Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує слідчі дії щодо представників так званого "народовладдя", які виконували завдання із-за кордону. У фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" проведено низку обшуків.

"Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді", - випливає з повідомлення.

Крім цього зазначається, що слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:

статути фейкових псевдоутворень;

печатки і бланки;

протоколи засідань;

розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;

агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи. Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.







