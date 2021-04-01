Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого. ФОТО

Поранений ізраїльтянин у лікарні. Той, що стріляв, утік з Умані до Києва, але його затримали і можуть посадити на термін до 7 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що двоє ізраїльтян влаштували сварку. Розібратися між собою чоловіки вийшли на вулицю. Однак конфлікт переріс у стрілянину: 21-річний ізраїльтянин кілька разів вистрілив, імовірно, з пістолета, в ногу другому. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень. Зловмисник втік з місця події в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного і вирушили з обшуком до готелю, в якому він зупинявся в Умані. У нього в номері знайшли футляр із шомполом для чищення зброї.

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Сам молодий ізраїльтянин машиною добрався до Києва. Тут його і затримали. При собі в іноземця був пістолет - імовірно, "травмат", перероблений у вогнепальну зброю.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Ізраїльтянинові повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.