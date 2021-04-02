Блокирована деятельность незаконного российского финансового проекта "Just2Trade", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Организаторы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что схему организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность.
Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, злоумышленники блокировали связь с "клиентом".
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность и работу на страну-агрессора.
Продолжается досудебное следствие.
В СБУ просят пострадавших вкладчиков проекта "Just2Trade" обращаться по телефонам: 0933798814, 0669932484.
Отмечается, что права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", который имеет сомнительную репутацию в деловых кругах. По разработанной организаторами схеме инвесторы даже не приобретали право собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
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Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу https://delo.ua/redirect/goto/www.finam.ru%7C%7C/ "ФИНАМ" , который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-investkompanija-zapustila-na-ukrains-359548/
Имитация борьбы с финансовыми пирамидами со стороны СБУ. Закрывают ихтолько тогда, когда они прилично денег нагребут, затем доят их... В конечном итоге никто из организаторов не сидит. Показуха...
https://just2trade.online/ru/