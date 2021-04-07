УКР
Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує слідчі дії щодо представників так званого "народовладдя", які виконували завдання із-за кордону. У фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" проведено низку обшуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді", - випливає з повідомлення.

Крім цього зазначається, що слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Читайте також: "Псевдо-ОТГ" намагалися сформувати на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:

  • статути фейкових псевдоутворень;
  • печатки і бланки;
  • протоколи засідань;
  • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
  • агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи. Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий.

Этого уже достаточно для того, шоб признать "партию шария" организацией, представляющей угрозу государственному строю Украины, или вам надо ядерный боеприпас у них обнаружить с визиткой *****?
07.04.2021 17:11 Відповісти
А пам'ятаєте, скільки критики від зеленських рабів отримав Порошенко за шапку знесену з голови шарійовскої провокаторши ? Мовляв, дівчинка і все таке...
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
07.04.2021 17:18 Відповісти
Чим менше говорільні, тим менше слухачів.
07.04.2021 17:26 Відповісти
Этого уже достаточно для того, шоб признать "партию шария" организацией, представляющей угрозу государственному строю Украины, или вам надо ядерный боеприпас у них обнаружить с визиткой *****?
07.04.2021 17:11 Відповісти
А пам'ятаєте, скільки критики від зеленських рабів отримав Порошенко за шапку знесену з голови шарійовскої провокаторши ? Мовляв, дівчинка і все таке...
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
07.04.2021 17:18 Відповісти
Увы, главная проблема не в выродках типа шария, а в их слушателях...
07.04.2021 17:26 Відповісти
Чим менше говорільні, тим менше слухачів.
07.04.2021 17:26 Відповісти
Спору нет.
07.04.2021 17:31 Відповісти
Гнидо-ублюдки...
07.04.2021 17:12 Відповісти
от нормальной украинской территории Тернопольской области 40 минут поездом и такая разница??? тьфу 7 год войны а они строят Народный республики лечь рабами растянув анал для Х..лового ублюдка....
07.04.2021 17:12 Відповісти
Строят вообще не они, и не по своей инициативе, разумеется! Это действует враг у нас в тылу.
07.04.2021 17:19 Відповісти
.

Немає великої різниці. Скоріш питаннячко до виконавчої центральної влади. Якщо Вікарчук дійсно є реальною загрозою для України , то чому він не в КПЗ. Якщо це черговий "Союз меча і орала" то навіщо на це звертати увагу.
Ну а на рахунок реальної міської влади, то її очолює, успішно при чому, свободівець Симчишин, за якого проголосувало 87% хмельничан. А за мера Тернополя, теж свободівця Надала - всього 75%.
07.04.2021 18:11 Відповісти
На выборах в Раду "Свобода" набрала меньше голосов, чем партия Шария.
07.04.2021 18:28 Відповісти
Де? В Хмельницькому?
07.04.2021 18:31 Відповісти
В Верховную Раду. В общем по стране, у Свободы 2.15%, у Шария 2.23%.
07.04.2021 18:34 Відповісти
Ну за це треба "дякувати" південим і східним областям.
07.04.2021 19:09 Відповісти
В нас немає рогулів що за см ковбаси голос не продадуть?
07.04.2021 19:53 Відповісти
Є звичайно. Але продавці голосів не є небезпечними, поки їх небагато. В 2019 гоці людей без мізків було набагато більше.
07.04.2021 20:47 Відповісти
Але у Хмельницькому мер від Свободи і він легко переобрався... Там якраз їх поважають!
08.04.2021 09:13 Відповісти
расстрелять нах ...!
07.04.2021 17:15 Відповісти
https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua


Якщо ви стоїте, то краще присісти
Депутат Дніпровської міськради В'ячеслав Мішалов задекларував 18 тисяч біткойнів - це більш ніж 1 млрд дол. США.
Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ - Цензор.НЕТ 575
07.04.2021 17:15 Відповісти
и что? если он их купил например в 2010-11гг
07.04.2021 17:25 Відповісти
один декларирует жомовые ямы, другой биткойны... это дерьмо есть признанным платежным засобом?? или прикрытие для воровства????
07.04.2021 17:41 Відповісти
Не знаю. Але пан - мільярдер.
07.04.2021 17:41 Відповісти
пусть предъявит те миллиарды... еще и сплату на них налога.
07.04.2021 17:51 Відповісти
Или, на конец то, твари отправляются в тюрьму на вполне конкретный срок, или этой страны не будет...
07.04.2021 17:20 Відповісти
кацапская и прокацапская передасня спекулируя на чувствах украинцев ведет антиукраинскую деятельность... похожо на рыготный "украинский выбор", уверен и курировалось это дерьмо с то го же кремлевского центра...
07.04.2021 17:38 Відповісти
Більше схоже на розвод лохів з московії на гроші, робити щось проросійське в Хмельницькому це як робити осередок УПА в Держдумі московитів зараз.
07.04.2021 18:10 Відповісти
Кремлівські консерви є скрізь.
https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
07.04.2021 20:10 Відповісти
П'ята колона відчула свою безкарність, оскільки провоохронці борятся з патріотами і аж ніяк не з ворогами України і агентами москви.
07.04.2021 18:20 Відповісти
шарій це не пропагандист , він працює на розвідку «братної» краіни
07.04.2021 19:00 Відповісти
У Хмельницькому обшукали житло Віктора Вікарчука, якого звинувачують поваленні конституційного ладу

https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
07.04.2021 20:08 Відповісти
Ниточка тягнеться до Медведчкуа і Рабіновича ОПЗЖ, Вікарчук їх колега.

"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."
07.04.2021 20:18 Відповісти
Израиль бы для безопасности страны м шария и другую бы погань физически зачистил за неделю в любой точке мира. Мы с ними возимься и удивляемся потом от куда сепарская гнида лезет.Сами их кормим сами даём добро а потом удивляемся и это на 7 год войны.
07.04.2021 21:40 Відповісти
Что то Шария давно не слышно.
08.04.2021 00:32 Відповісти
 
 