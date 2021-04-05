Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три отремонтированных танка Т-72. ФОТО

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало украинским военным три отремонтированных танка Т-72.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Машины прошли капитальный ремонт с доработками в рамках государственного оборонного заказа и получили улучшенные боевые и технические характеристики. Работы выполнены с опережением графика, но при ограниченном финансировании", - говорится в сообщении.

В частности, ходовые качества Т-72 улучшили благодаря установлению более мощного двигателя на 840 лошадиных сил и гусениц от танка Т-80. Командную управляемость усовершенствовали комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволит поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.

Кроме того, приборы ночного видения машин оснастили современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

