ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів. ФОТОрепортаж
У Харкові в розташуванні Об’єднаного центру забезпечення оперативного командування "Схід" завершився процес передачі військовим частинам 19 мобільних лазне-пральних комплексів на базі автомобілів МАЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Усі МЛПК відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам, дають військовим на передовій змогу випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Вони розміщені у двох 20-футових контейнерах і мають два відділення.
Так, в одному з двох контейнерів МЛПК є відділення для прання, сушіння, прасування натільної білизни й одягу. Позаду, в технічному відсіку, розміщені дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. В іншому контейнері-причепі передбачено мобільний банний модуль, в якому є можливість нагрівання води з використанням як рідкого, так і твердого палива.
До головних переваг МЛПК на базі МАЗ можна віднести те, що він має 4 пральні та 4 сушильні машинки, може перевозити до 10 тонн води, оснащений автономним живленням. А за допомогою внутрішнього й виносного душового обладнання впродовж робочого дня до 240 осіб зможуть помитися.
Упродовж останніх п'яти років у частини, що беруть участь в бойових діях в зоні ООС, разом з цими машинами направлено вже 61 мобільний лазне-пральний комплекс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/svecha62
свічка
@svecha62
·https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 8 ч
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
Жінка: Ольку, а піди на полювання, забий кабана чи лося якогось, а то сидиш на печі в носі длубаєшся.
-Ок, іду вже йду (одягається) .. Ой, дививсь, блоха!. Я її піймав, яка радість. Ура, жінко, це ж просто неймовірно, я блоху піймав, це перемога, я такий радий, що ніякого кабана не треба (роздягається й лізе знову на піч).
Заходить сусідка. До жінки: - Привіт, а що то в тебе Олько на печі сидить?
Жінка крутить пальцем біля скроні: Та він у мене чокнутий.
белорусские=кацапские мазы,
стиральные машины бытовые,
хорошо бабло пилят
БЛД* і всі МАЗи, слов немає на цих патріотів у владі України
Треба ж сателіту Паращі Лукашенку допомагати....