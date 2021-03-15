В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов. ИНФОГРАФИКА
Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Уже с 17 марта 2021 закон вступает в силу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, сегодня, 15 марта, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на какие изменения следует рассчитывать всем участникам дорожного движения.
"Принятым законом была значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен. Если человек вдруг в течение года совершает такое же правонарушение, то он должен заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможное возмездное изъятие транспорта", - отметил он.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что новый закон предусматривает новые санкции - административный арест и оплачиваемое изъятие транспортного средства.
"Суд при принятии решения учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение может определить наказание в виде административного ареста. Оплачиваемое изъятие транспортного средства - это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у собственника, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу", - отметил Билошицкий.
Он отметил, что если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 тыс. гривен с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.
"Очень важный аспект - избежание ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали ранее. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130 статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива и больше всего - по срокам ", - сказал Билошицкий.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать соответствии за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.
"Закон предусматривает, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Исключается возможность закрытия этого дела по малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться ", - добавил он.
Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления - при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерти пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.
"Это значит, если человек находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил к ДТП, понесшего за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Кроме того, нарушитель не сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирением или передачей нарушителя на поруки", - подчеркнул он.
Билошицкий пояснил, что новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные установленные с нарушением номерные знаки.
Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора / регулировщика будет стоить - 255 гривен, раньше было 51 гривна. Нарушение правил велосипедистом - 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен штрафа.
Законом вносится изменение по использованию автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.
"Раньше такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идет об автомобилях "Фантом". Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме. Такие автомобили призваны выявлять правонарушения непосредственно в движении. Законом вносятся изменения о предупреждении водителей о том, что именно на этом участке дороги ведется работа по выявлению нарушений", - сказал Билошицкий.
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НЕВІДВОРОТНІСТЬ і бажано, в залежності від достатку.
Небуло, не буде, від слова НІКОЛИ, бо тварюки при владі(
Або круте авто, або житло, або доходи, але усе сімейне). Досить реальний варіант, переписати все на маму усе не всі змогли.
контроль без штрафов?
автомобилях чтобы выявлять нарушителей и что с того?
ПРОСТО НЕ НАРУШАЙ ЕСТЬ ТАМ ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА ИЛИ НЕТ ЕЕ...
есть в немаркированной машине полицейский или его там нет...
меня в Украине "ни за что" еще ни разу не остановили...
и вообще зачем ментам это нужно?
если и так нарушает каждый третий,
так что они не успевают обилетить даже всех нарушителей...
меня останавливали сотни раз
(в основном за превышение и нарушение правил обгона)
- но ни разу не остановили просто без нарушения
...либо же когда тебя тормозят за дело
- то начинаешь быковать: "а это не я!"
По секрету вам скажу ,я працюю водієм . По Україні намотував по 2000 - 2500 т.км в тиждень . І жодного разу ,повтрю ще раз " жодного разу" мене не штрафували просто так ! Тільки за порушення!
Риторичне запитання - звідки беруться амеби?
"https://censor.net/ru/user/424445
Мені сподобалось як наші люди мислять !".
Это нормально, менты там по 10 раз на дню проезжают и все норм. Нах они нужны, хз.
В третий раз закинул старик в море невод... Ну что за бред. Для иных мажоров/конкретных пацанов и эта 51 тысяча гривен - вполне умеренная плата за возможность кататься бухим. Как насчет забирать права? Впрочем, понятно, что для конкретных пацанов закон и написан...
Диванные коментуны, которые на соседней же новости будут возмущаться обнаглевшими водилами!
Езжу сорок лет и не имел проблем ни с милицией ни с полицией, не беспокоят ни остановки меня для проверки ни камеры, потому что привык ездить и за рубежом!
Головний тут останній пункт, згідно з яким, вони тепер будуть їздити на влядки на своїх немаркованих авто коштом податків, які ти можливо теж сплачуєш.
Тож, бо сміливо додавай в список і себе.
За кордоном, так там відповідальність поліції за законом, а тут ти ніхто, і не радій що з тобою ще нічого не траплялось, бо завжди буває "перший раз"
"ни остановки меня для проверки" і за яким це кордоном зупиняють для перевірки, за "поребриком" чи що.
Їздить він, де ти їздиш, амеба мля.
что гаиншое мусорье проголодалось и его нужно подкормить за счет народа?
если попал в ДТП по своей вине и есть пострадавшие - то 5ку автоматом ( без выяснения причин , и мнения судей ) , а если загубил кого - то 15ку ( без выяснения причин )
бухой за рулем - преступник
ни гвоздя , ни жезла , соблюдайте ПДД , уважайте других , и все будет Ок
6. Вимоги до велосипедистів
https://vodiy.ua/pdr/6/#61 6.1
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
https://vodiy.ua/pdr/6/#62 6.2
Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного.
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
https://vodiy.ua/pdr/6/#63 6.3
Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.
https://vodiy.ua/pdr/6/#64 6.4
Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
https://vodiy.ua/pdr/6/#65 6.5
Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
https://vodiy.ua/pdr/6/#66 6.6
Велосипедисту забороняється:
a)
керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
б)
рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
в)
рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
г)
під час руху триматися за інший транспортний засіб;
ґ)
їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
д)
перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
е)
буксирувати велосипеди;
є)
буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.
https://vodiy.ua/pdr/6/#67 6.7
Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.