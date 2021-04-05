Киевский бронетанковый завод передал ВСУ три отремонтированных танка Т-72. ФОТО
Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало украинским военным три отремонтированных танка Т-72.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
"Машины прошли капитальный ремонт с доработками в рамках государственного оборонного заказа и получили улучшенные боевые и технические характеристики. Работы выполнены с опережением графика, но при ограниченном финансировании", - говорится в сообщении.
В частности, ходовые качества Т-72 улучшили благодаря установлению более мощного двигателя на 840 лошадиных сил и гусениц от танка Т-80. Командную управляемость усовершенствовали комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволит поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.
Кроме того, приборы ночного видения машин оснастили современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.
По итогам эксплуатации, при организации производства в РСФСР, он был видоизменён. Улучшена ходовая и автомат заряжания. Но так же он был и упрощён (например поставлен более простой двигатель). Получившееся обозвали Т-72.
С чего считаете Украинским Т-80 - не понятно. В Харькове сделали первый опытный Т-64Т. Но именно Т-80 разработали и производили на Кировском заводе.
Т-64 - практически не нашёл развития (нет, имеющиеся модернизируют, но новых машин на его базе - почти не разрабатывали).
Наибольшее развитие получил Т-72. Но потенциал его модернизации практически исчерпан.
Т-80 - развился вплоть до Оплота и Т-80УД (просматривается тенденция к отказу от ГТД, так что от танка инженерам фактически нужна только мощная ходовая, иначе пошли бы и Т-64/72). Но их выпустили не очень много.
Тим більше , що границя між РФ та ОРДЛО - дирява і не контролюється ні Україною , ні ОБСЕ ... Скільки ще танків можуть "накопати в шахтах" ?
Тут варіанти є - але скільки джавелінів до нас прилетить ?
Завод ім. Малишева", що входить до складу "Укроборонпрому" склалась критична ситуація. На фоні збитків за 2020 рік, які склали 112,4 млн грн, борг підприємства становить 1,8 млрд грн, а робітники два місяці не отримують заробітну плату.
Профспілка "Заводу ім. Малишева" направила до влади відкритий лист, який був адресований президенту України.
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
выглядит булатом
