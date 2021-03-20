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Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Вже у квітні цього року на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, а до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час прямого ефіру програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні наші лікарі роблять надзвичайну роботу - проводять надскладні донорські операції. Я не відповідаю за медичну частину цього процесу, але можу сказати стосовно технологічної частини. Вже з першого квітня у Львівському регіоні (це 7 областей - Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька область) на постійне чергування заступає авіація МВС, а з першого травня таке ж чергування запроваджуємо в Київському регіоні (включає в себе Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ). Далі приєднаються Черкаси та схід країни", - заявив Аваков.

Він пояснив, що Система авіаційної безпеки МВС – це система, яка базується на авіаційному флоті.

"Сьогодні ми вперше презентуємо карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо розповсюдити їхню присутність на сході України, де тривають гарячі військові дії. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна бригада та бригада медиків, про що ми вже домовились із очільником МОЗ Максимом Степановим. І вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Таке зонування вибрано не випадково, один пункт базування перекриває відстань у 350 кілометрів", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Він також додав, що гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати молоді пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку. Одне із основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

"Для розбудови авіаційної системи ми залучаємо французькі вертольоти Airbus Helicopters, базова модель Н145, а також великі гелікоптери Super Puma, але, на жаль, не всі вертолітні майданчики в лікарнях витримають таке навантаження. Наразі у нас працює чотири легкі гелікоптери Н145, які оснащені медичними модулями", - сказав він.

Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков 01

Система авіації МВС займатиметься не лише питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

"Очікується, що свою роботу ми розпочнемо цієї весни з окремих регіонів, а вже восени будемо працювати по всій країні у тісній співпраці з медиками. На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. До цієї кількості гелікоптерів додаємо літаки Антонов та Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій по величині і якості авіафлот у Європі", - підкреслив Арсен Аваков.

Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков 02
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков 03
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков 04
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (2190) авіація (4130) МВС (3503)


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Топ коментарі
+2
то полицаи били приусы, а теперь еще и вертолеты бить будут
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20.03.2021 11:52
+2
У чувака жажда безграничной власти. Это нужно лечить
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20.03.2021 11:54
+1
Тобі з Гамерики видніше.
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20.03.2021 11:53
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ясен перец красавелло ваще.
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20.03.2021 11:52 Відповісти
Тобі з Гамерики видніше.
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20.03.2021 11:53 Відповісти
Ты можешь представить американца хвалящего авакова ?
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20.03.2021 12:03 Відповісти
в моем доме..попрошу не выражатся!!!
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20.03.2021 12:14 Відповісти
то полицаи били приусы, а теперь еще и вертолеты бить будут
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20.03.2021 11:52 Відповісти
Мы в каком году начали получать вертолёты от французов? Они до апреля этого года просто стоят?
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20.03.2021 11:53 Відповісти
У чувака жажда безграничной власти. Это нужно лечить
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20.03.2021 11:54 Відповісти
Еще джуть-джуть и он станет падишахом всея Украины . кадырка кулачки кусает нервно запоребриком .Здобули !
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20.03.2021 12:04 Відповісти
Ближайший пункт к зоне боевых действий - Харьков? Вы серьёзно?
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков - Цензор.НЕТ 7872
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20.03.2021 11:55 Відповісти
У мусоров только подводных лодок нет.
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20.03.2021 11:58 Відповісти
Чего нет того нет .Но как говорил один известный папередник Бонабакова -это не наша заслуга а ихняя недоработка . Значит скоро появятся .А нам остается меньше ныть , больше работать и затянуть потуже пояса . Полицейское государство это звучит гордо
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20.03.2021 12:11 Відповісти
А в Днепре не надо?
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20.03.2021 12:06 Відповісти
О. Гарна мазафаковська павутинка. Це ж важливо зібрати органи з водіїв та пасажирів, що потрапили у вбивчу павутину мусарських М-доріжок. Органи мають бути доставлені як найсвіжіші. Це важливо. Від цього залежить прибуток. Так це виявляється такий бізнес. Нах дороги ремонтувати? Треба гелікоптери купувати, шоб яйнайвмога більше органів зібрати. А чим гірші дороги, тим органів. Правильно, чорт?
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20.03.2021 12:15 Відповісти
Когда человек на своем месте,то все у него получиться и если жажда власти приведет к благу Украинского народа, то пускай рвется.
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20.03.2021 12:18 Відповісти
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков - Цензор.НЕТ 7973
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20.03.2021 12:36 Відповісти
Доцільно тим, хто щось намагається створювати, вивчити законодавчу базу з питань авіаційної безпеки, зокрема Додаток 17 до Чикагської конвенції та Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації". А то знов Україну у "дурні шиють", у том числі на міжнародному рівні.
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20.03.2021 13:11 Відповісти
филологи))
не Кременчуг, а Кременчук!
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20.03.2021 14:23 Відповісти
Сказочник! В красивую иконографику вписали 13 Ан-178, которых еще нет и в помине.
То, что никакой системы нет, показал случай с любителем покататься в пургу, которого так и не нашли. Через 2 недели подняли в воздух Н-225 без FLIR, - 10 тыс. евро выкинули в пропасть, - аваковские понты потешить.
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20.03.2021 22:47 Відповісти
 
 