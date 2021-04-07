РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Фото
28 637 39

Мужчина в Чехии сдал в полицию танк и самоходную установку. ФОТО

Житель города Градец-Кралове пришел к стражам порядка, узнав, что они проводят оружейную амнистию: можно сдать любое имеющееся у тебя оружие и не нести за него ответственности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Мужчина передал полиции танк Т-34-85 и самоходную установку SD-100. Как отмечается, он законно владел ими с 1990-х годов, но сомневался, может ли держать их у себя согласно новым правилам.

Специалисты осмотрели технику и отметили, что она не может стрелять. Однако, по мнению полиции, состояние техники все же не соответствует действующему законодательству. Поэтому, по заявлению правоохранителей, эти орудия классифицировали как запрещенное оружие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На заводе в Днепре сожгли 1,5 тонны оружия. В основном это вещдоки. ВИДЕО

"Когда мы снимали видео о вооруженной амнистии, в котором говорили, что сдать можно хоть танк, мы даже не подозревали, что это так вдохновит общественность", - отметили в полиции Чехии.

Оружейная амнистия в Чехии продолжается с конца января до конца июля. В это время граждане могут сдавать оружие, которым владеют незаконно, без объяснения причин и без преследований. Кроме того, можно подать заявку на регистрацию оружия и легализовать его.

Также на Цензор.НЕТ: "Вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно", - "слуга народа" Монастырский

Мужчина в Чехии сдал в полицию танк и самоходную установку 01

Автор: 

амнистия (455) оружие (10409) танк (2301) Чехия (1783)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
...- А правду кажуть, діду, що у вас підводний човен у ставку є?
- Ні, ось чого нема - того нема...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:09 Ответить
+6
Первый раз вижу розовый танк
показать весь комментарий
07.04.2021 23:12 Ответить
+6
Для Чехии это норма
Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 5066
показать весь комментарий
07.04.2021 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ГТО сдал?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:08 Ответить
...- А правду кажуть, діду, що у вас підводний човен у ставку є?
- Ні, ось чого нема - того нема...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:09 Ответить
Первый раз вижу розовый танк
показать весь комментарий
07.04.2021 23:12 Ответить
Для Чехии это норма
Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 5066
показать весь комментарий
07.04.2021 23:14 Ответить
Он не розовый, покрашен, какая оставалась краска, такой и покрасили, бедная страна.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:16 Ответить
червоний саме так вигорає.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:50 Ответить
А это просто танк (рожевий)- представитель танкового лесбийского танкового сообщества!))) Головне,шоб хрєн рожевий стирчав!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 00:03 Ответить
То є страпон
показать весь комментарий
08.04.2021 10:17 Ответить
То вже буде не танк, а легкий гусеничний бронетранспортер (скорочено ЛГБТ).
показать весь комментарий
08.04.2021 14:13 Ответить
Скорей всего это сурик, он как грунтовка и к коррозии устойчив. В 3м Рейхе в 45м часть таких вышла с завода, то ли краски защитной не было, то ли красить было уже некогда
показать весь комментарий
08.04.2021 01:19 Ответить
Гламурненько 💕💞💓
показать весь комментарий
08.04.2021 07:06 Ответить
То білоруський.Яка революція такі й танки.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:35 Ответить
у нас бы на металлолом сдали. И навар и никаких ментов.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:12 Ответить
Техосмотр не прошли, а если бы прошли то и пострелять можно было и погонять по автобану.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:14 Ответить
2 года назад, в польском городе Пайенчно в Лодзинском воеводстве задержали 49-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по улицам на танке Т-55. Как сообщает портал https://wiadomosci.wp.pl/pajeczno-po-pijanemu-wyjechal-czolgiem-na-ulice-pancerniak-uslyszal-zarzuty-6391889125426817a Wirtualna Polska, танк испортил покрытие на одной из улиц.
По данным полиции, инцидент произошёл ночью. Мужчина не имел разрешения на управление военными транспортными средствами.
Во время поездки на танке по одной из городских улиц поляк испортил асфальт. Городские власти намерены потребовать от него компенсации.
Несмотря на серьёзность нарушения, мужчину не обвинили в создании небезопасной ситуации, так как городские улицы были пусты.
Поляку грозило до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 9271
показать весь комментарий
07.04.2021 23:19 Ответить
Т - 55 А имба ..ты тоже можеж такой получить вылнив ЛБЗ
показать весь комментарий
08.04.2021 06:39 Ответить
Літр Без Закуски чи Літр Бутилки Зубрівки?!?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:18 Ответить
Типа выполни квест: Проберись в "ДНР" через блокпост с канистрой спирта, обменяй у "шахтера" канистру на танк, проберись на танке обратно через блокпост, зарегистрируй как евробляху
показать весь комментарий
08.04.2021 13:27 Ответить
таких людей должен обследовать психиатр...не удивлюсь памятнику джугашвили чы алоизовичу у него на подворье...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:22 Ответить
да уж у нас запасы типа снятых и уничтоженных Ядерных ракет принесут сдавать.. типа ой завалялось как то у поле...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:24 Ответить
судя по тому шо пинк, это может быть даже и не его, а дамы его сердца )
показать весь комментарий
07.04.2021 23:26 Ответить
червона фарба саме так від часу вигорає.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:52 Ответить
ну блин... а искандер спрятал?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:35 Ответить
можно сдать ФИО сказать а на него потом повесят мокруху ага) не танк конечно
показать весь комментарий
07.04.2021 23:39 Ответить
Странный мужчино. Мабудь уверен, шо пуйло не наподьоть!))) А напрасно...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:40 Ответить
«Какой ти нафіг танкіст».

Танчік для Барбі, рожевенький.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:45 Ответить
ЛГБТ - Легкий Гусеничный Бронетранспортер
показать весь комментарий
08.04.2021 14:12 Ответить
Та не переймайтеся ви так! Чеські лесбійки вже обсмоктали цей рожевий танк!)
показать весь комментарий
07.04.2021 23:50 Ответить
Десь читала, Що Т-34 був зліплений з німецького та американського танка та виданий за свій винахід. Ця консервна пляшка була наче титанова лопата з держаком із гівна та соломи.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:54 Ответить
База - винахід американского інженера Крісті. Він пропонував свій танк американському Міністерству оборони, але його представники ним не зацікавились. А ось радянське керівництво навпаки - зацікавилося настільки, що придбало експериментальний зразок і всю технічну документацію до нього.
показать весь комментарий
08.04.2021 02:22 Ответить
Если он так легко расстался с Т-34, то в загашнике стоит Т-64 в масле.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:54 Ответить
вот думаю сдавати свій танк чи ні..самолета точно не сдам...
показать весь комментарий
08.04.2021 01:04 Ответить
Краще б зареєстрував бо ***** незабаром може ще раз прийти захищати *****мову.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:37 Ответить
була колись історія, що в Чехії, чи ще Чехословаччині, якісь депутати в знак протесту перефарбували у рожевий танк, що стояв як пам`ятник кацапня як і жд любить свої мітки скрізь ставити. то може це той.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:51 Ответить
Я не здам, подумаю, як модернізувати...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:37 Ответить
При обыске у него танк и САУ не заметили.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:54 Ответить
Рожевий Т-34 - це феєрично Чоловік у Чехії здав у поліцію танк і самохідну установку - Цензор.НЕТ 5314
показать весь комментарий
08.04.2021 14:11 Ответить
как трамвай чешский 45000000 слоев краски 45 мм броня
показать весь комментарий
08.04.2021 23:58 Ответить
 
 