Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе. ФОТО
Ампулы с вакциной остались целы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Автомобиль марки Renault Duster, принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford", - сказано в сообщении.
Вакцины везли в город Бучач. Ампулы не разбились.
Во время ДТП в Renault находились водитель и четверо пассажиров. Четверым из них понадобилась медицинская помощь.
Также на Цензор.НЕТ: С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД
Сейчас полицейские решают, открывать ли из-за случившегося дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся правоохранительная система требует немедленной поголовной смены этих уродов. Да за скрученный номер = сокрытие следов ДТП дело надо открывать, а там еще медпомощь понадобилась, ущерб муниципальному авто...
Точно гниды опять что-то мутят.