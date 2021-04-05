УКР
11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі. ВІДЕО+ФОТО

Дівчата в компанії ще трьох десятків моделей з Білорусі, Молдови та Росії оголеними позували для відео на балконі висотної будівлі.

Інформацію про затримання наших співвітчизниць підтвердили в Міністерстві закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

"3 квітня поліція Дубая затримала групу осіб у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - одинадцять громадянок України", - розповіли в МЗС.

Там додали, що українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок і з'ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул повинен відвідати затриманих.

Їм загрожує серйозне покарання - від штрафу в $ 1500 до півроку у в'язниці.

11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі 01

11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі 02

Частина ЗМІ повідомляє, що організував зйомку російський IT-підприємець Олексій Концов, засновник міжнародної компанії Involta. Інші видання стверджують, що Концов непричетний до зйомок: він знімав номер в сусідньому готелі і поділився побаченим на балконі зі своїми підписниками. Концов затриманий. Навіть якщо він не має стосунку до організації зйомок, його можуть притягнути за публікацію фото з оголеними жінками.

"Поліція Дубая попереджає про неприйнятність такої поведінки, яке не відповідає цінностям і етиці еміратського суспільства", - йдеться в заяві правоохоронних органів Дубая.

Також читайте: "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит

11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі 03

В Об'єднаних Арабських Еміратах діють жорсткі правила, що регламентують зовнішній вигляд. Одяг повинен бути стриманою і закривати більшу частину тіла. Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте і прозорі сукні.

+41
у курвів не має національності.
05.04.2021 16:38 Відповісти
+33
Несколько десятков проституток заняли шпальты газет во всем мире )) Писать больше не о чем? ))
05.04.2021 16:30 Відповісти
+27
Эх редакторы. Лица надо было лентой на фото закрывать, а не то, что вы закрыли
05.04.2021 16:28 Відповісти
Девушки среди в компании еще трех десятков моделей из Беларуси, Молдовы и России обнаженными позировали для видео на балконе высотного здания. Источник: https://censor.net/ru/p3257737

BL*AD - ЯКИЙ КАЦАП СОСТАВЛЯЛ ЗАГОЛОВОК ДО СТАТТІ ?

Все у дусі кацапів - українки повії, а рацєянкі всі вицокоморальні, ТАМ ЖЕ ЧОРНИМ
ПО БІЛОМУ СКАЗАНО ЩО ОКРІМ УКРАЇНОК БУЛО МІНІМУМ 20 ДІВЧАТ З КАЦАПІЇ,
БЕЛАРУСІ, МОЛДОВИ
05.04.2021 21:48 Відповісти
Мендель з Зе там не фотографувались на балконі ? Чому так ?
05.04.2021 21:51 Відповісти
ДО РЕЧІ, А ДЕ ТАМ СКАЗАНО ЩО ВОНИ УКРАЇНКИ -
НА ДУПІ ГЕРБ З ТРИЗУБОМ ЧИ ЯК ?
05.04.2021 21:53 Відповісти
В Емірати без пачпорту не пускають.
06.04.2021 07:51 Відповісти
Фаина Раневская на гонения "голубых" говорила о том, что какое кому дело до того, как кто распоряжается своей жопой!
Можно почти так же сказать об этих молодых женщинах...
Молодость коротка. Женская привлекательность ещё короче. Они спешат заработать своей "кормилицей" на сносное житье. Потом после -десяти кому они будут нужны?
05.04.2021 21:56 Відповісти
нет, это не одно и то же... такие действа, фотосессии для календарей, журналов, делают на закрытой территории, снимают отели, закрывают их, и там снимают хоть порно, хоть подобные фотосессии устраивают...а не трясут мудями перед публикой в мусульманской стране.
у вас неправильная аналогия, неправильные выводы и логика хромает. всему свое место. Раневская все правильно сказала, секс между двумя взрослыми людьми, хоть бы и геями- их личное дело, но когда его не выставляют напоказ, конечно же...
05.04.2021 22:30 Відповісти
Я совсем упустил из виду, что это возмутительное событие произошло в мусульманской стране.Ай-яй-яй!!!
Ну что же, пусть им отрежут головы (по законам Шариата) или забьют насмерть камнями, правильно?
Вот это будет МОРАЛЬНЫМ ответом на АМОРАЛЬНЫЕ фотосессии девчонок!

На переговорах в Катаре представитель украинской делегации Ермак сидел закинув ногу на ногу, показывая шейхам подмётки своих ботинок. За такое ПУБЛИЧНОЕ оскорбление могут точно наступить последствия международного характера.
И что???
05.04.2021 23:02 Відповісти
не утрируйте и не валите все в одну кучу. максимализм позволителен в подростковом возрасте, как и привычка все валить в одну кучу, позже это уже признак идиотизма и инфантильности... крайности, как-то голову долой- один из признак диких *********. тщательнее надо.

вот вам насчет идиотизма *********.)) гениальная Анна Рассел -

https://youtu.be/VRCKyhYp4NI
05.04.2021 23:09 Відповісти
Контрпропаганда середины прошлого века. Довольно посредственная как для "гениальной Анны Рассел".
Хотя, в чем-то она и права, ГИПЕРутрируя сюжет своей репризы.

А по-сути, мне плевать на десяток дурочек-дырочек.
Незнание не освобождает...
05.04.2021 23:21 Відповісти
все з вами зрозумiло.. не затримую)
показати весь коментар
Можете выбрать вариант:" Нах...нагель" или "нах...Фогель".
05.04.2021 23:30 Відповісти
на-та-ша, два ****** i наша...тьфу, iстоти з мiзками рибок-гупi
05.04.2021 22:26 Відповісти
***** вони і в Африке *****.
05.04.2021 22:31 Відповісти
Нічого собі - у Вас висновки.
А клієнтів їм хто виховує ?
06.04.2021 01:28 Відповісти
а клієнтів їм ви на виборах наголосували
06.04.2021 08:36 Відповісти
Це хіба що у країнах з шаріатом заборонено.В у всіх країнах західного світу таке є.В тому ж совці також усіляке було.Навіть ті ж козаки,були великими розпусниками і тоді також усіляке було.Та й ми ж не хочемо,щоб Україна була найкраща країна Європи.І щоб тут люди були багаті.
06.04.2021 01:32 Відповісти
Дояркой нынче быть не модно. Покажи сиськи и весь мир у твоих ног
05.04.2021 22:57 Відповісти
Якщо ахмеди цих курвів використають за прямим призначенням, а потім заб'ють камінням, не журитимусь.
05.04.2021 22:59 Відповісти
Подставили украинского президента, отомстили арабы за нарушение этикета Ермаком,
06.04.2021 01:02 Відповісти
Их оштрафовали за то, что без масок.
06.04.2021 01:04 Відповісти
Проституток собрали в одном месте и за деньги. Раньше это *******.м называли, а действующих лиц ****.ми, а сейчас - флешмоб. Завтра первый пианист с балкона своего офиса будет трясти кое-чем за деньги, разумеется.
06.04.2021 01:27 Відповісти
Таку маячню дописувачі пишуть.Ви звідки вирвалися,з лісу? В західному світі практично все дозволено.Що ви на цих дівчат напали? Ви би краще на олігархах злість зганяли.А то вони з України десятки мільярдів доларів вивезли,чи навіть сотні.
06.04.2021 01:35 Відповісти
Але я не пригадую, щоб верениця шльондр білим днем фотографувалася голими в місті.
Навіть на Заході.
Та й вештатися оголеним вулицями ніде не дозволено.
Є відведені місця (наприклад, нудистські пляжі) - вперед.
06.04.2021 01:49 Відповісти
На заході навіть публічне порно є і різні порно фестивалі відбувались.Можуть і штрафи дають,а може і ні.Але таке є.А тут взагалі тільки легка еротика.У вас за таке не садять.І у вас там усіляке відбувалося до карантину.
06.04.2021 02:09 Відповісти
Отак - на вулиці, не відгороджено від людей / перехожих ?
Не можу повірити.
Це скарг би і позовів було ... Є норми поведінки в суспільстві.
06.04.2021 02:15 Відповісти
Ну є ж public porn,чи outdoor porn.А кому це заважає? Ніхто ж скарги не подавав. Я тільки бачив новину.що у вас заарештували 5 голих людей.але вони зробили аварію на автівці.
06.04.2021 02:23 Відповісти
Просто не звертають уваги. У вас же можуть наче ходити жінки з оголеними грудьми.Ну а тут ще деякі частини тіла відкриті.
06.04.2021 02:20 Відповісти
Мусила піти пошукати. То в Онтаріо дозволено. У нас не ходять.

Як жінка, не розумію цього. Для чого ? Мені б самій було не приємно чи зустріти таку, чи мати з нею справу (наприклад, на рандеву).
Всьому - своє місце і свій час.
ІМХО.
06.04.2021 02:27 Відповісти
Ну бачиш.Я відео з Онтаріо бачив.І з Торонто по моєму також.Я казав за саму Канаду,а не по регіонах.В США також не всюди дозволено порно наприклад.Я бачив з Небраски цілі порно фестивалі.В Європах також усіляке є.В Німеччині є публічні лазні,де з дітьми ходять і нічого.Кому як,ти народилася у нас і так була вихована.Я теж голим не бігав,але цього не забороняю.
06.04.2021 02:36 Відповісти
Та ні, я не забороняю, але мені справді було б не приємно.
Тому, що справді гарних тіл - не багато.
А дивитися на всякі пародії - перепрошую.
У окремих є бажання оголятися на публіці (часто - то відхилення). На вулиці - то ще й негігієнічно.
Для мене нагота - інтимне, не на показ, не для всіх.

Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе.
06.04.2021 04:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 ''Тому, що справді гарних тіл - не багато.''

Яка ти вибаглива.

''Ти маєш більш вільні погляди. 11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 4478 І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе. ''

Так,я люблю жінок.Я фемініст. 11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 4478
06.04.2021 04:30 Відповісти


Я теж люблю чоловіків, але мені не обов*язково для цього, щоб вони вешталися голими навколо. Так не цікаво. (Та й натовпи - нє, не потрібно, не подобається).
Роздягати - зовсім інше.
06.04.2021 04:40 Відповісти
Чоловікам подобається таке.Ті хто каже що ні,в більшості лицемірить.

І роздягати цікаво.І коли самі роздягаються,теж добре.
06.04.2021 04:48 Відповісти
Що подобається: ходити голими чи перебувати у натовпі голих дівчат ?
Чи те й те ? І решта, що докладається ? І побільше ...
06.04.2021 04:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Дивитися на голих дівчат,а можливо і ходити у натовпі.Ці хто тут збуджено пише і критикує це з чоловіків.Насправді це все подобається.
06.04.2021 04:54 Відповісти
Ти писати - пиши.
Але зі своєю дівчиною чи дружиною не здумай таке провернути.
Бо вона тобі очі видряпає зразу.

Може, раптом відпишуться ті, кому таке не подобається. Або не хоче. Не думаю, що то - універсальне. Є різні чоловіки.
06.04.2021 05:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Звісно що є різні чоловіки.Але в більшості,чоловікам це подобається.
06.04.2021 05:40 Відповісти
Я думаю, що тобі сьогодні снитимуться (хоч уже світанок в Україні) неймовірні сни.
Завтра спитаю, як спалося.
06.04.2021 05:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Мені завжди сняться хороші сни.
06.04.2021 05:57 Відповісти
А може дівчина також таке любить?
06.04.2021 05:41 Відповісти
Мусиш знайти собі таку.
В парі подібні речі повинні співпадати, інакше - важко. Хтось страждатиме.
А стосунки - то для щастя.
06.04.2021 05:50 Відповісти
Тут вже ж відписалися сьогодні.
06.04.2021 05:42 Відповісти
Хлопці обурилися, що вони зганьбили Україну.
06.04.2021 05:52 Відповісти
Чим саме зганьбили? У всіх країнах є подібне.Хлопці хочуть якийсь сталінський шаріат зробити.Але тільки для дівчат.Та й не хлопці це вже,а старигани.
06.04.2021 05:55 Відповісти
Тобто, нам попросити, щоб ви зробили таке саме в Україні ? Подивимось вже, ну ...
Сподобається - повторите. Порозглядаємо вашу красоту, повибираємо ...

Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))

P.S. Не ображайся тільки ! Я по-дружньому.
06.04.2021 06:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Та багато хто погодиться з чоловіків на таке.В порно ж йдуть зніматися.

''Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))''

Та за ними стоять особи з великими грошима.Мені там нічого не світить.
06.04.2021 10:32 Відповісти
Ти мені про інших чоловіків не розказуй !
Я конкретно тебе питаю : підеш ?
Отак фотографуватися, наприклад ? (про порно не запитую)
07.04.2021 04:56 Відповісти
А у тебя дочь есть?
06.04.2021 12:29 Відповісти
Тільки не потрібно ці питання задавати.Ви що думаєте.що я її на цеп посаджу.Доросла людина,це її життя буде.
06.04.2021 17:01 Відповісти
Главное чтобы тебе нравилось.
06.04.2021 18:40 Відповісти
животные
06.04.2021 01:36 Відповісти
Умно. Там как раз такое любят. Перелюб, алкоголь. Надо было ещё побогохульствовать для комплекта.
06.04.2021 01:39 Відповісти
Нельзя иудов допускать к мозгам шикс.
11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 5549
11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 2872
06.04.2021 01:39 Відповісти
Наша канадійська діаспора дуже здивована, чому «особи чоловічої статі» так збудилися на цій темі?

Це дубайська біржа праці, яка працевлаштовує повій з усього світу. Нехай голі дівчата побігають по хаті п'яні.
06.04.2021 02:39 Відповісти
Я думал, в Дубае все в офисах работают, а не смотрят в окно.
Наверное, ещё и в бинокль.
06.04.2021 02:44 Відповісти
Кандидати від парті\ "Слуга народа" на майбутніх парламентськіх виборах. Більше сосен - гарних і різних!
06.04.2021 03:21 Відповісти
Караул!

Vedmana та PERDATOR секасом займаються на Цензорі.
06.04.2021 04:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442467 Приєднаєшся?
06.04.2021 04:49 Відповісти
Вона вже активно приймає участь.
06.04.2021 09:04 Відповісти
Підтримую..жорсткі дії , як до організаторів фотозйомки так і до виконавців..
06.04.2021 04:54 Відповісти
То мабуть якийсь шейх собі на ніч кралю вибирав...
06.04.2021 05:07 Відповісти
А еще говорят "не родись красивой, а родись счастливой". ******!!! Для баб красивая внешность - это уже 90% устроенной жизни
06.04.2021 08:41 Відповісти
Голая фотосессия в мечети Шейха Заида набрала бы наибольшую популярность!
06.04.2021 09:00 Відповісти
Шлюхетні леді.
06.04.2021 09:14 Відповісти
Как скрепно шлюхи из Украины и России показывают что мы же братья. Как эпично
06.04.2021 10:00 Відповісти
они ж еще вчера были из кацапии...
06.04.2021 10:20 Відповісти
вот умеют же заголовки писать. типа, в таком виде и задерживали.
06.04.2021 10:35 Відповісти
Звичайні повії, постсовкова культура... а скільки галасу.
06.04.2021 11:08 Відповісти
так шо лучше пусть ходят в паранже замотаные до щиколоток ??? или жечь их ведьм на кост-
рах священных будем ??? пусть раздеваются если конечно есть что показать и не надо про це
ломудренный восток весь набор изысканных блюд и сексуальных игр и пресыщений как раз
от туда и пришёл вместе с дурью к стати которую к стати курили а потом уже белые завезли
табакокурение индейцам хотя точно этого никто не знает и какой такой змей научил Адама с
Евой трахаться тоже- гадина уползла бесследно и вовремя.......... а вот кто их оснастил перво
причинными устройствами грехопадения ни в одном ттх не написано......
06.04.2021 11:52 Відповісти
Два зеленых дурака подошвы всем демонстрировали, эти - сиськи с письками... Пляди не имеют гражданства.
06.04.2021 13:48 Відповісти
Если бы в Украине были, как в нормальных европейских странах, легализованы порно и проституция, то нашим женщинам не пришлось бы подвергать себя риску в других странах, а бюджет бы получал налоги. Вместо этого мозгами так и остались в пещерном совке
06.04.2021 14:23 Відповісти
Лучше блядовать в Эмиратах, чем жить и рожать на родине.
Я бы на месте МИД даже не занимался бы проблемами этих курв.
06.04.2021 15:22 Відповісти
эти девочки идут у них в рейтинге третьими....после верблюда и собаки..)))
06.04.2021 15:44 Відповісти
М-мм! 11 Голых красоток, да еще и украинок! Возьмите меня к себе, хотя бы не надолго
06.04.2021 17:31 Відповісти
ШКУРЫ !!!! МЯСО !!!!
06.04.2021 18:17 Відповісти
Да шо ж вы так на девочек набросились? Каждый торгует тем, в чем видит свое конкурентное преимущество. Нет мозгов, руки из жопы - можно и телом поторговать, шо не так?
Прекращайте вот эту вот свою ********** прекращайте вот.
06.04.2021 23:03 Відповісти
Русиш проститьют.
06.04.2021 23:16 Відповісти
