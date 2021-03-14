У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг автомобіль Subaru зіткнувся із вантажівкою MAN, шо стояла на узбіччі. Унаслідок аварії загинув 43-річний водій легковика - співробітник поліції, який перебував поза службою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Одеської області.

"Автомобіль Subaru рухався з боку міста Доброслав у напрямку Одеси і на неосвітленій ділянці дороги зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, яка стояла в крайній правій смузі. Від травм водій помер на місці", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про подію поінформували Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

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