В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов. ИНФОГРАФИКА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Уже с 17 марта 2021 закон вступает в силу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, сегодня, 15 марта, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на какие изменения следует рассчитывать всем участникам дорожного движения.

"Принятым законом была значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен. Если человек вдруг в течение года совершает такое же правонарушение, то он должен заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможное возмездное изъятие транспорта", - отметил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что новый закон предусматривает новые санкции - административный арест и оплачиваемое изъятие транспортного средства.

"Суд при принятии решения учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение может определить наказание в виде административного ареста. Оплачиваемое изъятие транспортного средства - это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у собственника, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу", - отметил Билошицкий.

Он отметил, что если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 тыс. гривен с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.

"Очень важный аспект - избежание ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали ранее. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130 статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива и больше всего - по срокам ", - сказал Билошицкий.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать соответствии за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.

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"Закон предусматривает, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Исключается возможность закрытия этого дела по малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться ", - добавил он.

Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления - при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерти пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

"Это значит, если человек находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил к ДТП, понесшего за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Кроме того, нарушитель не сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирением или передачей нарушителя на поруки", - подчеркнул он.

Билошицкий пояснил, что новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные установленные с нарушением номерные знаки.

Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора / регулировщика будет стоить - 255 гривен, раньше было 51 гривна. Нарушение правил велосипедистом - 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен штрафа.

Законом вносится изменение по использованию автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.

"Раньше такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идет об автомобилях "Фантом". Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме. Такие автомобили призваны выявлять правонарушения непосредственно в движении. Законом вносятся изменения о предупреждении водителей о том, что именно на этом участке дороги ведется работа по выявлению нарушений", - сказал Билошицкий.





Инфографика: МВД