11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

Девушки среди в компании еще трех десятков моделей из Беларуси, Молдовы и России обнаженными позировали для видео на балконе высотного здания.

Информацию о задержании наших соотечественниц подтвердили в Министерстве иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в МИД.

Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Им грозит серьезное наказание – от штрафа в $1500 до полугода в тюрьме.

11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали 01

11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали 02

Часть СМИ сообщает, что организовал съемку российский IT-предприниматель Алексей Концов, основатель основатель международной компании Involta. Другие издания утверждают, что Концов непричастен к съемкам: он снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками. Концов задержан. Даже если он не имеет отношения к организации съемок, его могут привлечь за публикацию фото с обнаженными женщинами.

"Полиция Дубая предупреждает о неприемлемости такого поведения, которое не соответствует ценностям и этике эмиратского общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов Дубая.

11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали 03

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила, регламентирующие внешний вид. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Женщинам в ОАЭ рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и просвечивающие платья.

Дубай (64) МИД (7072) мораль (42) украинцы (3897) модель (27)
Топ комментарии
+41
у курвів не має національності.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:38 Ответить
+33
Несколько десятков проституток заняли шпальты газет во всем мире )) Писать больше не о чем? ))
показать весь комментарий
05.04.2021 16:30 Ответить
+27
Эх редакторы. Лица надо было лентой на фото закрывать, а не то, что вы закрыли
показать весь комментарий
05.04.2021 16:28 Ответить
BL*AD - ЯКИЙ КАЦАП СОСТАВЛЯЛ ЗАГОЛОВОК ДО СТАТТІ ?

Все у дусі кацапів - українки повії, а рацєянкі всі вицокоморальні, ТАМ ЖЕ ЧОРНИМ
ПО БІЛОМУ СКАЗАНО ЩО ОКРІМ УКРАЇНОК БУЛО МІНІМУМ 20 ДІВЧАТ З КАЦАПІЇ,
БЕЛАРУСІ, МОЛДОВИ
показать весь комментарий
05.04.2021 21:48 Ответить
Мендель з Зе там не фотографувались на балконі ? Чому так ?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:51 Ответить
ДО РЕЧІ, А ДЕ ТАМ СКАЗАНО ЩО ВОНИ УКРАЇНКИ -
НА ДУПІ ГЕРБ З ТРИЗУБОМ ЧИ ЯК ?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:53 Ответить
В Емірати без пачпорту не пускають.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:51 Ответить
Фаина Раневская на гонения "голубых" говорила о том, что какое кому дело до того, как кто распоряжается своей жопой!
Можно почти так же сказать об этих молодых женщинах...
Молодость коротка. Женская привлекательность ещё короче. Они спешат заработать своей "кормилицей" на сносное житье. Потом после -десяти кому они будут нужны?
показать весь комментарий
05.04.2021 21:56 Ответить
нет, это не одно и то же... такие действа, фотосессии для календарей, журналов, делают на закрытой территории, снимают отели, закрывают их, и там снимают хоть порно, хоть подобные фотосессии устраивают...а не трясут мудями перед публикой в мусульманской стране.
у вас неправильная аналогия, неправильные выводы и логика хромает. всему свое место. Раневская все правильно сказала, секс между двумя взрослыми людьми, хоть бы и геями- их личное дело, но когда его не выставляют напоказ, конечно же...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:30 Ответить
Я совсем упустил из виду, что это возмутительное событие произошло в мусульманской стране.Ай-яй-яй!!!
Ну что же, пусть им отрежут головы (по законам Шариата) или забьют насмерть камнями, правильно?
Вот это будет МОРАЛЬНЫМ ответом на АМОРАЛЬНЫЕ фотосессии девчонок!

На переговорах в Катаре представитель украинской делегации Ермак сидел закинув ногу на ногу, показывая шейхам подмётки своих ботинок. За такое ПУБЛИЧНОЕ оскорбление могут точно наступить последствия международного характера.
И что???
показать весь комментарий
05.04.2021 23:02 Ответить
не утрируйте и не валите все в одну кучу. максимализм позволителен в подростковом возрасте, как и привычка все валить в одну кучу, позже это уже признак идиотизма и инфантильности... крайности, как-то голову долой- один из признак диких *********. тщательнее надо.

вот вам насчет идиотизма *********.)) гениальная Анна Рассел -

https://youtu.be/VRCKyhYp4NI
показать весь комментарий
05.04.2021 23:09 Ответить
Контрпропаганда середины прошлого века. Довольно посредственная как для "гениальной Анны Рассел".
Хотя, в чем-то она и права, ГИПЕРутрируя сюжет своей репризы.

А по-сути, мне плевать на десяток дурочек-дырочек.
Незнание не освобождает...
показать весь комментарий
05.04.2021 23:21 Ответить
все з вами зрозумiло.. не затримую)
показать весь комментарий
05.04.2021 23:26 Ответить
Можете выбрать вариант:" Нах...нагель" или "нах...Фогель".
показать весь комментарий
05.04.2021 23:30 Ответить
на-та-ша, два ****** i наша...тьфу, iстоти з мiзками рибок-гупi
показать весь комментарий
05.04.2021 22:26 Ответить
***** вони і в Африке *****.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:31 Ответить
Нічого собі - у Вас висновки.
А клієнтів їм хто виховує ?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:28 Ответить
а клієнтів їм ви на виборах наголосували
показать весь комментарий
06.04.2021 08:36 Ответить
Це хіба що у країнах з шаріатом заборонено.В у всіх країнах західного світу таке є.В тому ж совці також усіляке було.Навіть ті ж козаки,були великими розпусниками і тоді також усіляке було.Та й ми ж не хочемо,щоб Україна була найкраща країна Європи.І щоб тут люди були багаті.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:32 Ответить
Дояркой нынче быть не модно. Покажи сиськи и весь мир у твоих ног
показать весь комментарий
05.04.2021 22:57 Ответить
Якщо ахмеди цих курвів використають за прямим призначенням, а потім заб'ють камінням, не журитимусь.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:59 Ответить
Подставили украинского президента, отомстили арабы за нарушение этикета Ермаком,
показать весь комментарий
06.04.2021 01:02 Ответить
Их оштрафовали за то, что без масок.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:04 Ответить
Проституток собрали в одном месте и за деньги. Раньше это *******.м называли, а действующих лиц ****.ми, а сейчас - флешмоб. Завтра первый пианист с балкона своего офиса будет трясти кое-чем за деньги, разумеется.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:27 Ответить
Таку маячню дописувачі пишуть.Ви звідки вирвалися,з лісу? В західному світі практично все дозволено.Що ви на цих дівчат напали? Ви би краще на олігархах злість зганяли.А то вони з України десятки мільярдів доларів вивезли,чи навіть сотні.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:35 Ответить
Але я не пригадую, щоб верениця шльондр білим днем фотографувалася голими в місті.
Навіть на Заході.
Та й вештатися оголеним вулицями ніде не дозволено.
Є відведені місця (наприклад, нудистські пляжі) - вперед.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:49 Ответить
На заході навіть публічне порно є і різні порно фестивалі відбувались.Можуть і штрафи дають,а може і ні.Але таке є.А тут взагалі тільки легка еротика.У вас за таке не садять.І у вас там усіляке відбувалося до карантину.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:09 Ответить
Отак - на вулиці, не відгороджено від людей / перехожих ?
Не можу повірити.
Це скарг би і позовів було ... Є норми поведінки в суспільстві.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:15 Ответить
Ну є ж public porn,чи outdoor porn.А кому це заважає? Ніхто ж скарги не подавав. Я тільки бачив новину.що у вас заарештували 5 голих людей.але вони зробили аварію на автівці.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:23 Ответить
Просто не звертають уваги. У вас же можуть наче ходити жінки з оголеними грудьми.Ну а тут ще деякі частини тіла відкриті.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:20 Ответить
Мусила піти пошукати. То в Онтаріо дозволено. У нас не ходять.

Як жінка, не розумію цього. Для чого ? Мені б самій було не приємно чи зустріти таку, чи мати з нею справу (наприклад, на рандеву).
Всьому - своє місце і свій час.
ІМХО.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:27 Ответить
Ну бачиш.Я відео з Онтаріо бачив.І з Торонто по моєму також.Я казав за саму Канаду,а не по регіонах.В США також не всюди дозволено порно наприклад.Я бачив з Небраски цілі порно фестивалі.В Європах також усіляке є.В Німеччині є публічні лазні,де з дітьми ходять і нічого.Кому як,ти народилася у нас і так була вихована.Я теж голим не бігав,але цього не забороняю.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:36 Ответить
Та ні, я не забороняю, але мені справді було б не приємно.
Тому, що справді гарних тіл - не багато.
А дивитися на всякі пародії - перепрошую.
У окремих є бажання оголятися на публіці (часто - то відхилення). На вулиці - то ще й негігієнічно.
Для мене нагота - інтимне, не на показ, не для всіх.

Ти маєш більш вільні погляди. І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе.
показать весь комментарий
06.04.2021 04:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 ''Тому, що справді гарних тіл - не багато.''

Яка ти вибаглива.

''Ти маєш більш вільні погляди. 11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 4478 І готовий до натовпів голих дівчат на вулицях навколо себе. ''

Так,я люблю жінок.Я фемініст. 11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 4478
показать весь комментарий
06.04.2021 04:30 Ответить


Я теж люблю чоловіків, але мені не обов*язково для цього, щоб вони вешталися голими навколо. Так не цікаво. (Та й натовпи - нє, не потрібно, не подобається).
Роздягати - зовсім інше.
показать весь комментарий
06.04.2021 04:40 Ответить
Чоловікам подобається таке.Ті хто каже що ні,в більшості лицемірить.

І роздягати цікаво.І коли самі роздягаються,теж добре.
показать весь комментарий
06.04.2021 04:48 Ответить
Що подобається: ходити голими чи перебувати у натовпі голих дівчат ?
Чи те й те ? І решта, що докладається ? І побільше ...
показать весь комментарий
06.04.2021 04:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Дивитися на голих дівчат,а можливо і ходити у натовпі.Ці хто тут збуджено пише і критикує це з чоловіків.Насправді це все подобається.
показать весь комментарий
06.04.2021 04:54 Ответить
Ти писати - пиши.
Але зі своєю дівчиною чи дружиною не здумай таке провернути.
Бо вона тобі очі видряпає зразу.

Може, раптом відпишуться ті, кому таке не подобається. Або не хоче. Не думаю, що то - універсальне. Є різні чоловіки.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Звісно що є різні чоловіки.Але в більшості,чоловікам це подобається.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:40 Ответить
Я думаю, що тобі сьогодні снитимуться (хоч уже світанок в Україні) неймовірні сни.
Завтра спитаю, як спалося.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Мені завжди сняться хороші сни.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:57 Ответить
А може дівчина також таке любить?
показать весь комментарий
06.04.2021 05:41 Ответить
Мусиш знайти собі таку.
В парі подібні речі повинні співпадати, інакше - важко. Хтось страждатиме.
А стосунки - то для щастя.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:50 Ответить
Тут вже ж відписалися сьогодні.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:42 Ответить
Хлопці обурилися, що вони зганьбили Україну.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:52 Ответить
Чим саме зганьбили? У всіх країнах є подібне.Хлопці хочуть якийсь сталінський шаріат зробити.Але тільки для дівчат.Та й не хлопці це вже,а старигани.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:55 Ответить
Тобто, нам попросити, щоб ви зробили таке саме в Україні ? Подивимось вже, ну ...
Сподобається - повторите. Порозглядаємо вашу красоту, повибираємо ...

Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))

P.S. Не ображайся тільки ! Я по-дружньому.
показать весь комментарий
06.04.2021 06:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Та багато хто погодиться з чоловіків на таке.В порно ж йдуть зніматися.

''Чуєш, напиши послу і запропонуй свої послуги, допомогу ))) Скажи, що дуже журишся за =постраждалих= )))
З дівчатами зразу контакти наведеш на майбутнє )))''

Та за ними стоять особи з великими грошима.Мені там нічого не світить.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:32 Ответить
Ти мені про інших чоловіків не розказуй !
Я конкретно тебе питаю : підеш ?
Отак фотографуватися, наприклад ? (про порно не запитую)
показать весь комментарий
07.04.2021 04:56 Ответить
А у тебя дочь есть?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:29 Ответить
Тільки не потрібно ці питання задавати.Ви що думаєте.що я її на цеп посаджу.Доросла людина,це її життя буде.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:01 Ответить
Главное чтобы тебе нравилось.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:40 Ответить
животные
показать весь комментарий
06.04.2021 01:36 Ответить
Умно. Там как раз такое любят. Перелюб, алкоголь. Надо было ещё побогохульствовать для комплекта.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:39 Ответить
Нельзя иудов допускать к мозгам шикс.
11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 5549
11 голих українок затримали в Дубаї за порушення норм моралі - Цензор.НЕТ 2872
показать весь комментарий
06.04.2021 01:39 Ответить
Наша канадійська діаспора дуже здивована, чому «особи чоловічої статі» так збудилися на цій темі?

Це дубайська біржа праці, яка працевлаштовує повій з усього світу. Нехай голі дівчата побігають по хаті п'яні.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:39 Ответить
Я думал, в Дубае все в офисах работают, а не смотрят в окно.
Наверное, ещё и в бинокль.
показать весь комментарий
06.04.2021 02:44 Ответить
Кандидати від парті\ "Слуга народа" на майбутніх парламентськіх виборах. Більше сосен - гарних і різних!
показать весь комментарий
06.04.2021 03:21 Ответить
Караул!

Vedmana та PERDATOR секасом займаються на Цензорі.
показать весь комментарий
06.04.2021 04:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/442467 Приєднаєшся?
показать весь комментарий
06.04.2021 04:49 Ответить
Вона вже активно приймає участь.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:04 Ответить
Підтримую..жорсткі дії , як до організаторів фотозйомки так і до виконавців..
показать весь комментарий
06.04.2021 04:54 Ответить
То мабуть якийсь шейх собі на ніч кралю вибирав...
показать весь комментарий
06.04.2021 05:07 Ответить
А еще говорят "не родись красивой, а родись счастливой". ******!!! Для баб красивая внешность - это уже 90% устроенной жизни
показать весь комментарий
06.04.2021 08:41 Ответить
Голая фотосессия в мечети Шейха Заида набрала бы наибольшую популярность!
показать весь комментарий
06.04.2021 09:00 Ответить
Шлюхетні леді.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:14 Ответить
Как скрепно шлюхи из Украины и России показывают что мы же братья. Как эпично
показать весь комментарий
06.04.2021 10:00 Ответить
они ж еще вчера были из кацапии...
показать весь комментарий
06.04.2021 10:20 Ответить
вот умеют же заголовки писать. типа, в таком виде и задерживали.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:35 Ответить
Звичайні повії, постсовкова культура... а скільки галасу.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:08 Ответить
так шо лучше пусть ходят в паранже замотаные до щиколоток ??? или жечь их ведьм на кост-
рах священных будем ??? пусть раздеваются если конечно есть что показать и не надо про це
ломудренный восток весь набор изысканных блюд и сексуальных игр и пресыщений как раз
от туда и пришёл вместе с дурью к стати которую к стати курили а потом уже белые завезли
табакокурение индейцам хотя точно этого никто не знает и какой такой змей научил Адама с
Евой трахаться тоже- гадина уползла бесследно и вовремя.......... а вот кто их оснастил перво
причинными устройствами грехопадения ни в одном ттх не написано......
показать весь комментарий
06.04.2021 11:52 Ответить
Два зеленых дурака подошвы всем демонстрировали, эти - сиськи с письками... Пляди не имеют гражданства.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:48 Ответить
Если бы в Украине были, как в нормальных европейских странах, легализованы порно и проституция, то нашим женщинам не пришлось бы подвергать себя риску в других странах, а бюджет бы получал налоги. Вместо этого мозгами так и остались в пещерном совке
показать весь комментарий
06.04.2021 14:23 Ответить
Лучше блядовать в Эмиратах, чем жить и рожать на родине.
Я бы на месте МИД даже не занимался бы проблемами этих курв.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:22 Ответить
эти девочки идут у них в рейтинге третьими....после верблюда и собаки..)))
показать весь комментарий
06.04.2021 15:44 Ответить
М-мм! 11 Голых красоток, да еще и украинок! Возьмите меня к себе, хотя бы не надолго
показать весь комментарий
06.04.2021 17:31 Ответить
ШКУРЫ !!!! МЯСО !!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 18:17 Ответить
Да шо ж вы так на девочек набросились? Каждый торгует тем, в чем видит свое конкурентное преимущество. Нет мозгов, руки из жопы - можно и телом поторговать, шо не так?
Прекращайте вот эту вот свою ********** прекращайте вот.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:03 Ответить
Русиш проститьют.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:16 Ответить
