Київський бронетанковий завод передав ЗСУ три відремонтовані танки Т-72. ФОТО
Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало українським військовим три відремонтовані танки Т-72.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Машини пройшли капітальний ремонт із доробками в рамках державного оборонного замовлення і отримали поліпшені бойові і технічні характеристики. Роботи виконано з випередженням графіка, але при обмеженому фінансуванні", - сказано в повідомленні.
Зокрема, ходові якості Т-72 поліпшили завдяки встановленню потужнішого двигуна на 840 кінських сил і гусениць від танка Т-80. Командну керованість вдосконалили комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи. Це дозволить підтримувати зв'язок із піхотними підрозділами для посилення взаємодії на полі бою.
Крім того, прилади нічного бачення машин оснастили сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління.
По итогам эксплуатации, при организации производства в РСФСР, он был видоизменён. Улучшена ходовая и автомат заряжания. Но так же он был и упрощён (например поставлен более простой двигатель). Получившееся обозвали Т-72.
С чего считаете Украинским Т-80 - не понятно. В Харькове сделали первый опытный Т-64Т. Но именно Т-80 разработали и производили на Кировском заводе.
Т-64 - практически не нашёл развития (нет, имеющиеся модернизируют, но новых машин на его базе - почти не разрабатывали).
Наибольшее развитие получил Т-72. Но потенциал его модернизации практически исчерпан.
Т-80 - развился вплоть до Оплота и Т-80УД (просматривается тенденция к отказу от ГТД, так что от танка инженерам фактически нужна только мощная ходовая, иначе пошли бы и Т-64/72). Но их выпустили не очень много.
Тим більше , що границя між РФ та ОРДЛО - дирява і не контролюється ні Україною , ні ОБСЕ ... Скільки ще танків можуть "накопати в шахтах" ?
Тут варіанти є - але скільки джавелінів до нас прилетить ?
Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.
Профспілка "Заводу ім. Малишева" направила до влади відкритий лист, який був адресований президенту України.
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
выглядит булатом
