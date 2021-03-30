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ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов. ФОТОрепортаж

В Харькове в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток" завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов на базе автомобилей МАЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов 01

Все МБПК соответствуют современным гигиеническим и санитарным нормам, дают военным на передовой возможность постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Они размещены в двух 20-футовых контейнерах и имеют два отделения.

Так, в одном из двух контейнеров МБПК есть отделение для стирки, сушки, глажения нательного белья и одежды. Позади, в техническом отсеке, размещенные дизель-генераторные установки автономного энергообеспечения, а также специальное оборудование для подключения к внешней сети. В другом контейнере-прицепе пнаходится мобильный банный модуль, в котором есть возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива.

ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов 02

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ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов 03

Гавным преимуществам МБПК на базе МАЗ является наличие 4 стиральных и 4 сушильных машин, возможность перевозить до 10 тонн воды, оснащение автономным питанием. С помощью внутреннего и выносного душевого оборудования в течение рабочего дня смогут помыться до 240 человек.

ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов 04
ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов 05

Смотрите: ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей "Козак-2". ФОТОрепортаж

В течение последних пяти лет в части, участвующие в боевых действиях в зоне ООС, вместе с этими машинами направлен уже 61 мобильный банно-прачечный комплекс.

Автор: 

армия (8496) оборона (5212) Харьков (7498) техника (1736) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
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свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 8 ч

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов - Цензор.НЕТ 924
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30.03.2021 22:30
+13
у тебе на Мокшандії такого звісно немає
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30.03.2021 22:25
+4
а по твоему солдат должен быть не мыт, не брит и в засаленной форме, которую последний раз стирали перед выдачей со склада?
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30.03.2021 22:44
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Правила форума Совет форумчан
у тебе на Мокшандії такого звісно немає
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30.03.2021 22:25 Ответить
у них крематорії класні натомість.
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30.03.2021 23:57 Ответить
19 БПК.
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30.03.2021 22:25 Ответить
Це зрада?
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30.03.2021 22:29 Ответить
Перемогою було б 19 БПК (Большой Противолодочньій Корабль).
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30.03.2021 22:34 Ответить
и зачем они нам? такой флот может себе позволить от силы 5-7 стран. для черного моря он не нужен
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30.03.2021 22:43 Ответить
И ЗАЧЕМ нам противолодочные корабли?
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31.03.2021 08:55 Ответить
Скільки за рік при зелених модернізовано танків? Скільки зброї поставлено у війська?Звісно,що такі комплекси також потрібні.
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30.03.2021 22:43 Ответить
Скільки модернізовано танків за зелених? І навіщо зараз шоу з лазнями?
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30.03.2021 22:48 Ответить
Україна може бути,бо навіть при Голодоморі була ця територія.
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30.03.2021 22:55 Ответить
Ваня, крематории это в мокшандии для лаптей)))
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30.03.2021 23:11 Ответить
переводишь стрелки как школьник мдадшей школьі.
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30.03.2021 23:58 Ответить
Куда мне ... Как дошкольник.
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31.03.2021 00:28 Ответить
ти признався у своїй примітивності, браво!
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31.03.2021 00:46 Ответить
Торжествуй , о арий !!!
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31.03.2021 01:28 Ответить
де ти арія побачив? от уже совок, поцілуй мене у сраку.
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31.03.2021 07:56 Ответить
Типичный хуторянский арий,ещё недавно свиньям хвосты крутил,а сейчас рассуждает о высоких материях. Лови подсрачник,арий)))
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31.03.2021 09:28 Ответить
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 8 ч

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
ВСУ получили 19 мобильных банно-прачечных комплексов - Цензор.НЕТ 924
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30.03.2021 22:30 Ответить
Может это его личный трофей !
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30.03.2021 22:44 Ответить
Можно же в прорубе стирать как армия противника. Зачем эти траты, да ещё на белорусские МАЗы с ярославскими дизелями?
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30.03.2021 22:34 Ответить
Не удивлюсь если и стиральные машины там мейд ин руссия.
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30.03.2021 22:36 Ответить
Ну ти не здивувався б ти, а той, котрому ти відповідав цим твоїм дописом, здивувався б?
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30.03.2021 22:42 Ответить
Коротше.
Жінка: Ольку, а піди на полювання, забий кабана чи лося якогось, а то сидиш на печі в носі длубаєшся.
-Ок, іду вже йду (одягається) .. Ой, дививсь, блоха!. Я її піймав, яка радість. Ура, жінко, це ж просто неймовірно, я блоху піймав, це перемога, я такий радий, що ніякого кабана не треба (роздягається й лізе знову на піч).
Заходить сусідка. До жінки: - Привіт, а що то в тебе Олько на печі сидить?
Жінка крутить пальцем біля скроні: Та він у мене чокнутий.
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30.03.2021 22:34 Ответить
Ну и что прикажете делать ,смеяться или плакать ?
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30.03.2021 22:36 Ответить
Хоть будет теперь где офицерью при штабе белье стирать на шару. Где боевая техника?
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30.03.2021 22:37 Ответить
а по твоему солдат должен быть не мыт, не брит и в засаленной форме, которую последний раз стирали перед выдачей со склада?
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30.03.2021 22:44 Ответить
А звідкіля знати про будні солдатів тому, хто має "білий білет" ?
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30.03.2021 22:47 Ответить
МАЗики всех помоют.
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30.03.2021 22:41 Ответить
В росми скажут газовые камеры для ополченцев.
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30.03.2021 22:45 Ответить
Тю... Они еще с 14-го года готовы и ждут))) Так что пусть не переживают, все ок)
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30.03.2021 23:15 Ответить
Самоделкин какой-то... уверен неиспытанный временем... начнет все выходить из строя как только солдатики "откроют не тот вентиль не тогда когда надо"... трубы кстати надо было в желтый покрасить...
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31.03.2021 07:35 Ответить
ублюдок хомчак купит себе новые погоны
белорусские=кацапские мазы,
стиральные машины бытовые,
хорошо бабло пилят
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31.03.2021 08:56 Ответить
А вс рф получает новые танки на границе с Украиной. Шо хенералы щеленского, в месте с гавнокомандующим, собираются делать с этими банями - предложить росийским экипажам баньку?
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31.03.2021 18:08 Ответить
а наши кразы хуже или дороже. вы за рабочие места думаете?
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31.03.2021 20:37 Ответить
В Харькове в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток" завершился процесс передачи воинским частям 19 мобильных банно-прачечных комплексов на базе автомобилей МАЗ. Источник: https://censor.net/ru/p3256619

БЛД* і всі МАЗи, слов немає на цих патріотів у владі України
Треба ж сателіту Паращі Лукашенку допомагати....
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31.03.2021 23:37 Ответить
З Хомчака вояка як з решета каструля
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31.03.2021 23:39 Ответить
 
 