4 684 22

Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция. ФОТО

На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам". По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины полицейские начали досудебное расследование.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что вчера в полицию Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, в районе Дворца культуры разрисовали мемориал "Героям-добровольцам".

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6 утра неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.

"Сведения относительно этого инцидента внесены в реестр с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющего отношение к его совершению", - отметила Погукай.

Мемориал Героям-добровольцам разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция 01

Конченая вата.
05.04.2021 10:47 Ответить
совкодрочеры мацковского "мира" вылезли из схрона...
05.04.2021 10:47 Ответить
На тех территориях преобладает кацапский ген и менталитет, они себя никогда не воспринимали украинцами.
05.04.2021 10:48 Ответить
У тупорылой ваты и совкодрочеров весеннее обострение
05.04.2021 10:49 Ответить
Разрисовать лисичанск портретами Бандеры. Это на пiд-рашек как ладан на них же действует.
05.04.2021 10:49 Ответить
Хто там казав про вибори у лугандонії?
05.04.2021 10:50 Ответить
Ленин это европейский тренд. Недавно в Испании были погромы, из-за того что посадили одного "ленинца", за оскорбление в Твиттере короля Испании.

Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1839
05.04.2021 10:54 Ответить
25 баксов зажали камеру поставить ..Это уже не первый раз
05.04.2021 10:54 Ответить
Аваков, ау, лови чортів.
05.04.2021 10:56 Ответить
Ніколи бо ФОПи недоєні порозбігаються.
05.04.2021 11:24 Ответить
аксьоновщіна йде до вру.
05.04.2021 10:59 Ответить
надо им по всему говночанску нахерячить под трафарет такое граффити, шоб их парализовало и глаза вытекли :
Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1520
05.04.2021 11:00 Ответить
Президент Украины уехал в арабию в то время когда российские оккупанты подтягивают свою технику для нападения на Украину, население в буферной зоне между Мацквой и Киевом нервничает и не знает кто кого победит, потому стараются выслуживаться московским оккупантам, они одного не понимают, что оккупационные российские войска их не обойду , даже если они будут петь пени русские, Во поле берёзка стояла, во поле кудрявая стояла, люли люли стояла.
05.04.2021 11:03 Ответить
эти дебилы не понимают до сих пор, что для кацапов они чужие, такие же "хохлы" как и все остальное население Украины, и убивать их будут не спрашивая на какой мове гутарит, и кем он себя воспринимает, украинцем или нет.
05.04.2021 11:06 Ответить
Не удивлен. Я недалеко от Лисичанска живу, и знаю какие там ватники и сепары живут. Надо было их сильнее с артиллерии херачить в 2014 году!
05.04.2021 11:06 Ответить
Добре тролишь і розпалюєшь, кацапська наволочь!
05.04.2021 11:27 Ответить
Сам ти свинособака лаптєнога!
05.04.2021 11:35 Ответить
совкодрочеры слов не понимают, только силу... херачить нужно было не только с артилерии, херячить всю мразь подряд которая ложилась в 14-м под наши БТРы, пытаясь не пропускать... технику не останавливая...
05.04.2021 14:03 Ответить
Ленин жив - он вечно будет с нами,
В каждом сердце честном он живёт.
И родное ленинское знамя
По дороге жизни нас ведёт.....

это уже выбито в мозгах как тату
хер с ними, наше дело правое, а они пусть на Ленина дрочат....
05.04.2021 11:12 Ответить
Кондоми сепарськi....
05.04.2021 11:20 Ответить
Це ж воно, падло, потайки вилізло з мавзолею, потайки перетнуло кордон, вкрало у когось фарбу, нашкодило і знову пірнуло у мавзолей. Без осикового кілка тут не обійтися.
05.04.2021 11:22 Ответить
Зе кажется шо войнв уже кончилась. Какая разница. А тут работы, непочатый край.Поставить камеру и карать жестоко.Не нравится Украина - запоребрик в ордынский мир.
05.04.2021 11:32 Ответить
 
 