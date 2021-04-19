Несанкционированное вмешательство в радиоэлектронные сети подразделений ООС на Луганщине могло привести к блокированию каналов управления войсками, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей сил Операции объединенных сил, дислоцированных на Луганщине.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным Силам Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими лицами. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками.

По данным СБУ, в настоящее время устанавливаются все лица, причастные к правонарушению, и обстоятельства противоправных действий.

Ранее сообщалось, что правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине.











