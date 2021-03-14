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Новости Фото ДТП
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В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся со стоящим у обочины грузовиком MAN, в результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - сотрудник полиции, находившийся вне службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Одесской области.

"Автомобиль Subaru двигался со стороны г.Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте", - сказано в сообщении.

В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский 01

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. О происшествии проинформировали Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.

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Автор: 

ДТП (7673) Одесса (7880) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+18
Поліцейський їхав не більше 50-ть і був тверезий
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14.03.2021 08:50
+14
ага когда они останавливают просто из интереса людей за рулем и типа ты виноват потому шо я полицай как то даже напрягают такие новости... это каким надо было быть слепым и тупым или пьяным -чтобы не видеть фуру за 100-40 метров и не сбросить скорость сделать безопасный маневр объезда стоящей фуры.... причем тут на неосвещенной дороге .... а что у Субару нема фар ???? или если полицай то все море по колено....
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14.03.2021 09:15
+12
за сутки 2 полицейских...так за кем должен бить контроль на дорогах? кого нужно учить ездить и где статистика дтп с участием ментов? думаю, охренели бы все от увиденного.
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14.03.2021 08:50
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Шкода, будуть тягати водія ваговоза. Ангели як відомо не в чому не винні.
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14.03.2021 08:44 Ответить
А мог и в дерево. Жаль дерево!
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14.03.2021 08:50 Ответить
мені не шкода тебе, кончена скотино, багато гинуть тупо невинно і таке як ти в муках крутити тобою буде при кончині
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14.03.2021 09:01 Ответить
Поліцейський їхав не більше 50-ть і був тверезий
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14.03.2021 08:50 Ответить
Ну да, не больше 50 по трассе, при таких повреждениях авто....
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14.03.2021 09:20 Ответить
при каких "таких"? он нырнул под полуприцеп, старый гнилой субарик с почти нулевой безопасностью но видимо с хорошими тормозами, при столкновении скорость была не большая и это видно по повреждениям, если бы он влетел на полном ходу при 70-80 там бы пол крыши срезало.
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14.03.2021 16:25 Ответить
Пукнув?
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14.03.2021 09:41 Ответить
за сутки 2 полицейских...так за кем должен бить контроль на дорогах? кого нужно учить ездить и где статистика дтп с участием ментов? думаю, охренели бы все от увиденного.
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14.03.2021 08:50 Ответить
ага когда они останавливают просто из интереса людей за рулем и типа ты виноват потому шо я полицай как то даже напрягают такие новости... это каким надо было быть слепым и тупым или пьяным -чтобы не видеть фуру за 100-40 метров и не сбросить скорость сделать безопасный маневр объезда стоящей фуры.... причем тут на неосвещенной дороге .... а что у Субару нема фар ???? или если полицай то все море по колено....
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14.03.2021 09:15 Ответить
очень малая часть ментов (нормальные) люди, просто им выгодна такая работа. остальные, обычное неграмотное быдло, трутни и неудавшаяся гопота.
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14.03.2021 10:40 Ответить
Не тільки мама любить швидкість...
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14.03.2021 08:50 Ответить
А в Жмеринке в ДТП погиб токарь 6-го разряда. Токарь находился вне работы.
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14.03.2021 08:53 Ответить
Всегда получал сколько надо, плюс премия в каждый квартал?
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14.03.2021 09:14 Ответить
И получки на ветер швырял
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14.03.2021 09:25 Ответить
менты стоят выше чем разные там токари шмокари, менты элита , и это подкреплено теми правами которые есть у них , и льготами. остальной нарид - второго сорта , мусорам поганым даже по уголовке сроки такие шо просто смешно
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14.03.2021 11:44 Ответить
Судя по фото прицеп стоял на обочине (видно по ступеньке), похоже водитель легковушки или заснул или ....
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14.03.2021 08:58 Ответить
А габаритки на своєму причепі водій вантажівки не ввімкнув.
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14.03.2021 09:07 Ответить
А водій Субару не ввімкнув фари?
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14.03.2021 09:09 Ответить
По фото не понятно насчет габаритов, но прицеп видно что новый, значит должны быть светоотражатели, да и сами желтые наклейки на заднем борту светоотражающие.
И опять же, по повреждениям видно что легковушка топила не слабо, только не понятно почему по обочине.
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14.03.2021 09:28 Ответить
Вантажівка стоїть правими колесами на обочині, а лівими на проїжджій частині. Ну невже не видно?
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14.03.2021 09:46 Ответить
Как оказалось водителю Субару не видно.
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14.03.2021 09:52 Ответить
У нас минулого року ремонтували дорогу, так узбічча зроблено такимож чином як на фото, воно нижче на 5 см від основного полотна, так звана сходинка.
І де ви ті колеса на узбіччі побачили там суцільна тінь, та світла полоса у дверному пройомі, то крашена металева частина порогу авто.
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14.03.2021 09:57 Ответить
Так майже всюди ремонтують. При чому дорогу роблять вужчою, ніж до того
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14.03.2021 10:49 Ответить
У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський - Цензор.НЕТ 9535
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14.03.2021 11:05 Ответить
А ви що ніколи асфальтованого узбічча не бачили? Чи для Вас все що з покриттям, то проїздна частина? З'їздить за місто і подивиться як воно там.
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14.03.2021 13:52 Ответить
Шановний, до чого тут асфальтоване чи не асфальтоване. Ви взагалі на дорожній розмітці розумієтесь чи ні? А то я вам тут щось доказую, може марно?
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14.03.2021 14:01 Ответить
як можно по 5-ти метрах напівстертої розмітки щось зрозуміти. Чи ви вважаєте, що усі дороги розрізнюються різним якістю покриття для руху у зустрічному напрямку?
Ось подивиться на фото щоб зрозуміти
https://usionline.com/na-tekushhij-remont-dorogi-odessa-voznesensk-novyj-bug-potratyat-pochti-100-millionov-foto/
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14.03.2021 14:16 Ответить
Шановний, я виходжу з того, що бачу на фото. На тій фото я бачу ремонт дороги де ще не нанесена розмітка. Ось і все.
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14.03.2021 14:27 Ответить
Я показав загальну картину, яка дорога в цілому: маємо дві полоси для руху в обідві сторони, і ШИРОКЕ АСФАЛЬТОВАНЕ узбічча с обох сторін.
То що ви собі вигадали по фото ОДНІЄЇ полоси я не розумію.
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14.03.2021 15:32 Ответить
А у водія Субару мабуть лампи розжарювання совєцькі в фарах стоять?
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14.03.2021 09:43 Ответить
Почему вы решили, что он их не включил?
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14.03.2021 10:27 Ответить
Спал
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14.03.2021 09:00 Ответить
Спал, пердел, жрал, по телефену болтал- какаяразнiза?
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14.03.2021 09:16 Ответить
Жалко Субару.
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14.03.2021 09:08 Ответить
Типичное пьяное ДТП, когда чел уже не очень видит, что у него в пространстве перед носом
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14.03.2021 09:16 Ответить
дальнобой спокойно спал в машинке........!
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14.03.2021 09:17 Ответить
На Заході на узбіччі заборонено зупинятися без аварійної причини
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14.03.2021 09:27 Ответить
На заході кожні 20-40 км обладнані спеціальні місця для ночівлі водіїв фур, з туалетами, де можно помитися и випрати речі.
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14.03.2021 09:31 Ответить
На причепі ззаду присутні світловідбивні наклейки, їх вночі видно при ввімкнених фарах мінімум за 100 м.
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14.03.2021 09:28 Ответить
Як що при цьому зустрічний поціновувач колхозного ксенону не сліпить.
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14.03.2021 09:33 Ответить
Сколько раз наблюдал картину ,едут в служебном авто трындят по телефону,перестраиваются не включая поворот,или обгоняет с права без маячков! А дтп на блокпосту под Одессой?!! Там скорость возле поста 10 км в час темболее что там пешеходный переход!как топили так и топили.пока с таким же не повстречались!
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14.03.2021 09:38 Ответить
Схоже на те, що намагався випередити справа якогось тихохода, що потихеньку сунув собі в другій смузі. І побачив той злощасний MAN в останню мить... Зазвичай так і залітають під вантажівки.
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14.03.2021 10:12 Ответить
я не понял. Это хорошая новость или плохая?
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14.03.2021 10:42 Ответить
2 в 1
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14.03.2021 10:53 Ответить
а нех летать по скользкой дороге и ещё и ночью..
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14.03.2021 11:32 Ответить
водителя фуры - расстрелять , падлюка ,убивает милиционеров по все Украине ездит ! поймали наконец то!
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14.03.2021 11:46 Ответить
Ну не треба, водії вантажівок теж далеко не святі.
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14.03.2021 17:07 Ответить
так я ж про то
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14.03.2021 17:35 Ответить
легвоушка то целая. не присегнут был??
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14.03.2021 12:14 Ответить
Здесь еще не пишут, когда после аварии зерно начали перегружать в другую машину и перевернули зерновоз который был в аварии при этом засыпали зерном всю дорогу. Да и кстати откуда у простого полицая деньги на Субару? Машина не дешевая и ездят на них в большинстве люди с дешевыми понтами, как и на БМВ.
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14.03.2021 16:00 Ответить
 
 