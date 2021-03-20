Первые пункты системы авиационной безопасности МВД заработают в апреле, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Уже в апреле текущего года на постоянное дежурство во Львовском регионе вступает летная бригада Авиационной системы МВД, а к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава, на таких пунктах постоянно будут дежурить медики.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время прямого эфира программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня наши врачи делают чрезвычайную работу - проводят сложнейшие донорские операции. Я не отвечаю за медицинскую часть этого процесса, но могу сказать относительно технологической части. Уже с первого апреля во Львовском регионе (это 7 областей - Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая область) на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с первого мая такое же чередование вводим в Киевском регионе (включает в себя Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев). Далее присоединятся Черкассы и восток страны", - заявил Аваков.

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Он объяснил, что Система авиационной безопасности МВД - это система, основанная на авиационном флоте.

"Сегодня мы впервые представляем карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования нашей Системы авиационной безопасности. Это базовые точки расположения наших воздушных судов, дальше мы планируем распространить их присутствие на востоке Украины, где продолжаются горячие военные действия. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная бригада и бригада медиков, о чем мы уже договорились с главой МОЗ Максимом Степановым. И они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Такое зонирование выбрано не случайно, один пункт базирования перекрывает расстояние в 350 километров ", - отметил министр внутренних дел.

Он также добавил, что вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было оперативно доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

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"Для развития авиационной системы мы привлекаем французские вертолеты Airbus Helicopters, базовая модель Н145, а также большие вертолеты Super Puma, но, к сожалению, не все вертолетные площадки в больницах выдержат такую ​​нагрузку. Сейчас у нас работает четыре легких вертолета Н145, которые оснащены медицинскими модулями", - сказал он.

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

"Ожидается, что свою работу мы начнем этой весной из отдельных регионов, а уже осенью будем работать по всей стране в тесном сотрудничестве с медиками. На дежурство станет 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. К этому количеству вертолетов добавляем самолеты Антонов и Diamond. Это будет целый вертолетный флот. Третий по величине и качеству авиафлот в Европе", - подчеркнул Аваков.







