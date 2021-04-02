Блоковано діяльність незаконного російського фінансового проєкту "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала протиправну схему, організовану російським холдингом у нашій країні. Організатори незаконно привласнювали десятки млн грн українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера "Just2Trade".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили "фінпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність.

Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з "клієнтом".

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Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора.

Триває досудове слідство.

В СБУ просять постраждалих вкладників проєкту "Just2Trade" звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.

Зазначається, що права на проєкт належать російському холдингу "Фінам", який має сумнівну репутацію в ділових колах. За розробленою організаторами схемою інвестори навіть не набували право власності на цінні папери та інші фінансові інструменти.





