ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов. ФОТОрепортаж
В Харькове в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток" завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов на базе автомобилей МАЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Все МБПК соответствуют современным гигиеническим и санитарным нормам, дают военным на передовой возможность постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Они размещены в двух 20-футовых контейнерах и имеют два отделения.
Так, в одном из двух контейнеров МБПК есть отделение для стирки, сушки, глажения нательного белья и одежды. Позади, в техническом отсеке, размещенные дизель-генераторные установки автономного энергообеспечения, а также специальное оборудование для подключения к внешней сети. В другом контейнере-прицепе пнаходится мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.
Гавным преимуществам МБПК на базе МАЗ является наличие 4 стиральных и 4 сушильных машин, возможность перевозить до 10 тонн воды, оснащение автономным питанием. С помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек.
В течение последних пяти лет в части, участвующие в боевых действиях в зоне ООС, вместе с этими машинами направлен уже 61 мобильный банно-прачечный комплекс.
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Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
Жінка: Ольку, а піди на полювання, забий кабана чи лося якогось, а то сидиш на печі в носі длубаєшся.
-Ок, іду вже йду (одягається) .. Ой, дививсь, блоха!. Я її піймав, яка радість. Ура, жінко, це ж просто неймовірно, я блоху піймав, це перемога, я такий радий, що ніякого кабана не треба (роздягається й лізе знову на піч).
Заходить сусідка. До жінки: - Привіт, а що то в тебе Олько на печі сидить?
Жінка крутить пальцем біля скроні: Та він у мене чокнутий.
белорусские=кацапские мазы,
стиральные машины бытовые,
хорошо бабло пилят
БЛД* і всі МАЗи, слов немає на цих патріотів у владі України
Треба ж сателіту Паращі Лукашенку допомагати....