Мемориал "Героям-добровольцам" разрисовали в Лисичанске, - Нацполиция. ФОТО
На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам". По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины полицейские начали досудебное расследование.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.
Она уточнила, что вчера в полицию Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, в районе Дворца культуры разрисовали мемориал "Героям-добровольцам".
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6 утра неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.
"Сведения относительно этого инцидента внесены в реестр с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющего отношение к его совершению", - отметила Погукай.
В каждом сердце честном он живёт.
И родное ленинское знамя
По дороге жизни нас ведёт.....
это уже выбито в мозгах как тату
хер с ними, наше дело правое, а они пусть на Ленина дрочат....