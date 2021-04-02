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Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Организаторы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что схему организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность.

Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, злоумышленники блокировали связь с "клиентом".

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Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность и работу на страну-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.

В СБУ просят пострадавших вкладчиков проекта "Just2Trade" обращаться по телефонам: 0933798814, 0669932484.

Отмечается, что права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", который имеет сомнительную репутацию в деловых кругах. По разработанной организаторами схеме инвесторы даже не приобретали право собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

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Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта Just2Trade, - СБУ 01
Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта Just2Trade, - СБУ 02
Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта Just2Trade, - СБУ 03

Автор: 

мошенничество (1230) россия (95683) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+11
СБУ должна неофициально создавать такие же брокерские конторы и грабить доверчивых россиянцев..
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02.04.2021 17:13
+6
Пока на свете живи дураки, обманывать нам, стало быть, с руки.
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02.04.2021 17:07
+4
...В НКЦБФР отмечают, что проект Just2Trade Online является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта https://delo.ua/redirect/goto/whotrades.com%7C%7Cfeed/ WhoTrades , который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название компании WhoTrades, чтобы убедиться в нечестной мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online Ltd.
Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу https://delo.ua/redirect/goto/www.finam.ru%7C%7C/ "ФИНАМ" , который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-investkompanija-zapustila-na-ukrains-359548/
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02.04.2021 17:10
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Пока на свете живи дураки, обманывать нам, стало быть, с руки.
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02.04.2021 17:07 Ответить
дєньгі партії Ка Пе Ес Ес в работє чєрєз Кіпр
сайт живой
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02.04.2021 17:07 Ответить
Politico: Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським https://babel.ua/news/61835-politico-bayden-sogodni-provede-telefonnu-rozmovu-z-zelenskim
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02.04.2021 17:09 Ответить
...В НКЦБФР отмечают, что проект Just2Trade Online является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта https://delo.ua/redirect/goto/whotrades.com%7C%7Cfeed/ WhoTrades , который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название компании WhoTrades, чтобы убедиться в нечестной мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online Ltd.
Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу https://delo.ua/redirect/goto/www.finam.ru%7C%7C/ "ФИНАМ" , который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-investkompanija-zapustila-na-ukrains-359548/
показать весь комментарий
02.04.2021 17:10 Ответить
СБУ должна неофициально создавать такие же брокерские конторы и грабить доверчивых россиянцев..
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02.04.2021 17:13 Ответить
стало быть участвовал один россиянин, остальные украинцы....... виновата Россия по любому.
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02.04.2021 17:18 Ответить
Я начальник - ты дурак!
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02.04.2021 17:51 Ответить
Пролетели не бедные лохи.И поделом.
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02.04.2021 18:10 Ответить
какие же все справедливые и честные на фото
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02.04.2021 18:40 Ответить
А как обстоят дела с расследованием деятельности ForexTrend и нескольких аффилиатов? Уже все расследовали? Все бапки поделили?

Имитация борьбы с финансовыми пирамидами со стороны СБУ. Закрывают ихтолько тогда, когда они прилично денег нагребут, затем доят их... В конечном итоге никто из организаторов не сидит. Показуха...
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02.04.2021 18:56 Ответить
Банальная кухня Форекса и работает дальше
https://just2trade.online/ru/
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02.04.2021 19:59 Ответить
Опустили кілька десятків лохів - то так їм і треба. Тільки дебіл може робити передоплату в інтернеті, навіть замовляючи шкарпетки і зубну пасту на 200грн. Жадність спрацьовує " 1 штука стоит 400грн, 2 штуки 350, при предоплате скидка 30% и бесплатная доставка". Дурачки: хочеш щось купити перевіряй ціни на епіцентрі, розетці та ол.х, оплата тільки після доставки після перевірки посилки. А цінні папери по інтернету ? як докажеш право власності на них. Без лоха и жизнь плоха, лох не мамонт не вимре. Вєличайший аферіст ********** Бєня каламойский вчить, що схеми без лохів не працюють, у тому числі коли на місці лоха виступає держава (звичайно що не по наївності, а за хабарі представникам держави)
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02.04.2021 20:08 Ответить
 
 