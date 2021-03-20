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Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Уже в апреле текущего года на постоянное дежурство во Львовском регионе вступает летная бригада Авиационной системы МВД, а к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава, на таких пунктах постоянно будут дежурить медики.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время прямого эфира программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня наши врачи делают чрезвычайную работу - проводят сложнейшие донорские операции. Я не отвечаю за медицинскую часть этого процесса, но могу сказать относительно технологической части. Уже с первого апреля во Львовском регионе (это 7 областей - Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая область) на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с первого мая такое же чередование вводим в Киевском регионе (включает в себя Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев). Далее присоединятся Черкассы и восток страны", - заявил Аваков.

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Он объяснил, что Система авиационной безопасности МВД - это система, основанная на авиационном флоте.

"Сегодня мы впервые представляем карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования нашей Системы авиационной безопасности. Это базовые точки расположения наших воздушных судов, дальше мы планируем распространить их присутствие на востоке Украины, где продолжаются горячие военные действия. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная бригада и бригада медиков, о чем мы уже договорились с главой МОЗ Максимом Степановым. И они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Такое зонирование выбрано не случайно, один пункт базирования перекрывает расстояние в 350 километров ", - отметил министр внутренних дел.

Он также добавил, что вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было оперативно доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

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"Для развития авиационной системы мы привлекаем французские вертолеты Airbus Helicopters, базовая модель Н145, а также большие вертолеты Super Puma, но, к сожалению, не все вертолетные площадки в больницах выдержат такую ​​нагрузку. Сейчас у нас работает четыре легких вертолета Н145, которые оснащены медицинскими модулями", - сказал он.

Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков 01

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

"Ожидается, что свою работу мы начнем этой весной из отдельных регионов, а уже осенью будем работать по всей стране в тесном сотрудничестве с медиками. На дежурство станет 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. К этому количеству вертолетов добавляем самолеты Антонов и Diamond. Это будет целый вертолетный флот. Третий по величине и качеству авиафлот в Европе", - подчеркнул Аваков.

Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков 02
Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков 03
Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков 04
Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков 05

Аваков Арсен (3444) авиация (2830) МВД (9320)


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Топ комментарии
+2
то полицаи били приусы, а теперь еще и вертолеты бить будут
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20.03.2021 11:52
+2
У чувака жажда безграничной власти. Это нужно лечить
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20.03.2021 11:54
+1
Тобі з Гамерики видніше.
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20.03.2021 11:53
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ясен перец красавелло ваще.
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20.03.2021 11:52 Ответить
Тобі з Гамерики видніше.
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20.03.2021 11:53 Ответить
Ты можешь представить американца хвалящего авакова ?
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20.03.2021 12:03 Ответить
в моем доме..попрошу не выражатся!!!
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20.03.2021 12:14 Ответить
то полицаи били приусы, а теперь еще и вертолеты бить будут
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20.03.2021 11:52 Ответить
Мы в каком году начали получать вертолёты от французов? Они до апреля этого года просто стоят?
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20.03.2021 11:53 Ответить
У чувака жажда безграничной власти. Это нужно лечить
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20.03.2021 11:54 Ответить
Еще джуть-джуть и он станет падишахом всея Украины . кадырка кулачки кусает нервно запоребриком .Здобули !
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20.03.2021 12:04 Ответить
Ближайший пункт к зоне боевых действий - Харьков? Вы серьёзно?
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков - Цензор.НЕТ 7872
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20.03.2021 11:55 Ответить
У мусоров только подводных лодок нет.
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20.03.2021 11:58 Ответить
Чего нет того нет .Но как говорил один известный папередник Бонабакова -это не наша заслуга а ихняя недоработка . Значит скоро появятся .А нам остается меньше ныть , больше работать и затянуть потуже пояса . Полицейское государство это звучит гордо
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20.03.2021 12:11 Ответить
А в Днепре не надо?
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20.03.2021 12:06 Ответить
О. Гарна мазафаковська павутинка. Це ж важливо зібрати органи з водіїв та пасажирів, що потрапили у вбивчу павутину мусарських М-доріжок. Органи мають бути доставлені як найсвіжіші. Це важливо. Від цього залежить прибуток. Так це виявляється такий бізнес. Нах дороги ремонтувати? Треба гелікоптери купувати, шоб яйнайвмога більше органів зібрати. А чим гірші дороги, тим органів. Правильно, чорт?
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20.03.2021 12:15 Ответить
Когда человек на своем месте,то все у него получиться и если жажда власти приведет к благу Украинского народа, то пускай рвется.
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20.03.2021 12:18 Ответить
Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков - Цензор.НЕТ 7973
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20.03.2021 12:36 Ответить
Доцільно тим, хто щось намагається створювати, вивчити законодавчу базу з питань авіаційної безпеки, зокрема Додаток 17 до Чикагської конвенції та Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації". А то знов Україну у "дурні шиють", у том числі на міжнародному рівні.
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20.03.2021 13:11 Ответить
филологи))
не Кременчуг, а Кременчук!
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20.03.2021 14:23 Ответить
Сказочник! В красивую иконографику вписали 13 Ан-178, которых еще нет и в помине.
То, что никакой системы нет, показал случай с любителем покататься в пургу, которого так и не нашли. Через 2 недели подняли в воздух Н-225 без FLIR, - 10 тыс. евро выкинули в пропасть, - аваковские понты потешить.
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20.03.2021 22:47 Ответить
 
 