28 637 39

Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку. ФОТО

Житель міста Градец-Кралове прийшов до правоохоронців, дізнавшись, що вони проводять збройну амністію: можна здати будь-яку наявну у тебе зброю і не бути за це відповідальним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Чоловік передав поліції танк Т-34-85 і самохідну установку SD-100. Як наголошується, він законно володів ними з 1990-х років, але сумнівався, чи може тримати їх у себе згідно з новими правилами.

Фахівці оглянули техніку і відзначили, що вона не може стріляти. Однак, на думку поліції, стан техніки все ж не відповідає чинному законодавству. Тому, за заявою правоохоронців, ці знаряддя класифікували як заборонену зброю.

"Коли ми знімали відео про збройну амністію, в якому говорили, що здати можна хоч танк, ми навіть не підозрювали, що це так надихне громадськість", - зазначили в поліції Чехії.

Збройна амністія в Чехії триває з кінця січня до кінця липня. У цей час громадяни можуть здавати зброю, якою володіють незаконно, без пояснення причин і без переслідувань. Крім того, можна подати заявку на реєстрацію зброї і легалізувати її.

Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку 01

амністія (196) зброя (7700) танк (2113) Чехія (1699)
+19
...- А правду кажуть, діду, що у вас підводний човен у ставку є?
- Ні, ось чого нема - того нема...
07.04.2021 23:09 Відповісти
+6
Первый раз вижу розовый танк
07.04.2021 23:12 Відповісти
+6
Для Чехии это норма
Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 5066
07.04.2021 23:14 Відповісти
А ГТО сдал?
07.04.2021 23:08 Відповісти
Он не розовый, покрашен, какая оставалась краска, такой и покрасили, бедная страна.
07.04.2021 23:16 Відповісти
червоний саме так вигорає.
08.04.2021 00:50 Відповісти
А это просто танк (рожевий)- представитель танкового лесбийского танкового сообщества!))) Головне,шоб хрєн рожевий стирчав!)))
08.04.2021 00:03 Відповісти
То є страпон
08.04.2021 10:17 Відповісти
То вже буде не танк, а легкий гусеничний бронетранспортер (скорочено ЛГБТ).
08.04.2021 14:13 Відповісти
Скорей всего это сурик, он как грунтовка и к коррозии устойчив. В 3м Рейхе в 45м часть таких вышла с завода, то ли краски защитной не было, то ли красить было уже некогда
08.04.2021 01:19 Відповісти
Гламурненько 💕💞💓
08.04.2021 07:06 Відповісти
То білоруський.Яка революція такі й танки.
08.04.2021 07:35 Відповісти
у нас бы на металлолом сдали. И навар и никаких ментов.
07.04.2021 23:12 Відповісти
Техосмотр не прошли, а если бы прошли то и пострелять можно было и погонять по автобану.
07.04.2021 23:14 Відповісти
2 года назад, в польском городе Пайенчно в Лодзинском воеводстве задержали 49-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по улицам на танке Т-55. Как сообщает портал https://wiadomosci.wp.pl/pajeczno-po-pijanemu-wyjechal-czolgiem-na-ulice-pancerniak-uslyszal-zarzuty-6391889125426817a Wirtualna Polska, танк испортил покрытие на одной из улиц.
По данным полиции, инцидент произошёл ночью. Мужчина не имел разрешения на управление военными транспортными средствами.
Во время поездки на танке по одной из городских улиц поляк испортил асфальт. Городские власти намерены потребовать от него компенсации.
Несмотря на серьёзность нарушения, мужчину не обвинили в создании небезопасной ситуации, так как городские улицы были пусты.
Поляку грозило до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 9271
07.04.2021 23:19 Відповісти
Т - 55 А имба ..ты тоже можеж такой получить вылнив ЛБЗ
08.04.2021 06:39 Відповісти
Літр Без Закуски чи Літр Бутилки Зубрівки?!?
08.04.2021 08:18 Відповісти
Типа выполни квест: Проберись в "ДНР" через блокпост с канистрой спирта, обменяй у "шахтера" канистру на танк, проберись на танке обратно через блокпост, зарегистрируй как евробляху
08.04.2021 13:27 Відповісти
таких людей должен обследовать психиатр...не удивлюсь памятнику джугашвили чы алоизовичу у него на подворье...
07.04.2021 23:22 Відповісти
да уж у нас запасы типа снятых и уничтоженных Ядерных ракет принесут сдавать.. типа ой завалялось как то у поле...
07.04.2021 23:24 Відповісти
судя по тому шо пинк, это может быть даже и не его, а дамы его сердца )
07.04.2021 23:26 Відповісти
червона фарба саме так від часу вигорає.
08.04.2021 00:52 Відповісти
ну блин... а искандер спрятал?
07.04.2021 23:35 Відповісти
можно сдать ФИО сказать а на него потом повесят мокруху ага) не танк конечно
07.04.2021 23:39 Відповісти
Странный мужчино. Мабудь уверен, шо пуйло не наподьоть!))) А напрасно...
07.04.2021 23:40 Відповісти
«Какой ти нафіг танкіст».

Танчік для Барбі, рожевенький.
07.04.2021 23:45 Відповісти
ЛГБТ - Легкий Гусеничный Бронетранспортер
08.04.2021 14:12 Відповісти
Та не переймайтеся ви так! Чеські лесбійки вже обсмоктали цей рожевий танк!)
07.04.2021 23:50 Відповісти
Десь читала, Що Т-34 був зліплений з німецького та американського танка та виданий за свій винахід. Ця консервна пляшка була наче титанова лопата з держаком із гівна та соломи.
07.04.2021 23:54 Відповісти
База - винахід американского інженера Крісті. Він пропонував свій танк американському Міністерству оборони, але його представники ним не зацікавились. А ось радянське керівництво навпаки - зацікавилося настільки, що придбало експериментальний зразок і всю технічну документацію до нього.
08.04.2021 02:22 Відповісти
Если он так легко расстался с Т-34, то в загашнике стоит Т-64 в масле.
07.04.2021 23:54 Відповісти
вот думаю сдавати свій танк чи ні..самолета точно не сдам...
08.04.2021 01:04 Відповісти
Краще б зареєстрував бо ***** незабаром може ще раз прийти захищати *****мову.
08.04.2021 07:37 Відповісти
була колись історія, що в Чехії, чи ще Чехословаччині, якісь депутати в знак протесту перефарбували у рожевий танк, що стояв як пам`ятник кацапня як і жд любить свої мітки скрізь ставити. то може це той.
08.04.2021 07:51 Відповісти
Я не здам, подумаю, як модернізувати...
08.04.2021 08:37 Відповісти
При обыске у него танк и САУ не заметили.
08.04.2021 08:54 Відповісти
Рожевий Т-34 - це феєрично Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 5314
08.04.2021 14:11 Відповісти
как трамвай чешский 45000000 слоев краски 45 мм броня
08.04.2021 23:58 Відповісти
 
 