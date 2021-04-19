Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж сил Операції об'єднаних сил, дислокованих на Луганщині.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники незаконно використовували радіоелектронне обладнання на радіочастотах, що належать Збройним Силам України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами. Протиправні дії підозрюваних могли привести до блокування і нестабільної роботи каналів управління військами.

За даними СБУ, зараз встановлюються всі особи, причетні до правопорушення, і обставини протиправних дій.

