Київський бронетанковий завод передав ЗСУ три відремонтовані танки Т-72. ФОТО

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало українським військовим три відремонтовані танки Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Машини пройшли капітальний ремонт із доробками в рамках державного оборонного замовлення і отримали поліпшені бойові і технічні характеристики. Роботи виконано з випередженням графіка, але при обмеженому фінансуванні", - сказано в повідомленні.

Зокрема, ходові якості Т-72 поліпшили завдяки встановленню потужнішого двигуна на 840 кінських сил і гусениць від танка Т-80. Командну керованість вдосконалили комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи. Це дозволить підтримувати зв'язок із піхотними підрозділами для посилення взаємодії на полі бою.

Крім того, прилади нічного бачення машин оснастили сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління.

+12
Питання ,а хто обмежив фінансування Оборонпрома під час ворожої агресіі ???))))
05.04.2021 19:00 Відповісти
+10
Навіть простіше ,зелена пліснява не віддала і так урізаний бюджет !!!)))
05.04.2021 19:28 Відповісти
+8
Молодцы!!! Потихоньку!!!! Путин - он ***...тый!!! , а мы потихоньку!!!
05.04.2021 18:58 Відповісти
ГЫ- ГЫ!!!! уже смеяться?
05.04.2021 18:56 Відповісти
Знову ми продовжуємо плодити зоопарк в ЗСУ замість того щоб зупинитись на одному-двох типах старих танків які можуть бути в ЗСУ Т-64Б різних модифікацій та Т-80 різних модифікацій. Для чого нам танки Т-72 в ЗСУ? Т-72 мають стояти в резерві на крайній випадок, а всі виробничі потужності країни мають бути направлені на відновлення та модернізацію танків Т-64Б до рівня Т-64БМ Булат, та відновлення та модернізацію танків Т-80, на виробництво танків БМ Оплот.
05.04.2021 19:05 Відповісти
Что проще всего ремонтировать - то и ремонтируют.
05.04.2021 19:29 Відповісти
Молодцы!!! Потихоньку!!!! Путин - он ***...тый!!! , а мы потихоньку!!!
05.04.2021 18:58 Відповісти
потихонечку-потихонечку... дедушку на свалку истории!
05.04.2021 20:37 Відповісти
Если ограничен в финансировании, то да.
05.04.2021 18:58 Відповісти
Питання ,а хто обмежив фінансування Оборонпрома під час ворожої агресіі ???))))
05.04.2021 19:00 Відповісти
Просто откатов небыло, как раньше, вот и дешевле.
05.04.2021 19:20 Відповісти
Навіть простіше ,зелена пліснява не віддала і так урізаний бюджет !!!)))
05.04.2021 19:28 Відповісти
Таких откатов как при Зеленском и его Ко шустрых шоуменов даже при Януковиче не было!Один пример:"закатали в асфальт" 65 млрд грн вместо борьбы с ковидом),а ты все не в курсе!?
05.04.2021 19:50 Відповісти
Всё правильно Вы подметили - был Янукович, а потом Януковича сменил Зеленский.
05.04.2021 20:33 Відповісти
Прэзэдэнтськый взвод.
05.04.2021 19:03 Відповісти
Т-64 та Т-80
06.04.2021 00:26 Відповісти
Якщо Т-72 це російський танк, то Т-64 та Т-80 це українські танки )
09.04.2021 00:26 Відповісти
Первый был - Т-64.
По итогам эксплуатации, при организации производства в РСФСР, он был видоизменён. Улучшена ходовая и автомат заряжания. Но так же он был и упрощён (например поставлен более простой двигатель). Получившееся обозвали Т-72.
С чего считаете Украинским Т-80 - не понятно. В Харькове сделали первый опытный Т-64Т. Но именно Т-80 разработали и производили на Кировском заводе.

Т-64 - практически не нашёл развития (нет, имеющиеся модернизируют, но новых машин на его базе - почти не разрабатывали).
Наибольшее развитие получил Т-72. Но потенциал его модернизации практически исчерпан.
Т-80 - развился вплоть до Оплота и Т-80УД (просматривается тенденция к отказу от ГТД, так что от танка инженерам фактически нужна только мощная ходовая, иначе пошли бы и Т-64/72). Но их выпустили не очень много.
09.04.2021 01:05 Відповісти
Сколько танков готова купить ВСУ? Оплотов даже 10 штук не купила. НИКТО не будет разрабатывать новый танк, ради поставки десяти машин.
09.04.2021 01:06 Відповісти
В прошлом году ********** обещал сотни танков, сотни бтр, сотни пушек, сотни самолётов..... три танка, а забыл ещё два десятка банно-помывочных передвижных комплекса. Самая сильная армия в Европе. Туфу, ***** с таким гавнгокомандующим - ну, а шо мы хотели - очень много военных голосовали за членограя.
05.04.2021 20:05 Відповісти
будем строить самолет, самолет будет лететь и бамбить
05.04.2021 20:27 Відповісти
Цілих ТРИ, Карле!
05.04.2021 20:12 Відповісти
А скільки прибуло під нашу границю російських ?
Тим більше , що границя між РФ та ОРДЛО - дирява і не контролюється ні Україною , ні ОБСЕ ... Скільки ще танків можуть "накопати в шахтах" ?
Тут варіанти є - але скільки джавелінів до нас прилетить ?
05.04.2021 21:33 Відповісти
Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності

Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.


Профспілка "Заводу ім. Малишева" направила до влади відкритий лист, який був адресований президенту України.

https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
05.04.2021 20:48 Відповісти
А треба 30 (тридцять) щомісяця . Курва.
05.04.2021 21:41 Відповісти
три
надо 300000000000000000000000000000000000000000000000000000000
а
выглядит булатом
05.04.2021 23:16 Відповісти
А при Порошенко передавали ротними комплектами
06.04.2021 00:24 Відповісти
Може один заберіть. Бо три танка під час війни - це забагато.

А так то: Броня крєпка і танкі наши всралісь.
06.04.2021 06:35 Відповісти
Ще треба перевірити чи бува фсб(у)шники там не поскручували чого.
06.04.2021 08:45 Відповісти
 
 