В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны. ВИДЕО

Центр подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области принял первую бригаду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"На Широколановском полигоне продолжаются мероприятия по восстановлению боеготовности и проведения слаживания подразделений Отдельного мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Эта бригада стала первой, кто испытывает комфорт в новом лагерном городке на территории межвидового центра "Широкий Лан", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо. ФОТОрепортаж

В Минобороны отметили: "Военнослужащие показали действия механизированных танковых подразделений с применением современной системы "лазертаг" от украинского производителя.

А после практических занятий личный состав вернулся в комфортный лагерный городок.

Новый лагерный городок созданный по новым подходам с учетом зарубежного опыта, является уникальным в своем роде. Здесь построено 11 казарм, 10 из которых для мужчин и одна для женщин-военнослужащих, контрольно-пропускной пункт, столовая, две волейбольных и две футбольных площадки, спортивная площадка с тренажерами, строевой плац".

Также смотрите: Сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ на Широколановском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В сообщении подчеркнули: "Городок обеспечен видеонаблюдением, собственной котельной и автономным водоснабжением из собственных скважин. Также не обошлось без благоустройства территории - здесь высажено около 750 деревьев и кустов и обустроены газоны.

К концу 2021 г. на территории межвидового центра подготовки оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины также планируется достройка комплекса - штаб для руководства военной части, помещения для медицинского пункта, место для техники и, конечно, центр для досуга личного состава - сообщил врио заместителя командующего Сухопутных войск ВС Украины Александр Голоднюк".

"Такого типа военный городок можно назвать уникальным не только в Украине, но и в Европе, ведь он построен по самым современным технологиям и полностью соответствует стандартам НАТО. Теперь и Широколановский полигон является достойным местом для проведения международных военных учений", - резюмировали в Минобороны.

Также смотрите: Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж