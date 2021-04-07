Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку. ФОТО
Житель міста Градец-Кралове прийшов до правоохоронців, дізнавшись, що вони проводять збройну амністію: можна здати будь-яку наявну у тебе зброю і не бути за це відповідальним.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Чоловік передав поліції танк Т-34-85 і самохідну установку SD-100. Як наголошується, він законно володів ними з 1990-х років, але сумнівався, чи може тримати їх у себе згідно з новими правилами.
Фахівці оглянули техніку і відзначили, що вона не може стріляти. Однак, на думку поліції, стан техніки все ж не відповідає чинному законодавству. Тому, за заявою правоохоронців, ці знаряддя класифікували як заборонену зброю.
"Коли ми знімали відео про збройну амністію, в якому говорили, що здати можна хоч танк, ми навіть не підозрювали, що це так надихне громадськість", - зазначили в поліції Чехії.
Збройна амністія в Чехії триває з кінця січня до кінця липня. У цей час громадяни можуть здавати зброю, якою володіють незаконно, без пояснення причин і без переслідувань. Крім того, можна подати заявку на реєстрацію зброї і легалізувати її.
По данным полиции, инцидент произошёл ночью. Мужчина не имел разрешения на управление военными транспортными средствами.
Во время поездки на танке по одной из городских улиц поляк испортил асфальт. Городские власти намерены потребовать от него компенсации.
Несмотря на серьёзность нарушения, мужчину не обвинили в создании небезопасной ситуации, так как городские улицы были пусты.
Поляку грозило до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
