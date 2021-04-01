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Один израильский паломник в Умани подстрелил другого. ФОТО

Раненый израильтянин в больнице. Стрелявший сбежал из Умани в Киев, но его задержали и могут посадить на срок до 7 лет.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что двое израильтян устроили ссору. Разобраться между собой мужчины вышли на улицу. Однако конфликт перерос в стрельбу: 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, предположительно, из пистолета, в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и отправились с обыском в гостиницу, в которой он останавливался в Умани. У него в номере нашли футляр с шомполом для чистки оружия.

Один израильский паломник в Умани подстрелил другого 01

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Сам молодой израильтянин на машине добрался до Киева. Здесь его и задержали. При себе у иностранца был пистолет - предположительно, "травмат", переделанный в огнестрельное оружие.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Израильтянину сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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Один израильский паломник в Умани подстрелил другого 02Один израильский паломник в Умани подстрелил другого 03

Автор: 

Израиль (1928) паломничество (67) Нацполиция (16492) стрельба (3256) Умань (362)


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Топ комментарии
+15
ой как они хорошо у нас отдыхают-празднуют (пейсачат))))...весело то как им тут...
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01.04.2021 19:09
+14
значит ты сейчас в крыму
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01.04.2021 20:12
+13
"Один израильский паломник в Умани подстрелил другого
..."

Зе Каломойшу чи навпаки?
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01.04.2021 19:11
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ой как они хорошо у нас отдыхают-празднуют (пейсачат))))...весело то как им тут...
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01.04.2021 19:09 Ответить
Та хай перемочат одне одного !! Меньше сміття на вулицях Умані буде !!!)))
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01.04.2021 20:02 Ответить
та не шумите )))) (а то люди подумают что их кто-то там раборонял ))))
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01.04.2021 20:05 Ответить
Один израильский паломник в Умани подстрелил другого.

==================
****! Антисемиты!
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01.04.2021 20:24 Ответить
при чем обое...))) чи оба? чи оба-двое ))))
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01.04.2021 20:31 Ответить
Молодь іх їде в Умань відпочити ,наркота ,баби !!!)))
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01.04.2021 20:33 Ответить
когда-то смотрел репортаж...так шо-то не порадовался за местных ))))
но оне...все жезнерадостные ))) на Земле Обетованной такое б не позволили вытворять ))))
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01.04.2021 20:35 Ответить
открою тебе секрет, в Израиле и не такое происходит, несмотря на то, что полиция действует там в разы жестче чем в Украине!
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01.04.2021 21:37 Ответить
возможно...но украинцы ж не едут туда отрываться как скаженые...
они ведут себя более менее пристойно...или нет? ))))
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01.04.2021 21:47 Ответить
да кто-как, иначе почему регулярно депортируют?
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01.04.2021 22:10 Ответить
ваще не в курсе )))
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01.04.2021 22:11 Ответить
Обидва.
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02.04.2021 01:56 Ответить
Підскажіть йому,що й на Банкову зайти не помішає.
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01.04.2021 20:55 Ответить
"Один израильский паломник в Умани подстрелил другого
..."

Зе Каломойшу чи навпаки?
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01.04.2021 19:11 Ответить
Дати йому якись кулемет ,хай з пару десятків наваляє !!!)))
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01.04.2021 20:07 Ответить
навпаки... бо Зе "пєрєстал стрєлять" ще в 2019, спитайте у путіна, він підтвердить...
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01.04.2021 20:18 Ответить
Горячие еврейские парни.
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01.04.2021 19:11 Ответить
дуэлянты хреновые (ударение где захотите))))))
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01.04.2021 20:05 Ответить
У них всё ещё Новый Год?
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01.04.2021 19:12 Ответить
там вистроїли цілий квартал і зовсім недавно, живуть на пртязі року
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01.04.2021 19:30 Ответить
Цьому бедламу вже понад 30 років !!)))
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01.04.2021 20:09 Ответить
Так это получается, что нет никаких ограничений на въезд иностранцев в Украину в нынешний период максимального подъёма эпидемии вируса ?

Кстати, израильские дуэлянты - парни не робкого десятка, если в разгар чудовищной пандемии сели в самолёт, долетели до Киева, потом пол-Украины проехали до Умани, заселились в гостиницу: каждый день в контакте с сотнями посторонних людей ели, пили, гуляли...
Ну, прямо камикадзе..
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01.04.2021 20:46 Ответить
Ви наївний ... Вони вже вакциновані. Тому ...
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01.04.2021 20:52 Ответить
тю, а почему нє тєракт??? один антисеміт хотів прикінчити іншого
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01.04.2021 19:12 Ответить
🙃
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01.04.2021 19:58 Ответить
А может у них дуэль была и взаимных претензий они не имеют!
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01.04.2021 19:14 Ответить
Як воно зброю перевезло?
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01.04.2021 19:14 Ответить
Никак.
Просто купил: в продаже полно сигнальных пистолетов, переделанных под травматические патроны.
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01.04.2021 19:19 Ответить
Один израильский паломник в Умани подстрелил другого - Цензор.НЕТ 640
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01.04.2021 19:14 Ответить
А может это президенты Украины разбирались?
-Судя по тому, как украинцы записывают в евреи, всех своих президентов,
так не исключено...
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01.04.2021 19:18 Ответить
А янелоха й записувати не потрібно.
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01.04.2021 20:56 Ответить
пусть бы самоубились пейсато-мерзкие твари
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01.04.2021 19:18 Ответить
Если в кране нет воды...
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01.04.2021 19:22 Ответить
значит ты сейчас в крыму
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01.04.2021 20:12 Ответить
дело молодое... пострелялись за барышню, может украл один у другого...уверен, что не за цадика...
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01.04.2021 19:24 Ответить
та прям сенсація , хай собі розважаються
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01.04.2021 19:33 Ответить
озабоченный израильский посол будет опять кричать об "антисимитизме"
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01.04.2021 19:39 Ответить
Будьте добры, пусть отсидит у Вас в Украине. У нас не тюрьмы, а санатории.
И вообще, у наших гопников (арсов) очень принято в Умань ездить. Ездящие в Умань- реально социальное клеймо ( или упоротые ортодоксы, либо местные селюки)
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01.04.2021 19:45 Ответить
Иностранцы у нас сидят в Менской колонии №91 вместе с ментами и чиновниками. Так что у нас они тоже в "санаторном режиме".
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01.04.2021 20:01 Ответить
В Умань багато бомжей ізраїльских приїздить ,за когось молитись !!!)))
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01.04.2021 20:05 Ответить
я не знаю как они молятся ))) но после них...такое.... (хоть наших Святых выноси )))))
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01.04.2021 20:08 Ответить
Я уманчанин,дуже голосно моляться !!! Багатій за браком часу , може за власні гроши проплатити тур в Умань ,щоб бомж за нього помолився і багатію буде прощення!! )))
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01.04.2021 20:14 Ответить
ой как Вам свезло))))
хоть Днепр когда-то обзывали Днепрожидовск )))) у нас они только синагоги самые большие в Европе строят... так шо им есть где...пейсами потрусить ))))

Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 6790 Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 7849Один ізраїльський паломник в Умані підстрелив іншого - Цензор.НЕТ 6547

...
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01.04.2021 20:29 Ответить
Виходить єврейська громада на крадені Боголюбовим і Коломойським кошти відгрохала у Дніпрі палац ??
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01.04.2021 20:51 Ответить
Менора построена была еще до российско-украинской войны, в 2012 году - открыли
(та шо не на войне в тот раз они наживались)
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01.04.2021 20:56 Ответить
Хто пише про війну ?
До 2012 року Коломойский з Боголюбовим бізнесом не займались ?
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01.04.2021 21:32 Ответить
там не только Коломойский с Боголюбовым вкладывались...
а они и до войны...и во время войны...и думаю и после...
(думаю Вы это и без меня знаете и догадываетесь)
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01.04.2021 21:37 Ответить
пограбували Приват банк і всю Україну, набудували мінор з синагогами щоб гріхи за те змивать...
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02.04.2021 09:28 Ответить
Даже у иностранцев в Украине есть нелегальные короткостволы. А вот у украинцев легальных нет и не предвидится.
"Вільні люди мають зброю, раби-ні! "
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01.04.2021 19:54 Ответить
Это какой то еврейский фашист-антисимит.
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01.04.2021 20:15 Ответить
нормальный поломник. а говорят еврей еврею глаз не выклюет. а хрен там.....
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01.04.2021 20:24 Ответить
краще вороги євреїв - самі євреї ... це давно відомо
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01.04.2021 21:59 Ответить
А украинцы еще не дозрели до владения оружием....
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01.04.2021 20:38 Ответить
ЕврейЛайфМетерз
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01.04.2021 20:45 Ответить
Призначте того "стрільця" шерифом в Умані і він зробить за нас всю справу.
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01.04.2021 20:55 Ответить
Ашо, мне нравицца такой халоймес...
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01.04.2021 21:12 Ответить
Какой только швали нет в Украине. У нас своего дерьма хватает, так еще всякий биомусор к нам во все щели лезет.
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01.04.2021 22:37 Ответить
 
 