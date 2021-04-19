РУС
Несанкционированное вмешательство в радиоэлектронные сети подразделений ООС на Луганщине могло привести к блокированию каналов управления войсками, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей сил Операции объединенных сил, дислоцированных на Луганщине.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным Силам Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими лицами. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками.

По данным СБУ, в настоящее время устанавливаются все лица, причастные к правонарушению, и обстоятельства противоправных действий.

Ранее сообщалось, что правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине.

Читайте также: В большинстве областей пройдут антитеррористические учения. В отдельных районах возможно введение особого режима, - СБУ. ФОТО

Топ комментарии
+6
WIFI мосты (удлинители) - и это оборудование может обезглавить нашу армию? АлиЭкспресс должен быть запрещен в Украине! Армия в смартфоне...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:48
+4
А нафига надписи затёрты? У нас управление войсками по GSM или по WiFi осуществляется?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:36
+4
Офигеть! Так просто нарушить управление войсками ВСУ.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нафига надписи затёрты? У нас управление войсками по GSM или по WiFi осуществляется?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:36
Странно как то, что одна Украина защищает ЕС от кочевого народа московской Орды, который продвигается методично к их границам
показать весь комментарий
19.04.2021 16:39
Тому що московська орда ЕСу не загрожує. Абсолютно.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:15
WIFI мосты (удлинители) - и это оборудование может обезглавить нашу армию? АлиЭкспресс должен быть запрещен в Украине! Армия в смартфоне...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:48
Офигеть! Так просто нарушить управление войсками ВСУ.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59
Треба додаткові засоби захисту. Кацапи прощупали слабкі місця.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:05
"що сіре - те й вовк"(с)
показать весь комментарий
19.04.2021 18:06
Чего?) Точка доступа от Микротик?))) С таким успехом нужно запретить всех операторов пользующихся этой технологией))) До 13-го года сам был подключен по этой технологии))) Или это СБУ конкурентов гоняет?)))
показать весь комментарий
19.04.2021 18:35
Народ прежде чем писать изучите мат часть.... Документ называется Постанова КМУ "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України" в ней определены частоты ЗК "Загального користування " есть СК "Специального користування" и если какой либо горе-оператор поставит свое оборудование без соответствующих согласований и разрешений - на ЗК частоты -это ст.146 КУАП (при этом никому не создав помехи другому оператору). Если залез на частоты СК (либо на частоты ЗК и при этом положил базу оператора с лицензией) то это 361 УК.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:37
 
 