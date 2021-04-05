11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі. ВІДЕО+ФОТО

Дівчата в компанії ще трьох десятків моделей з Білорусі, Молдови та Росії оголеними позували для відео на балконі висотної будівлі.

Інформацію про затримання наших співвітчизниць підтвердили в Міністерстві закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

"3 квітня поліція Дубая затримала групу осіб у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - одинадцять громадянок України", - розповіли в МЗС.

Там додали, що українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок і з'ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул повинен відвідати затриманих.

Їм загрожує серйозне покарання - від штрафу в $ 1500 до півроку у в'язниці.

Частина ЗМІ повідомляє, що організував зйомку російський IT-підприємець Олексій Концов, засновник міжнародної компанії Involta. Інші видання стверджують, що Концов непричетний до зйомок: він знімав номер в сусідньому готелі і поділився побаченим на балконі зі своїми підписниками. Концов затриманий. Навіть якщо він не має стосунку до організації зйомок, його можуть притягнути за публікацію фото з оголеними жінками.

"Поліція Дубая попереджає про неприйнятність такої поведінки, яке не відповідає цінностям і етиці еміратського суспільства", - йдеться в заяві правоохоронних органів Дубая.

В Об'єднаних Арабських Еміратах діють жорсткі правила, що регламентують зовнішній вигляд. Одяг повинен бути стриманою і закривати більшу частину тіла. Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте і прозорі сукні.