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Блоковано діяльність незаконного російського фінансового проєкту "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала протиправну схему, організовану російським холдингом у нашій країні. Організатори незаконно привласнювали десятки млн грн українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера "Just2Trade".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили "фінпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність.

Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з "клієнтом".

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора.

Триває досудове слідство.

В СБУ просять постраждалих вкладників проєкту "Just2Trade" звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.

Зазначається, що права на проєкт належать російському холдингу "Фінам", який має сумнівну репутацію в ділових колах. За розробленою організаторами схемою інвестори навіть не набували право власності на цінні папери та інші фінансові інструменти.

Блоковано діяльність незаконного російського фінансового проєкту Just2Trade, - СБУ 01
Блоковано діяльність незаконного російського фінансового проєкту Just2Trade, - СБУ 02
Блоковано діяльність незаконного російського фінансового проєкту Just2Trade, - СБУ 03

Автор: 

шахрайство (1092) росія (65379) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+11
СБУ должна неофициально создавать такие же брокерские конторы и грабить доверчивых россиянцев..
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02.04.2021 17:13
+6
Пока на свете живи дураки, обманывать нам, стало быть, с руки.
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02.04.2021 17:07
+4
...В НКЦБФР отмечают, что проект Just2Trade Online является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта https://delo.ua/redirect/goto/whotrades.com%7C%7Cfeed/ WhoTrades , который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название компании WhoTrades, чтобы убедиться в нечестной мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online Ltd.
Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу https://delo.ua/redirect/goto/www.finam.ru%7C%7C/ "ФИНАМ" , который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-investkompanija-zapustila-na-ukrains-359548/
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02.04.2021 17:10
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Пока на свете живи дураки, обманывать нам, стало быть, с руки.
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02.04.2021 17:07 Відповісти
дєньгі партії Ка Пе Ес Ес в работє чєрєз Кіпр
сайт живой
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02.04.2021 17:07 Відповісти
Politico: Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським https://babel.ua/news/61835-politico-bayden-sogodni-provede-telefonnu-rozmovu-z-zelenskim
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02.04.2021 17:09 Відповісти
...В НКЦБФР отмечают, что проект Just2Trade Online является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта https://delo.ua/redirect/goto/whotrades.com%7C%7Cfeed/ WhoTrades , который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название компании WhoTrades, чтобы убедиться в нечестной мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online Ltd.
Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу https://delo.ua/redirect/goto/www.finam.ru%7C%7C/ "ФИНАМ" , который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-investkompanija-zapustila-na-ukrains-359548/
показати весь коментар
02.04.2021 17:10 Відповісти
СБУ должна неофициально создавать такие же брокерские конторы и грабить доверчивых россиянцев..
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02.04.2021 17:13 Відповісти
стало быть участвовал один россиянин, остальные украинцы....... виновата Россия по любому.
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02.04.2021 17:18 Відповісти
Я начальник - ты дурак!
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02.04.2021 17:51 Відповісти
Пролетели не бедные лохи.И поделом.
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02.04.2021 18:10 Відповісти
какие же все справедливые и честные на фото
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02.04.2021 18:40 Відповісти
А как обстоят дела с расследованием деятельности ForexTrend и нескольких аффилиатов? Уже все расследовали? Все бапки поделили?

Имитация борьбы с финансовыми пирамидами со стороны СБУ. Закрывают ихтолько тогда, когда они прилично денег нагребут, затем доят их... В конечном итоге никто из организаторов не сидит. Показуха...
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02.04.2021 18:56 Відповісти
Банальная кухня Форекса и работает дальше
https://just2trade.online/ru/
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02.04.2021 19:59 Відповісти
Опустили кілька десятків лохів - то так їм і треба. Тільки дебіл може робити передоплату в інтернеті, навіть замовляючи шкарпетки і зубну пасту на 200грн. Жадність спрацьовує " 1 штука стоит 400грн, 2 штуки 350, при предоплате скидка 30% и бесплатная доставка". Дурачки: хочеш щось купити перевіряй ціни на епіцентрі, розетці та ол.х, оплата тільки після доставки після перевірки посилки. А цінні папери по інтернету ? як докажеш право власності на них. Без лоха и жизнь плоха, лох не мамонт не вимре. Вєличайший аферіст ********** Бєня каламойский вчить, що схеми без лохів не працюють, у тому числі коли на місці лоха виступає держава (звичайно що не по наївності, а за хабарі представникам держави)
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02.04.2021 20:08 Відповісти
 
 