УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 995 6

Автомобіль із вакцинами проти COVID-19 потрапив у ДТП в Тернополі. ФОТО

Ампули з вакциною залишилися цілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль марки Renault Duster, що належить медустанові, зупинився на регульованому пішохідному переході. В цей момент в нього ззаду в'їхало інше авто. Попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм Ford", - сказано в повідомленні.

Вакцини везли в місто Бучач. Ампули не розбилися.

Під час ДТП в Renault перебували водій і четверо пасажирів. Чотирьом з них знадобилася медична допомога.

Також читайте: ДТП із громадянами України в Польщі: 8 осіб залишаються в лікарнях, двоє з них - у комі

Зараз поліцейські вирішують, чи відкривати справу про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Автомобіль із вакцинами проти COVID-19 потрапив у ДТП в Тернополі 01
Автомобіль із вакцинами проти COVID-19 потрапив у ДТП в Тернополі 02
Автомобіль із вакцинами проти COVID-19 потрапив у ДТП в Тернополі 03

Автор: 

вакцина (4419) ДТП (4467) Нацполіція (15168) Тернопіль (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все не слава Богу...
показати весь коментар
17.03.2021 17:49 Відповісти
какая то черная кошка, пробежала перед этой поставкой вакцины.
показати весь коментар
17.03.2021 18:18 Відповісти
с пустым ведром )))
показати весь коментар
17.03.2021 18:30 Відповісти
Дик, бідоносець керує країною...
показати весь коментар
17.03.2021 19:05 Відповісти
Сейчас полицейские решают, открывать ли из-за случившегося дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.Источник: https://censor.net/ru/p3253966

Вся правоохранительная система требует немедленной поголовной смены этих уродов. Да за скрученный номер = сокрытие следов ДТП дело надо открывать, а там еще медпомощь понадобилась, ущерб муниципальному авто...
Точно гниды опять что-то мутят.
показати весь коментар
17.03.2021 18:17 Відповісти
тут на теракт уже похоже !
показати весь коментар
17.03.2021 19:43 Відповісти
 
 