Київський бронетанковий завод передав ЗСУ три відремонтовані танки Т-72. ФОТО

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало українським військовим три відремонтовані танки Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Машини пройшли капітальний ремонт із доробками в рамках державного оборонного замовлення і отримали поліпшені бойові і технічні характеристики. Роботи виконано з випередженням графіка, але при обмеженому фінансуванні", - сказано в повідомленні.

Зокрема, ходові якості Т-72 поліпшили завдяки встановленню потужнішого двигуна на 840 кінських сил і гусениць від танка Т-80. Командну керованість вдосконалили комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи. Це дозволить підтримувати зв'язок із піхотними підрозділами для посилення взаємодії на полі бою.

Крім того, прилади нічного бачення машин оснастили сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління.