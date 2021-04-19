УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7217 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 081 10

Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ

Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж сил Операції об'єднаних сил, дислокованих на Луганщині.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники незаконно використовували радіоелектронне обладнання на радіочастотах, що належать Збройним Силам України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними особами. Протиправні дії підозрюваних могли привести до блокування і нестабільної роботи каналів управління військами.

За даними СБУ, зараз встановлюються всі особи, причетні до правопорушення, і обставини протиправних дій.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині.

Читайте також: Правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині. ФОТО

Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ 01
Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ 02
Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ 03
Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ 04
Несанкціоноване втручання в радіоелектронні мережі підрозділів ООС на Луганщині могло призвести до блокування каналів управління військами, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (13377) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
WIFI мосты (удлинители) - и это оборудование может обезглавить нашу армию? АлиЭкспресс должен быть запрещен в Украине! Армия в смартфоне...
показати весь коментар
19.04.2021 16:48 Відповісти
+4
А нафига надписи затёрты? У нас управление войсками по GSM или по WiFi осуществляется?
показати весь коментар
19.04.2021 16:36 Відповісти
+4
Офигеть! Так просто нарушить управление войсками ВСУ.
показати весь коментар
19.04.2021 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нафига надписи затёрты? У нас управление войсками по GSM или по WiFi осуществляется?
показати весь коментар
19.04.2021 16:36 Відповісти
Странно как то, что одна Украина защищает ЕС от кочевого народа московской Орды, который продвигается методично к их границам
показати весь коментар
19.04.2021 16:39 Відповісти
Тому що московська орда ЕСу не загрожує. Абсолютно.
показати весь коментар
19.04.2021 21:15 Відповісти
WIFI мосты (удлинители) - и это оборудование может обезглавить нашу армию? АлиЭкспресс должен быть запрещен в Украине! Армия в смартфоне...
показати весь коментар
19.04.2021 16:48 Відповісти
Офигеть! Так просто нарушить управление войсками ВСУ.
показати весь коментар
19.04.2021 16:59 Відповісти
Треба додаткові засоби захисту. Кацапи прощупали слабкі місця.
показати весь коментар
19.04.2021 18:05 Відповісти
"що сіре - те й вовк"(с)
показати весь коментар
19.04.2021 18:06 Відповісти
Чего?) Точка доступа от Микротик?))) С таким успехом нужно запретить всех операторов пользующихся этой технологией))) До 13-го года сам был подключен по этой технологии))) Или это СБУ конкурентов гоняет?)))
показати весь коментар
19.04.2021 18:35 Відповісти
Народ прежде чем писать изучите мат часть.... Документ называется Постанова КМУ "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України" в ней определены частоты ЗК "Загального користування " есть СК "Специального користування" и если какой либо горе-оператор поставит свое оборудование без соответствующих согласований и разрешений - на ЗК частоты -это ст.146 КУАП (при этом никому не создав помехи другому оператору). Если залез на частоты СК (либо на частоты ЗК и при этом положил базу оператора с лицензией) то это 361 УК.
показати весь коментар
20.04.2021 09:37 Відповісти
 
 