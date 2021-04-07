УКР
Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн "винагороди" начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Поліція Дніпропетровщини затримала двох громадян Росії за підкуп службової особи поліції. Затримані - фігуранти кримінального провадження - намагалися за допомогою хабаря "домовитися" із заступником поліції Павлограда про непритягнення до відповідальності. За надання неправомірної вигоди посадовій особі чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк до восьми років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали рапорт заступника начальника – начальника відділу кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції Дніпропетровщини. Поліцейський повідомив про отримання корупційної пропозиції.

Встановлено, що слідчі поліції Павлограда розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. До злочину виявилися причетні двоє чоловіків, які під приводом продажу інструментів заволоділи 20 тисячами гривень місцевого мешканця. Аферисти – 28-ми та 37-річні громадяни Російської Федерації, які тимчасово проживають у місті Дніпро.

Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн винагороди начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині 01

Аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинені дії, зловмисники звернулися до посадовця Павлоградського РВП і запропонували йому 30 тисяч гривень "винагороди".

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі відділу поліції затримали змовників у службовому кабінеті поліцейського відразу після надання хабаря. Речові докази вилучено.

Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн винагороди начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині 02

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, готують їм вручення підозри за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн винагороди начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині 03
Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн винагороди начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині 04
Фото: сайт Нацполіції

Топ коментарі
+8
ну і добре...підучать на зоні українську мову...
показати весь коментар
07.04.2021 11:52 Відповісти
+8
в мене тільки одне питання: а нах нам тут громадяни РФ?
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
+4
Вознаграждєніє,це так по новому хабар називається?
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
ну і добре...підучать на зоні українську мову...
показати весь коментар
07.04.2021 11:52 Відповісти
И кормить их за наш счет? Так-то лучше бы их на органы пустить: мож кому сердце, печень или почки нужны.
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
Что здесь делают тожеросияне?
показати весь коментар
07.04.2021 12:56 Відповісти
Возможно это наши земляки с двойным гражданством, как Павлик тряханули проверками, ловить жуликов начали.
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
на наших не схожі...хоча і замазали їм пики - видно що "засмаглі" хлопаки
показати весь коментар
07.04.2021 11:58 Відповісти
Если Вы не знаете в Украине на тюрьме власть держат черножопые , они мове придавали вращательные движения используя в качестве оси свой половой орган или как там ....
и всех кто пытается славянское единство " поднять " убивают . За редким исключением и нашим и вашим. Вы еще скажите шо они вышиванки наденут там ...
показати весь коментар
07.04.2021 13:40 Відповісти
мені пофіг , що вони надінуть чи не надінуть та що чи кого вони крутять - головне щоб ці кацапи присіли на 5-7 років
показати весь коментар
07.04.2021 14:14 Відповісти
может быть и присядут ....но мову они учить не будут а эти 5-7 лет они будут унижать и убивать Украинцев
показати весь коментар
07.04.2021 14:17 Відповісти
поживемо-побачимо
показати весь коментар
07.04.2021 14:20 Відповісти
то шо они там будут делать , вы уважаемый точно не увидите. если вы не малюська .
показати весь коментар
07.04.2021 14:22 Відповісти
ти мабуть гнила кацапюра, коли їх так захищаєш!
показати весь коментар
07.04.2021 16:51 Відповісти
Де вони будуть вчити мову, в Павлограді і Дніпрі? Ви не відшукаєте в Павлограді ні одного поліцейського, який розмовляє державною, всі розмовляють як їх шеф Аваков російсько-російською з елементами криміналітета.
показати весь коментар
07.04.2021 14:52 Відповісти
я на руське пишу здесь на цензоре ) почему государство не вводит расстреля хотя бы для госслужащих говорящем на языке ? а потом постепенно расстреливать и на улицах за руське ...
показати весь коментар
07.04.2021 15:07 Відповісти
Обоих живьем в крематорий!!
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
В Павлграде есть только собачий
показати весь коментар
07.04.2021 12:04 Відповісти
в мене тільки одне питання: а нах нам тут громадяни РФ?
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
И карантина на них нет, как они просачиваются?
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
А в мене ще одне - яке п@дло пускає мокшан лаптєногіх в Україну?!
показати весь коментар
07.04.2021 12:18 Відповісти
За тоже вознаграждение
показати весь коментар
07.04.2021 13:04 Відповісти
Для обменного фонда
показати весь коментар
07.04.2021 14:27 Відповісти
Вознаграждєніє,це так по новому хабар називається?
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
Ну ***** для кацапов взятки узаконил же.
показати весь коментар
07.04.2021 12:06 Відповісти
мало, поэтому и стали этих уродов...
показати весь коментар
07.04.2021 11:57 Відповісти
сдали.
показати весь коментар
07.04.2021 12:00 Відповісти
На бутылку кацапов!
показати весь коментар
07.04.2021 11:58 Відповісти
С боярой, что бы конали в родной среде, мы же гуманные люди.
показати весь коментар
07.04.2021 12:00 Відповісти
Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи отдела полиции задержали заговорщиков? Страшно представить о чем речь в том заговоре.
показати весь коментар
07.04.2021 11:58 Відповісти
в кандалы и окопы рыть на передок
показати весь коментар
07.04.2021 12:53 Відповісти
та вообще если всех единожды судимых в Украине отправить "рыть" то через месяц все танки кацапурские попадают в бездну
показати весь коментар
07.04.2021 13:44 Відповісти
Чурбанідзе і Чурбалієв
показати весь коментар
07.04.2021 12:54 Відповісти
Черножопые расияне понимаешь ,
показати весь коментар
07.04.2021 13:37 Відповісти
На Днепропетровщине, а точнее на Павлоградщине уже разобрались с бандой возглавляемой предыдущим начальником ГО или будут тянут ещё несколько лет, пока все забудут? А что там творилось ещё раньше, года эдак с 2010-2012-го тоже известно или уже забыли? Да и мэр, бывший гаишник, как поживает со своим чудесным "бизнесом"?
показати весь коментар
07.04.2021 13:38 Відповісти
на Днепропетровщині, а точніше в Павлограді за допомогою прокуратури і СБУ зліпували справу на начальника поліції, яка не підтвердила тих казочок, що писали раніше. Наскільки мені відомо будуть судити оперів за фальшування розкриття злочинів. А прокурорчики і СБУшники спокійно займаються кришуванням своїх аптек і збутом наркотичних засобів. Ситуація погіршилася в рази, поліції ніхто не довіряє, розкриття злочинів на самому низькомі рівні.
показати весь коментар
07.04.2021 14:56 Відповісти
а фото паЧпаортов перевернули , шобы не сеять вражду между братскими народами авакяна и других хламидий ))) перевертыши куевы фото сделали ))
показати весь коментар
07.04.2021 13:46 Відповісти
15 000₴ це не 15 000$.
показати весь коментар
07.04.2021 18:39 Відповісти
 
 