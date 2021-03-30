УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10369 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
2 251 34

У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: "Постанова Кабміну суперечить Конституції". ФОТОрепортаж

Чернівецька область перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає заборону на роботу кафе та ресторанів, а також ТРЦ. Підприємці виступають проти таких обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС", передає Цензор.НЕТ.

Біля будівлі міської ради зібралися підприємці, які обурені введенням посиленого карантину.

Тому підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях і інших підприємств.

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанову Кабінету Міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконним", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий

Разом з тим, підприємці кажуть, що карантинні виплати влади мізерні.

На це мер Чернівців Роман Клічук відповів, що зустрічається з підприємцями Калинівського ринку не вперше, і вже пояснював їм, що єдиний спосіб вирішити цю проблему - зняти орендну плату з підприємців, пише "Молодий буковинець".

"На жаль, постанова Кабміну не скасовується сесіями міської ради або мною як міським головою. Ми повинні працювати виключно в правовому полі і робити звернення до керівництва країни про те, що такі рішення є незаконними. Або подавати в суд", - сказав міський голова.

Чиновник додав, що у нього є готове звернення, яке він збирається відправити на адресу президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Клічук зачитав текст цього звернення перед учасниками пікету.

У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 01
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 02
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 03
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 04
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 05
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 06
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: Постанова Кабміну суперечить Конституції 07

Автор: 

карантин (18172) протест (2398) Чернівці (562) малий бізнес (281) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Оштрафовать этих уродов по 17000 каждого и всего делов. Бастовщики херовы. Барыги только о своих карманах и думают.
показати весь коментар
30.03.2021 12:57
+6
так ковид тоже противоречит Конституции Украины, чего вы против него не бастуете???
показати весь коментар
30.03.2021 12:50
+6
Эти люди -на 90% без масок.Криминал -априори.Таких надо паковать,особенно на акциях,.и штрафовать.Ганебні торгаши.
показати весь коментар
30.03.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так ковид тоже противоречит Конституции Украины, чего вы против него не бастуете???
показати весь коментар
30.03.2021 12:50 Відповісти
Они хотят деньги себе на карман, а больных потом лечить за счёт госбюджета, то есть всех налогоплатильщиков
показати весь коментар
30.03.2021 12:53 Відповісти
Зебілоїди, це ж ваш прЄзедєнт, ваш міністр... це ваше щастя . Карантинний протест ? Опупіли

В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: "Постановление Кабмина противоречит Конституции" - Цензор.НЕТ 9308
показати весь коментар
30.03.2021 12:55 Відповісти
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
показати весь коментар
30.03.2021 12:52 Відповісти
твари зелёные прямо через свою говорящую жопу-камельчука заявляют что грабить не перестанут а кому не нравится пусть валит отсюда
показати весь коментар
30.03.2021 12:54 Відповісти
Оштрафовать этих уродов по 17000 каждого и всего делов. Бастовщики херовы. Барыги только о своих карманах и думают.
показати весь коментар
30.03.2021 12:57 Відповісти
Сначала проверить за кого голосовали в 19-м, а потом оштрафовать.
показати весь коментар
30.03.2021 13:09 Відповісти
Согласен, те кто за оффшорного голосовал, нужно еще и в дурку сдать.
показати весь коментар
30.03.2021 13:19 Відповісти
А с таким ником даже дурка не поможет - только усыплять
показати весь коментар
30.03.2021 13:36 Відповісти
Согласен. Тебя уже пора было давно усыпить, чтоб не вонял тут шоколадным.
показати весь коментар
30.03.2021 13:42 Відповісти
Смеется хорошо тот, кто смеется последним.

Давай, ЗЕпримат, получай много и со всех сторон - дальше будет еще интереснее
показати весь коментар
30.03.2021 13:50 Відповісти
Да мне похер на Зелю, как и на шоколадного. У меня нет хозяина, я свободный человек и не лижу задницу никому. В отличии от тебя. Так кто из нас примат? Тот, у кого есть хозяин.
показати весь коментар
30.03.2021 13:57 Відповісти
Йоу, #хужеженебудет, че, забыли?!
показати весь коментар
30.03.2021 13:02 Відповісти
З вірогідністю 80,67% всі ці люди - обрали собі таку владу.
показати весь коментар
30.03.2021 13:02 Відповісти
Эти люди -на 90% без масок.Криминал -априори.Таких надо паковать,особенно на акциях,.и штрафовать.Ганебні торгаши.
показати весь коментар
30.03.2021 13:14 Відповісти
Ніякі ,уродські, кабінетні міни немають права срати на Конституцію
показати весь коментар
30.03.2021 13:15 Відповісти
От госпитализации откажешься, если Ковид подхватишь?
показати весь коментар
30.03.2021 13:56 Відповісти
Яке,ти тупе...!
показати весь коментар
30.03.2021 18:15 Відповісти
Де-то в Конституции про коронавирус?
показати весь коментар
30.03.2021 13:18 Відповісти
статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64

Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.

и т.д.
показати весь коментар
30.03.2021 13:30 Відповісти
Це не Ви ломилися в жіночу вбиральню з криками "Не обмежуйте мою свободу пересуватися!"?
показати весь коментар
30.03.2021 13:37 Відповісти
Торгаши хреновы, идиоты! А чрезвычайного положения не хотите?
показати весь коментар
30.03.2021 13:52 Відповісти
Чому його немає? Тоді усі ці обмеження будуть законні, а поки кожен громадянин має право на них класти.
До речі, надзвичайного стану немає, бо тоді влада має усіх забезпечити їжею та усім іншим. Плюс ніяких відсотків по кредитам. Тому влада й не оголошує надзвичайний стан.
показати весь коментар
30.03.2021 15:25 Відповісти
Правду кажуть, усі ці карантинні обмеження мають антиконституційний характер.
У Конституції чітко прописано, що подібні обмеження громадян можливі виключно за воєнного чи надзвичайного стану. Вони в Україні є? Немає, тож громадяни мають повне право ігнорувати будь-які карантинні обмеження зеленої влади.
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
Почитай про карантинные ограничения в Европе, вплоть до запрета выхода из дому. И никто не вякает. Прав ему захотелось! Когда тебя привезут в больницу и скажут, что у тебя слишком большое поражение легких, без перспектив , и кислородная точка нужнее другому, и отодвинут тебя за занавесочку в коридоре, чтоб никто не видел - как ты медленно синеешь____вот тогда можешь громко рассказывать о своих правах, Конституции, медицине, которая из-за неверующих придурков без масок испытала такую пиковую нагрузку, с которой ни коек, ни кислорода, ни медиков не хватает.
показати весь коментар
30.03.2021 19:21 Відповісти
Население может вымереть на четверть, а ты все по старой привычке проценты считаешь...
показати весь коментар
30.03.2021 19:26 Відповісти
Во время нефтяного кризиса в 1960-х годах в Японии в небоскребах с офисными помещениями в 9-05 утра выключали лифты - ЭКОНОМИЛИ! Вся страна экономила. Потому что думали о себе как о едином целом, о единой нации, которая должна выжить и процветать. А вы вместо того чтобы поджаться на какое-то время, сопли о правах и процентах распускаете. Сдыхайте, туда вам и дорога!
показати весь коментар
30.03.2021 19:34 Відповісти
Істото, що ти верзеш? На яку чверть?
У часи середньовіччя навіть під час чуми не завжди був подібний відсоток смертей, а ковід не чума, плюс тоді медицини фактично не було. Зараз може померти максимум пару відсотків, втім, скоріш за усе, буде менше 1%.
показати весь коментар
30.03.2021 19:46 Відповісти
Істото, лякай когось іншого.
Я вже перехворів у дуже легкій формі, як й більшість моїх знайомих.
Права та свободи, які мені гарантовані Конституцією, набагато важливіші за життя жменькі тих, хто помирає. Це звичайний природний відбір.
показати весь коментар
30.03.2021 19:40 Відповісти
Торговля создала цивилизацию. А торгаши ее погубят. Жлобяра! А заболеть у тебя есть и второй шанс, и третий...
показати весь коментар
30.03.2021 19:46 Відповісти
Не переймайся за мене, легко перехворію ще хоч тричі. Втім, не думаю, що це станеться. У мене й досі антитіла.
показати весь коментар
30.03.2021 19:48 Відповісти
Насчет естественного отбора - ты обыкновенный фашист! Или ФСБ-шник. Одно и то тоже. А по поводу прав - когда состояние пациента угрожает его жизни, то его никто не спрашивает - что он хочет и что он будет или не будет. Его связывают и радикально лечат, разбираются после спасения.
показати весь коментар
31.03.2021 09:23 Відповісти
Ти навіть не уявляєш, як мене тішить твоя безсила лють.
Пацієнт тут лише ти, особисто мені нічого не загрожує. І Конституція є головним законом країни. Вона обов'язкова для виконання усіма громадянами України. І в Конституції прямим текстом написано, що громадяни не просто мають право, а зобов'язані ігнорувати усе, що не відповідає положенням Конституції. Я лише виконую Конституцію. І ніхто мені нічого не зробить, а за потреби мене виправдають навіть українські суди.
показати весь коментар
31.03.2021 20:21 Відповісти
потонцеальные трупы хотят набарыжить еще_))
показати весь коментар
30.03.2021 16:44 Відповісти
 
 