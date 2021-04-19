Володимира Яворівського провели в останню путь у Києві. ФОТО

У столиці попрощалися з письменником, суспільно-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія прощання відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Проводити його в останню путь прийшли близько сотні людей, в тому числі політики - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. На прощанні були також художники і пересічні громадяни.

Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі.

Володимир Яворівський - суспільно-політичний діяч, письменник, народний депутат України кількох скликань, був членом депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко", головою комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Яворівський був одним із засновників Народного Руху України. Він - лауреат премії Шевченка за повість "Вічні Кортеліси" (1984 рік). Очолював Національну спілку письменників України з жовтня 2001 по листопад 2011 року.

Володимир Яворівський помер 16 квітня на 79-му році життя.











