Мужчина в Чехии сдал в полицию танк и самоходную установку. ФОТО
Житель города Градец-Кралове пришел к стражам порядка, узнав, что они проводят оружейную амнистию: можно сдать любое имеющееся у тебя оружие и не нести за него ответственности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Мужчина передал полиции танк Т-34-85 и самоходную установку SD-100. Как отмечается, он законно владел ими с 1990-х годов, но сомневался, может ли держать их у себя согласно новым правилам.
Специалисты осмотрели технику и отметили, что она не может стрелять. Однако, по мнению полиции, состояние техники все же не соответствует действующему законодательству. Поэтому, по заявлению правоохранителей, эти орудия классифицировали как запрещенное оружие.
"Когда мы снимали видео о вооруженной амнистии, в котором говорили, что сдать можно хоть танк, мы даже не подозревали, что это так вдохновит общественность", - отметили в полиции Чехии.
Оружейная амнистия в Чехии продолжается с конца января до конца июля. В это время граждане могут сдавать оружие, которым владеют незаконно, без объяснения причин и без преследований. Кроме того, можно подать заявку на регистрацию оружия и легализовать его.
