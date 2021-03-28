В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны. ВИДЕО
Центр подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области принял первую бригаду.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
"На Широколановском полигоне продолжаются мероприятия по восстановлению боеготовности и проведения слаживания подразделений Отдельного мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Эта бригада стала первой, кто испытывает комфорт в новом лагерном городке на территории межвидового центра "Широкий Лан", - отмечается в сообщении.
В Минобороны отметили: "Военнослужащие показали действия механизированных танковых подразделений с применением современной системы "лазертаг" от украинского производителя.
А после практических занятий личный состав вернулся в комфортный лагерный городок.
Новый лагерный городок созданный по новым подходам с учетом зарубежного опыта, является уникальным в своем роде. Здесь построено 11 казарм, 10 из которых для мужчин и одна для женщин-военнослужащих, контрольно-пропускной пункт, столовая, две волейбольных и две футбольных площадки, спортивная площадка с тренажерами, строевой плац".
В сообщении подчеркнули: "Городок обеспечен видеонаблюдением, собственной котельной и автономным водоснабжением из собственных скважин. Также не обошлось без благоустройства территории - здесь высажено около 750 деревьев и кустов и обустроены газоны.
К концу 2021 г. на территории межвидового центра подготовки оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины также планируется достройка комплекса - штаб для руководства военной части, помещения для медицинского пункта, место для техники и, конечно, центр для досуга личного состава - сообщил врио заместителя командующего Сухопутных войск ВС Украины Александр Голоднюк".
"Такого типа военный городок можно назвать уникальным не только в Украине, но и в Европе, ведь он построен по самым современным технологиям и полностью соответствует стандартам НАТО. Теперь и Широколановский полигон является достойным местом для проведения международных военных учений", - резюмировали в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Тепер звернемо увагу на рядових українців. Ну, пенсія чи зарплата у рядового українця десь тисяч 5-10 (пенсія до 2х тисяч, це я перебільшив). То не така сума, щоб можна було з задоволенням прожити. Тому, українець намагається компенсувати недостатню зарплату якимось підзаробітком, городом, економією, що виливається у втрату часу. Як ви думаєте, від того у нього виникне до себе самоповага? Ні, а оскільки самоповаги немає - то жити у смітті для неповажаючої себе людини - норма. І з собакою як гуляє - то господар обсере всі тротуари й за собою не прибере (від неповаги до самого себе й через велику любов до своєї обісраної ним же країни). Це називається негативна екстерналія, коли негативізм людини настільки високий, що виливається негативним у матеріальний світ.
Ну, скажете ви, є ж в Україні й заможні люди. Так, найзаможніші в Україні - це олігархи і їх жополизи. Але вони не виходять і не прибирають у цій країні. Ніхто, ніякий товстосум. Грошей, бачите вони нагарбали, але в гівні живуть. Це просто такі люди - невиховані і неосвічені. Не знаю, чи їм хтось взагалі може розкрити очі, бо вони їх вже настільки заплющили ради грабування України, що їм, мабуть, вже все одно.
В остальном - согласен.
Черчиля блин нашли... в штанах у себя еще поищите..
Способных воевать твой барин спалил в котлах, пересажал или разогнал - они ему торговать и дАгАвАриваться мешали.
Упрес-службі ДК "Укроборонпром" заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.Першу партію відновлених КИУ-43 підприємство відвантажило Збройним силам України у лютому-березні поточного року.
У жовтні 2020 року ДП "Завод "Генератор" заявляв про те, що він завершує розробку власного підсилювального пристрою для зенітно-ракетних комплексів та радарних систем. І що єдиний стримуючий фактор: низький обсяг замовлень на продукцію заводу від Збройних Сил України.
Поява новини на сайті Концерну про "Генератор" та його успіхи в опануванні глибокого ремонту клістронів співпала з обшуками в офісі та на квартирах працівників підприємства "Укроборонсервіс" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), де представники СБУ шукали клістрони, які начебто постачаються до українських С-300 з Російської Федерації силами посередників.
За деякою інформацією, саме "Укроборонсервіс" в рамках виконання державного оборонного замовлення мав виконати ремонт двох комплексів С-300, для ремонту яких і мали застосувати клістрони, що були вилучені під час обшуку.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/klistroni_do_s_300_ukroboronprom_zvituje_pro_pogliblenij_remont_zamist_vlasnogo_virobnitstva-3238.html
ЭТО 2018 ГОД. Все основные работы на полигоне были закончены. Так что утритесь сами и сопите в две дырочки.
ЦЕ Зе КЛОУН ШИР ЛАН ПОБУДУВАВ, БУДУВАВ МІЖ ТУРАМИ В ОМАН І НА
КУРОРТИ
Ми, українці не маємо до них ніякого відношення.
трепло зачуханое.
И не ври, что не знаешь. Понты лепить - сама суть местного менталитета... расскажешь мне про Николаев, ага..
👍👍👍