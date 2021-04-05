УКР
Меморіал "Героям-добровольцям" розмалювали в Лисичанську, - Нацполіція. ФОТО

На Луганщині поліцейські розшукують правопорушників, які розмалювали пам'ятник "Героям-добровольцям". За фактом наруги над пам'ятником і пам'яттю про захисників Незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України поліцейські почали досудове розслідування.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що вчора до поліції Лисичанська звернулася місцева жителька з повідомленням про те, в районі Палацу культури розмалювали меморіал "Героям-добровольцям".

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що приблизно о 6 ранку невстановлена ​​особа замалювала фарбою первинні написи на пам'ятнику.

"Відомості щодо цієї події внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 297 КК України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння", - зазначила Погукай.

Меморіал Героям-добровольцям розмалювали в Лисичанську, - Нацполіція 01

Автор: 

Лисичанськ (315) пам’ятник (933) вандалізм (438) Погукай Тетяна (30) Луганська область (4919)
+25
Конченая вата.
05.04.2021 10:47 Відповісти
+17
совкодрочеры мацковского "мира" вылезли из схрона...
05.04.2021 10:47 Відповісти
+12
У тупорылой ваты и совкодрочеров весеннее обострение
05.04.2021 10:49 Відповісти
Конченая вата.
05.04.2021 10:47 Відповісти
совкодрочеры мацковского "мира" вылезли из схрона...
05.04.2021 10:47 Відповісти
На тех территориях преобладает кацапский ген и менталитет, они себя никогда не воспринимали украинцами.
05.04.2021 10:48 Відповісти
У тупорылой ваты и совкодрочеров весеннее обострение
05.04.2021 10:49 Відповісти
Разрисовать лисичанск портретами Бандеры. Это на пiд-рашек как ладан на них же действует.
05.04.2021 10:49 Відповісти
Хто там казав про вибори у лугандонії?
05.04.2021 10:50 Відповісти
Ленин это европейский тренд. Недавно в Испании были погромы, из-за того что посадили одного "ленинца", за оскорбление в Твиттере короля Испании.

Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1839
05.04.2021 10:54 Відповісти
25 баксов зажали камеру поставить ..Это уже не первый раз
05.04.2021 10:54 Відповісти
Аваков, ау, лови чортів.
05.04.2021 10:56 Відповісти
Ніколи бо ФОПи недоєні порозбігаються.
05.04.2021 11:24 Відповісти
аксьоновщіна йде до вру.
05.04.2021 10:59 Відповісти
надо им по всему говночанску нахерячить под трафарет такое граффити, шоб их парализовало и глаза вытекли :
Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1520
05.04.2021 11:00 Відповісти
Президент Украины уехал в арабию в то время когда российские оккупанты подтягивают свою технику для нападения на Украину, население в буферной зоне между Мацквой и Киевом нервничает и не знает кто кого победит, потому стараются выслуживаться московским оккупантам, они одного не понимают, что оккупационные российские войска их не обойду , даже если они будут петь пени русские, Во поле берёзка стояла, во поле кудрявая стояла, люли люли стояла.
05.04.2021 11:03 Відповісти
эти дебилы не понимают до сих пор, что для кацапов они чужие, такие же "хохлы" как и все остальное население Украины, и убивать их будут не спрашивая на какой мове гутарит, и кем он себя воспринимает, украинцем или нет.
05.04.2021 11:06 Відповісти
Не удивлен. Я недалеко от Лисичанска живу, и знаю какие там ватники и сепары живут. Надо было их сильнее с артиллерии херачить в 2014 году!
05.04.2021 11:06 Відповісти
Добре тролишь і розпалюєшь, кацапська наволочь!
05.04.2021 11:27 Відповісти
Сам ти свинособака лаптєнога!
05.04.2021 11:35 Відповісти
совкодрочеры слов не понимают, только силу... херачить нужно было не только с артилерии, херячить всю мразь подряд которая ложилась в 14-м под наши БТРы, пытаясь не пропускать... технику не останавливая...
05.04.2021 14:03 Відповісти
Ленин жив - он вечно будет с нами,
В каждом сердце честном он живёт.
И родное ленинское знамя
По дороге жизни нас ведёт.....

это уже выбито в мозгах как тату
хер с ними, наше дело правое, а они пусть на Ленина дрочат....
05.04.2021 11:12 Відповісти
Кондоми сепарськi....
05.04.2021 11:20 Відповісти
Це ж воно, падло, потайки вилізло з мавзолею, потайки перетнуло кордон, вкрало у когось фарбу, нашкодило і знову пірнуло у мавзолей. Без осикового кілка тут не обійтися.
05.04.2021 11:22 Відповісти
Зе кажется шо войнв уже кончилась. Какая разница. А тут работы, непочатый край.Поставить камеру и карать жестоко.Не нравится Украина - запоребрик в ордынский мир.
05.04.2021 11:32 Відповісти
 
 