Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України продовжує слідчі дії щодо представників так званого "народовладдя", які виконували завдання із-за кордону. У фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" проведено низку обшуків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді", - випливає з повідомлення.
Крім цього зазначається, що слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.
Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:
- статути фейкових псевдоутворень;
- печатки і бланки;
- протоколи засідань;
- розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
- агітаційні матеріали.
Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи. Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий.
Всіх цих виродків треба під суд, і чим пошвидше.
Немає великої різниці. Скоріш питаннячко до виконавчої центральної влади. Якщо Вікарчук дійсно є реальною загрозою для України , то чому він не в КПЗ. Якщо це черговий "Союз меча і орала" то навіщо на це звертати увагу.
Ну а на рахунок реальної міської влади, то її очолює, успішно при чому, свободівець Симчишин, за якого проголосувало 87% хмельничан. А за мера Тернополя, теж свободівця Надала - всього 75%.
Якщо ви стоїте, то краще присісти
https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."