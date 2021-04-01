Один израильский паломник в Умани подстрелил другого. ФОТО
Раненый израильтянин в больнице. Стрелявший сбежал из Умани в Киев, но его задержали и могут посадить на срок до 7 лет.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Полицейские установили, что двое израильтян устроили ссору. Разобраться между собой мужчины вышли на улицу. Однако конфликт перерос в стрельбу: 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, предположительно, из пистолета, в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого и отправились с обыском в гостиницу, в которой он останавливался в Умани. У него в номере нашли футляр с шомполом для чистки оружия.
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Сам молодой израильтянин на машине добрался до Киева. Здесь его и задержали. При себе у иностранца был пистолет - предположительно, "травмат", переделанный в огнестрельное оружие.
Дело расследуют по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Израильтянину сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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****! Антисемиты!
но оне...все жезнерадостные ))) на Земле Обетованной такое б не позволили вытворять ))))
они ведут себя более менее пристойно...или нет? ))))
..."
Зе Каломойшу чи навпаки?
Кстати, израильские дуэлянты - парни не робкого десятка, если в разгар чудовищной пандемии сели в самолёт, долетели до Киева, потом пол-Украины проехали до Умани, заселились в гостиницу: каждый день в контакте с сотнями посторонних людей ели, пили, гуляли...
Ну, прямо камикадзе..
Просто купил: в продаже полно сигнальных пистолетов, переделанных под травматические патроны.
-Судя по тому, как украинцы записывают в евреи, всех своих президентов,
так не исключено...
И вообще, у наших гопников (арсов) очень принято в Умань ездить. Ездящие в Умань- реально социальное клеймо ( или упоротые ортодоксы, либо местные селюки)
хоть Днепр когда-то обзывали Днепрожидовск )))) у нас они только синагоги самые большие в Европе строят... так шо им есть где...пейсами потрусить ))))
...
(та шо не на войне в тот раз они наживались)
До 2012 року Коломойский з Боголюбовим бізнесом не займались ?
а они и до войны...и во время войны...и думаю и после...
(думаю Вы это и без меня знаете и догадываетесь)
"Вільні люди мають зброю, раби-ні! "