Меморіал "Героям-добровольцям" розмалювали в Лисичанську, - Нацполіція. ФОТО

На Луганщині поліцейські розшукують правопорушників, які розмалювали пам'ятник "Героям-добровольцям". За фактом наруги над пам'ятником і пам'яттю про захисників Незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України поліцейські почали досудове розслідування.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що вчора до поліції Лисичанська звернулася місцева жителька з повідомленням про те, в районі Палацу культури розмалювали меморіал "Героям-добровольцям".

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що приблизно о 6 ранку невстановлена ​​особа замалювала фарбою первинні написи на пам'ятнику.

"Відомості щодо цієї події внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 297 КК України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння", - зазначила Погукай.

