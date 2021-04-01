УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11645 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 739 59

Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого. ФОТО

Поранений ізраїльтянин у лікарні. Той, що стріляв, утік з Умані до Києва, але його затримали і можуть посадити на термін до 7 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що двоє ізраїльтян влаштували сварку. Розібратися між собою чоловіки вийшли на вулицю. Однак конфлікт переріс у стрілянину: 21-річний ізраїльтянин кілька разів вистрілив, імовірно, з пістолета, в ногу другому. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень. Зловмисник втік з місця події в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного і вирушили з обшуком до готелю, в якому він зупинявся в Умані. У нього в номері знайшли футляр із шомполом для чищення зброї.

Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого 01

Читайте також: Стрілянина в Броварах: 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом постануть перед судом

Сам молодий ізраїльтянин машиною добрався до Києва. Тут його і затримали. При собі в іноземця був пістолет - імовірно, "травмат", перероблений у вогнепальну зброю.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Ізраїльтянинові повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого 02Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого 03

Автор: 

Ізраїль (1646) паломництво (46) Нацполіція (15198) стрілянина (1783) Умань (242)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
ой как они хорошо у нас отдыхают-празднуют (пейсачат))))...весело то как им тут...
показати весь коментар
01.04.2021 19:09
+14
значит ты сейчас в крыму
показати весь коментар
01.04.2021 20:12
+13
"Один израильский паломник в Умани подстрелил другого
..."

Зе Каломойшу чи навпаки?
показати весь коментар
01.04.2021 19:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой как они хорошо у нас отдыхают-празднуют (пейсачат))))...весело то как им тут...
показати весь коментар
01.04.2021 19:09 Відповісти
Та хай перемочат одне одного !! Меньше сміття на вулицях Умані буде !!!)))
показати весь коментар
01.04.2021 20:02 Відповісти
та не шумите )))) (а то люди подумают что их кто-то там раборонял ))))
показати весь коментар
01.04.2021 20:05 Відповісти
Один израильский паломник в Умани подстрелил другого.

==================
****! Антисемиты!
показати весь коментар
01.04.2021 20:24 Відповісти
при чем обое...))) чи оба? чи оба-двое ))))
показати весь коментар
01.04.2021 20:31 Відповісти
Молодь іх їде в Умань відпочити ,наркота ,баби !!!)))
показати весь коментар
01.04.2021 20:33 Відповісти
когда-то смотрел репортаж...так шо-то не порадовался за местных ))))
но оне...все жезнерадостные ))) на Земле Обетованной такое б не позволили вытворять ))))
показати весь коментар
01.04.2021 20:35 Відповісти
открою тебе секрет, в Израиле и не такое происходит, несмотря на то, что полиция действует там в разы жестче чем в Украине!
показати весь коментар
01.04.2021 21:37 Відповісти
возможно...но украинцы ж не едут туда отрываться как скаженые...
они ведут себя более менее пристойно...или нет? ))))
показати весь коментар
01.04.2021 21:47 Відповісти
да кто-как, иначе почему регулярно депортируют?
показати весь коментар
01.04.2021 22:10 Відповісти
ваще не в курсе )))
показати весь коментар
01.04.2021 22:11 Відповісти
Обидва.
показати весь коментар
02.04.2021 01:56 Відповісти
Підскажіть йому,що й на Банкову зайти не помішає.
показати весь коментар
01.04.2021 20:55 Відповісти
"Один израильский паломник в Умани подстрелил другого
..."

Зе Каломойшу чи навпаки?
показати весь коментар
01.04.2021 19:11 Відповісти
Дати йому якись кулемет ,хай з пару десятків наваляє !!!)))
показати весь коментар
01.04.2021 20:07 Відповісти
навпаки... бо Зе "пєрєстал стрєлять" ще в 2019, спитайте у путіна, він підтвердить...
показати весь коментар
01.04.2021 20:18 Відповісти
Горячие еврейские парни.
показати весь коментар
01.04.2021 19:11 Відповісти
дуэлянты хреновые (ударение где захотите))))))
показати весь коментар
01.04.2021 20:05 Відповісти
У них всё ещё Новый Год?
показати весь коментар
01.04.2021 19:12 Відповісти
там вистроїли цілий квартал і зовсім недавно, живуть на пртязі року
показати весь коментар
01.04.2021 19:30 Відповісти
Цьому бедламу вже понад 30 років !!)))
показати весь коментар
01.04.2021 20:09 Відповісти
Так это получается, что нет никаких ограничений на въезд иностранцев в Украину в нынешний период максимального подъёма эпидемии вируса ?

Кстати, израильские дуэлянты - парни не робкого десятка, если в разгар чудовищной пандемии сели в самолёт, долетели до Киева, потом пол-Украины проехали до Умани, заселились в гостиницу: каждый день в контакте с сотнями посторонних людей ели, пили, гуляли...
Ну, прямо камикадзе..
показати весь коментар
01.04.2021 20:46 Відповісти
Ви наївний ... Вони вже вакциновані. Тому ...
показати весь коментар
01.04.2021 20:52 Відповісти
тю, а почему нє тєракт??? один антисеміт хотів прикінчити іншого
показати весь коментар
01.04.2021 19:12 Відповісти
🙃
показати весь коментар
01.04.2021 19:58 Відповісти
А может у них дуэль была и взаимных претензий они не имеют!
показати весь коментар
01.04.2021 19:14 Відповісти
Як воно зброю перевезло?
показати весь коментар
01.04.2021 19:14 Відповісти
Никак.
Просто купил: в продаже полно сигнальных пистолетов, переделанных под травматические патроны.
показати весь коментар
01.04.2021 19:19 Відповісти
Один израильский паломник в Умани подстрелил другого - Цензор.НЕТ 640
показати весь коментар
01.04.2021 19:14 Відповісти
А может это президенты Украины разбирались?
-Судя по тому, как украинцы записывают в евреи, всех своих президентов,
так не исключено...
показати весь коментар
01.04.2021 19:18 Відповісти
А янелоха й записувати не потрібно.
показати весь коментар
01.04.2021 20:56 Відповісти
пусть бы самоубились пейсато-мерзкие твари
показати весь коментар
01.04.2021 19:18 Відповісти
Если в кране нет воды...
показати весь коментар
01.04.2021 19:22 Відповісти
значит ты сейчас в крыму
показати весь коментар
01.04.2021 20:12 Відповісти
дело молодое... пострелялись за барышню, может украл один у другого...уверен, что не за цадика...
показати весь коментар
01.04.2021 19:24 Відповісти
та прям сенсація , хай собі розважаються
показати весь коментар
01.04.2021 19:33 Відповісти
озабоченный израильский посол будет опять кричать об "антисимитизме"
показати весь коментар
01.04.2021 19:39 Відповісти
Будьте добры, пусть отсидит у Вас в Украине. У нас не тюрьмы, а санатории.
И вообще, у наших гопников (арсов) очень принято в Умань ездить. Ездящие в Умань- реально социальное клеймо ( или упоротые ортодоксы, либо местные селюки)
показати весь коментар
01.04.2021 19:45 Відповісти
Иностранцы у нас сидят в Менской колонии №91 вместе с ментами и чиновниками. Так что у нас они тоже в "санаторном режиме".
показати весь коментар
01.04.2021 20:01 Відповісти
В Умань багато бомжей ізраїльских приїздить ,за когось молитись !!!)))
показати весь коментар
01.04.2021 20:05 Відповісти
я не знаю как они молятся ))) но после них...такое.... (хоть наших Святых выноси )))))
показати весь коментар
01.04.2021 20:08 Відповісти
Я уманчанин,дуже голосно моляться !!! Багатій за браком часу , може за власні гроши проплатити тур в Умань ,щоб бомж за нього помолився і багатію буде прощення!! )))
показати весь коментар
01.04.2021 20:14 Відповісти
ой как Вам свезло))))
хоть Днепр когда-то обзывали Днепрожидовск )))) у нас они только синагоги самые большие в Европе строят... так шо им есть где...пейсами потрусить ))))

Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 6790 Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 7849Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 6547

...
показати весь коментар
01.04.2021 20:29 Відповісти
Виходить єврейська громада на крадені Боголюбовим і Коломойським кошти відгрохала у Дніпрі палац ??
показати весь коментар
01.04.2021 20:51 Відповісти
Менора построена была еще до российско-украинской войны, в 2012 году - открыли
(та шо не на войне в тот раз они наживались)
показати весь коментар
01.04.2021 20:56 Відповісти
Хто пише про війну ?
До 2012 року Коломойский з Боголюбовим бізнесом не займались ?
показати весь коментар
01.04.2021 21:32 Відповісти
там не только Коломойский с Боголюбовым вкладывались...
а они и до войны...и во время войны...и думаю и после...
(думаю Вы это и без меня знаете и догадываетесь)
показати весь коментар
01.04.2021 21:37 Відповісти
пограбували Приват банк і всю Україну, набудували мінор з синагогами щоб гріхи за те змивать...
показати весь коментар
02.04.2021 09:28 Відповісти
Даже у иностранцев в Украине есть нелегальные короткостволы. А вот у украинцев легальных нет и не предвидится.
"Вільні люди мають зброю, раби-ні! "
показати весь коментар
01.04.2021 19:54 Відповісти
Это какой то еврейский фашист-антисимит.
показати весь коментар
01.04.2021 20:15 Відповісти
нормальный поломник. а говорят еврей еврею глаз не выклюет. а хрен там.....
показати весь коментар
01.04.2021 20:24 Відповісти
краще вороги євреїв - самі євреї ... це давно відомо
показати весь коментар
01.04.2021 21:59 Відповісти
А украинцы еще не дозрели до владения оружием....
показати весь коментар
01.04.2021 20:38 Відповісти
ЕврейЛайфМетерз
показати весь коментар
01.04.2021 20:45 Відповісти
Призначте того "стрільця" шерифом в Умані і він зробить за нас всю справу.
показати весь коментар
01.04.2021 20:55 Відповісти
Ашо, мне нравицца такой халоймес...
показати весь коментар
01.04.2021 21:12 Відповісти
Какой только швали нет в Украине. У нас своего дерьма хватает, так еще всякий биомусор к нам во все щели лезет.
показати весь коментар
01.04.2021 22:37 Відповісти
 
 