ЗСУ отримали 19 мобільних лазне-пральних комплексів. ФОТОрепортаж

У Харкові в розташуванні Об’єднаного центру забезпечення оперативного командування "Схід" завершився процес передачі військовим частинам 19 мобільних лазне-пральних комплексів на базі автомобілів МАЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Усі МЛПК відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам, дають військовим на передовій змогу випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Вони розміщені у двох 20-футових контейнерах і мають два відділення.

Так, в одному з двох контейнерів МЛПК є відділення для прання, сушіння, прасування натільної білизни й одягу. Позаду, в технічному відсіку, розміщені дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. В іншому контейнері-причепі передбачено мобільний банний модуль, в якому є можливість нагрівання води з використанням як рідкого, так і твердого палива.

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До головних переваг МЛПК на базі МАЗ можна віднести те, що він має 4 пральні та 4 сушильні машинки, може перевозити до 10 тонн води, оснащений автономним живленням. А за допомогою внутрішнього й виносного душового обладнання впродовж робочого дня до 240 осіб зможуть помитися.





Упродовж останніх п'яти років у частини, що беруть участь в бойових діях в зоні ООС, разом з цими машинами направлено вже 61 мобільний лазне-пральний комплекс.