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С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Новости Цензор.НЕТ Общество Авто

С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Сегодня, 17 марта, начнет действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Все должны знать, что дорога - это место, где люди спокойно, взвешенно доезжают из одного места в другое, не нанося друг другу травм", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

12 марта Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В соответствии с законом возросли штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+12
Украина полицезируется... притом в самом худшем смысле слова - полицаям ума не дают и не прибавляют, а функций наказания и унижения у них только надо отбавлять... отбавляя функции унижения, надо при этом очень резко увеличить и усилить ответственность каждого подлицая - остановил без причины - уплати остановленному без причины штраф в размере годовой зарплаты сразу, остановил с подозрением в опьянении, но этого нет - заплати сразу со своего кармана две годовые зарплаты и т.д. потому что безмозгло-нагло-паскудные полицаи - это угроза безопасности обществу...
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17.03.2021 08:05
+10
С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 1200
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17.03.2021 08:01
+10
Дурістіка. Головне невідворотність покарання
А в нас з цим катастрофа
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17.03.2021 08:15
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Если, цуко, откажешься сделать добровольный благотворительный взнос в медзаклад, хотя бы 1000 грн,то будешь и смывы с рук и губ сдавать, и кровь и скорость реакций померяем, а результат гарантируем достоверный и с соблюденеем процедур, все тебе будет, как ты к людям- так и они к тебе.
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17.03.2021 11:34 Ответить
Повторюсь в 20-ый раз. Не пей, не нюхай, не колись, ..... не здавай. Ну если ты конечно не окурок.
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17.03.2021 11:38 Ответить
Ты хочешь, чтоб куча людей на тебя свое время тратили, и все бесплатно и напрасно? Значит через суд тебе ума таки вставят и таки заплатишь, вот там самое место , где будешь доказывать, что не пил , и рот не брал
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17.03.2021 11:46 Ответить
Смотрю быстро позабывалися ментовские разводы на бухлишко. Ну ничего, скоро напомнят.
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17.03.2021 10:02 Ответить
Почему же. Была одна такая попытка за 15-ть лет. Закончилась пшиком. Если ты прав, уверен в себе, и ни чего не нарушал, то развод до одного места. Так, что пусть напоминают тем, кто бухать, колоться, нюхать *********. И по чаще.
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17.03.2021 10:12 Ответить
Дадада, только потеряешь часа три а так ничо. Ну подумаешь.
Или таки вколют в мундштук капельку и вздрючат.
Будешь потом в суде петь про непьюнекурю
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17.03.2021 10:20 Ответить
Ну не три часа, а минут десять-пятнадцать. Менты то же ведь не дураки, видят не ведешься, интерес быстро к тебе теряют. Ведь рядом полно окурков перепуганных ездят. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 3974

Некоторые инспекторы, обвиняя водителей, намекают на взятку. Чтобы отбиться от обвинений в таких случаях, водителю нужно очень хорошо знать свои права.
Как должна проходить проверка по закону
По факту проверки обязаны составить протокол, а делать окончательный вывод о состоянии опьянения имеет право только врач.
1. Общение. Инспектор называет суть свершенного правонарушения - управление в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ отстраняет водителя от управления транспортным средством и сообщает, что в присутствии двух свидетелей собирается произвести осмотр с использованием алкотестера. Затем предлагает водителю пройти тест добровольно. Согласно ст. 130 КУАП, отказ от освидетельствования приравнивается к признанию в употреблении алкоголя.
2. Протокол. По факту проверки инспектор обязан составить протокол, в котором указывает признаки опьянения. После этого гаишник останавливает двух свидетелей и записывает их данные в протокол.
3. Проверка. Инспектор достает алкотестер, рассказывает, как конкретно будет проводить исследование, показывает документы на прибор (свидетельство о госрегистрации и проверке) и просит водителя продуть трубку.
• Если результат меньше 0,2 промилле. Инспектор обязан написать в соответствующей графе протокола о том, что алкоголя в крови выявлено не было либо он есть, но в допустимом количестве со ссылкой на прибор. После этого дать копию протокола водителю и отпустить его.
• Если результат больше 0,2 промилле. Инспектор задает вопрос: согласен ли водитель с результатами.
а) Если согласен. Протокол передают в суд, водителя отпускают.
б) Если не согласен. В протоколе не указывают ничего, водителя направляют в медучреждение. При этом инспектор заполняет бланк направления, в который вписывает название медучреждения, номер протокола, дату, результаты осмотра с помощью техсредства (указывает номер алкотестера). Доставка к врачу осуществляется на машине инспектора, а авто водителя остается припаркованным на месте остановки.
Проверка в медучреждении
1. На момент приезда в пункт освидетельствования водителей у инспектора должен быть заполнен протокол и направление, но результаты проверки с помощью алкотестера он вписывать не имеет права.
2. Врач заполняет акт освидетельствования, после этого проводит исследования по 12 пунктам (проверка реакции зрачка на свет, пульса, давления, а также психофизиологического состояния водителя).
3. Через 20 минут после первой проверки врач обязан произвести ее повторно.
4. Врач обязан взять у водителя биологические пробы (слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, кровь) в две емкости - одну из них исследуют, а содержимое второй сохраняется в течение 90 дней на случай, если водитель захочет заказать повторную экспертизу в ходе суда.
5. Заключение о результатах должны составить в трех экземплярах: для гаишника, водителя и врача для отчета. На основании вывода врача результаты освидетельствования водителя фиксируются в протоколе. К протоколу инспектор обязан приложить направление.
Если врач считает, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения, водителя отпускают вне зависимости от результатов алкотестера.
Во время озвучивания диагноза водителя (пьян или трезв) в одном помещении должны находиться и водитель, и инспектор ГАИ.
Если в процессе проверки водителя не выполнен хоть один пункт инструкции, результаты такой экспертизы считаются недействительными.
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17.03.2021 10:34 Ответить
Теоретик смотрю крупный.
Только в этом месте есть ньюанс: цена вопроса.
За 11 может и не увидят смысел козу водить, а за 17 - о, оно!
Итого что мы видим: принципиально наказание не изменилось (там ещё лишение кагбе), а вот потенциальный навар - да, поднялся!

Кстате сам жеж пишешь - не ведёшься оставят в покое, а если нервный и неопытный попался - то выдоят без сомнений.
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17.03.2021 10:54 Ответить
Не пей, не нюхай, не колись-цена вопроса будет 10-15 потерянных минут. Потом мент теряет к тебе интерес и идет искать неуверенного окурка. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 7462
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17.03.2021 11:10 Ответить
Вот так и живём: вози с собой инструкцию по поведеню с охреневшими ментами будь уверенным с хорошо подвешенным языком - и потеряешь какието четверть часа (ага, а мы знаем случаи и по несколько часов).
Ну а если ты лопух и неудачник - раскрутят тебя лоха и правильно: нехрен таким за руль садицца.
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17.03.2021 11:15 Ответить
почитаєшь, як стадо дебілів. Що заважає пристебнутися, взяти з собою у машину баклагу води та стару губку з ванни номер протерти коли багнюка. Їхати містом 50+5 все одно світлофорів повно. ну а п'яним я ніколи за кремо не сяду. може ще порадите нажертися і дружину з дітьми повезти. я наприклад намагаюся зовсім не пити, бо від бухла деградуєшь і настрій реально псується якщо перепив. за шщо ви сперечаєтеся?
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17.03.2021 10:57 Ответить
Пiд виглядом боротьби з "бухiмi" вам втюхали посилення ментовських повноважень, а ви й радiєте.
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17.03.2021 11:45 Ответить
Вы придурки сделайте неотвратимость наказания для каждого из своей "элиты", а то мужикам в селах сотку уже нельзя выпить на рыбалке.
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17.03.2021 11:00 Ответить
судя по каментам, ездить бухими за рулем для украинцев - святое.
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17.03.2021 11:15 Ответить
Да то троли. Им "абы-нэ-мовчкы".
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17.03.2021 11:19 Ответить
Судя по камментам не очень то и доверяют водители ментам. С 2014 их было конкретно попустило, но щас опять лезем назад.
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17.03.2021 11:21 Ответить
Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 9670

Слава АВАКОВУ!!! С 2014 года ментов строит.
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17.03.2021 11:30 Ответить
а не надо нарушать, и не придется никому "доверять".
Да, бухим и "летунам" договориться станет дороже, но это их проблемы.
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17.03.2021 11:31 Ответить
1000000000 + 0,0000000000 % .
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17.03.2021 11:34 Ответить
По этой фразе " С 2014 их было конкретно попустило, но щас опять лезем назад." , понятно кто такой Eugen Mk. Порохобот, троль, двоечник. Косит под бывалого. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 9952
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17.03.2021 11:42 Ответить
Порохобот да.
Тролль - ну есть немножко. (кстате с двум л, двоечник)

А Сашенька у нас, выходит, просто зебил Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 6362 А они по определению тупые Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 6362
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17.03.2021 11:58 Ответить
Судя по комментам, у нас не верят что Зайцевы переведутся
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17.03.2021 11:40 Ответить
Зайцева одна, а бухих и "летунов" из обычных людей - тысячи.
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17.03.2021 11:45 Ответить
Таким как Зайцева при новом законе жить легче и лучше не станет, чем при предыдущем. Сроки для них увеличатся, вариантом отмазать станет меньше и дороже.
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17.03.2021 11:50 Ответить
да и наплевать на Зайцеву. Она - статистическая погрешность по сравнению с "пересичными" бухариками и пр. нарушителями.
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17.03.2021 11:56 Ответить
Не согласен. КАТЕГОРИЧЕСКИ. Мой сын пересекал тот перекресток минут так за 15-20 до аварии. Для тех, чьих родных она убила это конщунство.
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17.03.2021 11:59 Ответить
Машаний. Ты лучше ответь, почему Порох так хотел патрульного Олийныка в тюрьму упечь? Кто забыл напомню, что в 2014 или 15 году Олийнык подстрелил одного окурка, что по Киеву пол ночи гоняли под кайфом.
Вместо того, что бы наградить героя, в тюрьму его захотел упрятать. Может быть в этом причина, появление таких как Зайцева?
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17.03.2021 11:57 Ответить
Может он немношко не водителем оказался? Ну подстреленный который.
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17.03.2021 11:59 Ответить
да какая раница?
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17.03.2021 12:05 Ответить
Да вот очень даже разница.
Ну для ментов кагбе нет, тут всё ясно.
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17.03.2021 12:06 Ответить
Жаль у Олейника не было клаша. Прикончил бы всю малину. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 9150
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17.03.2021 12:07 Ответить
Та ну да, и на пешеходов бьі рожок остался
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17.03.2021 12:10 Ответить
Не тупи,он застрелил невиновного человека,пассажира. Надеюсь он седет и надолго,или его родственрики пацана убьют, и правильно поступят.
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17.03.2021 14:02 Ответить
Надейся. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 2368
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17.03.2021 15:51 Ответить
Судя по комментам, некоторые хотят, что бы Зайцевых стало больше, отмазать их было легче, а сидели бы они меньше. И такие троли-порохоботы как Машаній, Eugen Mk Ко. брали бы их на поруки, выдавали бы им положительную характеристику от своей порохоботской организации, и закрывали бы дело через три месяца.
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17.03.2021 11:47 Ответить
Это что за бред? Стараниями полиции как раз Зайцева и не бухая и тд. Так что у нас бухими будет кто попало и не только бухии. И почему у нас бухии при 0, 2 а в других странах это не бухте и у некоторых до 0, 8?
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17.03.2021 11:59 Ответить
Потомучто менты денех хотят. А Зайцева итак по максимуму отхватила.
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17.03.2021 12:00 Ответить
Если б ей дали срок до того как убила и невиновных прицепом садить начали, то хрен с ним, а так рядом с ней менты сидеть должны, а не денег хотеть.
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17.03.2021 12:05 Ответить
Там ещё кстате Дронов был. Может будете рассказывать что неуиноватый?
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17.03.2021 12:09 Ответить
По правилам нет конечно. Или он у вас бухой был?
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17.03.2021 12:18 Ответить
Нет, но наглючий ппц.
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17.03.2021 13:35 Ответить
Вы пдр хоть раз открывали? Где там про наглючий или это потому что посмел на дороге у пани оказатся? А видио аварии видели? Там возле него ещё двое наглючих но их за это не посадили.
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17.03.2021 13:39 Ответить
А где по правилам разрешено движение на желтый свет? В каком пункте?
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17.03.2021 14:05 Ответить
По правилам чтоб было нарушение движения на жёлтый свет, должен перед перекрестком или регулируемым объектом быть светофор.
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17.03.2021 14:43 Ответить
А у Дронова его не было?
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17.03.2021 14:47 Ответить
Не только у него, а у всех кто стоял с этой стороны перекрёстка. Посмотрите видио.
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17.03.2021 14:53 Ответить
Дануна! Из серии смотрю в книгу вижу фигу?
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17.03.2021 15:13 Ответить
Ну я не знаю ваш диагноз и что за книгу вы читаете. Попробуйте все таки пдр почитать вам на пользу может пойти.
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17.03.2021 15:19 Ответить
То есть,вас не смущает,что сам Дронов доказывает,что поехал на зелнный сигнал светофора а не желтый? На ютубе есть виде где он это говорит.
Я понимаю,что в вас говорит не объективность а социальная ненависть, и вы только хотите видеть и слышать то,что вам нравится.
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17.03.2021 15:33 Ответить
А по поводу пдр,то осмелюсь предположить,что я на задней скорости наездил больше киллометров ,чем большинстао на этом ыоруме наездили передом.
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17.03.2021 15:34 Ответить
Но пдр прочтите все таки. Зайцева на красный свет наездила тоже много, а что так нельзя узнала только на суде. А то что то говорит кто либо меня не касается, только что вижу на видио. Ну а чушь про соцненависть, как и колличество езды задом к пдр отношение не имеет.
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17.03.2021 15:41 Ответить
Та сто раз. Заехал за светофор и стартанул на жёлтый.
Остальным двоим повезло штрафом отделаться только потому, что не повезло оказаться рядом. Атак бы ничего им и не было так как полицаи у нас умеют только полосы общественного транспорта контролировать.
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17.03.2021 14:05 Ответить
Вы совсем никогда не видели правил? Заехал за светофор и все трое стали посреди перекрёстка?, Как же их объезжали, перепрыгивали что ли? Но на видио этого нет. Есть только то что они остановились перед перекрестком где перед ними нет светофора. И не мелите чушь никого не штрафовали.
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17.03.2021 14:40 Ответить
Во во вопросы к ментам, прокурорам судьям есть, тех кому липовые нарушения будут выписывать конечно нет, пусть лохи платят. А без идиотизма можете? Как определяется ментами состояние алкогольного опьянения узнайте.
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17.03.2021 12:17 Ответить
Да понятно что вы и представления не имеете о чем пишите. Только то что в методичке написано и больше ничего написать не можете, да и просто думать у вас проблема, что б осознать что напечатали.
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17.03.2021 12:31 Ответить
Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 9216 Звыняй. У меня перерыв на обэд. Подожди чуток. Потом дам ответы на все твои вопросы. Даже медицинские.
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17.03.2021 12:38 Ответить
Ну вы без маразма ни как? Или вам просто платят за количество знаков? Это не медицинский сайт если что, если мозговая деятельность у вас каким-то образом проявится и вы осознаете что это за сайт и что такое промиле, как определяется состояние алкогольного опьянения ментами, то тогда и заходите подискусируем. А тот срач с ничего что вы разводите лучше оставьте при себе сильно глупо выглядите или это ваше естественное состояние?
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17.03.2021 12:44 Ответить
Странно, и как это меня за 27 лет водительского стажа ни разу бухим не сделали?
Не бухай за рулем и будет тебе счастье.
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18.03.2021 00:14 Ответить
Не волнуйтесь теперь сделают.
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18.03.2021 06:32 Ответить
Как страшно жить... Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 952
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18.03.2021 13:51 Ответить
Ну выбор есть всегда жить или не жить, страшно или всегда так и тд.
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18.03.2021 14:33 Ответить
Повышение штрафов должно действовать равномерно с улучшение безопасности дорог
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17.03.2021 12:00 Ответить
Т.е. раз дороги плохие, то можно бухать за рулем и ездить непристегнутыми?
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17.03.2021 12:04 Ответить
1000000000 + 0,0000000000 % .
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17.03.2021 12:12 Ответить
А дороги не пьют. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 4543
Может я ошибаюсь?
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17.03.2021 12:11 Ответить
Иди, прогуляйся. Потом инструкцию про выявление бухих обнови и вычеркни из своей методички "не согласен едем к доктору"
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17.03.2021 13:33 Ответить
"не согласен едем к доктору"

Заметь, не я это предложил. Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР - Цензор.НЕТ 4584
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17.03.2021 15:53 Ответить
По сравнению с европейскими штрафами - ещё гуманно...
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17.03.2021 13:45 Ответить
А с зарплатами европейскими гуманизм сходится?
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17.03.2021 14:06 Ответить
У многих в Украине зп как в Европах при намного меньших налогах. Так что - да, нормально.
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17.03.2021 14:13 Ответить
Пару вопросов,"у многих" это у скольки? Как у индейцев ,один,два,три, а то что больше "много"?
А примеры "намного больших налогов" по сравнению с Украиной, это из серии Мюнхаузен расказал?
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17.03.2021 14:19 Ответить
Это актуально, а то я как начинающий водитель пока за всем слеж у и вникаю. Кстати, кто из Киева, поделитесь контактами где вы закупаете запчасти? Я вот себя вам порекомендую обратиться в Бульдог-Сервис, это киевская авто мастерская, где моей машине удаляли вмятины без покраски kuzovnoy-remont/udalenie-vmyatin-bez-pokraski . Результатом осталась довольна - получилось качественно, и по цене разумно , без каких то левых накруток. Советую воспользоваться , если хотите возвратить машине прежний вид.Ну и будем аккуратней на дорогах, все-таки это наша жизнь, чтоб обходиться без штрафов и последствий.
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31.03.2021 15:59 Ответить
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