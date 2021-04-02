Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Организаторы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что схему организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность.

Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, злоумышленники блокировали связь с "клиентом".

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Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность и работу на страну-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.

В СБУ просят пострадавших вкладчиков проекта "Just2Trade" обращаться по телефонам: 0933798814, 0669932484.

Отмечается, что права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", который имеет сомнительную репутацию в деловых кругах. По разработанной организаторами схеме инвесторы даже не приобретали право собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

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