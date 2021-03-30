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ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів. ФОТОрепортаж

У Харкові в розташуванні Об’єднаного центру забезпечення оперативного командування "Схід" завершився процес передачі військовим частинам 19 мобільних лазне-пральних комплексів на базі автомобілів МАЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів 01

Усі МЛПК відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам, дають військовим на передовій змогу випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Вони розміщені у двох 20-футових контейнерах і мають два відділення.

Так, в одному з двох контейнерів МЛПК є відділення для прання, сушіння, прасування натільної білизни й одягу. Позаду, в технічному відсіку, розміщені дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. В іншому контейнері-причепі передбачено мобільний банний модуль, в якому є можливість нагрівання води з використанням як рідкого, так і твердого палива.

ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО

ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів 03

До головних переваг МЛПК на базі МАЗ можна віднести те, що він має 4 пральні та 4 сушильні машинки, може перевозити до 10 тонн води, оснащений автономним живленням. А за допомогою внутрішнього й виносного душового обладнання впродовж робочого дня до 240 осіб зможуть помитися. 

ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів 04
ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів 05

Упродовж останніх п'яти років у частини, що беруть участь в бойових діях в зоні ООС, разом з цими машинами направлено вже 61 мобільний лазне-пральний комплекс.

Автор: 

армія (3771) оборона (4788) Харків (5619) техніка (1826) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
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свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 8 ч

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов - Цензор.НЕТ 924
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30.03.2021 22:30
+13
у тебе на Мокшандії такого звісно немає
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30.03.2021 22:25
+4
а по твоему солдат должен быть не мыт, не брит и в засаленной форме, которую последний раз стирали перед выдачей со склада?
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30.03.2021 22:44
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у тебе на Мокшандії такого звісно немає
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30.03.2021 22:25 Відповісти
у них крематорії класні натомість.
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30.03.2021 23:57 Відповісти
19 БПК.
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30.03.2021 22:25 Відповісти
Це зрада?
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30.03.2021 22:29 Відповісти
Перемогою було б 19 БПК (Большой Противолодочньій Корабль).
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30.03.2021 22:34 Відповісти
и зачем они нам? такой флот может себе позволить от силы 5-7 стран. для черного моря он не нужен
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30.03.2021 22:43 Відповісти
И ЗАЧЕМ нам противолодочные корабли?
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31.03.2021 08:55 Відповісти
Скільки за рік при зелених модернізовано танків? Скільки зброї поставлено у війська?Звісно,що такі комплекси також потрібні.
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30.03.2021 22:43 Відповісти
Скільки модернізовано танків за зелених? І навіщо зараз шоу з лазнями?
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30.03.2021 22:48 Відповісти
Україна може бути,бо навіть при Голодоморі була ця територія.
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30.03.2021 22:55 Відповісти
Ваня, крематории это в мокшандии для лаптей)))
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30.03.2021 23:11 Відповісти
переводишь стрелки как школьник мдадшей школьі.
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30.03.2021 23:58 Відповісти
Куда мне ... Как дошкольник.
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31.03.2021 00:28 Відповісти
ти признався у своїй примітивності, браво!
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31.03.2021 00:46 Відповісти
Торжествуй , о арий !!!
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31.03.2021 01:28 Відповісти
де ти арія побачив? от уже совок, поцілуй мене у сраку.
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31.03.2021 07:56 Відповісти
Типичный хуторянский арий,ещё недавно свиньям хвосты крутил,а сейчас рассуждает о высоких материях. Лови подсрачник,арий)))
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31.03.2021 09:28 Відповісти
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 8 ч

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов - Цензор.НЕТ 924
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30.03.2021 22:30 Відповісти
Может это его личный трофей !
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30.03.2021 22:44 Відповісти
Можно же в прорубе стирать как армия противника. Зачем эти траты, да ещё на белорусские МАЗы с ярославскими дизелями?
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30.03.2021 22:34 Відповісти
Не удивлюсь если и стиральные машины там мейд ин руссия.
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30.03.2021 22:36 Відповісти
Ну ти не здивувався б ти, а той, котрому ти відповідав цим твоїм дописом, здивувався б?
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30.03.2021 22:42 Відповісти
Коротше.
Жінка: Ольку, а піди на полювання, забий кабана чи лося якогось, а то сидиш на печі в носі длубаєшся.
-Ок, іду вже йду (одягається) .. Ой, дививсь, блоха!. Я її піймав, яка радість. Ура, жінко, це ж просто неймовірно, я блоху піймав, це перемога, я такий радий, що ніякого кабана не треба (роздягається й лізе знову на піч).
Заходить сусідка. До жінки: - Привіт, а що то в тебе Олько на печі сидить?
Жінка крутить пальцем біля скроні: Та він у мене чокнутий.
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30.03.2021 22:34 Відповісти
Ну и что прикажете делать ,смеяться или плакать ?
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30.03.2021 22:36 Відповісти
Хоть будет теперь где офицерью при штабе белье стирать на шару. Где боевая техника?
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30.03.2021 22:37 Відповісти
а по твоему солдат должен быть не мыт, не брит и в засаленной форме, которую последний раз стирали перед выдачей со склада?
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30.03.2021 22:44 Відповісти
А звідкіля знати про будні солдатів тому, хто має "білий білет" ?
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30.03.2021 22:47 Відповісти
МАЗики всех помоют.
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30.03.2021 22:41 Відповісти
В росми скажут газовые камеры для ополченцев.
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30.03.2021 22:45 Відповісти
Тю... Они еще с 14-го года готовы и ждут))) Так что пусть не переживают, все ок)
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30.03.2021 23:15 Відповісти
Самоделкин какой-то... уверен неиспытанный временем... начнет все выходить из строя как только солдатики "откроют не тот вентиль не тогда когда надо"... трубы кстати надо было в желтый покрасить...
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31.03.2021 07:35 Відповісти
ублюдок хомчак купит себе новые погоны
белорусские=кацапские мазы,
стиральные машины бытовые,
хорошо бабло пилят
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31.03.2021 08:56 Відповісти
А вс рф получает новые танки на границе с Украиной. Шо хенералы щеленского, в месте с гавнокомандующим, собираются делать с этими банями - предложить росийским экипажам баньку?
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31.03.2021 18:08 Відповісти
а наши кразы хуже или дороже. вы за рабочие места думаете?
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31.03.2021 20:37 Відповісти
В Харькове в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток" завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов на базе автомобилей МАЗ. Источник: https://censor.net/ru/p3256619

БЛД* і всі МАЗи, слов немає на цих патріотів у владі України
Треба ж сателіту Паращі Лукашенку допомагати....
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31.03.2021 23:37 Відповісти
З Хомчака вояка як з решета каструля
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31.03.2021 23:39 Відповісти
 
 