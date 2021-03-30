У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест: "Постанова Кабміну суперечить Конституції". ФОТОрепортаж

Чернівецька область перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає заборону на роботу кафе та ресторанів, а також ТРЦ. Підприємці виступають проти таких обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС", передає Цензор.НЕТ.

Біля будівлі міської ради зібралися підприємці, які обурені введенням посиленого карантину.

Тому підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях і інших підприємств.

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанову Кабінету Міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконним", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.

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Разом з тим, підприємці кажуть, що карантинні виплати влади мізерні.

На це мер Чернівців Роман Клічук відповів, що зустрічається з підприємцями Калинівського ринку не вперше, і вже пояснював їм, що єдиний спосіб вирішити цю проблему - зняти орендну плату з підприємців, пише "Молодий буковинець".

"На жаль, постанова Кабміну не скасовується сесіями міської ради або мною як міським головою. Ми повинні працювати виключно в правовому полі і робити звернення до керівництва країни про те, що такі рішення є незаконними. Або подавати в суд", - сказав міський голова.

Чиновник додав, що у нього є готове звернення, яке він збирається відправити на адресу президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Клічук зачитав текст цього звернення перед учасниками пікету.













