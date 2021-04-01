Один израильский паломник в Умани подстрелил другого. ФОТО

Раненый израильтянин в больнице. Стрелявший сбежал из Умани в Киев, но его задержали и могут посадить на срок до 7 лет.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что двое израильтян устроили ссору. Разобраться между собой мужчины вышли на улицу. Однако конфликт перерос в стрельбу: 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, предположительно, из пистолета, в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и отправились с обыском в гостиницу, в которой он останавливался в Умани. У него в номере нашли футляр с шомполом для чистки оружия.

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Сам молодой израильтянин на машине добрался до Киева. Здесь его и задержали. При себе у иностранца был пистолет - предположительно, "травмат", переделанный в огнестрельное оружие.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Израильтянину сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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