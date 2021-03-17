Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР
Сьогодні, 17 березня, почне діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Усі мусять знати, що дорога - це місце, де люди спокійно, виважено доїжджають з одного місця в друге, не завдаючи один одному травм", - сказав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".
12 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.
За керування авто напідпитку передбачено штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн із позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.
Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис. грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Окрім цього, ухваленим законом із законодавства виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Законом збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця ДТП, за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння. Посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин. Окрім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
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Или таки вколют в мундштук капельку и вздрючат.
Будешь потом в суде петь про непьюнекурю
Некоторые инспекторы, обвиняя водителей, намекают на взятку. Чтобы отбиться от обвинений в таких случаях, водителю нужно очень хорошо знать свои права.
Как должна проходить проверка по закону
По факту проверки обязаны составить протокол, а делать окончательный вывод о состоянии опьянения имеет право только врач.
1. Общение. Инспектор называет суть свершенного правонарушения - управление в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ отстраняет водителя от управления транспортным средством и сообщает, что в присутствии двух свидетелей собирается произвести осмотр с использованием алкотестера. Затем предлагает водителю пройти тест добровольно. Согласно ст. 130 КУАП, отказ от освидетельствования приравнивается к признанию в употреблении алкоголя.
2. Протокол. По факту проверки инспектор обязан составить протокол, в котором указывает признаки опьянения. После этого гаишник останавливает двух свидетелей и записывает их данные в протокол.
3. Проверка. Инспектор достает алкотестер, рассказывает, как конкретно будет проводить исследование, показывает документы на прибор (свидетельство о госрегистрации и проверке) и просит водителя продуть трубку.
• Если результат меньше 0,2 промилле. Инспектор обязан написать в соответствующей графе протокола о том, что алкоголя в крови выявлено не было либо он есть, но в допустимом количестве со ссылкой на прибор. После этого дать копию протокола водителю и отпустить его.
• Если результат больше 0,2 промилле. Инспектор задает вопрос: согласен ли водитель с результатами.
а) Если согласен. Протокол передают в суд, водителя отпускают.
б) Если не согласен. В протоколе не указывают ничего, водителя направляют в медучреждение. При этом инспектор заполняет бланк направления, в который вписывает название медучреждения, номер протокола, дату, результаты осмотра с помощью техсредства (указывает номер алкотестера). Доставка к врачу осуществляется на машине инспектора, а авто водителя остается припаркованным на месте остановки.
Проверка в медучреждении
1. На момент приезда в пункт освидетельствования водителей у инспектора должен быть заполнен протокол и направление, но результаты проверки с помощью алкотестера он вписывать не имеет права.
2. Врач заполняет акт освидетельствования, после этого проводит исследования по 12 пунктам (проверка реакции зрачка на свет, пульса, давления, а также психофизиологического состояния водителя).
3. Через 20 минут после первой проверки врач обязан произвести ее повторно.
4. Врач обязан взять у водителя биологические пробы (слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, кровь) в две емкости - одну из них исследуют, а содержимое второй сохраняется в течение 90 дней на случай, если водитель захочет заказать повторную экспертизу в ходе суда.
5. Заключение о результатах должны составить в трех экземплярах: для гаишника, водителя и врача для отчета. На основании вывода врача результаты освидетельствования водителя фиксируются в протоколе. К протоколу инспектор обязан приложить направление.
Если врач считает, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения, водителя отпускают вне зависимости от результатов алкотестера.
Во время озвучивания диагноза водителя (пьян или трезв) в одном помещении должны находиться и водитель, и инспектор ГАИ.
Если в процессе проверки водителя не выполнен хоть один пункт инструкции, результаты такой экспертизы считаются недействительными.
Только в этом месте есть ньюанс: цена вопроса.
За 11 может и не увидят смысел козу водить, а за 17 - о, оно!
Итого что мы видим: принципиально наказание не изменилось (там ещё лишение кагбе), а вот потенциальный навар - да, поднялся!
Кстате сам жеж пишешь - не ведёшься оставят в покое, а если нервный и неопытный попался - то выдоят без сомнений.
Ну а если ты лопух и неудачник - раскрутят тебя лоха и правильно: нехрен таким за руль садицца.
Слава АВАКОВУ!!! С 2014 года ментов строит.
Да, бухим и "летунам" договориться станет дороже, но это их проблемы.
Тролль - ну есть немножко. (кстате с двум л, двоечник)
А Сашенька у нас, выходит, просто зебил А они по определению тупые
Вместо того, что бы наградить героя, в тюрьму его захотел упрятать. Может быть в этом причина, появление таких как Зайцева?
Ну для ментов кагбе нет, тут всё ясно.
Я понимаю,что в вас говорит не объективность а социальная ненависть, и вы только хотите видеть и слышать то,что вам нравится.
Остальным двоим повезло штрафом отделаться только потому, что не повезло оказаться рядом. Атак бы ничего им и не было так как полицаи у нас умеют только полосы общественного транспорта контролировать.
Не бухай за рулем и будет тебе счастье.
Может я ошибаюсь?
Заметь, не я это предложил.
А примеры "намного больших налогов" по сравнению с Украиной, это из серии Мюнхаузен расказал?