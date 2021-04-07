Двох громадян РФ затримано під час передачі 30 тис. грн "винагороди" начальнику відділу кримінальної поліції на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Поліція Дніпропетровщини затримала двох громадян Росії за підкуп службової особи поліції. Затримані - фігуранти кримінального провадження - намагалися за допомогою хабаря "домовитися" із заступником поліції Павлограда про непритягнення до відповідальності. За надання неправомірної вигоди посадовій особі чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк до восьми років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Працівники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали рапорт заступника начальника – начальника відділу кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції Дніпропетровщини. Поліцейський повідомив про отримання корупційної пропозиції.

Встановлено, що слідчі поліції Павлограда розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. До злочину виявилися причетні двоє чоловіків, які під приводом продажу інструментів заволоділи 20 тисячами гривень місцевого мешканця. Аферисти – 28-ми та 37-річні громадяни Російської Федерації, які тимчасово проживають у місті Дніпро.

Аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинені дії, зловмисники звернулися до посадовця Павлоградського РВП і запропонували йому 30 тисяч гривень "винагороди".

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі відділу поліції затримали змовників у службовому кабінеті поліцейського відразу після надання хабаря. Речові докази вилучено.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, готують їм вручення підозри за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.





Фото: сайт Нацполіції