11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі. ВІДЕО+ФОТО
Дівчата в компанії ще трьох десятків моделей з Білорусі, Молдови та Росії оголеними позували для відео на балконі висотної будівлі.
Інформацію про затримання наших співвітчизниць підтвердили в Міністерстві закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".
"3 квітня поліція Дубая затримала групу осіб у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - одинадцять громадянок України", - розповіли в МЗС.
Там додали, що українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок і з'ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул повинен відвідати затриманих.
Їм загрожує серйозне покарання - від штрафу в $ 1500 до півроку у в'язниці.
Частина ЗМІ повідомляє, що організував зйомку російський IT-підприємець Олексій Концов, засновник міжнародної компанії Involta. Інші видання стверджують, що Концов непричетний до зйомок: він знімав номер в сусідньому готелі і поділився побаченим на балконі зі своїми підписниками. Концов затриманий. Навіть якщо він не має стосунку до організації зйомок, його можуть притягнути за публікацію фото з оголеними жінками.
"Поліція Дубая попереджає про неприйнятність такої поведінки, яке не відповідає цінностям і етиці еміратського суспільства", - йдеться в заяві правоохоронних органів Дубая.
В Об'єднаних Арабських Еміратах діють жорсткі правила, що регламентують зовнішній вигляд. Одяг повинен бути стриманою і закривати більшу частину тіла. Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте і прозорі сукні.
BL*AD - ЯКИЙ КАЦАП СОСТАВЛЯЛ ЗАГОЛОВОК ДО СТАТТІ ?
Все у дусі кацапів - українки повії, а рацєянкі всі вицокоморальні, ТАМ ЖЕ ЧОРНИМ
ПО БІЛОМУ СКАЗАНО ЩО ОКРІМ УКРАЇНОК БУЛО МІНІМУМ 20 ДІВЧАТ З КАЦАПІЇ,
БЕЛАРУСІ, МОЛДОВИ
НА ДУПІ ГЕРБ З ТРИЗУБОМ ЧИ ЯК ?
Можно почти так же сказать об этих молодых женщинах...
Молодость коротка. Женская привлекательность ещё короче. Они спешат заработать своей "кормилицей" на сносное житье. Потом после -десяти кому они будут нужны?
у вас неправильная аналогия, неправильные выводы и логика хромает. всему свое место. Раневская все правильно сказала, секс между двумя взрослыми людьми, хоть бы и геями- их личное дело, но когда его не выставляют напоказ, конечно же...
Ну что же, пусть им отрежут головы (по законам Шариата) или забьют насмерть камнями, правильно?
Вот это будет МОРАЛЬНЫМ ответом на АМОРАЛЬНЫЕ фотосессии девчонок!
На переговорах в Катаре представитель украинской делегации Ермак сидел закинув ногу на ногу, показывая шейхам подмётки своих ботинок. За такое ПУБЛИЧНОЕ оскорбление могут точно наступить последствия международного характера.
И что???
вот вам насчет идиотизма *********.)) гениальная Анна Рассел -
https://youtu.be/VRCKyhYp4NI
Хотя, в чем-то она и права, ГИПЕРутрируя сюжет своей репризы.
А по-сути, мне плевать на десяток дурочек-дырочек.
Незнание не освобождает...
А клієнтів їм хто виховує ?
Навіть на Заході.
Та й вештатися оголеним вулицями ніде не дозволено.
Є відведені місця (наприклад, нудистські пляжі) - вперед.
Не можу повірити.
Це скарг би і позовів було ... Є норми поведінки в суспільстві.
Як жінка, не розумію цього. Для чого ? Мені б самій було не приємно чи зустріти таку, чи мати з нею справу (наприклад, на рандеву).
Всьому - своє місце і свій час.
ІМХО.
Тому, що справді гарних тіл - не багато.
А дивитися на всякі пародії - перепрошую.
У окремих є бажання оголятися на публіці (часто - то відхилення). На вулиці - то ще й негігієнічно.
Для мене нагота - інтимне, не на показ, не для всіх.
Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе.
Яка ти вибаглива.
''Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе. ''
Так,я люблю жінок.Я фемініст.
Я теж люблю чоловіків, але мені не обов*язково для цього, щоб вони вешталися голими навколо. Так не цікаво. (Та й натовпи - нє, не потрібно, не подобається).
Роздягати - зовсім інше.
І роздягати цікаво.І коли самі роздягаються,теж добре.
Чи те й те ? І решта, що докладається ? І побільше ...
Але зі своєю дівчиною чи дружиною не здумай таке провернути.
Бо вона тобі очі видряпає зразу.
Може, раптом відпишуться ті, кому таке не подобається. Або не хоче. Не думаю, що то - універсальне. Є різні чоловіки.
Завтра спитаю, як спалося.
В парі подібні речі повинні співпадати, інакше - важко. Хтось страждатиме.
А стосунки - то для щастя.
Сподобається - повторите. Порозглядаємо вашу красоту, повибираємо ...
Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))
P.S. Не ображайся тільки ! Я по-дружньому.
''Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))''
Та за ними стоять особи з великими грошима.Мені там нічого не світить.
Я конкретно тебе питаю : підеш ?
Отак фотографуватися, наприклад ? (про порно не запитую)
Це дубайська біржа праці, яка працевлаштовує повій з усього світу. Нехай голі дівчата побігають по хаті п'яні.
Наверное, ещё и в бинокль.
Vedmana та PERDATOR секасом займаються на Цензорі.
рах священных будем ??? пусть раздеваются если конечно есть что показать и не надо про це
ломудренный восток весь набор изысканных блюд и сексуальных игр и пресыщений как раз
от туда и пришёл вместе с дурью к стати которую к стати курили а потом уже белые завезли
табакокурение индейцам хотя точно этого никто не знает и какой такой змей научил Адама с
Евой трахаться тоже- гадина уползла бесследно и вовремя.......... а вот кто их оснастил перво
причинными устройствами грехопадения ни в одном ттх не написано......
ядовать в Эмиратах, чем жить и рожать на родине.
Я бы на месте МИД даже не занимался бы проблемами этих кур
в.
Прекращайте вот эту вот свою ********** прекращайте вот.