С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Сегодня, 17 марта, начнет действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Все должны знать, что дорога - это место, где люди спокойно, взвешенно доезжают из одного места в другое, не нанося друг другу травм", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

12 марта Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

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Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В соответствии с законом возросли штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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