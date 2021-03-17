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Новини ДТП
17 097 196

Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР

Від сьогодні починають діяти нові штрафи за порушення ПДР

Сьогодні, 17 березня, почне діяти закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Усі мусять знати, що дорога - це місце, де люди спокійно, виважено доїжджають з одного місця в друге, не завдаючи один одному травм", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

12 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.

За керування авто напідпитку передбачено штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн із позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис. грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Також читайте: Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький

Окрім цього, ухваленим законом із законодавства виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законом збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця ДТП, за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння. Посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин. Окрім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ДТП (4465) ПДР (476) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+12
Украина полицезируется... притом в самом худшем смысле слова - полицаям ума не дают и не прибавляют, а функций наказания и унижения у них только надо отбавлять... отбавляя функции унижения, надо при этом очень резко увеличить и усилить ответственность каждого подлицая - остановил без причины - уплати остановленному без причины штраф в размере годовой зарплаты сразу, остановил с подозрением в опьянении, но этого нет - заплати сразу со своего кармана две годовые зарплаты и т.д. потому что безмозгло-нагло-паскудные полицаи - это угроза безопасности обществу...
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17.03.2021 08:05
+10
С сегодняшнего дня начинают действовать новые штрафы за нарушение ПДД - Цензор.НЕТ 1200
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17.03.2021 08:01
+10
Дурістіка. Головне невідворотність покарання
А в нас з цим катастрофа
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17.03.2021 08:15
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Если, цуко, откажешься сделать добровольный благотворительный взнос в медзаклад, хотя бы 1000 грн,то будешь и смывы с рук и губ сдавать, и кровь и скорость реакций померяем, а результат гарантируем достоверный и с соблюденеем процедур, все тебе будет, как ты к людям- так и они к тебе.
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17.03.2021 11:34 Відповісти
Повторюсь в 20-ый раз. Не пей, не нюхай, не колись, ..... не здавай. Ну если ты конечно не окурок.
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17.03.2021 11:38 Відповісти
Ты хочешь, чтоб куча людей на тебя свое время тратили, и все бесплатно и напрасно? Значит через суд тебе ума таки вставят и таки заплатишь, вот там самое место , где будешь доказывать, что не пил , и рот не брал
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17.03.2021 11:46 Відповісти
Смотрю быстро позабывалися ментовские разводы на бухлишко. Ну ничего, скоро напомнят.
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17.03.2021 10:02 Відповісти
Почему же. Была одна такая попытка за 15-ть лет. Закончилась пшиком. Если ты прав, уверен в себе, и ни чего не нарушал, то развод до одного места. Так, что пусть напоминают тем, кто бухать, колоться, нюхать *********. И по чаще.
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17.03.2021 10:12 Відповісти
Дадада, только потеряешь часа три а так ничо. Ну подумаешь.
Или таки вколют в мундштук капельку и вздрючат.
Будешь потом в суде петь про непьюнекурю
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17.03.2021 10:20 Відповісти
Ну не три часа, а минут десять-пятнадцать. Менты то же ведь не дураки, видят не ведешься, интерес быстро к тебе теряют. Ведь рядом полно окурков перепуганных ездят.

Некоторые инспекторы, обвиняя водителей, намекают на взятку. Чтобы отбиться от обвинений в таких случаях, водителю нужно очень хорошо знать свои права.
Как должна проходить проверка по закону
По факту проверки обязаны составить протокол, а делать окончательный вывод о состоянии опьянения имеет право только врач.
1. Общение. Инспектор называет суть свершенного правонарушения - управление в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ отстраняет водителя от управления транспортным средством и сообщает, что в присутствии двух свидетелей собирается произвести осмотр с использованием алкотестера. Затем предлагает водителю пройти тест добровольно. Согласно ст. 130 КУАП, отказ от освидетельствования приравнивается к признанию в употреблении алкоголя.
2. Протокол. По факту проверки инспектор обязан составить протокол, в котором указывает признаки опьянения. После этого гаишник останавливает двух свидетелей и записывает их данные в протокол.
3. Проверка. Инспектор достает алкотестер, рассказывает, как конкретно будет проводить исследование, показывает документы на прибор (свидетельство о госрегистрации и проверке) и просит водителя продуть трубку.
• Если результат меньше 0,2 промилле. Инспектор обязан написать в соответствующей графе протокола о том, что алкоголя в крови выявлено не было либо он есть, но в допустимом количестве со ссылкой на прибор. После этого дать копию протокола водителю и отпустить его.
• Если результат больше 0,2 промилле. Инспектор задает вопрос: согласен ли водитель с результатами.
а) Если согласен. Протокол передают в суд, водителя отпускают.
б) Если не согласен. В протоколе не указывают ничего, водителя направляют в медучреждение. При этом инспектор заполняет бланк направления, в который вписывает название медучреждения, номер протокола, дату, результаты осмотра с помощью техсредства (указывает номер алкотестера). Доставка к врачу осуществляется на машине инспектора, а авто водителя остается припаркованным на месте остановки.
Проверка в медучреждении
1. На момент приезда в пункт освидетельствования водителей у инспектора должен быть заполнен протокол и направление, но результаты проверки с помощью алкотестера он вписывать не имеет права.
2. Врач заполняет акт освидетельствования, после этого проводит исследования по 12 пунктам (проверка реакции зрачка на свет, пульса, давления, а также психофизиологического состояния водителя).
3. Через 20 минут после первой проверки врач обязан произвести ее повторно.
4. Врач обязан взять у водителя биологические пробы (слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, кровь) в две емкости - одну из них исследуют, а содержимое второй сохраняется в течение 90 дней на случай, если водитель захочет заказать повторную экспертизу в ходе суда.
5. Заключение о результатах должны составить в трех экземплярах: для гаишника, водителя и врача для отчета. На основании вывода врача результаты освидетельствования водителя фиксируются в протоколе. К протоколу инспектор обязан приложить направление.
Если врач считает, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения, водителя отпускают вне зависимости от результатов алкотестера.
Во время озвучивания диагноза водителя (пьян или трезв) в одном помещении должны находиться и водитель, и инспектор ГАИ.
Если в процессе проверки водителя не выполнен хоть один пункт инструкции, результаты такой экспертизы считаются недействительными.
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17.03.2021 10:34 Відповісти
Теоретик смотрю крупный.
Только в этом месте есть ньюанс: цена вопроса.
За 11 может и не увидят смысел козу водить, а за 17 - о, оно!
Итого что мы видим: принципиально наказание не изменилось (там ещё лишение кагбе), а вот потенциальный навар - да, поднялся!

Кстате сам жеж пишешь - не ведёшься оставят в покое, а если нервный и неопытный попался - то выдоят без сомнений.
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17.03.2021 10:54 Відповісти
Не пей, не нюхай, не колись-цена вопроса будет 10-15 потерянных минут. Потом мент теряет к тебе интерес и идет искать неуверенного окурка.
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17.03.2021 11:10 Відповісти
Вот так и живём: вози с собой инструкцию по поведеню с охреневшими ментами будь уверенным с хорошо подвешенным языком - и потеряешь какието четверть часа (ага, а мы знаем случаи и по несколько часов).
Ну а если ты лопух и неудачник - раскрутят тебя лоха и правильно: нехрен таким за руль садицца.
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17.03.2021 11:15 Відповісти
почитаєшь, як стадо дебілів. Що заважає пристебнутися, взяти з собою у машину баклагу води та стару губку з ванни номер протерти коли багнюка. Їхати містом 50+5 все одно світлофорів повно. ну а п'яним я ніколи за кремо не сяду. може ще порадите нажертися і дружину з дітьми повезти. я наприклад намагаюся зовсім не пити, бо від бухла деградуєшь і настрій реально псується якщо перепив. за шщо ви сперечаєтеся?
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17.03.2021 10:57 Відповісти
Пiд виглядом боротьби з "бухiмi" вам втюхали посилення ментовських повноважень, а ви й радiєте.
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Вы придурки сделайте неотвратимость наказания для каждого из своей "элиты", а то мужикам в селах сотку уже нельзя выпить на рыбалке.
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17.03.2021 11:00 Відповісти
судя по каментам, ездить бухими за рулем для украинцев - святое.
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Да то троли. Им "абы-нэ-мовчкы".
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17.03.2021 11:19 Відповісти
Судя по камментам не очень то и доверяют водители ментам. С 2014 их было конкретно попустило, но щас опять лезем назад.
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17.03.2021 11:21 Відповісти


Слава АВАКОВУ!!! С 2014 года ментов строит.
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17.03.2021 11:30 Відповісти
а не надо нарушать, и не придется никому "доверять".
Да, бухим и "летунам" договориться станет дороже, но это их проблемы.
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17.03.2021 11:31 Відповісти
1000000000 + 0,0000000000 % .
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17.03.2021 11:34 Відповісти
По этой фразе " С 2014 их было конкретно попустило, но щас опять лезем назад." , понятно кто такой https://censor.net/ru/user/384928. Порохобот, троль, двоечник. Косит под бывалого.
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17.03.2021 11:42 Відповісти
Порохобот да.
Тролль - ну есть немножко. (кстате с двум л, двоечник)

А Сашенька у нас, выходит, просто зебил А они по определению тупые
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17.03.2021 11:58 Відповісти
Судя по комментам, у нас не верят что Зайцевы переведутся
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17.03.2021 11:40 Відповісти
Зайцева одна, а бухих и "летунов" из обычных людей - тысячи.
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Таким как Зайцева при новом законе жить легче и лучше не станет, чем при предыдущем. Сроки для них увеличатся, вариантом отмазать станет меньше и дороже.
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17.03.2021 11:50 Відповісти
да и наплевать на Зайцеву. Она - статистическая погрешность по сравнению с "пересичными" бухариками и пр. нарушителями.
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17.03.2021 11:56 Відповісти
Не согласен. КАТЕГОРИЧЕСКИ. Мой сын пересекал тот перекресток минут так за 15-20 до аварии. Для тех, чьих родных она убила это конщунство.
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17.03.2021 11:59 Відповісти
Машаний. Ты лучше ответь, почему Порох так хотел патрульного Олийныка в тюрьму упечь? Кто забыл напомню, что в 2014 или 15 году Олийнык подстрелил одного окурка, что по Киеву пол ночи гоняли под кайфом.
Вместо того, что бы наградить героя, в тюрьму его захотел упрятать. Может быть в этом причина, появление таких как Зайцева?
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17.03.2021 11:57 Відповісти
Может он немношко не водителем оказался? Ну подстреленный который.
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17.03.2021 11:59 Відповісти
да какая раница?
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17.03.2021 12:05 Відповісти
Да вот очень даже разница.
Ну для ментов кагбе нет, тут всё ясно.
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17.03.2021 12:06 Відповісти
Жаль у Олейника не было клаша. Прикончил бы всю малину.
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17.03.2021 12:07 Відповісти
Та ну да, и на пешеходов бьі рожок остался
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17.03.2021 12:10 Відповісти
Не тупи,он застрелил невиновного человека,пассажира. Надеюсь он седет и надолго,или его родственрики пацана убьют, и правильно поступят.
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17.03.2021 14:02 Відповісти
Надейся.
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17.03.2021 15:51 Відповісти
Судя по комментам, некоторые хотят, что бы Зайцевых стало больше, отмазать их было легче, а сидели бы они меньше. И такие троли-порохоботы как https://censor.net/ru/user/453931, https://censor.net/ru/user/384928 Ко. брали бы их на поруки, выдавали бы им положительную характеристику от своей порохоботской организации, и закрывали бы дело через три месяца.
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17.03.2021 11:47 Відповісти
Это что за бред? Стараниями полиции как раз Зайцева и не бухая и тд. Так что у нас бухими будет кто попало и не только бухии. И почему у нас бухии при 0, 2 а в других странах это не бухте и у некоторых до 0, 8?
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17.03.2021 11:59 Відповісти
Потомучто менты денех хотят. А Зайцева итак по максимуму отхватила.
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17.03.2021 12:00 Відповісти
Если б ей дали срок до того как убила и невиновных прицепом садить начали, то хрен с ним, а так рядом с ней менты сидеть должны, а не денег хотеть.
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17.03.2021 12:05 Відповісти
Там ещё кстате Дронов был. Может будете рассказывать что неуиноватый?
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17.03.2021 12:09 Відповісти
По правилам нет конечно. Или он у вас бухой был?
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Нет, но наглючий ппц.
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17.03.2021 13:35 Відповісти
Вы пдр хоть раз открывали? Где там про наглючий или это потому что посмел на дороге у пани оказатся? А видио аварии видели? Там возле него ещё двое наглючих но их за это не посадили.
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17.03.2021 13:39 Відповісти
А где по правилам разрешено движение на желтый свет? В каком пункте?
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17.03.2021 14:05 Відповісти
По правилам чтоб было нарушение движения на жёлтый свет, должен перед перекрестком или регулируемым объектом быть светофор.
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17.03.2021 14:43 Відповісти
А у Дронова его не было?
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17.03.2021 14:47 Відповісти
Не только у него, а у всех кто стоял с этой стороны перекрёстка. Посмотрите видио.
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17.03.2021 14:53 Відповісти
Дануна! Из серии смотрю в книгу вижу фигу?
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17.03.2021 15:13 Відповісти
Ну я не знаю ваш диагноз и что за книгу вы читаете. Попробуйте все таки пдр почитать вам на пользу может пойти.
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17.03.2021 15:19 Відповісти
То есть,вас не смущает,что сам Дронов доказывает,что поехал на зелнный сигнал светофора а не желтый? На ютубе есть виде где он это говорит.
Я понимаю,что в вас говорит не объективность а социальная ненависть, и вы только хотите видеть и слышать то,что вам нравится.
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17.03.2021 15:33 Відповісти
А по поводу пдр,то осмелюсь предположить,что я на задней скорости наездил больше киллометров ,чем большинстао на этом ыоруме наездили передом.
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17.03.2021 15:34 Відповісти
Но пдр прочтите все таки. Зайцева на красный свет наездила тоже много, а что так нельзя узнала только на суде. А то что то говорит кто либо меня не касается, только что вижу на видио. Ну а чушь про соцненависть, как и колличество езды задом к пдр отношение не имеет.
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17.03.2021 15:41 Відповісти
Та сто раз. Заехал за светофор и стартанул на жёлтый.
Остальным двоим повезло штрафом отделаться только потому, что не повезло оказаться рядом. Атак бы ничего им и не было так как полицаи у нас умеют только полосы общественного транспорта контролировать.
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17.03.2021 14:05 Відповісти
Вы совсем никогда не видели правил? Заехал за светофор и все трое стали посреди перекрёстка?, Как же их объезжали, перепрыгивали что ли? Но на видио этого нет. Есть только то что они остановились перед перекрестком где перед ними нет светофора. И не мелите чушь никого не штрафовали.
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17.03.2021 14:40 Відповісти
Во во вопросы к ментам, прокурорам судьям есть, тех кому липовые нарушения будут выписывать конечно нет, пусть лохи платят. А без идиотизма можете? Как определяется ментами состояние алкогольного опьянения узнайте.
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17.03.2021 12:17 Відповісти
Да понятно что вы и представления не имеете о чем пишите. Только то что в методичке написано и больше ничего написать не можете, да и просто думать у вас проблема, что б осознать что напечатали.
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17.03.2021 12:31 Відповісти
Звыняй. У меня перерыв на обэд. Подожди чуток. Потом дам ответы на все твои вопросы. Даже медицинские.
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17.03.2021 12:38 Відповісти
Ну вы без маразма ни как? Или вам просто платят за количество знаков? Это не медицинский сайт если что, если мозговая деятельность у вас каким-то образом проявится и вы осознаете что это за сайт и что такое промиле, как определяется состояние алкогольного опьянения ментами, то тогда и заходите подискусируем. А тот срач с ничего что вы разводите лучше оставьте при себе сильно глупо выглядите или это ваше естественное состояние?
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17.03.2021 12:44 Відповісти
Странно, и как это меня за 27 лет водительского стажа ни разу бухим не сделали?
Не бухай за рулем и будет тебе счастье.
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18.03.2021 00:14 Відповісти
Не волнуйтесь теперь сделают.
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18.03.2021 06:32 Відповісти
Как страшно жить...
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18.03.2021 13:51 Відповісти
Ну выбор есть всегда жить или не жить, страшно или всегда так и тд.
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18.03.2021 14:33 Відповісти
Повышение штрафов должно действовать равномерно с улучшение безопасности дорог
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17.03.2021 12:00 Відповісти
Т.е. раз дороги плохие, то можно бухать за рулем и ездить непристегнутыми?
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17.03.2021 12:04 Відповісти
1000000000 + 0,0000000000 % .
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17.03.2021 12:12 Відповісти
А дороги не пьют.
Может я ошибаюсь?
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17.03.2021 12:11 Відповісти
Иди, прогуляйся. Потом инструкцию про выявление бухих обнови и вычеркни из своей методички "не согласен едем к доктору"
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17.03.2021 13:33 Відповісти
"не согласен едем к доктору"

Заметь, не я это предложил.
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17.03.2021 15:53 Відповісти
По сравнению с европейскими штрафами - ещё гуманно...
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17.03.2021 13:45 Відповісти
А с зарплатами европейскими гуманизм сходится?
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17.03.2021 14:06 Відповісти
У многих в Украине зп как в Европах при намного меньших налогах. Так что - да, нормально.
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17.03.2021 14:13 Відповісти
Пару вопросов,"у многих" это у скольки? Как у индейцев ,один,два,три, а то что больше "много"?
А примеры "намного больших налогов" по сравнению с Украиной, это из серии Мюнхаузен расказал?
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17.03.2021 14:19 Відповісти
Это актуально, а то я как начинающий водитель пока за всем слеж у и вникаю. Кстати, кто из Киева, поделитесь контактами где вы закупаете запчасти? Я вот себя вам порекомендую обратиться в Бульдог-Сервис, это киевская авто мастерская, где моей машине удаляли вмятины без покраски https://bulldog-service.com.ua/kuzovnoy-remont/udalenie-vmyatin-bez-pokraski kuzovnoy-remont/udalenie-vmyatin-bez-pokraski . Результатом осталась довольна - получилось качественно, и по цене разумно , без каких то левых накруток. Советую воспользоваться , если хотите возвратить машине прежний вид.Ну и будем аккуратней на дорогах, все-таки это наша жизнь, чтоб обходиться без штрафов и последствий.
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31.03.2021 15:59 Відповісти
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