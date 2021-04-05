11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО
Девушки среди в компании еще трех десятков моделей из Беларуси, Молдовы и России обнаженными позировали для видео на балконе высотного здания.
Информацию о задержании наших соотечественниц подтвердили в Министерстве иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в МИД.
Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.
Читайте на Цензор.НЕТ: На двух украинских подростков напали в австрийском Граце, один из них в больнице с ножевым ранением
Им грозит серьезное наказание – от штрафа в $1500 до полугода в тюрьме.
Смотрите также:"Бл#дь! Тре подальше від нього! Я аж злякався!", - на трассе Киев-Чоп вблизи Ривного голый мужчина бегал вдоль дороги. ВИДЕО
Часть СМИ сообщает, что организовал съемку российский IT-предприниматель Алексей Концов, основатель основатель международной компании Involta. Другие издания утверждают, что Концов непричастен к съемкам: он снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками. Концов задержан. Даже если он не имеет отношения к организации съемок, его могут привлечь за публикацию фото с обнаженными женщинами.
"Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости такого поведения, которое не соответствует ценностям и этике эмиратского общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов Дубая.
Также на Цензор.НЕТ: Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО
В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила, регламентирующие внешний вид. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Женщинам в ОАЭ рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и просвечивающие платья.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
BL*AD - ЯКИЙ КАЦАП СОСТАВЛЯЛ ЗАГОЛОВОК ДО СТАТТІ ?
Все у дусі кацапів - українки повії, а рацєянкі всі вицокоморальні, ТАМ ЖЕ ЧОРНИМ
ПО БІЛОМУ СКАЗАНО ЩО ОКРІМ УКРАЇНОК БУЛО МІНІМУМ 20 ДІВЧАТ З КАЦАПІЇ,
БЕЛАРУСІ, МОЛДОВИ
НА ДУПІ ГЕРБ З ТРИЗУБОМ ЧИ ЯК ?
Можно почти так же сказать об этих молодых женщинах...
Молодость коротка. Женская привлекательность ещё короче. Они спешат заработать своей "кормилицей" на сносное житье. Потом после -десяти кому они будут нужны?
у вас неправильная аналогия, неправильные выводы и логика хромает. всему свое место. Раневская все правильно сказала, секс между двумя взрослыми людьми, хоть бы и геями- их личное дело, но когда его не выставляют напоказ, конечно же...
Ну что же, пусть им отрежут головы (по законам Шариата) или забьют насмерть камнями, правильно?
Вот это будет МОРАЛЬНЫМ ответом на АМОРАЛЬНЫЕ фотосессии девчонок!
На переговорах в Катаре представитель украинской делегации Ермак сидел закинув ногу на ногу, показывая шейхам подмётки своих ботинок. За такое ПУБЛИЧНОЕ оскорбление могут точно наступить последствия международного характера.
И что???
вот вам насчет идиотизма *********.)) гениальная Анна Рассел -
https://youtu.be/VRCKyhYp4NI
Хотя, в чем-то она и права, ГИПЕРутрируя сюжет своей репризы.
А по-сути, мне плевать на десяток дурочек-дырочек.
Незнание не освобождает...
А клієнтів їм хто виховує ?
Навіть на Заході.
Та й вештатися оголеним вулицями ніде не дозволено.
Є відведені місця (наприклад, нудистські пляжі) - вперед.
Не можу повірити.
Це скарг би і позовів було ... Є норми поведінки в суспільстві.
Як жінка, не розумію цього. Для чого ? Мені б самій було не приємно чи зустріти таку, чи мати з нею справу (наприклад, на рандеву).
Всьому - своє місце і свій час.
ІМХО.
Тому, що справді гарних тіл - не багато.
А дивитися на всякі пародії - перепрошую.
У окремих є бажання оголятися на публіці (часто - то відхилення). На вулиці - то ще й негігієнічно.
Для мене нагота - інтимне, не на показ, не для всіх.
Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе.
Яка ти вибаглива.
''Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе. ''
Так,я люблю жінок.Я фемініст.
Я теж люблю чоловіків, але мені не обов*язково для цього, щоб вони вешталися голими навколо. Так не цікаво. (Та й натовпи - нє, не потрібно, не подобається).
Роздягати - зовсім інше.
І роздягати цікаво.І коли самі роздягаються,теж добре.
Чи те й те ? І решта, що докладається ? І побільше ...
Але зі своєю дівчиною чи дружиною не здумай таке провернути.
Бо вона тобі очі видряпає зразу.
Може, раптом відпишуться ті, кому таке не подобається. Або не хоче. Не думаю, що то - універсальне. Є різні чоловіки.
Завтра спитаю, як спалося.
В парі подібні речі повинні співпадати, інакше - важко. Хтось страждатиме.
А стосунки - то для щастя.
Сподобається - повторите. Порозглядаємо вашу красоту, повибираємо ...
Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))
P.S. Не ображайся тільки ! Я по-дружньому.
''Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))''
Та за ними стоять особи з великими грошима.Мені там нічого не світить.
Я конкретно тебе питаю : підеш ?
Отак фотографуватися, наприклад ? (про порно не запитую)
Це дубайська біржа праці, яка працевлаштовує повій з усього світу. Нехай голі дівчата побігають по хаті п'яні.
Наверное, ещё и в бинокль.
Vedmana та PERDATOR секасом займаються на Цензорі.
рах священных будем ??? пусть раздеваются если конечно есть что показать и не надо про це
ломудренный восток весь набор изысканных блюд и сексуальных игр и пресыщений как раз
от туда и пришёл вместе с дурью к стати которую к стати курили а потом уже белые завезли
табакокурение индейцам хотя точно этого никто не знает и какой такой змей научил Адама с
Евой трахаться тоже- гадина уползла бесследно и вовремя.......... а вот кто их оснастил перво
причинными устройствами грехопадения ни в одном ттх не написано......
ядовать в Эмиратах, чем жить и рожать на родине.
Я бы на месте МИД даже не занимался бы проблемами этих кур
в.
Прекращайте вот эту вот свою ********** прекращайте вот.