Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку. ФОТО

Житель міста Градец-Кралове прийшов до правоохоронців, дізнавшись, що вони проводять збройну амністію: можна здати будь-яку наявну у тебе зброю і не бути за це відповідальним.

Чоловік передав поліції танк Т-34-85 і самохідну установку SD-100. Як наголошується, він законно володів ними з 1990-х років, але сумнівався, чи може тримати їх у себе згідно з новими правилами.

Фахівці оглянули техніку і відзначили, що вона не може стріляти. Однак, на думку поліції, стан техніки все ж не відповідає чинному законодавству. Тому, за заявою правоохоронців, ці знаряддя класифікували як заборонену зброю.

"Коли ми знімали відео про збройну амністію, в якому говорили, що здати можна хоч танк, ми навіть не підозрювали, що це так надихне громадськість", - зазначили в поліції Чехії.

Збройна амністія в Чехії триває з кінця січня до кінця липня. У цей час громадяни можуть здавати зброю, якою володіють незаконно, без пояснення причин і без переслідувань. Крім того, можна подати заявку на реєстрацію зброї і легалізувати її.