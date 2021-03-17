Автомобіль із вакцинами проти COVID-19 потрапив у ДТП в Тернополі. ФОТО

Ампули з вакциною залишилися цілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль марки Renault Duster, що належить медустанові, зупинився на регульованому пішохідному переході. В цей момент в нього ззаду в'їхало інше авто. Попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм Ford", - сказано в повідомленні.

Вакцини везли в місто Бучач. Ампули не розбилися.

Під час ДТП в Renault перебували водій і четверо пасажирів. Чотирьом з них знадобилася медична допомога.

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Зараз поліцейські вирішують, чи відкривати справу про порушення правил безпеки дорожнього руху.





