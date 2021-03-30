У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: "Постанова Кабміну суперечить Конституції". ФОТОрепортаж
Чернівецька область перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає заборону на роботу кафе та ресторанів, а також ТРЦ. Підприємці виступають проти таких обмежень.
Про це повідомляє місцеве видання "АСС", передає Цензор.НЕТ.
Біля будівлі міської ради зібралися підприємці, які обурені введенням посиленого карантину.
Тому підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях і інших підприємств.
"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанову Кабінету Міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконним", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.
Разом з тим, підприємці кажуть, що карантинні виплати влади мізерні.
На це мер Чернівців Роман Клічук відповів, що зустрічається з підприємцями Калинівського ринку не вперше, і вже пояснював їм, що єдиний спосіб вирішити цю проблему - зняти орендну плату з підприємців, пише "Молодий буковинець".
"На жаль, постанова Кабміну не скасовується сесіями міської ради або мною як міським головою. Ми повинні працювати виключно в правовому полі і робити звернення до керівництва країни про те, що такі рішення є незаконними. Або подавати в суд", - сказав міський голова.
Чиновник додав, що у нього є готове звернення, яке він збирається відправити на адресу президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Клічук зачитав текст цього звернення перед учасниками пікету.
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Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.
и т.д.
До речі, надзвичайного стану немає, бо тоді влада має усіх забезпечити їжею та усім іншим. Плюс ніяких відсотків по кредитам. Тому влада й не оголошує надзвичайний стан.
У Конституції чітко прописано, що подібні обмеження громадян можливі виключно за воєнного чи надзвичайного стану. Вони в Україні є? Немає, тож громадяни мають повне право ігнорувати будь-які карантинні обмеження зеленої влади.
У часи середньовіччя навіть під час чуми не завжди був подібний відсоток смертей, а ковід не чума, плюс тоді медицини фактично не було. Зараз може померти максимум пару відсотків, втім, скоріш за усе, буде менше 1%.
Я вже перехворів у дуже легкій формі, як й більшість моїх знайомих.
Права та свободи, які мені гарантовані Конституцією, набагато важливіші за життя жменькі тих, хто помирає. Це звичайний природний відбір.
Пацієнт тут лише ти, особисто мені нічого не загрожує. І Конституція є головним законом країни. Вона обов'язкова для виконання усіма громадянами України. І в Конституції прямим текстом написано, що громадяни не просто мають право, а зобов'язані ігнорувати усе, що не відповідає положенням Конституції. Я лише виконую Конституцію. І ніхто мені нічого не зробить, а за потреби мене виправдають навіть українські суди.