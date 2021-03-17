С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД
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Сегодня, 17 марта, начнет действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Все должны знать, что дорога - это место, где люди спокойно, взвешенно доезжают из одного места в другое, не нанося друг другу травм", - сказал он.
Как сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
12 марта Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.
Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
В соответствии с законом возросли штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
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Или таки вколют в мундштук капельку и вздрючат.
Будешь потом в суде петь про непьюнекурю
Некоторые инспекторы, обвиняя водителей, намекают на взятку. Чтобы отбиться от обвинений в таких случаях, водителю нужно очень хорошо знать свои права.
Как должна проходить проверка по закону
По факту проверки обязаны составить протокол, а делать окончательный вывод о состоянии опьянения имеет право только врач.
1. Общение. Инспектор называет суть свершенного правонарушения - управление в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ отстраняет водителя от управления транспортным средством и сообщает, что в присутствии двух свидетелей собирается произвести осмотр с использованием алкотестера. Затем предлагает водителю пройти тест добровольно. Согласно ст. 130 КУАП, отказ от освидетельствования приравнивается к признанию в употреблении алкоголя.
2. Протокол. По факту проверки инспектор обязан составить протокол, в котором указывает признаки опьянения. После этого гаишник останавливает двух свидетелей и записывает их данные в протокол.
3. Проверка. Инспектор достает алкотестер, рассказывает, как конкретно будет проводить исследование, показывает документы на прибор (свидетельство о госрегистрации и проверке) и просит водителя продуть трубку.
• Если результат меньше 0,2 промилле. Инспектор обязан написать в соответствующей графе протокола о том, что алкоголя в крови выявлено не было либо он есть, но в допустимом количестве со ссылкой на прибор. После этого дать копию протокола водителю и отпустить его.
• Если результат больше 0,2 промилле. Инспектор задает вопрос: согласен ли водитель с результатами.
а) Если согласен. Протокол передают в суд, водителя отпускают.
б) Если не согласен. В протоколе не указывают ничего, водителя направляют в медучреждение. При этом инспектор заполняет бланк направления, в который вписывает название медучреждения, номер протокола, дату, результаты осмотра с помощью техсредства (указывает номер алкотестера). Доставка к врачу осуществляется на машине инспектора, а авто водителя остается припаркованным на месте остановки.
Проверка в медучреждении
1. На момент приезда в пункт освидетельствования водителей у инспектора должен быть заполнен протокол и направление, но результаты проверки с помощью алкотестера он вписывать не имеет права.
2. Врач заполняет акт освидетельствования, после этого проводит исследования по 12 пунктам (проверка реакции зрачка на свет, пульса, давления, а также психофизиологического состояния водителя).
3. Через 20 минут после первой проверки врач обязан произвести ее повторно.
4. Врач обязан взять у водителя биологические пробы (слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, кровь) в две емкости - одну из них исследуют, а содержимое второй сохраняется в течение 90 дней на случай, если водитель захочет заказать повторную экспертизу в ходе суда.
5. Заключение о результатах должны составить в трех экземплярах: для гаишника, водителя и врача для отчета. На основании вывода врача результаты освидетельствования водителя фиксируются в протоколе. К протоколу инспектор обязан приложить направление.
Если врач считает, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения, водителя отпускают вне зависимости от результатов алкотестера.
Во время озвучивания диагноза водителя (пьян или трезв) в одном помещении должны находиться и водитель, и инспектор ГАИ.
Если в процессе проверки водителя не выполнен хоть один пункт инструкции, результаты такой экспертизы считаются недействительными.
Только в этом месте есть ньюанс: цена вопроса.
За 11 может и не увидят смысел козу водить, а за 17 - о, оно!
Итого что мы видим: принципиально наказание не изменилось (там ещё лишение кагбе), а вот потенциальный навар - да, поднялся!
Кстате сам жеж пишешь - не ведёшься оставят в покое, а если нервный и неопытный попался - то выдоят без сомнений.
Ну а если ты лопух и неудачник - раскрутят тебя лоха и правильно: нехрен таким за руль садицца.
Слава АВАКОВУ!!! С 2014 года ментов строит.
Да, бухим и "летунам" договориться станет дороже, но это их проблемы.
Тролль - ну есть немножко. (кстате с двум л, двоечник)
А Сашенька у нас, выходит, просто зебил А они по определению тупые
Вместо того, что бы наградить героя, в тюрьму его захотел упрятать. Может быть в этом причина, появление таких как Зайцева?
Ну для ментов кагбе нет, тут всё ясно.
Я понимаю,что в вас говорит не объективность а социальная ненависть, и вы только хотите видеть и слышать то,что вам нравится.
Остальным двоим повезло штрафом отделаться только потому, что не повезло оказаться рядом. Атак бы ничего им и не было так как полицаи у нас умеют только полосы общественного транспорта контролировать.
Не бухай за рулем и будет тебе счастье.
Может я ошибаюсь?
Заметь, не я это предложил.
А примеры "намного больших налогов" по сравнению с Украиной, это из серии Мюнхаузен расказал?