівок теж далеко не святі.
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14.03.2021 17:07 Відповісти
так я ж про то
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14.03.2021 17:35 Відповісти
легвоушка то целая. не присегнут был??
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14.03.2021 12:14 Відповісти
Здесь еще не пишут, когда после аварии зерно начали перегружать в другую машину и перевернули зерновоз который был в аварии при этом засыпали зерном всю дорогу. Да и кстати откуда у простого полицая деньги на Субару? Машина не дешевая и ездят на них в большинстве люди с дешевыми понтами, как и на БМВ.
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14.03.2021 16:00 Відповісти
 
 