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В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны. ВИДЕО

В новый лагерный городок на полигоне

Центр подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области принял первую бригаду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"На Широколановском полигоне продолжаются мероприятия по восстановлению боеготовности и проведения слаживания подразделений Отдельного мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Эта бригада стала первой, кто испытывает комфорт в новом лагерном городке на территории межвидового центра "Широкий Лан", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо. ФОТОрепортаж

В Минобороны отметили: "Военнослужащие показали действия механизированных танковых подразделений с применением современной системы "лазертаг" от украинского производителя.

А после практических занятий личный состав вернулся в комфортный лагерный городок.

Новый лагерный городок созданный по новым подходам с учетом зарубежного опыта, является уникальным в своем роде. Здесь построено 11 казарм, 10 из которых для мужчин и одна для женщин-военнослужащих, контрольно-пропускной пункт, столовая, две волейбольных и две футбольных площадки, спортивная площадка с тренажерами, строевой плац".

Также смотрите: Сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ на Широколановском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В сообщении подчеркнули: "Городок обеспечен видеонаблюдением, собственной котельной и автономным водоснабжением из собственных скважин. Также не обошлось без благоустройства территории - здесь высажено около 750 деревьев и кустов и обустроены газоны.

К концу 2021 г. на территории межвидового центра подготовки оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины также планируется достройка комплекса - штаб для руководства военной части, помещения для медицинского пункта, место для техники и, конечно, центр для досуга личного состава - сообщил врио заместителя командующего Сухопутных войск ВС Украины Александр Голоднюк".

"Такого типа военный городок можно назвать уникальным не только в Украине, но и в Европе, ведь он построен по самым современным технологиям и полностью соответствует стандартам НАТО. Теперь и Широколановский полигон является достойным местом для проведения международных военных учений", - резюмировали в Минобороны.

Также смотрите: Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+17
Ну нарешті.
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28.03.2021 11:27
+14
Якби не Порох то і сонця б на небі не було
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28.03.2021 11:44
+13
если бы не Порох - всего бы этого не было - есть с чем сравнить
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28.03.2021 11:31
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Ну нарешті.
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28.03.2021 11:27 Ответить
👍
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28.03.2021 11:30 Ответить
👍👍👍
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28.03.2021 11:30 Ответить
Ось зовсім недавно тут проскочила новина, як двоє канадських інструкторів прибирали листя в Україні. Замість комунальних служб. І то ставилось в приклад Україні чи українцям, що так треба прибирати усім. А спонукало мене написати оце українське сміття, яке повсюди - у столиці, за столицею - повсюдно і загалом - кучами-горами. То спочатку про канадців - чи ви думаєте ото канадці такі любителі чистоти, що вийшли ото прибирати, показати українцям, що так жити не можна. Насправді такі речі науково давно обгрунтовані. Мабуть багато чули, що таке позитивна екстерналія. Це коли позитивізм індивіда настільки високий, що передається у навколишній матеріальний світ. Яка у інструкторів зарплата в Україні? 5-10 тис. долярів чи всі 25 тис.? Вони приїхали, справно виконують свою роботу, отримують гарні гроші, крім того ще й мають відьний час, щоб оглянутися навколо й подивитися яке ж навколо гівно. Вони самодостатні забезпечені люди, від того у них підвищена самоповага до самих себе. Через самоповагу вони не можуть собі дозволити жити у смітті. Тож вони вийшли поприбирати, щоб не бачити того гівна у своєму житті.
Тепер звернемо увагу на рядових українців. Ну, пенсія чи зарплата у рядового українця десь тисяч 5-10 (пенсія до 2х тисяч, це я перебільшив). То не така сума, щоб можна було з задоволенням прожити. Тому, українець намагається компенсувати недостатню зарплату якимось підзаробітком, городом, економією, що виливається у втрату часу. Як ви думаєте, від того у нього виникне до себе самоповага? Ні, а оскільки самоповаги немає - то жити у смітті для неповажаючої себе людини - норма. І з собакою як гуляє - то господар обсере всі тротуари й за собою не прибере (від неповаги до самого себе й через велику любов до своєї обісраної ним же країни). Це називається негативна екстерналія, коли негативізм людини настільки високий, що виливається негативним у матеріальний світ.
Ну, скажете ви, є ж в Україні й заможні люди. Так, найзаможніші в Україні - це олігархи і їх жополизи. Але вони не виходять і не прибирають у цій країні. Ніхто, ніякий товстосум. Грошей, бачите вони нагарбали, але в гівні живуть. Це просто такі люди - невиховані і неосвічені. Не знаю, чи їм хтось взагалі може розкрити очі, бо вони їх вже настільки заплющили ради грабування України, що їм, мабуть, вже все одно.
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28.03.2021 11:31 Ответить
З/П американского или канадского военного не так уж и велика, десятками тысяч долл. не исчисляется, это открытые данные. Пара-тройка тысяч.. но вот бонусы - образование, жилье - это да, это весомо.
В остальном - согласен.
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28.03.2021 15:45 Ответить
если бы не Порох - всего бы этого не было - есть с чем сравнить
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28.03.2021 11:31 Ответить
лишилось лише відвоювати Донбас і Крим, бо інакше воно непотрібне.
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28.03.2021 11:36 Ответить
Потрібне! Чи то в палатці на полігоні, серед болота, сидіти чи в казармі.
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28.03.2021 11:41 Ответить
Так, індєєц, є з чим порівнювати: чи то, як в палатці 60-х років минулого століття там сидіти в сніг та дощ чи в казармі.
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28.03.2021 11:40 Ответить
Якби не Порох то і сонця б на небі не було
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28.03.2021 11:44 Ответить
Не юродствуй.
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28.03.2021 11:51 Ответить
Юра , так эт чистая правда , чем дальше от столицы - тем меньше воздуха ,
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28.03.2021 19:57 Ответить
Клоун твое имя... Я служил в 2015 и видел своими глазами как Бирюков со-товарищи **...и мозги подрядчикам еще на фазе планирования. Это надо было увидеть.
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28.03.2021 13:58 Ответить
Порох ВОР. Если б не воровал деньги уже 4и года назад уже было бы построено.
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28.03.2021 13:32 Ответить
для вас цапов - Порох как кость в горле - я знаю ,второй раз такое вранье не пройдет, англичани после войны то же Черчеля не выбрали ,затом потом исправились и у нас так же будет)))))
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28.03.2021 13:50 Ответить
ну и кто ж не дал суперпатриоту потроху построить хоть один патронный заводик в "воюющей стране" ?
Черчиля блин нашли... в штанах у себя еще поищите..
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28.03.2021 15:47 Ответить
как житель Одессы - оччччень хорошо знаю про "грязелечебницу Ширлан"... это тебе не в интернетах Барина языком отмывать...
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28.03.2021 15:49 Ответить
Если бы военные не вышли пешком на марш протеста - пешком в Николаев к штабу! Тогда это показало телевидение и все зашевелились.
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28.03.2021 13:57 Ответить
а у нас и армии в 2014 не осталось - это факты и какая стала в 2018 - разница очевидная
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28.03.2021 14:07 Ответить
А ее и сейчас нету - я не считаю, что сборище "писателей журнала учета журналов учета", бирок "зубная паста" на зубной пасте и покрасчиков бордюров способно воевать.
Способных воевать твой барин спалил в котлах, пересажал или разогнал - они ему торговать и дАгАвАриваться мешали.
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28.03.2021 15:56 Ответить
индеец , позволь узнать , какя у тебя ВУС ? где пыль глотал , или порох нюхал ?
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28.03.2021 19:59 Ответить
выыы по какому поводу спрашиваете?
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29.03.2021 10:12 Ответить
"Как в рай попал". Это где же он жил до сих пор.
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28.03.2021 11:42 Ответить
.. може в Білорусі?)))
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28.03.2021 12:12 Ответить
В новый лагерный городок на полигоне "Широкий Лан" заехала первая бригада, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7164
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28.03.2021 11:44 Ответить
Клістрони до С-300: "Укроборонпром" звітує про "поглиблений ремонт" замість власного виробництва

Упрес-службі ДК "Укроборонпром" заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.Першу партію відновлених КИУ-43 підприємство відвантажило Збройним силам України у лютому-березні поточного року.

У жовтні 2020 року ДП "Завод "Генератор" заявляв про те, що він завершує розробку власного підсилювального пристрою для зенітно-ракетних комплексів та радарних систем. І що єдиний стримуючий фактор: низький обсяг замовлень на продукцію заводу від Збройних Сил України.

Поява новини на сайті Концерну про "Генератор" та його успіхи в опануванні глибокого ремонту клістронів співпала з обшуками в офісі та на квартирах працівників підприємства "Укроборонсервіс" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), де представники СБУ шукали клістрони, які начебто постачаються до українських С-300 з Російської Федерації силами посередників.
За деякою інформацією, саме "Укроборонсервіс" в рамках виконання державного оборонного замовлення мав виконати ремонт двох комплексів С-300, для ремонту яких і мали застосувати клістрони, що були вилучені під час обшуку.

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/klistroni_do_s_300_ukroboronprom_zvituje_pro_pogliblenij_remont_zamist_vlasnogo_virobnitstva-3238.html
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28.03.2021 11:49 Ответить
Продолжать в том же духе)
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28.03.2021 12:11 Ответить
Где то заплакал Бирюков...пять лет он строил-строил...и вот без него построили...
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28.03.2021 12:20 Ответить
Не дуже він плаче,він коло оцього полігона мабуть багато чого собі набудував!от як би його хоч на пару років прикрили от тоді було б друге діло!
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28.03.2021 12:42 Ответить
мабуть, а может и не построил ,а может и на луну полетел - вам зебилам ведь и врать не надо - сказали цапы ,а вы поверили - зебилизм чистой воды (да да по этому он и не сидит - вранье все то шо вы пишите - факт)
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28.03.2021 13:52 Ответить
слился, петтинг ? это ж твой босс строил ширлан все время ...
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28.03.2021 15:57 Ответить
Наші солдати ще раз переконалися - їм є що захищати !
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28.03.2021 12:32 Ответить
Солдаты защищают страну, а не казармы.
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28.03.2021 13:13 Ответить
Ну що «зельоная сопля»натворила,це ж зрада зрадна це все оптичний обман! От при сивочолому і його банді,ой пардон, самій найпатріотичнійшій шайці тут був зовсім другий вид набагато «кращий» за теперішній! Ну що можна сказати, це все дуже добре, потихенько,помаленько вилазимо з болота,а ви порохоботи-втріться!!!
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28.03.2021 12:38 Ответить
Стадо никогда не прозреет............ Глаза протрите............ https://tverezo.info/post/76960
ЭТО 2018 ГОД. Все основные работы на полигоне были закончены. Так что утритесь сами и сопите в две дырочки.
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28.03.2021 14:13 Ответить
ссылка на бирюкова как на правдивый источник ..... петтинги настолько тупы, что думают - никто не прочитает, что там написано ???
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28.03.2021 16:00 Ответить
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29.03.2021 10:20 Ответить
Да, после палаток в грязи это как полет в космос.
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28.03.2021 13:12 Ответить
Да, болото там отличное... качественное... хрен отскребешь
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28.03.2021 14:19 Ответить
Деревьев нужно больше посадить!
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28.03.2021 14:05 Ответить
Центр подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области принял первую бригаду.Об этом https://censor.net/ сообщили в https://www.mil.gov.ua/news/2021/03/28/czentr-pidgotovki-vijskovih-chastin-ta-***********-shirokij-lan-prijnyav-pershu-brigadu/ пресс-службе Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/n3256038

ЦЕ Зе КЛОУН ШИР ЛАН ПОБУДУВАВ, БУДУВАВ МІЖ ТУРАМИ В ОМАН І НА
КУРОРТИ
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28.03.2021 14:30 Ответить
Даже посмотрев видео - слабо верится... что-то слишком пусто и чисто. Больше похоже на "петемкинскую деревню", а где-то рядом - все те же дырявые палатки и непролазное болото.
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28.03.2021 16:05 Ответить
"Патьомкінскієдєревні" - це ваше, радноє, коцабскає...
Ми, українці не маємо до них ніякого відношення.
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28.03.2021 16:36 Ответить
Что, никогда не был в Ширлане, суперукраинец ? Не месил болото, не жил в совдеповской палатке под одесским дождиком ? Сиди на попе ровно, инет-герой... а то мамка наругает.
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28.03.2021 16:49 Ответить
Кацапченя, ти, дурнувате, я народився і вже 56 років живу у Миколаєві і що таке Ширлан, савкова "палатка" та дощік у наметі знаю добре і, якщо хочеш, ще й тобі розповім... Зрозуміло чи ні, цуценя, ти, ...лять, задріпане ???
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28.03.2021 18:06 Ответить
НУ ТАК ЕСЛИ НЕ ВРЕШЬ И ЗНАЕШЬ - ЗАЧЕМ ВРЕШЬ ??
трепло зачуханое.
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28.03.2021 18:16 Ответить
Врьош ти, цуценя...
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28.03.2021 20:30 Ответить
А если допустить, что не врешь и тебе 56 - тогда про "Патьомкінскієдєревні" ты знаешь даже на 2 года лучше меня.
И не ври, что не знаешь. Понты лепить - сама суть местного менталитета... расскажешь мне про Николаев, ага..
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29.03.2021 08:21 Ответить
Краще розкажи мені за дощік в адєссє, кацапенятко дурнувате, а я поплачу...
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29.03.2021 10:54 Ответить
Не вижу смысла говорить с тупицей.
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29.03.2021 11:11 Ответить
Вірно, відвернись від дзеркала, досить з ним розмовляти...
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29.03.2021 11:43 Ответить
Super!!!
👍👍👍
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29.03.2021 08:56 Ответить
 
 