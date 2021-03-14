В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский. ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся со стоящим у обочины грузовиком MAN, в результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - сотрудник полиции, находившийся вне службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Одесской области.
"Автомобиль Subaru двигался со стороны г.Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте", - сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. О происшествии проинформировали Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.
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И опять же, по повреждениям видно что легковушка топила не слабо, только не понятно почему по обочине.
І де ви ті колеса на узбіччі побачили там суцільна тінь, та світла полоса у дверному пройомі, то крашена металева частина порогу авто.
Ось подивиться на фото щоб зрозуміти
https://usionline.com/na-tekushhij-remont-dorogi-odessa-voznesensk-novyj-bug-potratyat-pochti-100-millionov-foto/
То що ви собі вигадали по фото ОДНІЄЇ полоси я не розумію.