11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

Девушки среди в компании еще трех десятков моделей из Беларуси, Молдовы и России обнаженными позировали для видео на балконе высотного здания.

Информацию о задержании наших соотечественниц подтвердили в Министерстве иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в МИД.

Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Им грозит серьезное наказание – от штрафа в $1500 до полугода в тюрьме.

Часть СМИ сообщает, что организовал съемку российский IT-предприниматель Алексей Концов, основатель основатель международной компании Involta. Другие издания утверждают, что Концов непричастен к съемкам: он снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками. Концов задержан. Даже если он не имеет отношения к организации съемок, его могут привлечь за публикацию фото с обнаженными женщинами.

"Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости такого поведения, которое не соответствует ценностям и этике эмиратского общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов Дубая.

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила, регламентирующие внешний вид. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Женщинам в ОАЭ рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и просвечивающие платья.