Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого. ФОТО
Поранений ізраїльтянин у лікарні. Той, що стріляв, утік з Умані до Києва, але його затримали і можуть посадити на термін до 7 років.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські встановили, що двоє ізраїльтян влаштували сварку. Розібратися між собою чоловіки вийшли на вулицю. Однак конфлікт переріс у стрілянину: 21-річний ізраїльтянин кілька разів вистрілив, імовірно, з пістолета, в ногу другому. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень. Зловмисник втік з місця події в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.
Поліцейські встановили особу підозрюваного і вирушили з обшуком до готелю, в якому він зупинявся в Умані. У нього в номері знайшли футляр із шомполом для чищення зброї.
Сам молодий ізраїльтянин машиною добрався до Києва. Тут його і затримали. При собі в іноземця був пістолет - імовірно, "травмат", перероблений у вогнепальну зброю.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Ізраїльтянинові повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.
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****! Антисемиты!
но оне...все жезнерадостные ))) на Земле Обетованной такое б не позволили вытворять ))))
они ведут себя более менее пристойно...или нет? ))))
..."
Зе Каломойшу чи навпаки?
Кстати, израильские дуэлянты - парни не робкого десятка, если в разгар чудовищной пандемии сели в самолёт, долетели до Киева, потом пол-Украины проехали до Умани, заселились в гостиницу: каждый день в контакте с сотнями посторонних людей ели, пили, гуляли...
Ну, прямо камикадзе..
Просто купил: в продаже полно сигнальных пистолетов, переделанных под травматические патроны.
-Судя по тому, как украинцы записывают в евреи, всех своих президентов,
так не исключено...
И вообще, у наших гопников (арсов) очень принято в Умань ездить. Ездящие в Умань- реально социальное клеймо ( или упоротые ортодоксы, либо местные селюки)
хоть Днепр когда-то обзывали Днепрожидовск )))) у нас они только синагоги самые большие в Европе строят... так шо им есть где...пейсами потрусить ))))
...
(та шо не на войне в тот раз они наживались)
До 2012 року Коломойский з Боголюбовим бізнесом не займались ?
а они и до войны...и во время войны...и думаю и после...
(думаю Вы это и без меня знаете и догадываетесь)
"Вільні люди мають зброю, раби-ні! "