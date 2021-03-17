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Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе. ФОТО

Ампулы с вакциной остались целы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль марки Renault Duster, принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford", - сказано в сообщении.

Вакцины везли в город Бучач. Ампулы не разбились.

Во время ДТП в Renault находились водитель и четверо пассажиров. Четверым из них понадобилась медицинская помощь.

Также на Цензор.НЕТ: С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Сейчас полицейские решают, открывать ли из-за случившегося дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе 01
Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе 02
Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе 03

Автор: 

вакцина (3815) ДТП (7673) Нацполиция (16463) Тернополь (769)


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все не слава Богу...
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17.03.2021 17:49 Ответить
какая то черная кошка, пробежала перед этой поставкой вакцины.
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17.03.2021 18:18 Ответить
с пустым ведром )))
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17.03.2021 18:30 Ответить
Дик, бідоносець керує країною...
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17.03.2021 19:05 Ответить
Сейчас полицейские решают, открывать ли из-за случившегося дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.Источник: https://censor.net/ru/p3253966

Вся правоохранительная система требует немедленной поголовной смены этих уродов. Да за скрученный номер = сокрытие следов ДТП дело надо открывать, а там еще медпомощь понадобилась, ущерб муниципальному авто...
Точно гниды опять что-то мутят.
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17.03.2021 18:17 Ответить
тут на теракт уже похоже !
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17.03.2021 19:43 Ответить
 
 