Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Вже у квітні цього року на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, а до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час прямого ефіру програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні наші лікарі роблять надзвичайну роботу - проводять надскладні донорські операції. Я не відповідаю за медичну частину цього процесу, але можу сказати стосовно технологічної частини. Вже з першого квітня у Львівському регіоні (це 7 областей - Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька область) на постійне чергування заступає авіація МВС, а з першого травня таке ж чергування запроваджуємо в Київському регіоні (включає в себе Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ). Далі приєднаються Черкаси та схід країни", - заявив Аваков.

Він пояснив, що Система авіаційної безпеки МВС – це система, яка базується на авіаційному флоті.

"Сьогодні ми вперше презентуємо карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо розповсюдити їхню присутність на сході України, де тривають гарячі військові дії. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна бригада та бригада медиків, про що ми вже домовились із очільником МОЗ Максимом Степановим. І вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Таке зонування вибрано не випадково, один пункт базування перекриває відстань у 350 кілометрів", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Він також додав, що гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати молоді пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку. Одне із основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

"Для розбудови авіаційної системи ми залучаємо французькі вертольоти Airbus Helicopters, базова модель Н145, а також великі гелікоптери Super Puma, але, на жаль, не всі вертолітні майданчики в лікарнях витримають таке навантаження. Наразі у нас працює чотири легкі гелікоптери Н145, які оснащені медичними модулями", - сказав він.

Система авіації МВС займатиметься не лише питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

"Очікується, що свою роботу ми розпочнемо цієї весни з окремих регіонів, а вже восени будемо працювати по всій країні у тісній співпраці з медиками. На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. До цієї кількості гелікоптерів додаємо літаки Антонов та Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій по величині і якості авіафлот у Європі", - підкреслив Арсен Аваков.







