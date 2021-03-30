ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов. ФОТОрепортаж

В Харькове в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток" завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов на базе автомобилей МАЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Все МБПК соответствуют современным гигиеническим и санитарным нормам, дают военным на передовой возможность постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Они размещены в двух 20-футовых контейнерах и имеют два отделения.

Так, в одном из двух контейнеров МБПК есть отделение для стирки, сушки, глажения нательного белья и одежды. Позади, в техническом отсеке, размещенные дизель-генераторные установки автономного энергообеспечения, а также специальное оборудование для подключения к внешней сети. В другом контейнере-прицепе пнаходится мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.

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Гавным преимуществам МБПК на базе МАЗ является наличие 4 стиральных и 4 сушильных машин, возможность перевозить до 10 тонн воды, оснащение автономным питанием. С помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек.





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В течение последних пяти лет в части, участвующие в боевых действиях в зоне ООС, вместе с этими машинами направлен уже 61 мобильный банно-прачечный комплекс.