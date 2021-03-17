Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе. ФОТО

Ампулы с вакциной остались целы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль марки Renault Duster, принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford", - сказано в сообщении.

Вакцины везли в город Бучач. Ампулы не разбились.

Во время ДТП в Renault находились водитель и четверо пассажиров. Четверым из них понадобилась медицинская помощь.

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Сейчас полицейские решают, открывать ли из-за случившегося дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.





